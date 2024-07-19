"Я знаю, кто тебя убил" недавно посмотрела на одном дыхании ❤️ Ни разу до этого не сочувствовала ни настоящим, ни вымышленным похитителям маленьких детей, но вот здесь испытала именно такие чувства. Даже страшно.
15+ актеров из фантастических фильмов, которых в других ролях даже мать родная не узнает
Кино
11 минут назад
Многие запомнили Кощея в исполнении Константина Лавроненко в «Последнем богатыре», а кто-то остался без ума от персонажа Александра Петрова в фильме «Сто лет тому вперед». Так вот, эти и многие другие артисты, сыгравшие в фантастических фильмах, с блеском перевоплощаются в других героев совсем не сказочных фильмов.
1. Юлия Снигирь
2. Аугуст Диль
3. Константин Лавроненко
4. Екатерина Вилкова
5. Александр Петров
6. Даша Верещагина
7. Андрей Бурковский
8. Сергей Бурунов
9. Мария Аронова
10. Константин Хабенский
11. Любовь Аксенова
12. Ольга Бузова
13. Юрий Борисов
14. Паулина Андреева
15. Игорь Жижикин
16. Ирина Апексимова
17. Юлия Пересильд
Совсем недавно у нас вышла статья о том, как сейчас выглядят актеры, сыгравшие в сериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Некоторые из них мало изменились, а других же узнать не так-то просто.
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