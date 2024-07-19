15+ актеров из фантастических фильмов, которых в других ролях даже мать родная не узнает

Многие запомнили Кощея в исполнении Константина Лавроненко в «Последнем богатыре», а кто-то остался без ума от персонажа Александра Петрова в фильме «Сто лет тому вперед». Так вот, эти и многие другие артисты, сыгравшие в фантастических фильмах, с блеском перевоплощаются в других героев совсем не сказочных фильмов.