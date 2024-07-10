Мы выяснили, как сегодня выглядят актеры сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Некоторых узнать не так-то просто
Премьера «Королева Марго» состоялась в 1996 году, а его сиквел «Графиня де Монсоро» вышел спустя 2 года. Сериалы были сняты по одноименным романам Александра Дюма и заслужили восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. Мы решили посмотреть, как же сейчас выглядят актеры, сыгравшие ключевых персонажей в этих сериалах.
1. Сергей Жигунов — Аннибал де Коконнас («Королева Марго»)
2. Ольга Дроздова — баронесса Шарлотта де Сов («Королева Марго»)
3. Ольга Кабо — Мари Туше, возлюбленная короля («Королева Марго»)
4. Александр Домогаров — граф де Бюсси («Графиня де Монсоро»)
Божечки,этот взгляд с поволокой!!!образ Бюсси в фильме бесяче слащав,но его глаза заставляли сопереживать..
5. Михаил Боярский — Морвель («Королева Марго»)
6. Евгения Добровольская — Маргарита де Валуа, Королева Марго («Королева Марго»)
7. Нонна Гришаева — Гертруда («Графиня де Монсоро»)
8. Екатерина Стриженова — Жанна де Бриссак («Графиня де Монсоро»)
И эта мадам хоть и была сладковата на роль,но исполнила все превосходно. Лучше в сериале только Шико)
9. Гоша Куценко — Клод де Шеврёз («Графиня де Монсоро»)
10. Юрий Беляев — граф де Монсоро («Графиня де Монсоро»)
11. Анна Дубровская — Габриэль де Ториньи («Графиня де Монсоро»)
12. Дарья Михайлова — Женевьева («Королева Марго»)
13. Евгений Стычкин — Орвиль («Графиня де Монсоро»)
14. Игорь Ливанов — д’Антрагэ («Графиня де Монсоро»)
15. Владимир Долинский — Горанфло («Графиня де Монсоро»)
16. Ирина Безрукова — Луиза Лотарингская («Графиня де Монсоро»)
17. Вера Сотникова — Генриетта, герцогиня Невэрская («Королева Марго»)
Кажется, что время не властно над нашими любимыми звездами. Вы только взгляните, как потрясающе в свои 56 лет выглядит певица Валерия и в свои 71 Ирина Понаровская.
Комментарии
Все иZменились. Кроме Шико -- Алексея Горбунова. Собственно, потому его в подборке и нет.