Мы выяснили, как сегодня выглядят актеры сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Некоторых узнать не так-то просто

Ностальгия
2 часа назад

Премьера «Королева Марго» состоялась в 1996 году, а его сиквел «Графиня де Монсоро» вышел спустя 2 года. Сериалы были сняты по одноименным романам Александра Дюма и заслужили восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. Мы решили посмотреть, как же сейчас выглядят актеры, сыгравшие ключевых персонажей в этих сериалах.

1. Сергей Жигунов — Аннибал де Коконнас («Королева Марго»)

2. Ольга Дроздова — баронесса Шарлотта де Сов («Королева Марго»)

© Королева Марго / Шанс, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

3. Ольга Кабо — Мари Туше, возлюбленная короля («Королева Марго»)

4. Александр Домогаров — граф де Бюсси («Графиня де Монсоро»)

Lilit1313
53 минуты назад

Божечки,этот взгляд с поволокой!!!образ Бюсси в фильме бесяче слащав,но его глаза заставляли сопереживать..

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5. Михаил Боярский — Морвель («Королева Марго»)

6. Евгения Добровольская — Маргарита де Валуа, Королева Марго («Королева Марго»)

7. Нонна Гришаева — Гертруда («Графиня де Монсоро»)

8. Екатерина Стриженова — Жанна де Бриссак («Графиня де Монсоро»)

Lilit1313
51 минута назад

И эта мадам хоть и была сладковата на роль,но исполнила все превосходно. Лучше в сериале только Шико)

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9. Гоша Куценко — Клод де Шеврёз («Графиня де Монсоро»)

10. Юрий Беляев — граф де Монсоро («Графиня де Монсоро»)

11. Анна Дубровская — Габриэль де Ториньи («Графиня де Монсоро»)

12. Дарья Михайлова — Женевьева («Королева Марго»)

© Королева Марго / Шанс, AA / ABACA / Abaca / East News

13. Евгений Стычкин — Орвиль («Графиня де Монсоро»)

14. Игорь Ливанов — д’Антрагэ («Графиня де Монсоро»)

15. Владимир Долинский — Горанфло («Графиня де Монсоро»)

16. Ирина Безрукова — Луиза Лотарингская («Графиня де Монсоро»)

17. Вера Сотникова — Генриетта, герцогиня Невэрская («Королева Марго»)

Кажется, что время не властно над нашими любимыми звездами. Вы только взгляните, как потрясающе в свои 56 лет выглядит певица Валерия и в свои 71 Ирина Понаровская.

Фото на превью Графиня де Монсоро / Шанс, Ivanov Sergey / East News, Королева Марго / Шанс, Всем по 50 / Кинокомпания «Русское»

Комментарии

Уведомления
Денис Гордеев
1 час назад

Все иZменились. Кроме Шико -- Алексея Горбунова. Собственно, потому его в подборке и нет.

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