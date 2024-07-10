Мы выяснили, как сегодня выглядят актеры сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Некоторых узнать не так-то просто

Премьера «Королева Марго» состоялась в 1996 году, а его сиквел «Графиня де Монсоро» вышел спустя 2 года. Сериалы были сняты по одноименным романам Александра Дюма и заслужили восторженные отзывы как критиков, так и зрителей. Мы решили посмотреть, как же сейчас выглядят актеры, сыгравшие ключевых персонажей в этих сериалах.