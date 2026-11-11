17 умельцев, которые возвращают к жизни старинные ремесла

В детстве я часто приезжала в деревню, где жили родственники со стороны бабушки. Деревня была самая обычная — три главные улицы вдоль, множество маленьких переулков поперек. Но на ее краю стоял удивительный домик. Вернее, с виду он был самый обычный, зато внутри будто пряталась сказка. Там жили дядя Саша и тетя Наташа. И оба они были мастера на все руки. Дядя Саша работал с камнем, и какие же красивые поделки выходили из его рук! А тетя Наташа после выхода на пенсию освоила ткацкий станок и выстлала все в доме самодельными половиками и скатертями. Мы, ребятишки, часто собирались у них во дворе, где была мастерская, и часами наблюдали, как из обычного камня получаются вещи, которые хоть сейчас можно отправлять на выставку. Вроде бы давно было, а до сих пор помню.