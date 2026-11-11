Это оригинально, конечно. Но, честно говоря, в моём понимании, это похоже на поделку. Аппликация из угля. А оценили её в 60 т. р)
17 умельцев, которые возвращают к жизни старинные ремесла
Резьба по дереву и даже по углю, поделки из камня, плетение корзинок — это еще не все народные промыслы, которые бережно хранят потомственные мастера и осваивают рукодельники-самоучки. Смотришь на их работы и восхищаешься — как можно создавать такую красоту из обычных ниток, бревен или кусочков металла! И заодно хочется застелить все полы в доме домоткаными ковриками, которые создает одна из таких мастериц.
Девушка говорит: «Я — художник. И мой материал — каменный уголь». А ее отец — признанный мастер этого промысла, который возник в Кемеровской области
- Вдохновившись творчеством моего отца Игоря Суворова, резчика по углю, я тоже влюбилась в каменный уголь. А супругу моему Владимиру ничего не оставалось, как поддержать мою очередную идею. Когда впервые взяла уголь в руки, подумала: «Что я вообще собираюсь с этим делать? Он твердый, ломкий, да и резцами я работать не умею». Но если на него падает свет — уголь оживает, начинает блестеть, будто в нем дремлет огонь. Так появились наши с Владимиром минималистичные картины — сделанные из тьмы, но о свете. А вот одна из работ моего отца.
- Папа разработал технологию, благодаря которой этот материал раскрыл свою природную красоту. Думаю, что мой отец пока является единственным на всю страну резчиком угля. Если вы знаете еще людей, которые работают с этим материалом, — напишите. Нам очень интересно увидеть их!
Мастерица решила поддержать нынешнюю моду на кокошники. Вот только ей захотелось сделать что-то необычное и единственное в своем роде
- При создании своего кокошника я использовала технику кольчужного плетения. Но используем мы ее в модернизированном варианте. Металлические элементы нашиты вручную на основу с замшево-бархатным покрытием. Потратила два дня на разработку дизайна и изготовление. Теперь ношу и радуюсь.
Пожалуй, для такой резьбы по дереву требуется особое мастерство. И как же хорошо, что секреты этого ремесла передаются по наследству
- Меня зовут Евгений Дубовик, и вот уже более 20 лет я занимаюсь резьбой по дереву. Ремесло я перенял по наследству: в далеком прошлом мои деды и прадеды по линии отца занимались обработкой дерева. Отец решил не нарушать эти традиции и в свое время вручил мне первый инструмент. Как сейчас помню, первой работой была разделочная доска с геометрической резьбой.
Ой, а вот это настоящее искусство и восхитительная работа. По ссылке много чудесных картин.
Художница давно занимается мезенской росписью. И однажды она попробовала отойти от обычных сюжетов
- Еще с художественного училища я знаю историю возникновения этой росписи и обозначение символики. Ее основная концепция — сочетания красного и черного цветов. Но кто мешает добавить что-то свое? У жены брата был день рождения, и я решила изобразить всю их семью. Тут уже, конечно, полностью авторская работа с авторским стилем.
Если раньше вышивали рубахи, скатерти и рушники, то теперь рукодельницы создают потрясающие картины. Ну и рушники тоже — куда же без них
- Вот мой любимый кот-художник Леонардо. А все началось с того, что лет 10-12 назад моя старшая подруга и названая мама отдала мне ниточки для вышивания. Это было мулине «Спутник» от комбината имени Кирова. Номер цвета у всех был «догадайся сам». Я люблю всякие семейные традиции. Особенно ту, когда девицы себе приданое готовили с детства, вышивали сидя в компании подружек и пели песни задушевные. А рушники еще тем прекрасны, что на один такой можно использовать много моточков одинакового цвета, коих у меня валом.
- Начала я с рушника для старшей сестры. Проба пера мне понравилась, и я продолжила это дело. А недавно и для себя вышивать начала. А то вдруг и для меня суженый найдется, а я без рушника!
Один мастер как-то раз поехал в отпуск в Сибирь и создал там огромные деревянные скульптуры
- Сам я живу в Воронеже. Но вырос в Сибири и работать с деревом люблю чисто по-сибирски. Летом поехал в отпуск на историческую родину и разговорился там с одним мужиком. Он попросил меня сделать скульптуру из дерева. Я ответил: «С радостью, но материала нет». Он говорит: «А если найду?» Отвечаю: «Если найдешь, то сколько за три дня успею выпилить, все твое будет!» Дело было в семь вечера. В семь утра приехал незнакомый трактор и положил мне шестиметровое бревно.
Вот так и появились медведь и матрешка. Зачем хозяину бревна почти двухметровая матрешка, я не стал уточнять. В общем, так я провел первые пять дней своего отпуска в Иркутске. Окупил затраты на дорогу.
Дом кузнеца Кириллова в Свердловской области — образец самобытного зодчества и наивного искусства. Его часто называют пряничным домиком
Знаете, вместо этих кринжовых историй- "хватаюсь за мужа, хватаюсь за стены, как выдаст"-лучше бы об истории этого дома написали.
Раньше на превью нас ждал унитаз, а теперь унитаз в текстовом виде
- Мама у мужа живет в Екатеринбурге. Приехали к ней в гости, а она: «Готовьтесь. Я вам завтра кое-что покажу». Утром поехали за город. Заезжаем в какое-то село, идем по пыльной улочке. Свекровь поглядывает на меня и улыбается. Я поворачиваю за угол и хватаюсь за мужа — там стоит огромный резной терем. Вот так я и узнала про уральского умельца Сергея Кириллова, который превратил свой дом в произведение искусства. Потом мне рассказали, что этот дом достался его семье от родителей. Он был старым, поэтому Сергей Иванович принялся за ремонт. А заодно решил украсить его. Но так увлекся, что потратил на это долгие годы. Этот дом даже победил на конкурсе самодеятельного деревянного зодчества.
Думаете, что время домотканых половиков уже прошло? Мы тоже так считали, пока не увидели эту красоту
- Жена моего брата, умница-красавица, вот такие вот половики на ткацком станке мастерит. Самой ей скромность не позволяет хвастаться своими работами, даже объявления об их продаже выставляет ее муж.
Умелые мастера до сих пор делают плетеные корзинки. А еще — хлебницы и дровницы
- В наше время корзинки нужны не только для походов в лес или как хлебницы и конфетницы. Они также присутствуют в садах и огородах, продолжая, как и раньше, помогать нам в обыденной жизни. В них нет изящества и красоты, они не блестят от лака, стоят на улице, иногда забытые под снегом и дождем. Главное их отличие — это очень толстый прут. Некоторым из них уже много лет, но они все еще в деле. У меня есть плетеный бак литров на 80. Он подходит для кабачков и капусты, а еще в нем можно переносить саженцы, кусты и даже дрова.
Ну а эта мастерица попробовала воссоздать народный костюм
- Давно увлекаюсь косплеем и всегда была мысль сделать что-то народное. И вот наконец-то сделала!
А как вам такие лапти из газетных трубочек?
- Хочется делать что-то из природных материалов, а когда нет возможности — то хотя бы из газет.
Как же, наверное, приятно носить вещи, полностью созданные своими руками
- У нас были все три вида прялок — и простая с веретеном, и ножная, и электрическая. Я умела прясть на ручной и электрической. А вообще все женщины в моей семье умеют прясть, и мама, и сестры, и я. Но особого мастерства никто в этом деле не добился. Однажды мама наняла нашу соседку бабу Лизу — она приходила к нам в гости, приносила с собой прялочку, смотрела у нас телевизор и пряла. Вот ее работу было невозможно отличить от фабричной нити. Я очень долго носила свитер из ниток, спряденных нашей соседкой. Он был полностью хенд-мейд. Барашек выращен нами, подстрижен тоже нами, шерсть вручную была выстирана, высушена, распушена, расчесана. Связала его сестра. Для цветных вставок она пряжу вручную красила — и луковой шелухой пробовала, и зеленкой. Свитер шикарный был!
Мастерица рассказала, как она прядет шерсть. Понятно, что это непросто. Но как же увлекательно!
- Вот исходное сырье — собачий пух. В этом мешке 120 граммов. Сначала его лучше расчесать. При этом все волокна лягут в одном направлении, расчешутся свалявшиеся кусочки, выпадут репьи и прочие отходы. Если шерсть сильно неоднородная по цвету, можно в несколько перечесываний добиться одного тона. Для чесания шерсти у меня есть дивный прибор под названием кардер. Руками я это делать не люблю. Ну а потом можно начинать прядение.
- Вот моя прялка «Метелица». Единственная моя претензия к ней — пружинка, которая крепит катушку, порой доставляет проблем. А еще я хочу начать осваивать арт-пряжу. Подходит ли для этого моя прялка, я пока не выясняла.
Путешественник побывал в городе Семенове Нижегородской области, который до сих пор называют столицей золотой хохломы
- Этот город впервые упоминается в 1644 году как селишко Семеновское. Самым старинным и ведущим промыслом Семеновского уезда считался ложкарный. Более подробно с ложкарным делом и бытом ремесленника XVIII века можно ознакомиться в музее «Дом Семена Ложкаря». А еще рекомендую посетить музей матрешки — очень интересная экскурсия и интересные экспонаты.
Резьба по камню — один из старинных художественных промыслов. Хорошо, что это искусство не утрачено. Только посмотрите на этого спящего мышонка из агата!
- Спящие зверята — вообще концентрат милоты. Вот и у меня вышла милота из горбушки агата. Это мышонок спит в норке.
Мастерица сплела подружке шарфик на коклюшках. И не простой, а из металлизированных нитей
- Металлизированные нити гораздо интереснее смотрятся в кружеве (на мой крайне субъективный взгляд). Сейчас работаю над следующим изделием. И еще у меня появилось хобби в виде работы с кожей. Теперь мечтаю соединить эти два направления.
А вот еще один пример резьбы по камню — шкатулка из хризоколлы. Мы даже сначала подумали, что это малахит
- «Такая коробочка из малахита стоила бы сотни тысяч рублей», — отметил один из пользователей, увидевших это фото.
Бонус: история о деревенском доме, который был обычным только снаружи
В детстве я часто приезжала в деревню, где жили родственники со стороны бабушки. Деревня была самая обычная — три главные улицы вдоль, множество маленьких переулков поперек. Но на ее краю стоял удивительный домик. Вернее, с виду он был самый обычный, зато внутри будто пряталась сказка. Там жили дядя Саша и тетя Наташа. И оба они были мастера на все руки. Дядя Саша работал с камнем, и какие же красивые поделки выходили из его рук! А тетя Наташа после выхода на пенсию освоила ткацкий станок и выстлала все в доме самодельными половиками и скатертями. Мы, ребятишки, часто собирались у них во дворе, где была мастерская, и часами наблюдали, как из обычного камня получаются вещи, которые хоть сейчас можно отправлять на выставку. Вроде бы давно было, а до сих пор помню.
И это далеко не все. У нас есть еще одна статья про 18 диковинных ремесел, которые до сих пор сохранились в небольших городах и селах.
Комментарии
Юлия В., спасибо огромное за интересную статью и множество фото такой красоты! Хотелось бы побольше подобного на adme видеть ❤️
Спасибо, очень интересные ремесла и фото авторских вещей!
Присоединяюсь к Котенку - почаще бы такие статьи видеть)
Очень радует, что начали появляться такие статьи, которые действительно интересно почитать-посмотреть. Пожалуйста, авторы, не останавливайтесь на достигнутом)
Сейчас мыла посуду, и вспомнила, у меня же тоже есть что рассказать про старинные ремёсла! Два года назад, летом, в наш этнографический музей Тальцы (совершенно замечательное место, рекомендую всем, кто будет в Иркутске, его посетить) привезли стеклодувную печь. Мы приезжали посмотреть на первые попытки местных художников освоить стеклодувное дело. Очень, я скажу, нелегкое оно. Удивительно, как люди вообще могут что-то сложное делать таким способом. Теперь там есть магазинчик изделий из стекла. Вот такую тарелочку мы купили. Её я как раз и мыла)