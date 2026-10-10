Есть риск питаться одними пельменями, а это не очень хорошо)
20 историй о гостях и хозяевах, чьи встречи запомнились вовсе не из-за чая с печеньками
У каждого дома свои порядки, а у каждого гостя — свои привычки. Стоит этим двум мирам встретиться, как порой даже обычное чаепитие может пойти совсем не по плану. Герои этих историй убедились: иногда достаточно просто открыть кому-то дверь, чтобы отхватить впечатлений.
- Как-то мы приехали к моим родителям, у которых живут три кота. Я помогала маме на кухне и мыла посуду, а муж с дочкой находились в соседней комнате. Оттуда доносился разговор, но мы особо не вслушивались. В какой-то момент коты стали крутиться возле мамы и просить корм, а она им: «Чего еще надо? Уже поперек себя шире! Хватит!» Тут появляется мой муж и с обидой говорит: «Вообще-то, я только чай пил утром!» И только тогда мы поняли, что перед этим он из другой комнаты спрашивал, когда будет обед.
Когда любимая бабушка заехала просто повидаться, и теперь морозилка забита под завязку
- В юности встречалась с парнем, и мы пришли к его родителям на чай, а там толпа родни. Хозяйка вынесла пирог. Я голодная, говорю: «Готова слона съесть!» И тянусь за самым большим куском. Вдруг она кричит: «Брысь! У тебя другой кусок!» — и вдруг показывает на кусок поменьше. Я даже немного расстроилась, взяла то, что мне показали, и стала есть. И тут внутри обнаружилось обручальное кольцо. Парень сразу сказал: «Выходи за меня!» С тех пор прошло 15 лет, и мы до сих пор вместе.
- Папа однажды обзавелся участком за городом и устроил там огород. Приехали мы как-то поливать растения и заметили на земле несколько надкусанных баклажанов. Похоже, кто-то решил выяснить, что это за плод, но продолжать дегустацию не захотел. Позже знакомая рассказала мне про родственников, приехавших к ней в гости. Их ребенок увидел баклажаны и поинтересовался у мамы: «А когда мы будем есть эти синие бананы?»
- В нашей семье принято что-нибудь приносить с собой, когда идешь в гости. Перед очередным визитом к нам родители попросили мою двоюродную сестру купить хлеб. Она решила подойти к делу основательно: посчитала всех, кто должен был собраться в доме, и принесла 15 буханок. Понятно, что за одно застолье справиться с таким количеством хлеба никто не смог. В результате после чаепития гости отправились домой еще и с буханками.
Холодильник, как правило, бывает полным в двух случаях: перед Новым годом или когда родители «заскочили на секундочку»
Родители приехали к сыну в гости, и он явно этому рад: «Люблю, когда они приезжают!» — с радостью воскликнул он.
- Дом у моих дяди и тети стоит на самом краю деревни. Однажды вечером к ним во двор зашел незнакомый мужчина. Тетя, как очень гостеприимный человек, пригласила его в дом, усадила за стол, достала угощение. Они провели вместе полвечера за разговорами, а потом гостю еще и нашли место для ночлега. Утром мужчина поблагодарил хозяев и ушел. После его ухода дядя вдруг спрашивает: «Валь, а это кто был?» На что тетя совершенно спокойно отвечает: «Я думала, это твой знакомый». Потом они проверили дом — ничего не исчезло.
Ну да. Полвечера разговаривали, а тему того, "какими судьбами вы к нам" не затронули ни разу.
- К нам как-то приехал пожилой дядя из другого города. Вел он себя очень тихо: аккуратный, скромный, разговоров почти не заводил и большую часть времени проводил один в комнате. Чем именно он там занимался, мы не знали, да и проблем от него никаких не было. А потом одним утром он умылся, распахнул окно и вдруг на весь дом запел: «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Одного пения ему оказалось мало — дядя еще стал стучать в такт по подоконнику и аккомпанировать себе ложками. С тех пор такие выступления начались каждое утро. Сначала соседи были недовольны, но вскоре и сами принялись подпевать через стену. Вот так человек, которого мы считали самым тихим гостем, оказался самым громким.
- У меня есть дядя по имени Вали. Во время одного из его визитов домой позвонила мамина подруга. Услышав незнакомый мужской голос, она спросила: «Это кто?» Дядя представился: «Вали». В ответ женщина возмутилась: «Сам вали!» — и отключилась. Потом она попробовала дозвониться еще раз, но все повторилось. Уже вечером мамина подруга пришла к нам лично и стала выяснять, не сменили ли мы телефонный номер: по ее словам, теперь там отвечает какой-то мужчина и прогоняет ее. Тогда мама объяснила, что никто ее не посылал — дядю действительно зовут Вали.
Когда родственники с Дальнего Востока приехали на недельку погостить, на рыбу смотреть уже не хочется
- Мы с братом-близнецом тогда еще были школьниками, кажется, учились в девятом классе. Я всегда ложился и вставал раньше брата. Однажды к нам нагрянуло много родственников из села, и хотя дом у нас большой и гости часто оставались на ночь, спальные места пришлось распределять как получится. Тете досталась кровать брата, а он устроился на полу. Я лег раньше остальных и не знал, что ночью тете стало неудобно спать на мягком и они поменялись обратно. Утром было темно, свет я не включал и начал тормошить того, кто лежал на полу, будучи уверенным, что это брат. Время поджимало, через двадцать минут нам уже надо было выходить, поэтому я тряс «брата» все настойчивее. И тут из-под простыни на меня посмотрела совершенно ошарашенная тетя. Настоящий брат в это время лежал на кровати, потом выбрался из-под своей простыни с довольной ухмылкой и всю дорогу до школы надо мной смеялся.
- Однажды папа приехал к нам в гости, а мы с мужем ненадолго уехали, оставив его с четырехлетним внуком. Перед выходом я на всякий случай сказала: «Пойдешь на балкон — бери телефон с собой». Папа отмахнулся и посмеялся: мол, ничего не случится. Вернувшись домой, мы узнали, что случилось именно то, о чем я предупреждала. Внук закрыл деда на балконе, и тому пришлось через дверь объяснять ребенку, что делать с ручкой. Папа то уговаривал его, то снова давал инструкции. Спустя примерно полчаса мальчику все-таки удалось открыть дверь и выпустить деда.
- Как-то мы с мамой приехали в гости к дяде. Сидели на кухне с его женой за чаем, а самого хозяина какое-то время нигде не было видно. Потом из ванной раздался его голос: он позвал нас к себе. Мы пришли и увидели там надутую лодку, которую дядя поместил прямо в ванну и налил туда воду. Дальше он начал раздавать нам задания: «Так, Вер, ты давай кричи, как чайка, ты, Алка, предлагай мне кукурузу с креветками, а ты, Ксюха, рассказывай анекдоты!» Нам было ужасно смешно, но сам дядя совершенно не шутил. Он заявил, что устал от работы, гаража и бытовых дел и просто хочет на море. А потом добавил, что не касался морской воды уже 24 года, поэтому велел нам устроить ему море прямо дома.
Шли вторые сутки. Бабушка с дедушкой уже забыли, что приехали на внука посмотреть
Родители приехали к сыну за 1 000 км, и, пока внук был в детском саду, он достал для них приставку Dendy. «Играют уже два часа!» — рассказывает он.
- Недавно был у меня день рождения. Последние пять лет я его не отмечаю. Но в этот раз был юбилей, и мне захотелось собрать друзей и родных. При этом подарки я получать не люблю, потому что всегда чувствую себя неловко. Поэтому попросила гостей вместо покупки подарка перевести от тысячи рублей в единственный в нашем городе приют для животных. Там много подопечных, а корма и других нужных вещей постоянно не хватает. За день в итоге получилось собрать 12 500 рублей. Мы отправили всю сумму в приют, а оттуда вскоре позвонили: сотрудники решили, что деньги могли прийти им случайно. Я подтвердила, что никакой ошибки нет и весь перевод предназначен животным. После этого сотрудники еще долго меня благодарили.
- Я приехал в Байконур, где родился, и зашел к отцу. В гостиной уже был накрыт стол, так что стало понятно: вечером кто-то придет. Я спросил у папы, с кем сегодня собираемся, а он назвал Олега Артемьева. Я удивился, ведь космонавт вроде должен был заниматься подготовкой к пуску, но отец сказал, что время еще есть. В тот вечер мы долго разговаривали о космосе, физике и философии. Я с детства смотрю ракетные пуски, увлекаюсь астрофизикой, читаю книги на эту тему и даже обзавелся телескопом, поэтому попросил у Артемьева автограф на своей фотографии. Он расписался, и я ушел, считая, что этим все и закончилось. Но потом отец тайком попросил его взять мой снимок с собой на МКС. Через год мне пришло сообщение: фотография действительно побывала на станции, и Артемьев расписался на ней уже там. Теперь я надеюсь, что когда-нибудь тоже смогу оказаться на МКС.
Когда пришел в гости, и прилетает «сообщение»
Зайдя в гости к подруге, женщина увидела на кухне белого голубя, который летал по дому, словно попугай. «На мои круглые глаза подруга объяснила, что его привезли дети. Они нашли голубя на асфальте, а на кольце на его ноге был номер телефона хозяина из Гусь-Хрустального», — вспоминает она. Птица оказалась ручной, но уже научилась отличать своих от чужих: к хозяевам подлетает и садится, а к гостье так ни разу и не приблизилась. Зато похулиганить голубь любит и однажды даже перевернул кофейник.
- Коллега однажды позвала нас к себе домой на день рождения и решила устроить костюмированную вечеринку. Условие было одно: каждый должен изображать какого-нибудь известного героя из кино, мультфильма или игры. Я большой поклонник Marvel, поэтому пришел Доктором Стрэнджем. Другие тоже подготовились и выбрали довольно интересные образы. Но больше всего внимания привлек один наш коллега, который с головы до ног был синим. Гости постоянно хвалили его за отлично сделанный костюм смурфика. Каждый раз парень начинал сердиться и объяснять: «Я не смурфик! Я Соник! Соник! Синий Еж!» После той вечеринки его на работе так и стали называть — Синий Еж.
- Как-то я оказался в гостях у коллеги и все время ловил себя на ощущении, будто перенесся в позапрошлый век. Его дети ели отдельно от взрослых, за ними присматривала специально нанятая женщина, а сами они прекрасно говорили по-французски. Главной фигурой семьи была «Маман». За весь день она детьми практически не занималась и проводила время с мужем и со мной как с гостем. Под вечер, когда мне уже пора было уходить, дети пришли сказать ей спокойной ночи. Она по очереди их поцеловала, после чего они ушли. Для меня такой семейный уклад выглядел довольно необычно, но при этом атмосфера в доме была настолько мирной, что я даже позавидовал. Коллега сказал, что их обычные дни выглядят именно так.
- Я живу в Томске вместе с сестрой, а родители остались на Алтае. Еще с тех времен, когда я учился, они иногда отправляют нам автобусом домашнюю выпечку. Вот и ко дню рождения сестры решили передать сумку с плюшками. Посылка уже отправилась в путь, когда через пару часов папа неожиданно решил сам приехать к нам и взял билет на следующий автобус. Ехать около десяти часов, поэтому сначала в Томск направилась сумка с выпечкой, а примерно через полдня следом за ней — сам отправитель. Первый автобус мы из-за накладки встретить не успели, но знали, что после ночевки он поедет обратно. Я решил утром сначала встретить папу, а затем вместе с ним перехватить автобус и забрать гостинцы. В результате именно папа подошел к водителям и получил у них собственную посылку с плюшками. Для них все это наверняка выглядело очень необычно: человек отправил сумку с вкусняшками за 800 километров, а потом сам приехал ее забирать.
Пожалуй, самое интересное в гостях начинается именно тогда, когда никто ничего необычного не планировал. Поэтому даже теплые семейные визиты нередко превращаются в комедийные посиделки. Наверняка и у вас найдется классная история про гостей, о которых часто вспоминает вся семья.