20 историй о гостях и хозяевах, чьи встречи запомнились вовсе не из-за чая с печеньками

Зайдя в гости к подруге, женщина увидела на кухне белого голубя, который летал по дому, словно попугай. «На мои круглые глаза подруга объяснила, что его привезли дети. Они нашли голубя на асфальте, а на кольце на его ноге был номер телефона хозяина из Гусь-Хрустального», — вспоминает она. Птица оказалась ручной, но уже научилась отличать своих от чужих: к хозяевам подлетает и садится, а к гостье так ни разу и не приблизилась. Зато похулиганить голубь любит и однажды даже перевернул кофейник.