11 зимних привычек питомцев, о смысле которых порой не догадываются даже самые заботливые хозяева
С приходом зимы меняются повадки многих питомцев, и мы не всегда понимаем, о чем они нам сигналят. Например, моя кошка Анфиса уже 13 лет живет по одному календарю: с первыми заморозками в ноябре она начинает устраивать паркур по стенам и успокаивается только с весенним солнышком. Другие коты сутками спят, собаки поджимают лапы на прогулках, а черепахи отказываются от еды. Давайте разбираться, почему так происходит.
Кошки покоряют новогодние елки
В ноябре магазинчики уже украшают свои витрины мишурой и расставляют снеговиков, на улицах загораются первые гирлянды, а фанаты Нового года ставят елку. Рановато? Ну и что! Хочется же. И если елка стоит в квартире кошатника, то по ней обязательно проходят ежедневные гонки на скорость.
«Мой котик каждый год забирается на елку. Я даже сделала стикер по этому поводу».
Для кошки елка — не украшение, а настоящее дерево, которое вдруг выросло посреди гостиной. Объяснение простое: до жизни с людьми деревья давали кошкам обзор, укрытие и место для охоты. Вот и тянет лохматых и не очень забраться повыше, затаиться в ветках и поиграть с блестящими игрушками. Чтобы праздник прошел спокойно, елку лучше поставить на тяжелую устойчивую подставку, повесить небьющиеся игрушки, а от мишуры и «дождика» стоит отказаться: для кошки это слишком соблазнительная игрушка, которую легко проглотить.
Собаки бегают по снегу, а потом грызут налипшие льдинки
Это вечная проблема моего пса Джекмана — каждую зиму он радостно носится по снегу и при этом обрастает снежками! Снег налипает на шерсть между подушечек лап, свисает со сладкого пузика и даже размещается на ушах. Особенно песикам некомфортно с такими шариками на лапах — все равно что шагать по камешкам. Поэтому наши питомцы часто пытаются выгрызть их сами. Вот такая у них привычка.
Тут мы с Джекманом еще неопытные.
И тут хозяевам надо быть начеку. Вместе с этими ледышками в пасть попадают и реагенты. Я по совету нашего ветеринара аккуратно подстригаю шерсть между подушечками, но не сбриваю полностью: зимой она все-таки греет. А ледяные комочки не выдираю, а аккуратно растапливаю во время мытья лап или полотенцем.
Котики устраивают линьку посреди зимы
Котик моей коллеги Карлуша тоже решил, что зимой самое время полинять. Теперь хозяева чешут его каждый день и не надевают черную одежду.
Обычно кошки к зиме заканчивают линьку и обрастают теплой шубой. Но иногда наши пушистые друзья решают включить режим линьки прямо посреди морозов. Все дело в том, что главный сигнал к сбрасыванию лишней шерсти для кошки — длина светового дня. А наши питомцы живут при лампах и почти одинаковой температуре круглый год, их внутренние часы сбиваются, и линяют они понемногу постоянно. Сухой воздух от батарей шубке тоже не помогает. Так что запасайтесь расческами, спреями для шерсти и липкими роликами для своей одежды. Кстати, говорят, что если подольше с котиками играть, то они линять меньше будут.
Спят почти целыми сутками
Зимой многие хозяева замечают, что питомца почти не выманить из лежанки. Обычно кошки спят 12–16 часов в сутки, что уже немало по человеческим меркам (и вот не надо там у экранов завидовать!). В холодные месяцы кисы могут спать и по 20 часов. Так они экономят свои ресурсы. Но если, кроме повышенной сонливости, вы наблюдаете отказ от еды и общую вялость, то стоит поговорить с вашим ветеринаром. Лучше перестраховаться.
Пушистые искрят при поглаживании
Если при поглаживании между ладонью и кошачьей шерстью проскакивает искра, дело не в характере питомца. Зимой воздух сухой, а батареи сушат его еще сильнее. Когда влажность опускается ниже 40%, шерсть легко копит статический заряд, а в морозные дни слышно даже, как она потрескивает. Разряд безвреден, но неприятен и вам, и кошке, поэтому некоторые питомцы начинают уворачиваться от ласки. Выручит увлажнитель воздуха. А еще можно на это время убрать синтетические пледы, на которых так любят лежать наши пушистые друзья.
Примерно такое выражение мордочек у всех котиков, кто познакомился со статикой.
- Наша кошка Дуся мою маму обожала, а тут начала шипеть и прятаться под диван. Муж намекал, что она чует «сложный характер тещи». На днях мама у нас ночевала. Вдруг слышим треск и мамино «Ой». Прибегаем, а там в темноте искрится что-то. А это Дуся на маму уселась, а та ее гладит. Оказалось, что дело было в банальной статике: у Дуси шерсть вся наэлектризована от батареи, у мамы зимой руки от отопления сохнут. Так что после обычного крема для рук Дуся простила маме все и снова замурчала на коленях. Муж остался при своем мнении и сказал, что просто они обе с характером и спелись.
Кошки отказываются слезать с батареи и вашего компьютера
Каждый котик зимой греется, как может. Моя кошка Шельма иногда даже препятствует моей работе за ноутбуком.
Кошка, которая часами лежит на батарее или на горячем ноутбуке, просто мерзнет. Комфортная для кошек температура — 30–38 градусов, а нам уютно при 18–25. Как пишет ветеринар из Ирландии, в обычной квартире кошке примерно так же зябко, как нам с вами в комнате при 8 градусах. Так что даже в теплом доме у питомца должен быть свой «горячий уголок»: лежанка у батареи, мягкий плед или пятно солнца на подоконнике. У моих вот есть печка — они довольны.
Анфиса и Шельма знают, что теплой печкой надо делиться.
- Живет у нас кот. Старый. Лет 14 будет. И стало его лохматое тело мерзнуть и тянуться к теплу, под батарею, чего раньше не было. Подумал я и решил, что негоже котейке на полу валяться. Кот, судя по всему был согласен, и я приступил к работе. На боковушки пошла доска от когтеточки, тем более, что котяра от ее услуг отказался, полностью переключившись на спинки стульев. Пока деревяшки сохли, сшил лежанку. Кот был бы не кот, если б не покочевряжился. Но, поломавшись денек, животина приступила к тестированию. По результатам испытания, заказчиком было сделано замечание, которое было устранено, и изделие было успешно сдано в эксплуатацию. Вот как-то так. Мне баловство, а коту приятно.
Уличные котики активно прячутся под капотами машин
Проверяйте, пожалуйста, в холода свои автомобили — там может быть котик! Например, этого малыша нашли в капоте машины.
Один раз я шла с работы и услышала жалобное «мяу» возле машины. Звук был прямо из капота. Полчаса я ждала владелицу авто, и потом еще час мы пытались выманить оттуда маленького черно-белого котенка.
Кошки, которые гуляют сами по себе, в холода ищут любое теплое местечко и нередко забираются под капот или в колесную арку недавно заглушенной машины. Поэтому зоозащитники советуют перед поездкой постучать по капоту и заглянуть под колеса, а можно и посигналить, чтобы задремавший гость успел выбраться. Если кот засел глубоко, не пугайте его резкими движениями: лучше дать ему время вылезти самому.
- Скептически относился к постам о греющихся зимой на двигателе автомобиля кошках и настоятельных рекомендациях проверять подкапотное пространство перед поездкой. И вот сам убедился. В конце августа появилась необходимость заменить стойки стабилизаторов на автомобиле, подготовив все необходимое, вместе с дочкой отправились в гараж. Находясь в гаражной яме под автомобилем, начинаю отчетливо слышать странные «скребущиеся» звуки. Понимаю, что звук под капотом автомобиля. Открываю капот и — опаньки... Вместе с дочкой обнаружили крайне невозмутимого полосатого пассажира, который, скорее всего, спрятался под машиной от дворовых собак. Котяра не подавал вида и даже не собирался выходить с насиженного места, пока я доставал телефон, и даже в течение первой фотосессии. Впоследствии котэ благополучно вернулся в родной двор, с комфортом в салоне автомобиля.
Просят добавку на завтрак, обед и ужин
Если зимой миска пустеет быстрее, не спешите сажать питомца на диету. Ветеринары из Ливерпуля несколько лет наблюдали за кошками, которые могли есть сколько хотят, и заметили: больше всего они едят зимой, а летом — примерно на 15% меньше. Вес при этом за год почти не менялся. Похоже, лишний корм просто уходит на то, чтобы согреться, так что добавка в холода — не каприз, а топливо для пушистой печки.
Собаки едят снег. Даже ловят его прямо на лету
Многие собаки на прогулке с удовольствием хватают снег, и обычно ничего страшного в этом нет. Причин несколько: питомцу хочется пить, ему нравится, как снег хрустит и холодит пасть (все-таки они через нее потеют), а еще эта привычка могла достаться от диких предков, которые зимой утоляли жажду снегом. Свежий чистый снег понемногу есть можно. А вот у дорог и тротуаров лучше не давать: там в сугробах прячутся реагенты, мусор и камешки.
Собака поджимает лапы на прогулке
Если собака посреди прогулки останавливается и по очереди поджимает лапы, она не капризничает, а мерзнет. О том же говорят дрожь, поджатый хвост и нежелание идти дальше. Кроме мороза, лапам достается от соли и реагентов на тротуарах: они сушат подушечки, а острые крупинки забиваются в мелкие трещинки. Дома лапы стоит вымыть теплой водой, а перед прогулкой — смазать защитным бальзамом или надеть собаке ботиночки. Хотя вот мой Джекман категорически против собачьей обуви, зато со специальным защитным воском у нас проблем нет.
При этом собака может довольно долго стоять на снегу босиком, и у природы на это есть свой секрет. В подушечках лап работает встроенный «теплообменник»: теплая кровь, которая идет к лапам, по пути подогревает остывшую, возвращающуюся обратно. Так и лапы не мерзнут, и тепло не уходит зря. Такая же система есть у пингвинов, поэтому ученые предполагают, что предки домашних собак могли жить в суровом климате.
Черепаха отказывается от еды
Пока коты зимой съедают тройные порции, черепахи поступают в точности да наоборот. Хозяев питомцев в панцире осень часто пугает: их зверюшка вдруг отказывается от еды, почти не двигается и пытается закопаться. Волноваться не стоит: так начинается зимовка, которую у рептилий называют брумацией. Ее запускают холодные ночи и короткий день: черепаха перестает есть, зарывается в грунт и лишь изредка просыпается, чтобы попить, поясняют ветеринары. Готовить питомца к зимней дремоте лучше вместе со специалистом.
А как с наступлением морозов ведут себя ваши питомцы?
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