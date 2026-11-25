Один раз я шла с работы и услышала жалобное «мяу» возле машины. Звук был прямо из капота. Полчаса я ждала владелицу авто, и потом еще час мы пытались выманить оттуда маленького черно-белого котенка.

Кошки, которые гуляют сами по себе, в холода ищут любое теплое местечко и нередко забираются под капот или в колесную арку недавно заглушенной машины. Поэтому зоозащитники советуют перед поездкой постучать по капоту и заглянуть под колеса, а можно и посигналить, чтобы задремавший гость успел выбраться. Если кот засел глубоко, не пугайте его резкими движениями: лучше дать ему время вылезти самому.