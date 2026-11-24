А вот у нас в школе всех мерили одной линейкой, а жизнь расставила всё по местам, причем очень бережно для каждой. Одноклассница счастлива в своем мире, а вы — в своем, где есть Физтех, наука, студенты и десятки переведенных книг. Самый высокий уровень самодостаточности — это когда тебе не нужно доставать визитку и перечислять регалии, чтобы кому-то что-то там доказать.