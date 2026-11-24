Зять зашел с козырей — с собственноручно сваренного варенья. Против такого лома нет приема даже у завуча!
16 бывших отличников и двоечников, которые выбрали совсем не ту жизнь, что прочили строгие учителя
В школьном дневнике видно, как мы умеем справляться с программой, но там нет ни слова о том, что нас ждет после выпускного. За порогом школы у отличников и двоечников начинается взрослая жизнь — со своими правилами, неожиданными поворотами и шансом начать с чистого листа. Вот истории о бывших учениках, чьи судьбы оказались увлекательнее любых учительских прогнозов.
- Я завуч. Прочила дочь-медалистку в юристы. А она втрескалась в рабочего и ушла к нему в парк трамваи водить. Еду на днях в ее вагоне. Вдруг по громкой связи: «Уважаемые пассажиры, в вагоне едет моя мама. Пожалуйста, уступите ей место, ведь у меня для нее сюрприз». Пауза. Я села. «Мамочка, ты скоро станешь бабушкой!» Весь вагон зааплодировал, а я не знала, куда деть глаза. Потом поймала в зеркале дочкину улыбку и поняла: она счастлива. На следующий день будущий зять пришел к нам с цветами и с моим любимым вареньем, которое сам сварил. Мы выпили чай, я одобрила дочкин выбор впервые за несколько лет. Свадьбу будем играть в трампарке, а вместо автомобильного кортежа у молодых будет свадебный трамвайчик.
- Одноклассник учился так плохо, что директор школы однажды поставил его перед всеми и заявил: «Посмотрите на него! Он никогда ничего не добьется». Прошло много лет. И вот недавно одноклассник продал свой дом за $20 млн — просто потому, что решил купить дом побольше.
- Всю жизнь преподавала химию, сейчас на пенсии. Зашли с внучкой в пекарню у дома, а за прилавком в колпаке — Леша, мой золотой медалист. «Алексей, ты куда талант зарыл?» Он сразу узнал меня, юркнул под прилавок и вытащил бирюзовое пирожное с блестящей глазурью и маленький пузырек. «Смотрите, Марина Ивановна. Это обычный лимонный сок». Капнул сок, и глазурь на глазах стала сиреневой, потом розовой. Внучка завизжала: «Бабушка, купи! Оно меняет цвет!» Пирожное я купила, а пока внучка ела, общалась с учеником. Тот увлекся кулинарией, основал маленькую пекарню и придумал специалитеты — пирожные, которые меняют цвет. Покупателей пока не так много, пекарня новая, но о нем уже пишут местные соцсети, и я учеником своим горжусь. Зря о нем поначалу подумала неладное.
Что за такая чудесная выпечка, что от лимонного сока цвет меняет? Чем она покрыта?
«Нашел прописи из детства. А у вас такие были?»
- 30 лет учу математике. Вызвала мастера делать ремонт. Открываю дверь, а там мой бывший двоечник Витя. Он зашел в квартиру и достал из рюкзака инструменты. Замерил комнату, объяснил, что к чему, как мне сэкономить на обоях и где купить хорошие двери, да чтобы без наценки. На прощание сказал мне: «Анна Сергеевна, я больше не двоечник. У меня своя бригада из пяти человек, делаем ремонты по всему району, очередь на три месяца вперед расписана». Потом молча положил на стол визитку: «Ремонт от Вити. Без двоек». Сделал все на неделю раньше срока. Деньги взял только за материалы: «За то, что вы меня когда-то мотивировали стать лучше».
- Мой автослесарь при упоминании Пушкина спросил: «Это какой, с автобазы?» Но диагностика у него по слуху. И зарабатывает он в разы больше умной и образованной меня. Просто человек не распылялся и не пытался объять необъятное.
Ну, Пушкин Пушкиным, а стук в подвеске сам себя не послушает! Ум и эрудиция — это прекрасно, но золотые руки и узкая специализация сегодня кормят гораздо лучше
- Я закончил школу в 89-м с двумя двойками, «неудом» по прилежанию, большинство оценок — тройки. Меня даже не хотели брать в ПТУ. Прошло достаточно лет для каких-то итогов. И теперь я могу ответственно заявить, что я — самый успешный сантехник в нашем классе. Никто из ребят так и не научился устранять засоры канализации. И детям своим меня в пример можно поставить. Плохие оценки — это не критично, всегда есть пути к успеху.
И эта история тоже подтверждает мой предыдущий коммент. Человек, который умеет работать руками, не пропадет. Слесарь, сварщик, сантехник и так далее.
Я — тот самый сантехник
- Первый курс, экономический факультет. У нас училась такая Олеся. Девочка очень красивая, но в учебе ни бум-бум. Зато разбиралась в моде, стиле, обожала танцевать и ходить по дискотекам. На экономиста ее отправила строгая мать, самой девочке все это было неинтересно. Ожидаемо, что первую же сессию она завалила и вылетела. Потом оказалось, она пошла в простой колледж искусств и стала хореографом. Видела ее на днях — имеет цветущий и здоровый вид.
- А я в школе был двоечником. В школе была невозможная скукота. Еле дотянул до универа. Поступил в университет сам, на бюджет. Отлично отучился. Защитил диплом, теперь работаю и горю любимым делом, тем, о котором мечтал с самого детства. Основал уже вторую студию и занимаюсь дизайном, архитектурой и искусством.
- Знаю парня, который окончил строительное ПТУ. Все профильные предметы на «отлично», а вот литературу, историю, географию, математику — на тройки. Руки золотые, может сделать и электрику, и сантехнику, и плитку положить, и стены штукатурить. Зарабатывал он сначала ремонтом квартир, потом открыл фирму по строительству индивидуального жилья. Ремонты тоже не забросил. Сейчас на него работает больше десятка бригад, заказов на год вперед. Он — дока в строительных работах, а вот, по собственному признанию, ничего не понимает в тонкостях бухгалтерии, юридическом оформлении договоров, финансах. Набрал команду, все с высшим образованием и с максимальными баллами по профильным предметам. А сам без «вышки».
Отличный показатель того, что высшее образование не равно интеллекту и хватке. Он идеально знает свое ремесло, поэтому ни один прораб или бухгалтер его не обманет, а в остальном — грамотно делегирует. Всё по учебникам бизнеса, хотя он их и не читал.
Когда модными были и отличники, и двоечники
- Школа с двумя четверками (одна по физкультуре), физтех с отличием, потом диссертация. О своем бизнесе никогда не мечтала, от академических постов бежала. Сердце успокоилось на художественном переводе, штук 20 книг издано. Еще немножко преподаю. Лет десять назад встретила в магазине одноклассницу-троечницу: она в золоте и макияже, а я — нет; она в этом магазине работает, а я заглянула по дороге с мастер-класса, который провела для серьезной такой аудитории. Она совсем чуточку похвасталась своей удавшейся жизнью, оглядела меня с жалостью и спросила: «Ну, а ты... Все книжки читаешь?» Читаю, да.
А вот у нас в школе всех мерили одной линейкой, а жизнь расставила всё по местам, причем очень бережно для каждой. Одноклассница счастлива в своем мире, а вы — в своем, где есть Физтех, наука, студенты и десятки переведенных книг. Самый высокий уровень самодостаточности — это когда тебе не нужно доставать визитку и перечислять регалии, чтобы кому-то что-то там доказать.
- Я не отличница, красного диплома нет, но все отлично сложилось. Себя обеспечиваю сама: недвижимость, авто, отдых и прочее. Из моих отличников никто не стал владельцем завода, парохода, живут нормально, один из троечников владеет бизнесом. Учиться надо обязательно, но это еще не гарантия успеха, есть еще характер человека, целеустремленность, желание, окружение.
Страница из прошлого, глядя на которую вспоминаешь запах школьных учебников и звонок с последнего урока
Ооо, сколько воспоминаний! Но нам, по-моему, учитель заполнял дневник только первые два года. А тут уже класс третий-четвертый, если дневник с 10-летнего обучения.
- Я была крепкой троечницей, но на платное в вуз попасть смогла. Вот там исправилась, чуть красный диплом не получила (поленилась пересдать два экзамена). Муж вылетел из колледжа в юности, уже во взрослом возрасте окончил вечернюю школу, к 30 годам получил среднее специальное. Планирует сейчас получать высшее. Живем нормально, получаем чуть больше среднего, у обоих работа интеллектуальная. Но! Если бы нам чуть раньше кто-то мозги вправил, мы бы явно добились чуть большего успеха и чуть раньше.
- Я — медалист-краснодипломник. Не бедствую, конечно, но и ничего сверхвыдающегося не достигла. Все наши отличницы в данный момент трудятся кто учителями, кто бухгалтерами. А люди, которые в школе были середнячками, пооткрывали бизнесы и живут припеваючи.
В актовом зале школы мальчишки разучивают песню к 8 Марта. Весна 1995 года
- В старших классах я всерьез увлекся графическим дизайном — даже ездил два дня в неделю в колледж на курсы и из-за этого пропускал больше половины школьных уроков. Обычные предметы мне были совсем не интересны и не увлекали. В итоге школу я окончил с двойкой — мне казалось, что сдал нормально, но учителя считали иначе. Зато сейчас я создаю дизайн болидов для команд по всему миру и работаю с крупной студией, которая выпускает игры. А многие одноклассники ничем не отличились. Мне просто не хотелось тратить время на скучную учебу — но как только я занялся тем, что действительно люблю, сразу добился успеха.
«Перед началом урока мы брали красную ручку и линейку, отмеряли поля в тетради, проводили ровную красную линию и только потом начинали писать»
Все так и было, линовали красным карандашом, так как красная паста (ручка) была только для учителя 😂
- С первого по шестой класс я была круглой отличницей, не прилагая особых усилий. Учеба давалась мне легко. После шестого класса уже приходилось стараться, чтобы получить пятерки, я не особо переживала и училась на четыре-пять. Университетский диплом с отличием тоже получила без особых усилий. Это было легко, не слишком напряжно и без зубрежки. Помогли ли мне эти оценки в жизни? Нет, не помогли. Я думаю, надо не париться из-за оценок, а уделять больше времени своим хобби и тому, что вам нравится!
- Классе, наверное, в 6-м я ходила в Дом детского творчества. Это был кружок по бисероплетению и вышиванию. Наша руководительница, Алина Яковлевна, учила нас еще и печь: в кабинете была плита. Мы пекли сладости и продавали их родителям, которые приводили своих детей на английский. Булочки раскупали охотно. С нераспроданной выпечкой мы пили чай. На вырученные деньги Алина Яковлевна покупала бисер и нитки: в кружок ходили девочки из небогатых семей. Среди них была и Оля. Ну просто двоечница и хулиганка, все учителя на нее рукой махнули: из такой ничего толкового не вырастет.
Я не понимала, чего она к нам ходит, может, из-за булочек? Много лет спустя увидела ее в соцсетях: Ольга печет на заказ. Уверена, что те булочки с корицей стали для нее своеобразным спасением.
А вот еще порция хороших статей от наших авторов:
Комментарии
У нас в классе получилось так: двоечники и отличники устроились средне, а вот среди троечников (по крайней мере, тех, с кем я на связи), немало успешных людей. Пусть не в списке Форбса, но с карьерой у них все хорошо.
Ну наконец-то статья без этих стереотипов типа "На вечер встречи одноклассники собрались на яхте у двоечника Вити, а у отличников была только золотая медаль и лысина".
У нас все тихо-мирно. Без особых успехов, но и без особых провалов. У всех как-то по-среднему вышло.