15+ растений-долгожителей, которые передаются в семье по наследству
По наследству обычно передают фамильный фарфор, старые фотоальбомы или хотя бы бабушкин комод. А что насчет гигантского филодендрона или столетней толстянки? В некоторых семьях главной ценностью становится горшок с фикусом, который пережил три переезда, пару ремонтов и помнит еще прапрадедушку. Вот как раз на такие сегодня и посмотрим. Истории о цветах, которые стали живой связью между поколениями и буквально хранят историю семьи в своих корнях.
«Филодендрон моей бабушки, которому 51 год! Она получила его в подарок на свадьбу, и он прожил гораздо дольше, чем сам брак»
«По ее собственным словам, уход за ним довольно прост: „Я поливаю его из кувшина, когда чувствую, что ему нужна вода“. Она говорит, что просто знает, когда ему нужно попить, не придерживаясь какого-либо расписания».
Не злите женщину!
- У моего отца есть любимый и просто обожаемый комнатный цветок — хлорофитум. А еще у него есть моя мама и кот, который тоже очень любит этот цветок, но своими силами до него дотянуться не может. Когда папа в чем-то накосячит, моя мать берет кота и подносит к цветку, а тот его обгрызает. Папа ходит да удивляется: куда бы ни переставлял цветок, он рано или поздно оказывается покусан. Для него это фантастика.
«Моя мама купила эту нолину на блошином рынке во Флориде в 1978 году»
«Она завернула ее в салфетку и привезла в Канаду в кармане. А мне она досталась как подарок на 30-летие».
Когда на лужайке уже одни детки
Мне по наследству достался один хлорофитум, но он был очень стареньким уже. На финале своей жизни он наплодил детей. Один из его деток уже зимой тоже решил, что будет плодиться как кролик. Я на бывшую работу приносила, подругам отдавала, на мероприятия по обмену цветами носила. Так он снова сейчас пустил стрелу и будет цвести, а потом плодиться!
Этой церопегии Вуда 20 лет, только представьте!
«Эта церопегия перешла ко мне от мамы около года назад, и поначалу немало плетей высохли — раньше она была куда пышнее. Она делит маленький горшок без дренажа с бонсаем, но раз она спокойно жила в таких условиях 19 лет до меня, значит, причина явно во мне! В основном я просто стараюсь держать себя в руках и поливать, только когда грунт просохнет насквозь, и вроде бы сейчас ей получше».
Куда хозяйка, туда и цветок
«Итак, знакомьтесь, это мое самое первое растение, его мне подарила моя бабушка почти 30 лет назад. Я переехала жить в Питер с ним в чемодане. „В чемодане?“ — спросите вы. Как? Очень просто. Он луковичный. Полгода растет, потом отмирает и зиму спит. Вот, зимой и привезла. Это аморфофаллус. Говорят, он, когда цветет, пахнет не очень, но у меня он не цвел. Его гигантская крона на самом деле один сложный лист. И он полый внутри».
Декабрист, которому стукнуло 136 лет, зацвел!
«Он начал цвести в конце октября и обычно цветет до марта или апреля. Это растение передавалось из поколения в поколение: пережило путешествия по всей стране. Ухаживать за ним легко. Ему требуется примерно 1 литр воды каждые две недели».
«Мои родители получили черенок этого прекрасного растения в подарок на свадьбу более 40 лет назад»
«Они переезжают в дом поменьше, поэтому подарили его благотворительному центру, чтобы он радовал еще долгие годы. И мы позаботились о том, чтобы у моей мамы было несколько здоровых черенков для их нового дома».
В каждом доме — по монстере!
- Однажды в 1959 году соседка дала моей бабушке черенок растения, и с тех пор это «фамильное растение» живет у нас в семье. Никто понятия не имел, что это за зверь, пока в начале нулевых я наконец не разобралась, что это монстера. Каждый из нас держит дома сразу по несколько штук, пока они не перерастут квартиру, — тогда мы передаем их дальше по эстафете тем, у кого потолки повыше. Черенкование и рассаживание у нас поставлено на поток. У тети, например, до недавнего времени жили два экземпляра с листьями больше полуметра! А недавно мама пристроила ко мне своего гиганта под два метра ростом, и я сейчас изо всех сил стараюсь не паниковать от того, как стремительно эти монстеры захватывают все мое жилое пространство. Но я их обожаю, за ними до смешного просто ухаживать. Сплошное удовольствие!
«Эта потрясная шеффлера перешла ко мне по наследству от соседки»
«Когда она ко мне попала, ветки торчали во все стороны. Соседка предложила обстричь, чтобы придать форму, но у меня просто рука не поднялась. В итоге я воткнула пару спиральных опор для помидоров и просто слегка ее подсобрала! Соседка получила ее отростком на новоселье от своей тогдашней соседки. Если я правильно считаю, растению уже под 70 лет».
«Мой семейный декабрист, которому 120 лет»
«Этот парень с нами реально всю жизнь! Каждый раз, когда кто-то съезжает и заводит свою семью, он отщипывает от декабриста отросток и забирает с собой. Вон рядом стоит один из его „малышей“, которого я вожу с собой в общагу».
«Справа на фото нолина моей мамы, которой уже 50 лет!»
«Она почти 3 метра в высоту. А купила ее моя бабушка в конце 60-х годов. Еще до моего рождения мама забрала ее себе. Я надеюсь, что однажды эта красавица будет жить со мной!»
Главное — выбрать свое растение. Или оно тебя выберет само
- Не умею ухаживать за цветами. У меня в комнате не выживает ни один цветок, даже кактусы. Но как-то сосед попросил нашу семью присмотреть за их большим гибискусом, пока они в отъезде. Поставили ко мне. И пусть я редко поливала, он разросся так, что пришлось открывать двойные двери, когда отдавали. Срезали себе веточку, и из нее тоже быстро выросло целое дерево. Как бы редко я его ни поливала, как бы ни подрезала ветки, расти и цвести соглашается только у меня, вымахал уже с меня размером.
«Шикарная толстянка моей бабули. Растению 114 лет, и оно досталось еще от прапрабабушки!»
Ухаживать за цветами — дело непростое!
- Забывала поливать цветы до такой степени, что конкретно их засушила. К приезду мамы другого выхода не было, кроме как купить новый цветок (горшок, цвет — не отличить). Все было бы хорошо, но мама случайно его уронила, а на обратной стороне горшочка была цена и дата завоза в магазин.
«Знакомьтесь, Франческа!»
«Мне только что достался в наследство этот великолепный фикус Бенджамина, которому уже более 25 лет. Я постоянно задаю бывшему владельцу вопросы о частоте полива, подрезке и уходе. В общем, стараюсь сделать так, чтобы Франческе было как можно лучше!»
«Хойя, которая живет в нашей семье еще с конца XIX века»
«Ее отростки уже разъехались по всем двоюродным братьям и сестрам, а наш дом она захватывает последние 15 лет. Первым хозяином был художник, который много колесил по миру и увлекался всякой „экзотикой“ (ну или тем, что в те времена считалось редкостью). В самом растении нет ничего особенного, кроме его возраста и того, какая это морока, когда нужно обновить землю. Но раз уж экземпляр такой древний, мы даже отдавали его отростки для пары ботанических исследований и в какой-то национальный генетический каталог. Она передается в семье мужа с незапамятных времен, а когда я к нему переехала, эта хойя ютилась в крошечном горшке в какой-то совсем старой земле. Я ее как следует выходила, и она нереально разрослась».
«Почти 50-летний Джейк обожает свой новый дом в Канаде, несмотря на холод»
«Когда моя мама уехала учиться в колледж в 70-х, она купила своей сестре небольшой горшечный кустик молочая Миля. Это же растение несколько раз размножалось, и теперь у всей семьи есть как минимум один маленький Джейк! Оригинальное растение сейчас живет у моего дедушки и выросло до огромных размеров. Я люблю наше семейное растение и традицию дарить малыша близким друзьям семьи или младшему поколению, когда они достаточно подрастут, чтобы у них было для него место».
Бонус: большой аспарагус, что подарила мне мама
Он, конечно, не совсем старичок, но ему точно лет 15. А я планирую его холить, любить и беречь, чтобы он был молчаливым свидетелем моей жизни и когда-то перешел по наследству и дальше. А еще вот тот фикус, что слева, тоже дает надежды на долгую и зеленую жизнь.
Удивительно, как обычный черенок, отрезанный когда-то по случаю новоселья или свадьбы, спустя десятилетия становится полноправным членом семьи. А секрет этих зеленых долгожителей вовсе не в дорогих удобрениях и строгом графике полива, а в том, что их просто искренне любят и не бросают на произвол судьбы.
Растения — это тот зеленый островок, что дарит долгожданный покой среди будничной суеты. Поглядите, какую красоту мы собрали для вас со всего интернета. А еще рассказали, что делать, если ваши любимцы не цветут:
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Комментарии
Обожаю растения! Спасибо за статью! Есть надежда, что мои растения вдохновятся таким долголетием