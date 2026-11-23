«Ее отростки уже разъехались по всем двоюродным братьям и сестрам, а наш дом она захватывает последние 15 лет. Первым хозяином был художник, который много колесил по миру и увлекался всякой „экзотикой“ (ну или тем, что в те времена считалось редкостью). В самом растении нет ничего особенного, кроме его возраста и того, какая это морока, когда нужно обновить землю. Но раз уж экземпляр такой древний, мы даже отдавали его отростки для пары ботанических исследований и в какой-то национальный генетический каталог. Она передается в семье мужа с незапамятных времен, а когда я к нему переехала, эта хойя ютилась в крошечном горшке в какой-то совсем старой земле. Я ее как следует выходила, и она нереально разрослась».