20+ цветоводов, чьи растения вызывают больше эмоций, чем самый дорогой букет
«У нас и так места нет, куда еще?» Каждый любитель комнатных растений когда-то слышал такие слова, волоча под мышкой очередную фиалку из супермаркета или алоказию, которую выставили за дверь соседи. Но это никогда и никого не останавливало. А нам только в радость! Теперь есть на что посмотреть и чем похвастаться. Говорят, что комнатные растения чувствуют настроение хозяев лучше, чем флюгер чувствует ветер: у одних даже самый неприхотливый кактус умудряется засохнуть за неделю, а у других черенок с улицы за пару лет превращается в настоящие комнатные джунгли. Давайте смотреть!
Как колосятся спатифиллумы у этого строгого мужчины, аж сердце радуется
- Мой дедушка демонстрирует часть своей коллекции. Я попросила его научить меня, а он сказал: «Погугли». Но он всегда дает мне домой растения!
Не все цветы нужно поливать
- Живем с родителями мужа, хозяйство в основном ведет свекровь. Пока до меня доходит, что надо бы помыть полы — она их уже помыла, и так во всем. Недавно решила все-таки опередить ее хоть где-то, полила все цветы в доме (около 30 горшков). Вечером на холодильнике меня ждала записка: «Олечка, я рада, что ты решила наконец-то мне помочь, но не поливай больше цветы. Половина из них — пластиковые, и ты могла их испортить».
Уж какой капризный фикус Бенджамина, а все же есть умелицы в наших селениях
У меня он полулысый стоит (. Как отдали мне его таким несколько лет назад,так и не обрастает никак.
- Занесла с балкона свой фикус Бенджамина, потому что +2 было ночью. Да, есть желтые листики. Поливаю кофе и удобрением, через пару недель будет снова зеленый. Он 3 метра в высоту.
Зеленые питомцы молчат, но делают это красноречиво
- Я очень люблю цветы. Особенно комнатные растения, которыми я заставила все подоконники. Но они все бесконечно загибаются, достали уже! То мало им воды, то много, то листик задела — сброшу-ка все листья со своих веток. Хочется на минуту обрести возможность разговаривать с цветами и понимать их, чтобы объяснить уже наконец-то, что я их люблю, забочусь и жду от них просто того, чтобы они росли.
Для таких вещей есть инет , залезайте в него и посмотрите какая зелепушка что любит и усё у вас будет окей ! потому как одному надо тепло другому солнце третьему влажность а четвёртом ни фига не надо кроме жары солнца и полива раз в месяц !
«Это просто отвал башки — дедуля вырастил вот такую орхидею!»
- Я таких еще в жизни не видела! Это самая счастливая и красивая орхидея, которую только можно представить.
У меня было 9 фаленопсисов, при этом 3 из них я купила в магазине рублей по 200 без цветов и уже почти не живых. И поняла одно, чем меньше внимания на орхидею обращаешь, тем ей лучше. Мои росли в коре в прозрачных горшках, купала я их где-то раз в месяц в ванной под душем, потом надо обязательно дать воде стечь, чтоб не застаивалась и всё. Цвели постоянно и очень обильно.
Вопрос на «подумать»
- Домашний садовод я, прямо скажем, никудышный. Но объясните мне, что это за магия вне Хогвартса, когда в какой-нибудь поликлинике стоят в темноте, на полу, где-то между этажами, в темных углах жирные лоснящиеся растения, огромные деревья, висят лианы, всяческие тропики и райские кущи? Они там душами питаются, плазмой, электрофорезом?
Одно время бытовала версия, что в поликлиниках их поливают остатками анализoв)
Кто виноват и что с этим делать
- Задумываюсь ли я, на кой мне столько растений? Конечно, задумываюсь. Места нет. Времени нет. Деньги были. Я прекрасно осознаю масштабы происходящего. То есть критическое мышление у меня есть. Просто оно отключается, когда я вижу какое-нибудь очень интересное растение, которого у меня еще нет. А оно должно у меня быть, понимаете? Да, места, времени и денег нет. Зато есть вера. Святая вера в то, что еще один горшок куда-нибудь влезет.
Конечно, для понимания размера этой диффенбахии хватает и двери, но бабушка добавляет наглядности
- Хотела бы я вырастить такую же!
«Поливать супом нельзя поливать водой»
- Я всегда забываю про комнатные цветы, и с этим мне помогает мой сыночек (почти 2 года). Он бежит с бутылкой и говорит: «Токи пить» (цветочки, пить). И мы совместно их поливаем. И вот как-то раз завозилась по дому, а он возле подоконника вертится. Подошла, а он полил цветок гороховым супом, который я ему налила! Спасибо мультику «Дядюшка Ау». Теперь у нас есть вечнозеленое супное дерево.
Наследство, которое весит более 90 килограммов
- Дедушка оставил мне в наследство 30-летнее молочайное дерево. Оно весит более 90 килограммов и достигает почти 2 метров в высоту.
Они и правда живые
- У нас есть комнатное растение, которое листья на ночь сворачивает. Я об этом знала, но никогда не был интересен процесс. Мать его переставила на кухню очень близко к стене, а мне приспичило поздно вечером поесть. Сижу, никого не трогаю, и вдруг за спиной по обоям начинает что-то скрестись. Домашние спят, животных дома нет, замираю и, пересилив себя, оборачиваюсь. И вижу этот цветок, который по очереди скручивает листики в трубочки, шурша по поверхности обоев. Больше по ночам не ем.
Когда цветет растение, от которого вообще не ждешь цветения — это подарок какой-то!
- Цветущий эпифиллум похож на фею среди цветов.
Время собирать, но не камни
- Посадила пару лет назад семечко от мандарина в землю. И сама не заметила, как огромное дерево вымахало. А этим летом оно зацвело, и тут в муже проснулся садовод. Поймал на улице пчелу и принес домой, чтобы она этот цветок опылила, я ржала, честное слово. Но сработало! Увидела на днях пару завязей. Будем на Новый год есть собственноручно выращенные мандарины.
Когда отдала свое растение на каникулы к бабушке
Ох, Бабушки!!! Кого хочешь реанимируют, от кормят и миру покажут!!! Как хорошо, что Бабушки есть!!! 🙂🙂🙂👍👏🌺
- Я не знаю, как моей маме это удается. Какого задохлика ни отдай — забираешь монстра.
Цветок вместо примет
- У меня дома есть необычный цветок. Когда у меня дела идут не очень — цветок увядает, когда все налаживается — приходит в порядок. И это не зависит от качества ухода за ним, своей жизнью вообще живет. Вчера цветок зацвел, впервые за семь лет. А сегодня я узнала, что беременна. Семь лет не получалось.
Этот 94-летний мужчина обнимает свой папоротник, которому 64 года
- Папоротник бабушка с дедушкой взяли из леса, когда он был еще совсем маленьким. Случилось это примерно в 1960 году, и с тех пор папоротник прекрасно себя чувствует! Снимок был сделан после пересадки растения, а оно удваивает свой объем каждые 2 года.
Про нелюбовь к цветам и любовь к жене
- Моему дедушке никогда не нравилось, что у них с бабушкой в квартире полно растений. У них и правда уйма зелени: фикусы, фиалки, гладиолусы, разные кактусы, несколько видов роз и растения, названий которых я даже не знаю. Деда раздражало, что бабушка возится с ними, как с детьми, — вечно поливает, протирает, что-то подрезает, — и он постоянно грозился в один день все выбросить. Бабушка ушла год назад. Дедуля очень переживал. И что удивительно: ни одного вазона он не выбросил, как обещал, а наоборот — сам стал за ними ухаживать. Как ни приду к нему, он протирает от пыли каждый листик, обрезает засохшее, бережно поливает каждое растение. В такие моменты я понимаю, что бабушку он любил больше всех на свете.
Если вам захочется вырастить что-то монументальное — выбирайте диффенбахию
- Кот лежит там не только для этого, но все же для понимания масштаба.
Миссия выполнима, если никто не заметил
- Младший брат игрался с котом в комнате, а я сидела за ноутом, читала информацию по своей работе. Вдруг слышу сильный грохот — и тишина: брат и кот затихли. Захожу к ним, а там любимый фикус мамы на полу сломанный лежит. Действовать нужно было быстро. Убрала в комнате, заставила брата с котом неподвижно сидеть на диване, поехала в гипермаркет, нашла самый похожий фикус, привезла его домой и поставила на то место, где был старый вазон. Мама не заметила подмену, лишь удивилась, что листья фикуса стали лучше выглядеть.
Когда хочется личное дерево, можно и целую комнату ему отдать
- Я специально ращу его в такой форме, не переживайте, он прикреплен к потолку.
Новый зеленый друг для прогулок
- Попросила меня мама как-то купить фикус. Так как в это время я гуляла с друзьями, то предложила им пойти со мной. Магазин находился недалеко, поэтому я решила его купить сразу, чтобы не ездить туда-сюда. В общем, гуляла я с этим фикусом до утра, а кличка у меня теперь «Леон».
Вот есть же люди! Тут хозяйка не знает, как остановить рост своей монстеры. Такой она была несколько лет назад
Эти пальмы достигают больших размеров и цветут очень интересными цветами, которые напоминают большой цветок кала. В санаториях в водолечебнице такие пальмы цветущие видела.
- Для цветка, купленного в супермаркете, выглядит очень живенько!
Они все поначалу ничего,а потом гибнут. Если попадают к правильному человеку, то считай повезло.
А что из нее выросло — смотрите сами!
- Я ничего особенного для этого парня не делаю. Я купила его чуть больше 6 лет назад в каком-то случайном продуктовом магазине. А теперь он грозит захватить весь мой дом. Я продавала черенки. Много раз. Честно говоря, неплохо заработала. 4 года назад я купила для него уличный горшок за 250 долларов. Раньше он все лето рос на улице с другими моими растениями, но последние 4 года я больше не могу вынести его за дверь, и еще мой муж меня не простит, если я попытаюсь купить горшок побольше.
Хочешь жить — умей отращивать корни
- Лет 6 назад поменяли мы съемную квартиру на более дешевый вариант, так как надо было урезать расходы, для покупки своего жилья не хватало чуть-чуть. Квартира уставшая, обои есть лишь наполовину, вместо ванны тазик, в окнах завывает, а на кухне забытый прежними жильцами фикус. Два маленьких листика. На квартире никого до нас полгода не было. Бедный цветок выпустил корни из горшка и пробился через гнилую раму на улицу. Так и жил, питаясь каплями дождя. Я его привела в чувство, пересадила, он ожил, выпустил десяток листьев и подрос, а вместе с фикусом рос и мой живот. Пересадила я фикус в конце апреля, а родила в конце января. А еще там был кактус в одноразовом стаканчике, вообще без земли! Как жил — непонятно. Тоже пересадила, выбрасывать не стала. Когда лежала в роддоме, он зацвел. Вот такое волшебство.
А вот и мой личный зеленый уголок с аспарагусом во главе, которым я хочу непременно похвастаться
Аспарагус имеет обыкновение всё вокруг себя забрасывать осыпавшимися листьями.
Вон его горшок — слева снизу, а вот эта ветка по верхнему краю фото — тоже его. Это из-за маминого аспарагуса под потолком натянуты веревочки. Все потому, что каждый год он выпускает гигантскую стрелу, которая растет со скоростью света, и только потом обрастает этими игольчатыми листочками, что мы видим. Там есть и шеффлера, и розовый фикус, и жасмин, и пара видов бегоний, просто в кадр все не поместилось. А я сквозь призму времени вспоминаю, как хихикала когда-то над маминым увлечением цветами. Ну а теперь сама как тот батя, который говорил, что никаких животных дома не будет.
Вырастить дома зеленого гиганта или наоборот — развести массу маленьких горшочков с фиалками — личное дело каждого. Но не всегда это мы выбираем, какого размера квартирные джунгли нам достанутся. Хвастайтесь своими растениями, поглядим-восхитимся и посоветуем друг другу, что с этим богатством делать.
Есть пара советов для начинающих цветоводов: