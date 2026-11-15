20+ цветоводов, чьи растения вызывают больше эмоций, чем самый дорогой букет

«У нас и так места нет, куда еще?» Каждый любитель комнатных растений когда-то слышал такие слова, волоча под мышкой очередную фиалку из супермаркета или алоказию, которую выставили за дверь соседи. Но это никогда и никого не останавливало. А нам только в радость! Теперь есть на что посмотреть и чем похвастаться. Говорят, что комнатные растения чувствуют настроение хозяев лучше, чем флюгер чувствует ветер: у одних даже самый неприхотливый кактус умудряется засохнуть за неделю, а у других черенок с улицы за пару лет превращается в настоящие комнатные джунгли. Давайте смотреть!