6 романов для долгих вечеров, которые затягивают с первой страницы
Иногда лучший план на вечер — это заварить чашечку чая, отрезать кусочек тортика и погрузиться в захватывающее приключение или романтическую историю. Вместе с героем пробиваться сквозь перипетии его жизненных обстоятельств и с замиранием сердца следить за развитием событий. А в конце вас ждет личный совет автора.
«Охота на маленькую щуку», Юхани Карила
«Охота на маленькую щуку» — это причудливая смесь любовной драмы и самобытного северного фэнтези, где реалии современной Финляндии переплетаются с древними лапландскими мифами. Каждое лето Элина Юлияакко приезжает в родную деревню ради одного дела: выловить щуку из лесного пруда. Цена неудачи слишком высока — эта рыба держит в узде саму жизнь героини. Но привычный ритуал ломает речной дух, а следом к охоте подключаются как местные жители, так и лесная нечисть: от торфяных буков до коргорушей и воблинов. Обычная ловля оборачивается опасным походом. Это пронзительная притча о вине, искуплении и любви, в которой первозданная северная природа стирает грань между осязаемым миром и сказкой.
«Старомодная девушка», Луиза Мэй Олкотт
Четырнадцатилетняя Полли выросла в скромной, но любящей семье, где превыше всего ценили честный труд, искренность и душевное тепло. Девочка с детства усвоила: никакое богатство не способно заменить настоящую любовь и поддержку. Однако визит к городской подруге Фанни становится для нее суровым испытанием. Оказавшись в мире роскоши, пестрых модных платьев и легкомысленных кавалеров, кроткая и простодушная Полли в своих старомодных нарядах чувствует себя чужой среди блеска чужой ярмарки тщеславия.
«Арктическое зло», Джеймс Роллинс
Визит ватиканского посланника Алекса Борелли в Москву завершается его загадочной трагедией. Незадолго до монсеньор успевает передать спецотряду «Сигма» тревожную весть: он подобрался к разгадке тайны Либереи — Золотой библиотеки Ивана Грозного. Легендарный архив не сгинул в веках: его отыскали еще во времена Екатерины II и тут же засекретили. Среди реликвий спрятан древний манускрипт с шифром, указывающим путь к руинам древней северной цивилизации. Чтобы остановить надвигающуюся катастрофу, оперативники «Сигмы» бросаются в гонку, пролегающую от подмосковных подземелий до ледяных просторов Беломорья и Заполярья. Их девиз — «Будь первым», и отступать нельзя, ведь по их следам уже идут безжалостные конкуренты.
Хорошо бы текст еще читать перед публикацией. "Завершается его загадочной трагедией" - это как?
«Историк», Элизабет Костова
Ветхий манускрипт и связка пожелтевших писем — опасный ключ к истине о графе Дракула. Веками исследователи пытались докопаться до этой правды, и почти каждый расплатился за любопытство жизнью. Однако угроза не пугает молодую исследовательницу. Пытаясь всего лишь восстановить родословную своей семьи, она открывает старинную книгу и запускает цепь необратимых событий. Собирая воедино обрывки воспоминаний, полунамеки и архивные тени, ей предстоит отделить миф о чудовище от подлинной трагедии Влада Цепеша — блестящего полководца, поглощенного вихрем собственных страстей.
- С учебой у сына беда: параграфы по истории называет занудством, нехотя ходит в школу. Оставила его как-то на выходные у свекрови. Приезжаю забирать — сидит он за столом, обложился книгами и строчит в блокнот. Спрашиваю свекровь, что за чудеса, а та с улыбкой кивает на огромный фолиант «Историк» Элизабет Костовой. Оказалось, она прочла ему про поиски тайной гробницы Дракулы через старинные архивы и письма. Сын поднял горящие глаза: «Мам, история — это же не скучные даты, это детектив с тайнами! Я теперь сам хочу раскопать все факты!»
А в школе ее не только преподают, как скучный набор фактов и дат, но еще и заставляют выучивать чуть не наизусть целые параграфы!
Из-за этого я историю со школы не люблю.
«Безымянный раб», Виталий Зыков
Древний мир Торна помнит расцвет и гибель могучих цивилизаций, сгинувших в водовороте эпох. Ценой магии и стали новые правители на руинах прошлого выковали хрупкое Равновесие. Но этот шаткий покой рушится, когда в Торн против своей воли попадают земляне. Их появление раскачивает чашу весов: поднимают головы последователи тайных культов, мятежники готовят бунты, тайные ордена начинают опасную игру, а в воздухе звучат слова забытых пророчеств. Могущественным кукловодам плевать на судьбы чужаков, и выживать пришельцам придется самостоятельно. Пути героев расходятся: один ступает на тернистую тропу магии, а другого ждут рабские оковы — и отчаянная борьба за право быть свободным.
Бонус: личный совет автора
- Еще когда я училась, мне одноклассник подсунул томик этой великой саги — «Первое правило волшебника», Терри Гудкайнд. Я тогда не могла остановиться — просила у него новые тома. А потом и сама покупала себе их. Не смотря на то, что это фэнтези — автор в каждой своей книге раскрывает много интересных философских вопросов и дилемм. С каждой книгой герои сталкиваются со все более тяжелыми моральными выборами. И каждое правило волшебника несет в себе часть жизненной мудрости.
В одночасье привычный мир простого лесного проводника Ричарда рушится: судьба нарекает его Искателем Истины. Это не дар, а непосильное бремя, ведь колдовство всегда требует жестокой расплаты, а путь к правде вымощен потерями. Теперь Ричарду предстоит бросить вызов грозному владыке Д’Хары — темному магу Даркену Ралу. На кону стоит судьба Срединных Земель и три легендарные шкатулки Одена. Их сила безгранична, но беспощадна: одна сулит вечную жизнь, другая несет погибель, а третья способна стереть с лица земли все живое.
А вот еще подборка детективов, от которых невозможно оторваться до последней страницы.
Комментарии
Подборка несколько сумбурная получилась) Раз уж нет темы, напишу, что мне понравилось из недавно прочитанного:
Мисс Черити
Дарующий звезды
К югу от платана
Сейчас взялась за Незримая жизнь Адди Ларю, интригующее описание.
Прошу, присоединяйтесь, книжные рекомендации всегда нужны!)
А я начала перечитывать русскую классику. Прочитала Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Теперь взялась за Тургенева "Первая любовь". Школьная программа забывается. К тому же хочется взглянуть сегодняшним взглядом на знакомые произведения.