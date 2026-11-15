6 романов для долгих вечеров, которые затягивают с первой страницы

«Охота на маленькую щуку» — это причудливая смесь любовной драмы и самобытного северного фэнтези, где реалии современной Финляндии переплетаются с древними лапландскими мифами. Каждое лето Элина Юлияакко приезжает в родную деревню ради одного дела: выловить щуку из лесного пруда. Цена неудачи слишком высока — эта рыба держит в узде саму жизнь героини. Но привычный ритуал ломает речной дух, а следом к охоте подключаются как местные жители, так и лесная нечисть: от торфяных буков до коргорушей и воблинов. Обычная ловля оборачивается опасным походом. Это пронзительная притча о вине, искуплении и любви, в которой первозданная северная природа стирает грань между осязаемым миром и сказкой.