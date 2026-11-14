15 сюжетов с запахом шерстяного свитера, которые напомнят, почему мы так любили осень в детстве

Золотая осень из детства пахнет сухими листьями из гербария, маминой шарлоткой и ватой, которой утепляли деревянные рамы. У каждого это время вспоминается по-своему: кто-то выходил на субботники и закатывал соленья, кто-то бегал по кружкам и уходил в лес по грибы. А некоторые счастливчики корпели над осенними поделками всей семьей. Мы решили вспомнить в деталях, за что любили те осенние деньки. А в конце статьи вас ждет бонус, о том, как изменились наши способы согреваться с годами.

Осенью начинается не только учебный год, но и череда линеек, утренников и конкурсов поделок

Светланка БМВ только что Когда я училась в школе, нам не задавали на дом делать поделки. Но я сама любила собирать красивые листья, а желудей набиралв полный портфель. Дома мастерила бусы, человечков, животных. Засушивала разные листья -- дубовые, листья чинары, тополя и других деревьев. Ответить

Я помню, как мы с мамой иногда до поздней ночи возились над поделками. Мама специально для меня иногда собирала красивые шишки или веточки. А еще у нее была знакомая швея. У нее всегда находились симпатичные отрезы ткани и ленточки. Стенгазеты, поделки, костюмы — все делалось общими усилиями.

На осенних каникулах мы еще могли резвиться на улице, дышать свежим воздухом и общением с друзьями. Сейчас школьники заняты репетиторами и подготовкой к экзамену

Котёнок по имени Кусь только что А как прогулка помешает занятиям с репетитором? Даже если ножки устанут, будешь на занятии на 5й точке сидеть. А вот мозг периодически взбодрять новыми впечатлениями очень даже не лишне Ответить

Многие скучают по детству именно из-за ощущения безмятежности и свободы. Никакой работы, дедлайнов и тестирований — можно играть во дворе, объедаться пирожками у бабушки и висеть на телефоне с подружкой. Помню, когда у нас был стационарный телефон, я частенько болтала с подругой. Звонящие, конечно, ждали на линии.

Осенью бывает очень много всяких вкусностей, которые трудно обойти стороной. Жареные грибы, картофельная запеканка и та самая шарлотка

Мамина еда — особенная. Моя мама, например, готовила яблочные слойки. А я выбрала для себя яблочный рулет с кремом. Быстро, просто, а получается красиво!

И мы ведь говорим не только про еду, но и про напитки. Чего стоит облепиховый чай или знаменитый бабушкин компот!

Светланка БМВ только что Ой, помню что ужасно не любила чай с малиной и со смородиной. Мама всегда старалась положить побольше варенья, и чай был горячий. А я любила чай с лимоном, и чтобы поменьше сахара. Ответить

Осенние напитки для гурманов

Я осенью люблю пить горячие напитки. Иногда обычные чаи, кофе и какао надоедают. Как раз в прошлом месяце удалось на выходных выбраться в Стамбул. Конечно, мы первом делом пошли лопать любимые сладости с щербетом. А в качестве напитка заказали турецкий кофе. Официант кивнул, а потом сказал: «А не хотите попробовать наш фирменный горячий напиток?» Мы согласились, а чего терять? Принес он чашки с чем-то ароматным, приятной густоты и кремового цвета. Это салеп — традиционный согревающий напиток, который делают из корня орхидеи. На вкус достаточно мягкий, готовят на молоке, сверху посыпан корицей. Я даже прикупила баночку домой. ADME Светланка БМВ только что Для меня лучший осенний напиток глинтвейн. Оч вкусно и согревающе. Ответить

Вы тоже помните те утра, когда за окном туман, а в голове мысль: «Сегодня субботник!» Книжки с тетрадками откладывались в сторону, а вот грабли да метелки вытаскивали поближе. Кто-то до сих пор делает уборку именно по субботам

Светланка БМВ только что Девчушка замёрзла потому что не очень то сильно трудится. Помахала бы веником, побегала бы туда сюда с тележкой листьев, глядишь и согрелась бы. Ответить

Осенью многих записывали на разные кружки: от выжигания по дереву до бальных танцев. А ведь правда, когда погода портится, приходится больше времени проводить в закрытых помещениях. Надо же себя чем-то занять!

Кошка Ултара только что Я кофе меньше чем из 350 граммовой не пью😂 Ответить

Осенью многие находят занятие по душе

Осень — моя самая любимая пора года. Вот не жалую жару, зиму переношу более или менее нормально, весну не люблю, потому что у нас очень ветрено. А осень прекрасна: тихо красиво, и иногда дождик идет. Осенью люблю читать и перечитывать «Чужестранку», книги про Гарри Поттера и романы Остин, Бронте. Еще «Убить пересмешника» — как ни странно, для меня тоже осеннее чтиво. klimenchygka Светланка БМВ только что А моё любимое время года весна. Всё расцветает, зеленеет, солнышко пригревает, птички щебечут. Красота!! Да ещё и др у меня в апреле, когда уже в степи зацветают тюльпаны, мои любимые цветы. Ответить

Собирать листья, а потом смотреть, как они превращаются в настоящее произведение искусства прямо у тебя в книжке — почти как волшебство

Кто сказал, что осень — это не время для велосипедных прогулок?

Есть что-то особенное в том, чтобы кататься на велосипеде осенью. Дачники разъехались, вокруг тишина, иногда ворчат недовольные синицы или пухляки, изредка галдят сойки.

Работаю репетитором. Провела утром занятие, покормила всю живность и спокойно уехала в поля. Потом, вернувшись погуляла с собаками, пообедала, буду готовиться к занятиям и вечерней встрече. Наконец-то работа встроена в мою жизнь, а не жизнь пытается как одуванчик прорасти сквозь асфальтовые слои чужих целей и прибылей. travkina_and_pets Котёнок по имени Кусь только что Спокойна уехала в поля, если только накануне ливень не прошёл, и сельские дороги в кашу не превратились (я так поняла, о сельской же местности речь) Ответить

Одна из осенних радостей — ходить по грибы. Многие собирались всей семьей — это было настоящее приключение выходного дня

Я всегда с восторгом смотрела на людей, которые собирали грибы. Как-то мы с мамой и папой выехали в лес. За три часа мы собрали кулек грибов. Пришли домой, пожарили — получилась мисочка. Но главное ведь участие, а не результат, верно? Светланка БМВ только что В детстве, помню, как то осенью нашли мы с папой во дворе шампиньоны. Собрали в пакет. Мама их пожарила и получилась всего одна маленькая чашечка готовых грибочков. Но какие же вкусные они были!! Ответить

Погода с каждым днем становится все холоднее, а ветер все пронзительнее. Кто-то скупает пледы, кто-то вяжет свитера, а другие утепляют окна. Сейчас погодой в доме занимается система «Умный дом»

Светланка БМВ только что Мужик такой горячий, что даже в майке ему не холодно, а жена, как цуцик замёрзла в тёплой пижаме. Ответить

Прыгать по лужам по секрету от мамы — одно из любимых детских занятий. Сейчас это можно делать удобнее и практичнее

Светланка БМВ только что А дома Дима тоже ходит в обуви? Ответить

Осень — не только время работы и учебы, но и развлечений. Все делали это по-своему

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