18 рукодельниц, которые мастерят такие теплые и уютные вещи, что у холодов просто нет шансов

Мама все на мою шапку ругалась. Мол, уши открытые, нельзя так в ноябре гулять. Потом вроде успокоилась, что-то вязать начала. Захожу я как-то к ней, а она мне тоненький сверток сует: «Держи, это лучше любой шапки!» Я развернула его и аж подпрыгнула — это же знаменитый платок-паутинка из тончайшей шерсти. Мамуля потом призналась, что специально нашла схему вязания и долго возилась с этим платком. Зато теперь радуется, что у меня уши в тепле.