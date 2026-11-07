18 рукодельниц, которые мастерят такие теплые и уютные вещи, что у холодов просто нет шансов
Многие рукодельницы перед наступлением холодов создают теплые вещи своими руками. И какая же красота у них получается! Это вам не магазинный ширпотреб. Такие пальто, платья и пледы можно подарить близким людям, а можно носить самостоятельно и ловить восхищенные взгляды. Ну а если дома живет кот или пес, ему тоже наверняка что-то перепадет от хозяйки-мастерицы, и он обзаведется если не свитерком, то хотя бы уютной лежанкой.
Мастерица спряла на веретене смесь из 85% шерсти и 15% шелка, а потом связала из нее кружевной шарф
Она вязала без схемы, поэтому четкого узора тут нет. Девушка просто экспериментировала с разными мотивами.
Знакомьтесь: пес Бублик. Он щедро делится своей шерстью, из которой и был связан этот капюшон
«Однажды со мной связалась женщина, желающая переработать шерсть от своей собаки — акита-ину по имени Балу, он же Бублик. Я спряла шерсть, и первым пунктом нашей программы стал снуд-капюшон», — рассказывает вязальщица. Ну а чуть позже она решила связать плед. Эта работа растянулась на несколько лет.
«Это был долгоиграющий проект. Бублик генерировал шерсть, хозяйка отправляла ее мне, я пряла и вязала плед. Скорость работы была ограничена производительностью Бублика. Вес пледа 1750 граммов, для этого пришлось переработать около 2300 граммов шерсти. Спрядено без основы, так что это чистая собачья шерсть. Очень пушистый. Очень теплый», — говорит мастерица.
«Мамуля связала в подарок носочки», — сообщил автор этого фото
Это вязаное пальто весит около 4 кг. Его обладательница считает, что оно бесценно — такое достается только по знакомству
«Моя свекровь — профессионал высочайшего класса в вязании. Она самостоятельно разработала, рассчитала петли и связала эту вещь для меня. Это заняло у нее три месяца», — говорит девушка.
Мастерица связала гигантский плед-одеяло. Пряжу для него ей присылали со всей страны
Однажды девушка решила связать одеяло из остатков своей пряжи, но это показалось ей слишком скучным — просто плед, ничего особенного. И тогда она кинула клич: «А давайте сделаем одеяло из остатков пряжи из разных городов!» Люди откликнулись и прислали столько шерсти, что хватило на огромный плед и даже еще немножко осталось.
Самой масштабной работой мастерицы до этого был трехметровый шарф, но она отлично справилась с вязанием пледа и заодно нашла новых друзей из разных уголков страны.
Сшить себе зимнее пальто? А почему бы и нет!
На это пальто ушло 6,5 метров шерсти, купленной во время поездки в Шотландию. Подкладка сделана из розового сатина. Мастерица долго провозилась с шитьем и в итоге внесла кое-какие изменения в выкройку.
Девушка сшила головной убор по образцу крестьянских шапок из игры «Ведьмак 3»
Рукодельница увидела фотографию кошачьей лежанки и побежала искать схему вязания. Кот Пип сразу же оценил эту работу
"Он игнорировал купленную ему кроватку — упрямо спал на полотенцах и нашей одежде. Думаю, Пипу понравилось, что у этой лежанки сохранился мой запах. Я же целую неделю не выпускала это вязание из рук, — говорит хозяйка привередливого котика.
Парень показал, какие свитеры и шапки связала его мама. Одна обновка — для его девушки, а другая — для собаки
«Какие милые! А этот маленький щенячий чепчик просто вне конкуренции», — написал в комментариях один из пользователей.
Если мама решила, что ее ребенку холодно, возражать, как правило, бесполезно
Мама все на мою шапку ругалась. Мол, уши открытые, нельзя так в ноябре гулять. Потом вроде успокоилась, что-то вязать начала. Захожу я как-то к ней, а она мне тоненький сверток сует: «Держи, это лучше любой шапки!» Я развернула его и аж подпрыгнула — это же знаменитый платок-паутинка из тончайшей шерсти. Мамуля потом призналась, что специально нашла схему вязания и долго возилась с этим платком. Зато теперь радуется, что у меня уши в тепле.
Рукодельница однажды купила градиентную пряжу и решила освоить технику боснийского вязания крючком. Это древнее ремесло еще называют пастушьим вязанием
«Какие классные! Даже обувь на них жаль надевать. Нужно подошву снизу сделать», — написал один из пользователей, увидевших эту работу.
Кажется, такое пальто пригодится только очень теплой зимой. Или когда просто захочется немного помодничать
Девушка сшила на зиму пальто-накидку и шляпку в стиле 1960-х.
«Зима близко. Я готова!» — говорит мастерица. Она сшила это клетчатое пальто из шерстяной ткани
«Пока больше не буду шить ничего в клетку. Так сложно было подбирать рисунок!» — признается девушка.
Сказочный свитер, правда же? Только представьте, как непросто было вывязать такой рисунок
«Схему вязания я составляла сама — по своему рисунку. Работа уже почти закончена. Да, в ней есть множество недостатков, но все же это уникальное произведение», — считает рукодельница.
А это подарок от тети — теплое вязаное платье
«Когда тетя идет в магазин пряжи, она превращается в ребенка в кондитерской. Каждый год я получаю от нее подарок и бережно храню его. Это платье связано из хлопковых нитей, оно довольно тяжелое и очень теплое», — рассказывает племянница.
Вроде бы простой кардиган из квадратов. Но сколько же труда и терпения нужно, чтобы связать его!
Хозяйка связала теплый свитер для своей собаки
«Я вязала его по мастер-классу на йорка, но чуть увеличивала размеры», — говорит девушка.
Если жена увлекается вязанием, у мужа вполне может вскоре появиться теплое двустороннее пальто. Например, такое
«Я не заслуживаю свою жену. Она потратила 300 часов, чтобы связать мне это пальто. Это самая удобная вещь, которая у меня когда-либо была, и, кажется, я в нем выгляжу просто потрясающе», — говорит муж вязальщицы.
А вот еще 20+ фото и историй о творчестве, после которых хочется достать свое рукоделие и забыть обо всем на свете.
Комментарии
Давно закончил, уже ношеное, я забыл фото сделать. Сделал коллаж чтобы не спамить. Капюшон с воротником.