Как менялась форма стюардесс: 10+ фактов, после которых иначе смотришь на каждый рейс

В 20-х годах прошлого века на борт гражданских самолетов нанимали исключительно мужчин. Эту ситуацию изменила Эллен Черч в 1930-м году. Девушка была дипломированной медсестрой, но мечтала о полетах, поэтому окончила курсы пилотов. Однако на эту должность авиакомпания брать ее отказалась. Тогда Эллен предложила нанять ее в качестве бортпроводника.

Девушка заметила, что наличие дипломированной медсестры на борту явно успокоит пассажиров, а значит, и билеты на рейсы будут продаваться активнее. Авиакомпании, которая как раз раздумывала над тем, как популяризировать полеты, эта идея пришлась по душе, и после нескольких месяцев тренировок Эллен отправилась в свой первый рейс.