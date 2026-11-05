Бедные девушки... работать в рейсе с этими шляпками, юбками и жакетиками наверняка было очень неудобно 😶🥺
Как менялась форма стюардесс: 10+ фактов, после которых иначе смотришь на каждый рейс
Я вряд ли смогу вспомнить все логотипы известных авиакомпаний, а вот униформу стюардесс различаю почти сразу. Например, если через зал аэропорта следует группа женщин в бежевых костюмах и лихих красных шапочках, сразу понимаю: передо мной команда Emirates. И это неудивительно, ведь форменную одежду специально стараются сделать узнаваемой. А недавно я задумалась: всегда ли бортпроводники носили строгие юбки карандаши и приталенные пиджаки? И решила изучить, как одевались члены экипажа в прошлые десятилетия и почему их наряды менялись со временем.
Изначально форма бортпроводников должна была выдерживать немалые нагрузки
В 20-х годах прошлого века на борт гражданских самолетов нанимали исключительно мужчин. Эту ситуацию изменила Эллен Черч в 1930-м году. Девушка была дипломированной медсестрой, но мечтала о полетах, поэтому окончила курсы пилотов. Однако на эту должность авиакомпания брать ее отказалась. Тогда Эллен предложила нанять ее в качестве бортпроводника.
Девушка заметила, что наличие дипломированной медсестры на борту явно успокоит пассажиров, а значит, и билеты на рейсы будут продаваться активнее. Авиакомпании, которая как раз раздумывала над тем, как популяризировать полеты, эта идея пришлась по душе, и после нескольких месяцев тренировок Эллен отправилась в свой первый рейс.
Из-за профессии Эллен первая униформа бортпроводников была вдохновлена рабочей одеждой медсестер. Внешний вид наряда должен был не только успокаивать пассажиров и создавать ощущение профессионализма. Костюм еще был призван выдерживать серьезные нагрузки. Ведь стюардессы не только заботились о пассажирах.
Они также убирали салон, загружали багаж, заправляли самолеты и самостоятельно закручивали болты, с помощью которых кресла крепились к полу. А иногда девушки помогали пилотам закатывать самолеты в ангары. Поэтому первая форма была сшита из плотной темно-зеленой шерсти. Костюм состоял из юбки, жакета, головного убора и довольно неудобной накидки.
Именно в такой одежде стюардессы и ходили вплоть до 40-х годов. Но потом дефицит ткани заставил производителей экономить на складках, длине и объеме одежды. Поэтому наряды стали более облегающими. Более того, под униформой бортпроводники теперь носили утягивающие пояса, видимо для того, чтобы портным не приходилось тратить лишнюю ткань.
Некоторые авиакомпании даже отказались от форменной одежды, но быстро выяснили, что пассажиры начинают нервничать, когда не могут отличить членов экипажа от других попутчиков. Обувь на небольшом каблуке стала обязательной, и женщинам разрешалось носить туфли на плоской подошве только на борту самолета. Зато неудобные, но теплые накидки канули в прошлое.
В 50-х годах прошлого века униформа рекламировала определенный стиль жизни
К середине прошлого века авиаперелеты стали доступны для среднего класса, и бортпроводники превратились из залога спокойствия пассажиров в иконы стиля, которые своим внешним видом рекламировали новый образ жизни. Они летали по всему миру и часто завтракали в одной стране, а ужинали уже в другой.
Поэтому авиакомпании стали привлекать к созданию форменной одежды для членов экипажа именитых модельеров. Униформа была уже скорее не функциональной, а элегантной. Изящные костюмы, маленькие шляпки, белоснежные перчатки, идеальные прически и макияж — внешний вид бортпроводников всегда был безупречным.
Наряды обычно шили из шерсти, которая не сминалась во время долгого полета, или из полиэстера, который можно было быстро застирать и высушить. В эти годы униформу начали оснащать небольшими потайными кармашками, в которых бортпроводники носили необходимые для полета мелочи.
В 60-е и 70-е года наряд бортпроводника включал в себя сапоги и шлем
Авиакомпании быстро развивались и вскоре начали конкурировать друг с другом. Цены на билеты в те времена обычно контролировало государство, поэтому привлекать пассажиров надо было каким-то другим способом. А основными клиентами авиаперевозчиков были бизнесмены.
Чтобы сделать полеты для них более привлекательными, форму бортпроводников решили сделать поярче. Поэтому элегантные, но консервативные платья, жакеты и блузки исчезли, а им на смену пришли мини-юбки, шорты и сапоги. Одежду обычно шили из синтетических тканей, которые после перелета было проще выстирать.
Хорошо бы самого дизайнера засунуть в такой шлем и отправить в восьмичасовой перелет)
Наряды были броскими и запоминающимися, а стюардессы превратились в лицо авиакомпании. Само путешествие на самолете теперь презентовали как увлекательное приключение. Один авиаперевозчик даже нарисовал на носу всех своих лайнеров радостную улыбку. Причем не только платья бортпроводников были экстравагантными. Чтобы защитить сложные прически от дождя и ветра, некоторые девушки носили на голове огромные прозрачные шлемы.
Другая авиакомпания решила нарядить своих работников в пончо и сомбреро. Представляю, как в такой униформе было удобно перемещаться по салону. Третья вообще выдала женщинам шорты и высокие сапоги. Правда, не вся одежда была вычурной и неудобной. Некоторые дизайнеры старались сделать детали униформы взаимозаменяемыми, так что работники могли сами подобрать ансамбль по душе.
При этом многих бортпроводников короткие юбки и шортики сильно раздражали. В такой одежде было не слишком удобно работать, да и пассажиры относились к стюардессам без должного уважения. Поэтому, когда в 70-х некоторые авиакомпании наконец-то разрешили работникам носить брюки, что раньше строго запрещалось, многие вздохнули с облегчением.
В те времена модельеры, создавая униформу, вдохновлялись нарядами из прошлого. Так в моду вновь вернулись шарфы, завязанные бантом «лавальер», который был популярен во Франции в XIX веке. На смену кокетливым мини-юбкам пришли платья-рубашки, в которых было значительно удобнее укладывать ручную кладь на верхние полки или развозить напитки и еду по салону.
За современный вид формы бортпроводников стоит поблагодарить 80-е
Когда бурные и яркие 70-е отгремели, состав пассажиров на рейсах поменялся. Теперь в салоне самолета чаще можно было встретить семьи с детьми, а не одиноких бизнесменов. Поэтому и бортпроводники должны были вновь выглядеть профессионально и надежно, а не весело и необычно.
Форменная одежда работников снова стала удобной и элегантной. Правда, большее внимание в эти годы уделялось безопасности. Наряды начали шить из легких, воздухопроницаемых и огнестойких тканей. А многие декоративные элементы получили дополнительное назначение.
Обязательные платки и галстуки, которые сейчас носят проводники, служат не только для украшения. Эти аксессуары можно использовать и как маску, и в качестве перевязочного материала. Кроме того, шарфики и галстуки не завязываются, а крепятся к костюму с помощью застежек и липучек.
Темно-синий цвет, в котором обычно выдержана форма, тоже выбрали не случайно. Во-первых, он создает ощущение профессионализма и успокаивает пассажиров. А во-вторых, любые пятна на нем выглядят не так ярко, а значит, бортпроводнику не придется переодеваться, если он случайно испачкает форму во время рейса.
Платье-саронг, которое было разработано для бортпроводников Сингапурских авиалиний еще в 1972 году, легко регулируется по длине. Юбку разделяет разрез, и в случае необходимости женщина может повязать ее повыше, чтобы двигаться по салону было удобнее.
Цвет саронга тоже имеет значение. По нему пассажир легко может определить, кто находится перед ним: обычный бортпроводник, начальник смены или супервайзер. Кстати, макияж также тщательно подбирается под цвет одежды.
Большинство работников современных авиакомпаний могут на свой вкус подбирать комплекты форменной одежды и носить на борту брюки или юбку. Главные задачи униформы — позволять бортпроводнику легко двигаться в салоне, хорошо согревать при низких температурах, быть легкой в жару и, главное, выделяться.
Пассажиры должны в любой ситуации быстро определить, что перед ними находится именно работник компании. Поэтому униформа бортпроводников, скорее всего, никогда не исчезнет. Она может несколько меняться в зависимости от последних веяний моды, но при этом всегда будет оставаться удобной и яркой.
Жаль, конечно, что экстравагантные наряды бортпроводников канули в прошлое и вряд ли когда-нибудь вернутся. Но, с другой стороны, пусть лучше униформа у экипажа будет менее яркой, но более комфортной. Ведь сейчас работникам за время рейсов приходится обслуживать значительно большее количество людей. А если бортпроводникам не придется отвлекаться в полете на неудобную одежду, то и рейс для пассажиров пройдет значительно приятнее.
Жаль? Серьезно? Мы на высоте 10К в консервной банке или в ночном клубе Рио? Какие экстравагантные наряды? Бортпроводники меня и моего ребенка должны спасать, а не бороться с упрощающей на талию мини-юбкой. Не говоря уже про руки какого-нибудь очередного "я за бизнес класс такие бабки отвалил", наровящие под эту юбку залезть.
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