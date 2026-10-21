Прикольно, никогда не слышала о такой профессии. Зато знаю, что один из предков мужа был пимокатом - валенки валял, где-то в Сибири они жили.
7 профессий, которые еще сто лет назад знал каждый, а сегодня и не угадаешь, чем эти люди занимались
Есть такие профессии, которые раньше были на слуху, а сегодня и не сразу сообразишь, чем мог заниматься плевальщик или халявщик. Впрочем, и наши предки ни за что бы не поняли, как зарабатывают деньги люди, называющиеся блогерами или айтишниками. Жизнь сильно изменилась за последний век. Недавно мы с друзьями ходили на квиз, где нам попался вопрос про целовальников, и я решила разузнать подробности о некоторых забытых профессиях. И это оказалось весьма увлекательно.
Целовальник
Ремесло целовальника звучит как нечто романтичное, но на самом деле к флирту отношения не имеет. Если проводить современные аналогии, то люди данной профессии — это такие налоговые инспекторы, которые занимались сбором податей, пошлин, участвовали в заседаниях судов и поимке преступников. Они следили, чтобы доходы от казенных увеселительных заведений не оседали в чужих карманах, а налоги и пошлины собирались в полной мере, поэтому крайне важно было брать в целовальники максимально порядочных людей. Выбранный на эту должность человек присягал на верность государству и в знак своей честности обязан был целовать крест — это была гарантия его честности.
Кстати, позже целовальниками стали называть еще и продавцов в специализированных лавках, которые обязались вести честную торговлю и не разбавлять напитки водой. Они подтверждали свою клятву тем же способом, что и налоговые инспекторы, за что и получили такое же прозвище. Целовальник — звучит красиво, как ни крути.
Золотарь
Если не знать историю происхождения слова «золотарь», то кажется, будто человек этой профессии то ли добывал драгоценный метал, то ли ювелирно его обрабатывал. На самом деле, люди данной специальности занимались очисткой выгребных ям, то есть по сути трудились ассенизаторами. Дело в том, что раньше нечистоты в шутку называли «ночным золотом» — даже Владимир Даль писал, что слово «золото» употребляется в значениях «навоз», «удобрение», «человеческий помет», а сам процесс удобрения земли назывался «золочением». Отсюда и пошло название профессии.
Кстати, была у меня одногруппница — Светка Золотарева, которая встречалась с парнем по фамилии Блохин. Позвал он ее замуж, а Светка выдала: «Хорошо. Только фамилию я свою оставлю! Кто золото на блох меняет?» Парень терпеть не стал и решил сказать ей правду: «Вообще-то Блохины — это знатный дворянский род. А вот золотари обычно были из простого народа, причем они не с золотом работали, а занимались чисткой выгребных ям». Светка сначала не поверила, потом почитала и расстроилась. Блохин тоже обиделся на такое ее отношение... В общем, это была не единственная тема для разногласий, но тоже не маловажная. Не поженились они в итоге.
Халявщик
Современное значение "халявщика", скорее всего пошло от второго смысла, связанного с ноленищем сапога, а не от выдувщика стекляшек
Помните старую рекламу, которая заканчивалась словами: «Я не халявщик, я — партнер!»? Мы уже привыкли, что сейчас халява — это что-то бесплатное, полученное без особого труда. А в начале XX века у этого слова были другие значения: халявой называлось как голенище сапога, так и заготовка в виде цилиндра из горячего стекла.
Сто лет назад листовое стекло делали с помощью выдувания: то есть создавали цилиндрическую заготовку, отрезали у нее дно и горлышко, а получившуюся форму разрезали, раскатывали — и получали оконное стекло. Мастера, которые выдували стеклянные пузыри, и назывались халявщиками. Сложно представить, какими путями это непростое занятие преобразилось в что-то дармовое и бесплатное, но реальность такова: изначала халява давалась совсем не просто.
Офеня
Кто же такие офени? На слух что-то похожее на Афоню, а он, как помнится, был слесарем-сантехником. Но, естественно, никаких смысловых пересечений тут нет. Офенями называли странствующих торговцев из Владимирской губернии, которые продавали книги, ткани, изделия из кожи и швейные принадлежности. В других областях страны людей данной профессии чаще именовали коробейниками.
В офени шли мужчины и женщины от 20 до 65 лет, причем из разных сословий: были и крестьяне, и мещане, и служилые люди. Между собой они общались на своем условном языке, который назывался феня. Это был язык не для чужих ушей — чтобы можно было безопасно обсуждать сделки и прочие внутренние дела. Это было настолько уникальным явлением, что в XIX веке его начали исследовать лингвисты.
Плевальщик
Угадать, чем занимался человек данной профессии, крайне сложно. Плевался — это понятно. Но чем и зачем? Не будем долго держать интригу: плевальщики занимались посадкой репы. Дело в том, что сеять репу, как зерно, нельзя — она не терпит кучности, поэтому каждую семечку нужно укладывать отдельно. Для того, чтобы ускорить процесс, и нанимали плевальщиков. Они брали семена в рот и выплевывали их по одному — там было немало своих тонкостей.
Хороший специалист в данном деле ценился высоко, ведь от него зависел урожай. Чаще всего плевательным ремеслом занимались женщины и дети, тонкости дела передавались по наследству из поколения в поколение. И лишь когда появилось специальное оборудование для посева — около 100 лет назад — данная профессия стала невостребованной.
Крючник
В Мариинском посаде в музее нам показывали такие крюки, с помощью которых они грузы таскали. Интересно, конечно. Непростая работенка
Крючник не имеет никакого отношения к вязанию крючком, как может показаться на первый взгляд. Труд этого специалиста был куда более тяжел — он занимался переноской тяжестей на спине с помощью особо железного крюка, от которого профессия и получила свое название. Особо популярен этот вид деятельности был в Рыбинске — там в артели работало до 3600 крючников, которые занимались перегрузкой товаров с низовых на верховые суда.
В крючники шли обычно крестьяне из ближайших к Рыбинску деревень. За сутки они переносили в среднем от 200 до 400 кулей с грузом, причем каждый мешок весил не меньше 60 кг, так что представители этой профессии были хорошо физически развиты и максимально выносливы.
Вздымщик
Кажется, будто вздымщик должен быть напрямую связан с дымом — например, это мог бы быть тот, кто помогает растопить баню или печь. Но на самом деле вздымщики занимались добычей смолы хвойных деревьев — раньше она активно использовалась для производства канифоли и скипидара. Их работа требовала квалификации, ведь задача состояла не только в том, чтобы собрать смолу, но и в том, чтобы сделать это аккуратно, не загубив дерево.
Со временем необходимость в смоле сократилась, и профессия перестала быть востребованной, хотя в некоторых местах можно и до сих пор встретить отдельных специалистов.
А если вы любите узнавать новое, то вот вам статья про 12 пар слов, значения которых мы вечно путаем, а ведь произносим их чуть ли не каждый день.
Комментарии
Про офеню и золотаря знала из литературных произведений.
Еще была такая профессия для бедной женщины, часто вдовы - "сиделица".
И это не сиделка при больном, а продавщица в государственной винной лавке - "монопольке")