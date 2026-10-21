7 профессий, которые еще сто лет назад знал каждый, а сегодня и не угадаешь, чем эти люди занимались

Ремесло целовальника звучит как нечто романтичное, но на самом деле к флирту отношения не имеет. Если проводить современные аналогии, то люди данной профессии — это такие налоговые инспекторы, которые занимались сбором податей, пошлин, участвовали в заседаниях судов и поимке преступников. Они следили, чтобы доходы от казенных увеселительных заведений не оседали в чужих карманах, а налоги и пошлины собирались в полной мере, поэтому крайне важно было брать в целовальники максимально порядочных людей. Выбранный на эту должность человек присягал на верность государству и в знак своей честности обязан был целовать крест — это была гарантия его честности.

Кстати, позже целовальниками стали называть еще и продавцов в специализированных лавках, которые обязались вести честную торговлю и не разбавлять напитки водой. Они подтверждали свою клятву тем же способом, что и налоговые инспекторы, за что и получили такое же прозвище. Целовальник — звучит красиво, как ни крути.