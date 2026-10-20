Проблемы с солнечным светом мне кажутся неважными, в ноябре-феврале в С-Пб целый месяц можно солнце не увидеть, зато дома ввернуть лампочки поярче, включить все источники света.
А вот летом в жаркую погоду в таких дворах нет движения воздуха, в комнатах с окнами во двор будет очень душно.
И ещё каждый звук во дворе-колодце усиливается. Летней ночью раздражает.
Я давно мотаюсь между Москвой и Петербургом и сравнила их по деталям, которые знают только местные
Я родилась, выросла и 35 лет прожила в Петербурге. Но некоторые мои одноклассники со временем перебрались в Москву, да и по работе мне частенько приходилось ездить в столицу. Поэтому я познакомилась с непарадной стороной жизни в обоих городах — той, которую туристы редко замечают. Теперь я лучше понимаю плюсы и минусы, с которыми сталкиваются местные жители в обоих мегаполисах, и могу сказать сразу: Петербург на Москву никогда бы не променяла.
Эти пресловутые дворы-колодцы
Меня всегда умиляло, когда московские коллеги говорили: «Как вы можете жить в этих дворах-колодцах? Темно, сыро, мрачно!» Невероятно, но факт: не все квартиры в центре города обязательно выходят окнами в тесные дворы. Можно даже найти жилье в современном доме, где такие дворы вообще отсутствуют.
К тому же колодцы колодцам рознь. Они бывают и вполне просторными, а если ты обитаешь на одном из верхних этажей, проблем с солнечным светом не будет. Конечно, встречаются и очень узкие варианты, где до соседнего дома буквально метра три. В такие дворы иногда даже прохода нет. И вот жить в таком доме — сомнительное удовольствие.
Проблемы с солнечным светом мне кажутся неважными, в ноябре-феврале в С-Пб целый месяц можно солнце не увидеть, зато дома ввернуть лампочки поярче, включить все источники света.
Подружка всегда говорила, что никуда из центра не уедет. Но квартира у них была крошечная. Разменяли они жилье на более просторные хоромы недалеко от Некрасовского рынка. Когда я пришла к ним на новоселье, то одна деталь сразу мое внимание привлекла. Подоконники у них зачем-то были оклеены блестящий пленкой.
На мои недоуменные вопросы хозяйка со вздохом ответила, что солнце к ним хорошо если на полчаса заглядывает. Вот и пришлось придумывать, как комнаты посветлее сделать. А потом добавила: «Никогда не выбирай квартиру вечером. Массу вещей можно упустить!» Из того жилища они через пару лет съехали, причем в спальный район.
Помещение, в которое прямой солнечный свет попадает меньше трех (или двух? - не помню точно) часов в сутки, вообще жилым не считается
А вот с коммунальными системами в старых петербургских домах действительно не заскучаешь. Поменяет кто-нибудь из соседей трубы — у тебя напор воды исчезает. Хорошо, если горячей: в холодной воде все-таки можно помыться. Но бывает, что пропадает именно холодная вода.
В Москве я с такими прелестями не сталкивалась. Все-таки жилищный фонд там зачастую посвежее. Хотя в центре столицы мне тоже попадались странные хоромы. Одноклассник долго мечтал жить в районе Маяковской, приложил усилия и вот уже десять лет является счастливым обладателем двух комнат в коммуналке. Я даже не знала, что в Москве они все еще существуют. И внутренний двор у них зарос тополями, так что со светом в квартире тоже не все хорошо.
Станции метро, которые ты ждешь с детства
Зато с транспортом в Москве все значительно лучше. На подземке можно добраться почти куда угодно. В Петербурге же появление каждой новой станции метро — это праздник. Помню, очень радовалась когда открыли «Комендантский проспект». Раньше поездка в этот район напоминала квест. Особенно для жителей центра. Хотя, кажется, далеко не все москвичи пользуются своим преимуществом.
Встречалась с молодым человеком — представителем московской интеллигенции в третьем поколении. Жил он у Садового кольца и весь центр знал на зубок. Мы с ним столько уютных и красивых двориков обошли. Как-то позвали нас знакомые ребята в гости к ним в Алтуфьево.
Рассказываю своему Ромео, а он головой трясет и встревоженно спрашивает: «Как мы туда поедем?» На метро, вестимо. Приятели же в десяти минутах ходьбы от станции живут. Юноша с тревогой заметил, что так далеко на север Москвы он еще не забирался. Мне показалась, что по его мнению за Третьим транспортным кольцом вообще драконы живут.
Легендарная питерская погода
Многие сетуют на унылую питерскую погоду — вечный дождь, тоска и слякоть. Может я к ней просто привыкла, потому что живу здесь с детства, но меня ни морось, ни хмурое небо вообще не смущают. Наоборот, они красиво оттеняют строгие профили домов. Я даже петербургскую осень люблю.
Идешь по улице, вдыхая аромат прелых листьев, а свет уличных фонарей отражает бликами в блестящей глади луж. С зимой у меня отношения посложнее. Очень уж колоритно выглядит бледно-желтое усталое солнце, которое словно щурится выглядывая из утренней туманной дымки. Зато знаешь: скоро придет весна, небо станет пронзительно синим, а в воздухе будет пахнуть землей и мокрым снегом. А потом и настанет летняя пора с потрясающими белыми ночами.
К тому же мне как-то всегда не везло: Москва ни осенью, ни зимой меня особо хорошей погодой не баловала. Небо такое же мрачное, асфальт тоже серый и мокрый. Только в сочетании с совеременными высотками эта картина мое лирично-романтическое настроение моментально превращала в уныло-подавленное.
Зато снежная зима в столице мне нравится больше. В центре Питера снег на тротуарах редко долго держится, а вот сосульки благодаря термоизоляции крыш в зданиях растут на зависть. При этом я как-то пожаловалась приятельнице из Мурманска на промозглую зиму, а она рассмеялась и сказала: «Зато у вас электрички, как у нас, к рельсам не примерзают!»
Извечная московская суета
А вот что меня в Москве смущало — это необъятные размеры и бесконечная суета. В начале 2000-х мне приходилось ходить по городу с картой, я постоянно терялась. И если в родном Петербурге я была одной из немногих, кто радостно рысил вверх и вниз по эскалатору, то в московской толпе я казалась себе медлительной улиткой.
Может, с непривычки и Северная столица кому-то кажется огромной, но у меня такого чувства нет. Да и общий ритм жизни здесь спокойнее. Мы всегда любили вечером побродить по кафешкам, лениво перебираясь из одной в другую. И никто никуда не торопился, не тревожился, если официант запаздывал с заказом.
Мы с подругами просто сидели и расслабленно болтали. Потому что: «ведь летом можно гулять круглосуточно, и завтра ты свободна практически...» А в Москве так праздно шататься у меня никогда не получалась. Атмосфера к этому не располагала.
А еще в родном городе пасмурным осенним вечером я могу тихо сидеть на подоконнике, упершись лбом в залитое дождем стекло, смотреть на пустынную улицу, где бредут под зонтиками редкие прохожие, и просто думать ни о чем. В Москве только взглянешь на яркие огни и суетливую толпу, и тут же хочется куда-то бежать — вдруг ты что-то упускаешь?
У каждого города свое лицо
Мне не очень нравятся современные города, застроенные небоскребами. Даже не сразу поймешь, где именно находишься. Я люблю, когда видно: у каждого здания на улице есть своя история, и это заметно по легким сколам на лепнине и трещинкам на фасадах. Дома в Петербурге похожи на людей, проживших долгую и интересную жизнь.
Надо лишь задать правильный вопрос, и ты узнаешь множество забавных и трогательных историй из прошлого. Пусть здания не везде выглядят идеально, но это только подчеркивает общее очарование. А еще меня зачаровывают контрасты между обшарпанными фасадами и современными элементами.
Увы, в Москве мне редко попадаются уголки, которые дышат историей. Слишком много зданий на рубеже веков было переделано, и теперь они кажутся современными репликами былого и подлинного. Возникает чувство, что за яркими и аляповатыми фасадами нет ничего интересного. Выглядит нарядно, но никакой атмосферы старины не чувствуешь.
Вездесущие соседи
Неправда. В Петербурге никто не будет комментировать вслух как ты одет. Можешь зимой в одних трусах ходить. Если без трусов - тоже комментариев не будет, но будут фотографировать ))
P.S. я не шучу, преценденты бывают - обычно по весне ))
Помню, когда моя одноклассница только перебралась в Москву, она радостно мне рассказывала: «Представляешь, я тут в магазин хоть в пижаме могу пойти, все равно никто внимания не обращает. А в Питере даже, чтобы мусор вынести, красилась. Постоянно думала: а что соседи скажут?»
И действительно, парадная и чуть вычурная атмосфера города как будто обязывает. Если уж не одеваться всегда с иголочки, то хотя бы выглядеть необычно и ярко. В Москве же люди обычно на бегу и не так внимательно приглядываются к окружающим. Как ты там нарядился, никому особенно не интересно.
Некоторые говорят о специфическом петербургском снобизме. Дескать, здесь ты должен соответствовать высококультурной атмосфере города. Но мне кажется, это не так. Если ты искренне влюблен в место своего обитания и тебя не раздражает переменчивая погода и некоторая сдержанная холодность города, то и Петербург тебя охотно примет. И это пожалуй относится к любому месту на земном шаре.
Ваще не так. Сколько бы вы не жили в Петербурге, коренные петербуржцы никогда не примут вас за своих. Хоть 20-30 лет проживи в городе.
Жизнь в мегаполисе для всех выглядит по-разному. Кто-то обитает в спальных районах, наслаждаясь всеми благами современной цивилизации и только изредка выбираясь в суетливый и нарядный центр. Другие не могут себе представить жизни без прогулок по тенистому и уютному Тверскому бульвару или надменной и оскалившейся гранитом Фонтанке.
Во мне же образ родного города настолько отпечатался, что я его черты умудряюсь находить в любом уголке мира, куда бы меня жизнь не забросила. Поэтому, по большому счету, мне все равно, где жить. Петербург всегда со мной.
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