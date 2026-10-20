Я давно мотаюсь между Москвой и Петербургом и сравнила их по деталям, которые знают только местные

Меня всегда умиляло, когда московские коллеги говорили: «Как вы можете жить в этих дворах-колодцах? Темно, сыро, мрачно!» Невероятно, но факт: не все квартиры в центре города обязательно выходят окнами в тесные дворы. Можно даже найти жилье в современном доме, где такие дворы вообще отсутствуют.

К тому же колодцы колодцам рознь. Они бывают и вполне просторными, а если ты обитаешь на одном из верхних этажей, проблем с солнечным светом не будет. Конечно, встречаются и очень узкие варианты, где до соседнего дома буквально метра три. В такие дворы иногда даже прохода нет. И вот жить в таком доме — сомнительное удовольствие.