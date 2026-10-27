17 объявлений, которые могут поднять настроение на весь день

Объявления созданы для того, чтобы о чем-то сообщить, предупредить и даже напомнить. То есть это штука серьезная. Но порой соседи, продавцы или даже администрация создают такие объявления, что читать без улыбки их просто невозможно. Их тут же хочется сфотографировать и переслать друзьям.

Такого ответа явно никто не ожидал

На двери подъезда появилось объявление: «Студентка из 15-й квартиры! Хватит таскать сюда своего пожилого ухажера на джипе, и так машины ставить негде!» Весь дом гудел, предвкушая развязку. А наутро рядом появился ответ: «Я ей не ухажер, это моя внучка. Сессию закрыть помогаю, потерпите еще немного». ADME

Какие потрясающие люди: не только песика забрали, но еще и сообщили об этом, чтобы остальные не переживали!

denisiani

«Ты не пройдешь!»

Интересно, что это за дружба такая?

Когда хотела обойти риелтора, но не тут-то было

Разместила объявление о продаже своей квартиры, указала точный адрес. Стук в дверь, моя мама открывает дверь. На пороге стоит девушка, спрашивает, продаем ли мы квартиру. Зашла, посмотрела, ей все понравилось. Потом признается, что увидела объявление о продаже у риелтора, но решила просто сама связаться с хозяевами, чтобы с ним не разговаривать. На что мама ей ответила, что хозяйка квартиры и есть риелтор, и переговоры в любом случае с ней придется вести. Вот такой вот поворот. etagi_zhanna

2100 калорий? Это сколько же там ступенек?

Света-молочка, Лариса с мясом: звучит как команда супергероев. Возможно, где-то рядом Галя-зелень

Интересно, это просто ошибка, или так и задумано?

Видимо, сотрудникам надоело отвечать на один и тот же вопрос

Спасибо, что хоть предупредили

Неужели такое возможно?

Планово отключили горячую воду на неделю. Но внезапно дали через три дня. Все радуются, моются, стираются. А недавно около лифта прочитала объявление: «Уважаемые соседи, советуем проверить подключение водонагревателя. Вы за свой счет греете воду всему стояку». © Подслушано / Ideer

Как правильно заметили в комментариях, чтобы узнать, работает ли ателье, нужно постучать и спросить

С таким резюме Тузик мог бы охранять что-то посерьезнее базы отдыха

Если бы все было так просто, пупырка, если бы!

А снег, оказывается, тоже бывает с характером

Соседская солидарность

Четыре дня подряд рядом с домофоном появляется объявление о том, что с восьми утра и до окончания работ не будет воды. Ни горячей, ни холодной. А я иду с работы, мечтая принять ванну, а тут такое. Не выдержала, приписала: «Да вы обалдели!» Было приятно, что подо мной подписалось еще четыре человека. © Подслушано / Ideer