Я из династии учителей, и вот почему верю в подрастающее поколение

Еще я заметила, что совсем иначе относятся к тому, что взрослый может ошибаться. Когда я сама училась в школе, поймать учителя на ошибке было целым событием — если кто-то замечал неправильно написанное слово или неверную дату на доске, мы сначала начинали перешептываться между собой. Сказать об этом вслух решался далеко не каждый, если вообще решался. В первые годы моей работы было примерно так же — помню, однажды сама заметила ошибку на доске уже в конце урока. Исправила и спрашиваю:

— Неужели никто не заметил?

В классе сразу несколько человек закивали.

— Так почему молчали?

Дети переглянулись, а потом одна девочка пожала плечами:

— Ну вы же учительница.

И я прекрасно поняла, что она имела в виду. Учительница написала — значит, наверное, так и надо. А даже если не так, сказать ей об этом при всем классе было как-то неловко, да и спорить с учителем они не привыкли.