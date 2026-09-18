15+ вдохновляющих историй о людях, которые нашли-таки работу мечты

Вот это круто. Я б тоже от такой работы не отказалась, даже в какой-то момент подумывала открыть частную гостиницу, но в РБ это ад с точки зрения бумаг и разрешаловок, а в Польше тупо нет места - в своем доме не разрешат, а строительство отдельного здания мы не потянем.