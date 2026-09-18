15+ вдохновляющих историй о людях, которые нашли-таки работу мечты
Когда работа мечты или хобби становится делом всей жизни, даже самый простой день приносит неподдельную радость. Смелый поступок и шаг навстречу изменениям подарили героям этих историй яркие впечатления, и каждая из них поднимает настроение и зарождает в душе надежду на то, что призвание и счастье ждут где-то за поворотом.
- Порой я завидую работающим на обычной работе 5/2. Ибо моя работа фотографа-анималиста — это 24/7. То у нас выезды на рассветную фотосессию в 3 часа утра, то снимаем щенков до полуночи, а потом еще 2 часа ехать до дома. То снимаешь выставку или соревнования 2 дня подряд от рассвета до заката, а потом тебе нужно срочно разобрать и отдать 15 тысяч кадров.
Если съемка на улице — то всегда в позе буквы «зю», сидя на земле, а иногда в луже, в болоте, в муравейнике или в холодном сугробе два часа подряд. Если съемка щенков — то таскаешь с собой примерно 30 кг фототехники и реквизита. А потом бесконечное сидение за компом за обработкой фоток...
Так зачем же этим заниматься? К чему эти геройства, если сейчас нейросеть нарисует вам за 5 минут кучу картинок с вашей собачкой хоть в парке, хоть на приеме с королевой, хоть на Марсе?
Признаться честно, меня саму занимал этот вопрос, когда нейросети научились более-менее сносно рисовать собак. А потом пришел ответ: потому что эмоции и воспоминания не нарисуешь нейросетью. Мои фотографии — это не просто картинки для привлечения внимания. Это то, что останется в памяти на долгие годы и будет греть душу.
- Я нашла работу спустя огромное количество времени. Искала больше, чем полгода. Это первый работодатель, который сказал прямо: «Я прекрасно понимаю, что вы мама и вам надо и денег заработать, и ребенка в 18 часов забрать из сада. Про больничные я тоже знаю. Мне все равно, будете вы дома работать или в офисе. Главное, чтобы работа шла».
И это мне сказал мужчина!
«Моя работа мечты — делаю контент для цветочного магазина в Касабланке»
- Я сразу после университета учила математике девочку из очень богатой семьи. Таких приятных и вежливых людей и такое уважение к моей работе и моему времени я видела всего несколько раз. Мама девочки — бизнес-леди, серьги которой стоят дороже, чем моя квартира. Она угощала меня тортом, который сама испекла, всегда находила время встретить у двери и проводить и была чрезвычайно милой и обходительной.
Потому что сами заработали, а не на голову свалилось. Ещё и от самих людей зависит.
«Я старший помощник капитана. Работаю на судах заграничного плавания. Перевозим контейнеры из порта в порт. Всегда мечтал стать моряком»
- На Ямале есть чья-то работа мечты — самый большой в мире питомник овцебыков. И там работает замечательный человек — Лазарь Михайлович. Собрать толпу вот этих рогатых шкафов и отвести их домой — почти обычный рабочий день. Главные соседи — олени. А еще надо ходить на речку за водой, гонять медведя, чинить электричество и вообще несколько месяцев жить вот так без магазинов и связи. В городе Лазаря ждет семья. Вахта закончится, и он вернется домой на месяц-другой. А в это время уже другая семья — рогатых и пушистых — будет ждать хозяина в тундре.
«Тружусь в лесном хозяйстве»
- Я ушла из найма и занимаюсь своим проектом — общением с пожилыми людьми. Созваниваюсь онлайн с бабушками и дедушками. И мотивирую всячески их эмоционально и умственно, чтобы они как можно дольше оставались довольными жизнью и активными.
Деньги на безопасный счёт перевести не предлагаете? А то сейчас много таких, которые занялись общением с пожилыми людьми по телефону. Это шутка, если что
«А я — гид на Кавказе»
- Был директором по работе с персоналом, ушел в никуда. Долго слонялся из заведения в заведение обычным рядовым сотрудником. В итоге оказался дизайнером мебели — общаюсь с людьми за кофе, рисую им их кухню мечты, налаживаю жизнь и ни разу не жалею о пройденном пути.
Вот это понимаю - позитивная подача "поперли с работы, так как нихрена не умею"!!!
Не факт, конечно, но всё же).
«Однажды у меня целую неделю была работа мечты — я каждое утро мыла слона»
- Я в 38 получила новую профессию с нуля, которая сейчас меня хорошо кормит. Я — фуд-фотограф и фуд-стилист. Всем советую отталкиваться от своего внутреннего, а не гнаться за чужим. Как бы банально ни звучало, но если дело не приносит радости, то и денег тоже не принесет. Я свою работу так люблю, что даже без денег готова ее делать.
Ну что кормит хорошо, это понятно, любая работа с приставкой "фуд" кормит. А денег-то приносит?
«Я кинолог, регулярно общаюсь с новыми собачками. Некоторых из них даже могу потискать и всем помогаю жить лучше»
Вот это классно! Я кинологом быть не хочу, но у меня мечта, как-нибудь на пенсии или ближе к ней открыть небольшой приют для собак, или передержку. Если не получится, буду волонтёрить в каком-нибудь приюте по мере возможностей
- Мы недавно переехали и живем в немецком городишке, по моим меркам — просто село. Но это максимально пряничный городок: дорожки через поля, аисты и журавли. Лисы, косули, водяные крысы, куницы шастают. Нельзя сказать, что мы с дочкой прямо интегрировались, но она заканчивает 7-й класс, а я нашла работу мечты.
Работа не престижная и не богатая, но раньше я таким бесплатно занималась, а теперь мне платят. Я работаю в гостинице для кошек и собак: если хозяевам надо уехать, они оставляют своих питомцев у нас. И я дарю им любовь и заботу за деньги хозяев. У меня милейшие коллеги, можно сказать, единомышленники — они тоже обожают котиков и собачек.
А еще у меня лучший шеф за всю мою трудовую деятельность. Когда мы с дочкой только переехали в практически пустую квартиру, он возил и таскал мне на 3-й этаж мебель, которую я прикупила с рук. И папа его возил (от таскания у него освобождение по возрасту). А его мама дарит нам подарочки на все праздники.
Вот это круто. Я б тоже от такой работы не отказалась, даже в какой-то момент подумывала открыть частную гостиницу, но в РБ это ад с точки зрения бумаг и разрешаловок, а в Польше тупо нет места - в своем доме не разрешат, а строительство отдельного здания мы не потянем.
«А я — столяр. За годы работы в списке клиентов добрая половина организаций, чьи названия на слуху. Но самая дорогая сердцу работа — это изделия для детей»
- Мама всю жизнь мечтала работать в медицине, но 21 год проработала уборщицей в школе. Всю жизнь она только и говорила: «Да кому я нужна с моими восемью классами?» Я это годами слышала и верила. А потом втихушку устроила ей сюрприз и подала ее документы на курсы санитарок. Ее приняли, выдали материалы, назначили тестирование. Мама так загорелась, что писала конспекты, зубрила, как школьница, и в итоге все сдала. Получила сертификат, а потом устроилась в стационар. Позже говорила, что это было лучшее время в ее жизни: «Я все-таки работала в медицине. Пусть и санитарочкой, но до своей мечты я добралась».
«С женой работаем декораторами. Вот такую площадку делали, например — в стилистике ксилофона»
- При выборе профессии работника лесного хозяйства поначалу даже не задумывался над тем, сколько плюсов и «плюшек» меня ожидает. Только спустя время, уже работая лесничим, вдруг задумался над тем, что многие люди месяцами ждут отпуск, чтобы выбраться на природу.
Я каждый день могу позволить себе разогреть или сварить еду на костре, пожарить сальца, заварить ароматный чай «с дымком», после работы посидеть с удочкой на берегу озера.
Только осознав это, начинаешь ценить. В общем, сам себе завидую.
А вот и еще одна наша статья о людях, у которых ни один рабочий день не похож на другой: 20+ жизненных историй от мастеров по ремонту, у которых что ни вызов — то новый сюжет