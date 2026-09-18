14 простых историй с дороги, где кофе из термоса, туман над трассой и добрые случайности на каждом повороте

Истории
18.09.2026
14 простых историй с дороги, где кофе из термоса, туман над трассой и добрые случайности на каждом повороте

Дорога — это не только пролетающие за окном километры, рапсовые поля, кофе на заправке, но и теплые истории, случайные встречи и маленькие радости. Это песня «Тихий огонек моей души» по радио, романтика долгих поездок и просторы, куда ни глянь. Эти простые и душевные истории подарят вам улыбку и вдохновят отправиться в путь.

  • Ехали мы семьей как-то на машине в путешествие. Микроавтобус, полностью разложены задние сидения, спали по очереди. Вот едем, папа за рулем. Слышим звук, как колесо спускает! Остановились, проверили — нормально. Опять поехали — снова этот звук! Остановились, сестра проснулась, помогает искать причину. Не нашли. Пока стоим — все тихо. Решили прослушивать во время движения, с какой хоть стороны. Поехали, прислушиваемся все... И тут дикий смех сестры. Оказалось, это мама у нас так храпела.
  • Мне было лет 10, ехали с тетей, посеяла на трассе между двух городов свою детскую сумочку. Внутри — золотые сережки, которые я как раз сняла, потому что купила и надела пластмассовые, и любимая Барби. Было ясно, что когда мы останавливались, я открыла дверь и сумочка выпала. Сколько было слез! А на следующий день возвращается домой из рейса папа и с ошалелым видом рассказывает: «Представляете, еду на КАМАЗе, и вдруг смотрю — на дороге сумочка валяется, похожая на дочи сумку». Остановился, поднял, открывает — там моя любимая Барби, мои фишки. Спрашивает: «А ты ничего не теряла?» я с заплаканными глазами говорю, что теряла. А он — бац — и сумку из-за спины мне протягивает. Мы всей семьей обалдели.
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  • Поехали в пригород навестить родню мужа. Попали в пробку на трассе, сзади внуки ноют, планшет сел. Встали на обочине перевести дух. Вдруг рядом хлопает дверь минивэна и женщина в платке зычно кричит в нашу сторону: «А ну живо закрыли рты!» Я прифигела и уже открыла рот, чтобы защитить детей, как из ее машины высыпало трое детей с огромным лабрадором! Женщина смущенно рассмеялась: «Ой, простите великодушно! Это я своим разбойникам! Пять часов в дороге, уши уже пухнут». Я понимающе кивнула. Женщина вытерла лоб и неловко спросила: «А у вас влажных салфеток или воды не найдется? Мои все вылили, а этот увалень морду в грязь сунул, весь салон испачкает!» Я вытащила из бардачка большую упаковку салфеток и бутылку минералки. Пока мы оттирали пса, ее орава угостила моих внуков домашними яблоками. Дети мигом забыли про севший планшет, набегались по полю и запрыгнули обратно в салон уже в отличном настроении. До родни мы доехали в тишине и согласии — уставшие внуки сладко посапывали всю оставшуюся дорогу.
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Эта семья провела отпуск в долгой поездке Нижний Новгород — Алтай — Нижний. Цель — посмотреть Алтай, а по дороге воздухом сибирским подышать. Ну не здорово ли!

  • Десятые годы, еду из Питера на Северную Ладогу. А там дорогу как проложили давным-давно, петляя меж скал, так она и сохранилась — ни сотни метров по прямой местами. Ливень, лето теплое — поднимается туман, как молоко: машину спереди видно, а дальше — мгла. Понятно, тут же пробка. Думаю, что не нужны мне такие приключения, палатка и еда-питье в багажнике есть — стану лагерем в лесу, с утра доеду. Сворачиваю по навигатору на грунтовку в лес, с нее на дорожку, потом на опушку, загоняю машину к елочкам, выхожу за палаткой — за мной хвост в полдюжины машин, из первой орут: «А дальше куда?»
    «Куда вам — не знаю, я-то уже приехал», — говорю. Одна компания поставила свой лагерь на другой стороне полянки, остальные развернулись с трудом и поехали назад счастья искать.
  • Вчера мою машину забрали на штрафстоянку. Полицейский такой: «Да не расстраивайтесь вы, просто отдайте протокол какому-нибудь мужчине, он с радостью за вас оплатит». Ну, я пыталась ему же и отдать. Он сказал, надо кому-то другому. Упс.
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  • Выкатили из гипермаркета две набитые тележки. Моросит противный дождь, ноги гудят. Нас подпер старый фургон — ни багажник открыть, ни сесть. Муж закипает: «Где этот гонщик?» Вдруг из магазина на каблуках бежит девочка и прямо на бегу, с коробками наперевес виновато кричит: «Не ругайтесь, пожалуйста! Это папин фургон, я на минутку за пирожными для мамы забежала, встать негде было!» Она ловко прыгнула за руль этой махины, отогнала ее подальше, чтобы мы могли выехать — как раз место освободилось, — и тут же выскочила обратно: «Давайте я вам хоть сумки помогу сложить, вы из-за меня под дождем промокли!» Потом девочка вручила нам пакетик со свежими эклерами: «Это вам к чаю, простите еще раз!» Муж, который секунду назад готов был разнести водителя в щепки, только крякнул в усы, улыбнулся и сам помог закрыть ей дверь.
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Эта девушка скаталась на машине в Приэльбрусье со своей собакой-дворняжкой Фаиной

  • Поехали с женой в отпуск. Маршрут: Сургут — Новосибирск — Южная Башкирия — Волгоград — Сургут. Придумали игру во время езды. Полдня писали цифры. Точнее, жена писала. Потом вычеркивали номера встречных машин. Самые популярные числа — 111, 222 и т. д. За 8 тыс. км так и не смогли зачеркнуть все числа. Оставили на следующую длительную поездку. Было очень интересно.
  • Решили не тратиться на гостиницу и переночевали в машине рядом с живописным полем подсолнухов. На рассвете просыпаюсь от лёгкой тряски. Открываю глаза, гляжу в окно — и тут как закричу: в нескольких сантиметрах от меня за стеклом возвышается громадная мохнатая морда с устрашающими зубами! Оказалось, это корова решила поинтересоваться, кто припарковался рядом. Она методично терлась боком о наше зеркало и с удовольствием слизывала росу с лобового стекла. Вот это я понимаю — идеальный будильник!
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  • Я всегда мечтал путешествовать на автодоме. Много лет назад я не имел такой финансовой возможности, но у меня был старенький японский пикап. Увидел я как-то в интернете, что на них модули делают, и загорелся идеей сделать подобное. Сварил каркас железный, обшил листовым материалом, утеплил как смог, из того, что было под рукой, сделал кровати и столы... И поехали мы в первое небольшое путешествие.

А это недавний проект автора с учетом всех ошибок за несколько лет. Он создавался под новый пикап Ford F350

  • Сколько себя помню, лет 25, дед мой, тот, что родом с Алтая, везет меня на историческую родину. Вот выйду на пенсию — поедем. Вот сделаем машину — поедем. Вот начнутся каникулы — поедем. Вот выйдешь в отпуск... Он грезил этим годами напролет. И вот, наконец, случилось! Нас трое братьев, живем мы в разных городах Казахстана, и мы решили воплотить мечту деда. За эту поездку, несмотря на то, что мы преодолели около 5 тыс. км не на самом комфортном автомобиле, дед, которому сейчас 83 года, помолодел душой лет на 25. Таким счастливым мы его не видели никогда. Мы прожили в лесной глуши трое суток. Рыбачили, познакомились с работником лесхоза, он нам великодушно дал своих лошадей покататься. Поездка была незабываемой.
  • Едем в Суздаль, стоим в пробке. И тут откуда-то тянет таким шашлыком, что слюнки потекли! Смотрим — во дворе столы, дым столбом, народ уплетает мясо за обе щеки. Ну мы, недолго думая, сворачиваем, пристраиваемся с краю. Подходит мужик, молча ставит перед нами поднос с шашлыком. А мясо — просто космос! Съели, переглянулись, просим счет. Мужик вытирает руки о фартук, смотрит на нас исподлобья и говорит: «Какой еще счет? Вы что, не Любины родственники из Костромы?» Мы переглянулись, огляделись и только тогда поняли: это не шашлычная! Мы внаглую припарковались во двор к совершенно незнакомым людям, которые собрались отметить праздник. Ворота открыты, столы у забора — вот мы и решили, что это кафе. Начали извиняться, деньги за шашлык предлагать. А мужик вдруг как заржет! Да так, что весь двор обернулся. Денег не взял ни копейки, зато крикнул жене: «Мать, неси контейнеры! Тут туристы голодные!» В Суздаль мы приехали сытые, довольные.
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Единственный случай, когда этот котяра приходит на ручки по своей воле — это путешествия на машине

  • Года два назад мы с мужем на машине поехали к его бабушке в Саратов. Из Астаны. Через Уфу и потом дальше тоже поехали. Путешествие, в общем. Так как за рулем был только муж (я водить не умею), то мы периодически останавливались поесть и поспать в разных селах и городах. Запомнилась остановка в Самаре. Зашли в кафе поесть, а там пара сидит. Парень и девушка, лет 19 или около того. Такие милые, смущаются. Муж смотрел-смотрел и говорит: «А давай им десерт закажем. Тайно». Позвали официантку, сделали заказ, оплатили. А она перепутала и не на тот столик принесла. Мы ее подозвали, сказали про ошибку. Она все исправила, второй раз денег не взяла. В итоге обрадовались два стола: пара подруг и парень с девушкой. Они все оглядывались, кто бы это мог быть, но мы виду не подали. У парня с девушкой общение живее пошло. Думаю, появился повод обсудить этот подарок, и дальше проще стало.
liliya_i_ko
  • Застряла сегодня в поле. Вокруг ни души. Стою на горке после дождя, одним колесом в колее. Оно просто предательски скатилось туда, когда я поняла, что не преодолею эту горку. Полчаса я пыталась выровнять машину, чтобы как-то облегчить ситуацию. Я слишком далеко, пока позвоню, пока кто-то приедет — уже стемнеет. А планов ночевать там не было.
    Еще через пять минут просто из ниоткуда появляется авто, из него вылезают три девочки и парень. Крепят трос и буквально как репку вытягивают одно провалившееся колесо руками за этот самый трос. Я так была рада их видеть! Мне стало так спокойно, что я не одна в этом поле. Почему-то мелькнула мысль, что я ведь и сама никогда не прохожу мимо, если кому-то нужна помощь. И вот сегодня в поле, далеко за городом, именно в это время оказались эти ребята и не проехали мимо. Обняла их и пожелала, чтобы им когда-то так же повезло! И я знаю, что так и будет.
kristinagordeeva
  • Как-то раз одна компания во главе со своим водителем Юрием ехала из Китая. Жители приграничных городов частенько ездят туда за покупками. Выехали они рано утром, но долго простояли на таможне, так что все уже устали. Борясь со сном, остановились подкрепиться в кафе с каким-то замысловатым названием вроде «Алтаргана», а потом двинулись дальше, отчаянно пытаясь добраться до Читы в этот же день. Но через некоторое время водитель сдался. И, добравшись до следующего кафе, они остановили машину и улеглись спать. Несколько часов спустя компания проснулась. Позавтракали и поехали дальше.
    Вскоре они заметили еще одно кафе, которое тоже называлось «Алтаргана».
    — Ничего себе, да у них целая сеть! — удивился кто-то. Затем показалось кафе с названием «Березка», которое тоже видели накануне. Проезжающие пришли в хорошее настроение и начали посмеиваться над скудностью фантазии владельцев, которые все свои забегаловки называют одинаково. И только когда на горизонте показался знакомый силуэт Забайкальска, все хором начали ругаться. Оказалось, накануне вечером, припарковывая машину, Юрий зачем-то развернул ее в обратную сторону. Утром он проснулся и, не сомневаясь, что ехать следует прямо туда, куда глядят его глаза, именно так и поступил. В Читу опоздали на сутки.

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