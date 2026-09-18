14 простых историй с дороги, где кофе из термоса, туман над трассой и добрые случайности на каждом повороте

11 простых летних вещиц, на которые не тратятся практичные люди, ведь толку от них — с гулькин нос
Интересное
10.08.2026
Дорога — это не только пролетающие за окном километры, рапсовые поля, кофе на заправке, но и теплые истории, случайные встречи и маленькие радости. Это песня «Тихий огонек моей души» по радио, романтика долгих поездок и просторы, куда ни глянь. Эти простые и душевные истории подарят вам улыбку и вдохновят отправиться в путь.
У каждой дороги есть свои яркие моменты, которые остаются в памяти. Пусть эти истории напомнят, что счастье — в простых вещах.