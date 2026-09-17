Я выложила фото своего кота в интернет и через пару часов мне пришлось доказывать, что он настоящий
Мой кот вызвал бурную дискуссию в интернете. А ведь я всего лишь хотела добавить красок в квартиру после ремонта: решила сама нарисовать постер, а кот решил принять в этом участие. Но стоило показать результат пользователям сети, как обычная фотография стала причиной настоящей детективной истории.
У меня есть рыжий кот по имени Блинчик. Когда-то я подобрала его на улице, но он, конечно, считает себя истинным аристократом, которому личные апартаменты и внимательная прислуга положены по праву рождения. Недавно я решила выложить в интернет его смешные фото. Что могло пойти не так? Как выяснилось, вообще все.
Сами фотографии появились еще весной 2025 года. Мы тогда только переехали в новую квартиру, сделали косметический ремонт, и денег на декор уже особо не оставалось. А голые стены выглядели как-то совсем уныло. Я решила не тратиться на готовые постеры, а нарисовать один сама. Тем более у меня как раз лежали пастельные мелки. Расстелила на полу большой лист бумаги и начала рисовать огромный цветок. Пастель приходилось растушевывать пальцами, поэтому в какой-то момент я пошла мыть руки.
И оставила рисунок без присмотра. Минут на пять, но этого Блинчику вполне хватило. Возвращаюсь — этот бармаглот весь извалялся в пастели: шерсть стала бирюзово-фиолетовой, рисунок размазан, а вокруг разноцветные следы лап. Я схватила телефон, быстро сфоткала Блинчика и понесла его в ванную отмывать. Рисунок, вздохнув, скомкала и выбросила.
Прошло больше года. Я случайно наткнулась на эти снимки и подумала: надо показать их на Reddit. Там же любят котов. Опубликовала несколько фото и написала: «Оставила пастельный рисунок без присмотра на пять минут. Кажется, моему коту не хватало цвета». Это был мой первый пост на Reddit. И, как вскоре выяснилось, он едва не стал последним.
Сначала все было прекрасно. Люди шутили, что теперь Блинчик сам стал произведением искусства, и писали, что бирюзовый ему очень идет. А потом появился комментарий: «Это ИИ». Следом еще один: «Очевидно же, что ИИ!» Потом еще. Я сначала даже слегка обрадовалась. Думаю, мол, ничего себе, я кота на телефон так удачно сняла, что его приняли за работу нейросети.
Мне быстро разъяснили, что про ИИ — это вообще-то не комплимент и радоваться тут нечему. А кто-то вообще написал, что кот не мог так испачкаться: пастельные мелки выглядят нетронутыми, а значит — я измазала его сама ради лайков.
И тут неожиданно появилась вторая сторона. Несколько пользователей вступились за меня. Один нашел кошачью шерстинку, которая оставалась на одном и том же месте на разных кадрах, и заявил, что нейросеть на такое не способна. Другие сравнили пятна на шерсти, мелкие волоски, царапины на полу и форму каждого мелка на снимках с разных ракурсов. Если это ИИ, спрашивали они, почему все детали настолько точно совпадают? Один пользователь даже прогнал фотографии через детектор ИИ. Тот оценил вероятность того, что фото сгенерировано, примерно в 5%.
А я сидела и смотрела, как совершенно незнакомые люди проводят детективное расследование по поводу моего кота и пола в моей квартире. Да, перед публикацией я немного поправила яркость и цвета, но самого кота, конечно, никак не изменяла. Мне было обидно: я ведь не сделала ничего плохого и очень хотела это доказать.
У недоверчивых оставался один железный аргумент. Они написали мне: «Покажи рисунок!» И вот тут у меня возникла проблема. Рисунка больше не было, я выбросила его больше года назад. Но чем больше я объясняла, что рисунка нет, тем подозрительнее все выглядело. Люди писали: «Ага, очень удобно», «Так мы и поверили!» и «Это просто смешно!»
Тогда я залезла в телефон и нашла оригинал кадра: 14 апреля 2025 года, 12:44, iPhone 15, разрешение 3024 × 4032, параметры камеры и даже геолокация. Вот уж не думала, что эти данные понадобятся мне для подтверждения существования собственного кота. Но меня уже никто не слушал.
А потом пост удалили, а мой аккаунт временно заблокировали и писать я уже не могла. Под публикацией тут же появился комментарий: «Автора забанили. Значит, это все-таки был ИИ».
И тогда я задумалась. Что же это за времена такие наступили? Еще недавно мы разглядывали изображения от нейросети и смеялись над шестым пальцем и третьей рукой, а теперь вынуждены доказывать, что реальность — это не ИИ. А ведь я всего лишь хотела похвастаться смешным котом, который умудрился превратить себя в арт-объект.
Камеры в телефонах сами улучшают снимки, а нейросети создают все более убедительные изображения. Похоже, отличать настоящее от искусственного скоро станет еще сложнее. Ну а Блинчик живет себе припеваючи и даже не подозревает, что его усы, шерсть и лапы изучала целая группа интернет-специалистов. Впрочем, мой кот никогда и не сомневался, что настоящий здесь — именно он.
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