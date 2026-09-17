Я выложила фото своего кота в интернет и через пару часов мне пришлось доказывать, что он настоящий

У меня есть рыжий кот по имени Блинчик. Когда-то я подобрала его на улице, но он, конечно, считает себя истинным аристократом, которому личные апартаменты и внимательная прислуга положены по праву рождения. Недавно я решила выложить в интернет его смешные фото. Что могло пойти не так? Как выяснилось, вообще все.

Сами фотографии появились еще весной 2025 года. Мы тогда только переехали в новую квартиру, сделали косметический ремонт, и денег на декор уже особо не оставалось. А голые стены выглядели как-то совсем уныло. Я решила не тратиться на готовые постеры, а нарисовать один сама. Тем более у меня как раз лежали пастельные мелки. Расстелила на полу большой лист бумаги и начала рисовать огромный цветок. Пастель приходилось растушевывать пальцами, поэтому в какой-то момент я пошла мыть руки.