я не убираю за кошкой вот сразу же. у неё два лотка с комкующимся наполнителем слоем глубиной по колено (её колено, конечно же))).
сделала дела, подзакопала. всё лежит, ждёт пока я пройду мимо. запаха нет. беспорядка ... есть немного), но это малая цена.
20+ историй о котиках, после которых вы скажете: «Это про меня!»
Мурчащие комочки шерсти (которая иногда разлетается в разные стороны), прекрасные ночные марафоны по квартире, мозговые штурмы за семейным столом «а чем же кормить Барсика на завтрак, ведь курочку он ел на ужин» — это все неотъемлемая часть жизни тех людей, которые впустили в свою жизнь и в свой дом котов. Мы уверены, что в нашей подборке во многих историях себя может узнать каждый кошатник. А тот, кто еще не обзавелся пушистым другом, лишь позавидует. Наверное...
- Каждый раз, когда иду на кухню, моя кошка заходит вслед за мной с таким видом, чтобы я обязательно ей положила поесть. Не найдя еды, она резко выходит, и снова с тем же самым видом появляется на кухне через 2-3 секунды. Так может повторяться много раз. Наверное, она думает, что не слишком эффектно зашла, и я, не оценив ее шикарную изящную неторопливую походку с поднятым хвостом, жду, когда она исправится. © Подслушано / Ideer
- Ко мне на ужин должна была прийти девушка. Я сделал уборку и, конечно же, вычистил лоток кота. Естественно, кот снова туда сходил. Я убрал. Кот снова сходил, я снова убрал. Кот предпринял третью попытку, но уже ничего не смог из себя выдавить. Мы прекрасно поужинали и сели на диван, чтобы посмотреть фильм. И тут донеслись характерные звуки высыпающегося наполнителя, а уже через минуту дом наполнился характерным ароматом. Этот кот определенно весь вечер пил воду и ел, чтобы устроить такое в самый ответственный момент. © absolutenobody / Reddit
- Никогда в жизни не было кошек в доме. И вот появилась красавица-кошечка. И теперь не понаслышке знаю, как это, когда кошка довольно долго сидит, впялив свой взор в угол или на потолок, потом резко щетинится, подпрыгивает и убегает. Да еще по пути обернется в ту сторону и заорет. Невольно начинаешь верить во всякое. © Подслушано / Ideer
- Я работаю дома и с учетом специфики профессии на столе уйма бумажек: заметки, планы и так далее. И вот отошла я на кухню покушать, а мой Финдус уничтожил все мои наработки и сбросил остатки по пол. А сам довольно улегся на клавиатуру.
- У меня есть кошка, подобранная с улицы: черная, с круглым белым пятном на боку. Когда спит клубком, выглядит как «инь». Друзья постоянно шутили, что мне нужен еще белый кот с черным пятном для баланса. Шутки шутками, а недавно неравнодушные прохожие на моих глазах успели вытащить из-под колес внедорожника как раз такого котенка. Одна женщина хотела забрать его себе, но тут уже я бежала за ней с криком: «Это мое, отдайте!» С радостью отдали. Котенок оказался котом. Зовут Ян. Полный баланс. © Подслушано / Ideer
- Моя кошка ходит в туалет на улицу. Но дома на всякий случай стоит лоток. Каждый раз, когда я засыпаю туда новый наполнитель, кошка сходит в него один раз и все. Ровно один раз в новый наполнитель. © ShadowWriter / Reddit
- Мой кот любит фотографироваться. Как только на него направляют телефон, он делает модельный вид. Любимая фотография — это где он с другим котом на руках мамы. Второй кот орет и хочет слезть. А мой: спина прямая, лапа аккуратно положена на мамино плечо, взгляд прямо в камеру. Ну прям граф! Любит селфи, сразу поднимает уши и садится ровно, как на заказ. Все его фото красивые. А еще он часто любит сидеть перед зеркалом и смотреть на себя. Любуется, наверное. © Подслушано / Ideer
ой, моя Шатзи тоже очень фотогеничная. у Чегиры Ёсиковны в том же возрасте все фото - затылок и уши)))
- Месяц назад бабка у метро втюхала мне кота. Это в мои планы не входило, но бабуля была очень грустная и убедительная. К тому же сказала, что котейка мне много перемен и радости в жизнь принесет. Сжалилась. В целом, мы с котом хорошо поладили и мирно прожили несколько месяцев. А тут он на днях влез на соседский балкон, и там навел такой беспорядок! Был пойман с поличным моим соседом — молодым, симпатичным, одиноким парнем. Мы познакомились, начали общаться, ходить друг к другу в гости. Вчера официально позвал на свидание. Надеюсь, у той бабушки тоже все хорошо, а котик и правда принес хорошие изменения в мою жизнь. © Палата ** / VK
- Просыпаюсь за десять минут до будильника, не шевелюсь; открыты только глаза. Наблюдаю, как открывается дверь в спальню и входит моя кошка. Первым делом кошка подняла свою красивую мордашку и осознанно посмотрела на настенные часы! По-моему, они не только что-то недоговаривают, а многое скрывают. © Подслушано / Ideer
- У меня есть парень и кот. Все бы ничего, да вот эти двое вечно воюют. Зверюга порвет важные бумаги и тут же получает ответку. Далее следует беготня по квартире, под которую можно ставить динамичную музыку. После этого от них остается много мусора (клочков бумаги, шерсти и прочего), который мне приходится убирать. А еще мой парень все время называет кота Мистер Кот. Последний уже на свою настоящую кличку не отзывается. © Подслушано / Ideer
Представил себе девушку, которая выбирает между двумя мужиками...🤣🤣🤣 Бьюсь об заклад - Кот победит !!!🤣🤣🤣
- Меня зовут Мария. У меня есть кошка Машка, которая живет у нас довольно долго, но так и не приучилась к лотку. Иногда может сходить в туалет в комнате. Мой парень, с которым мы вместе около двух месяцев, пришел как-то ко мне домой. Открываю дверь, улыбаюсь, а тут мама кричит из спальни: «Машка, ты зачем в комнате нагадила?!» Офигевшего парня, покрасневшую меня и спокойную кошку мама вспоминает до сих пор. © Подслушано / Ideer
- У моего кота стояло несколько мисок с водой, но он все время просил включить ему кран и пил воду прямо оттуда. Позже у него появилась новая идея: он решил пить воду на столе из стаканов. Еще полгода — и по дому у нас расставлены праздничные фужеры на тонких ножках, потому что кот пьет только из них.
- Не люблю работать дома на удаленке, потому что кошка мне активно мешает! Я ее очень сильно люблю, она замечательная, но вот проводить конференцию по видеосвязи в момент, когда кошка залезает тебе под рубашку внизу и вырывается из груди, расстегивая рывком пуговицы (словно Веном вырывается наружу) — тот еще стресс. Еще она любит вылезать через рукава. Еще она может залезть мне на голову, грызть мои волосы, кусать за локти и подкрадываться сзади. И так весь день! В выходной, когда работать не надо, она не трогает меня. Я ее люблю, но после фокуса с вылезанием кошки из груди все смеются надо мной и называют меня «Матерь драконов». © Подслушано / Ideer
У клиентки липкой лентой ручка крана на кухне замотана. Ну я будучи вежливым мастером спросил, что с краном, может починю за раз??? -Нет, говорит, это кот попить открывает, а закрывать ему в лом...Так до утра вода и льётся !!!🤣🤣🤣
- У меня кошка, которой 8 лет. Очень люблю ее, она воспитанная леди, послушная. Но есть одно «НО» — она пускает слюни. Обильно, смачно, на меня. Представьте: спите вы спокойно и просыпаетесь от того, как у вас по лицу что-то течет. Глаза открываете, а это кошкина башка у вас в голове лежит почти на лбу, мурлыкает и капает слюнками. Или просто, если я ее беру на руки, она начинает мурлыкать, и минуты через две начинается... Ветеринар сказал, что она абсолютно здорова, но не контролирует слюни в моменты проявления своей любви. © Подслушано / Ideer
- Мой кот забирается на холодильник и мяукает до тех пор, пока я не подойду и не отдам должное его достижениям. Я пробовала кричать из другой комнаты: «Ты молодец, Оливер!» Не работает. Странные создания. © heathersfield / Reddit
- Живу в своем доме, есть у меня, кроме кур и кроликов, собака и кошка. Киса живет в доме, но погулять ее выпускаем, когда она хочет. Как-то смотрю — животик у нее растет, через время привела котят. Когда они немного подросли, я стала приучать их к горшку. Проснутся — тащу их в лоток, поедят — тащу в лоток. И так целый день. В общем, сходили они в лоток пару раз. А ночью просыпаюсь от того, что котята вереницей заходят в спальню и пищат. Они за день поняли, что если хочешь в туалет, попроси тетю, она отнесет. Не все поймут / VK
- Мой кот может начать резко носиться по квартире, а потом уснуть в непонятной позе, будто он застыл как статуя.
У мужа и кота ежевечерне был своеобразный ритуал. Кaк толькo муж ложился спать, Тихон укладывался ему нa грудь и нaчинал громко мурчать. Потом все тише, тише и засыпал. Супруг осторожно снимал его с себя, укладывал рядoм и шел менять футболку, потому что нa груди расплывалось огромное пятно от котовых "соплей счастья"! Утро тoже было традиционным. Кот внимательно смотрел нa часы, и, как только нa табло зажигалось 5-00, начинaл методично стучать тапком мужа.
Время коте завтракать, чего, мол, спите-то? Хорошо, чтo супруг у меня жаворонок, а то бы кушал этот нахал часиков в 9! )))
- Сидел на кухне, ужинал, а рядом дедушка с кошкой на руках. Он ее безумно любит, взял к себе на колени и давай вычесывать, еще и разговаривает с ней, повторяя, какая она у него хорошая и ласковая. Это услышала моя младшая сестра, которая кинула странный взгляд в сторону дедушки. Спустя пару минут слышу, как она у бабушки спрашивает: «Бабуль, а разговаривать с котами — это паранойя?» Бабушка ей ответила: «Нет, Оля, паранойя — это бояться что-то не то ляпнуть перед кошкой!» © Не все поймут / VK
- Мой Бантик довольно увесистый котик. И когда он запрыгивает на кухне на полку с разными баночками, у меня замирает сердце. Главное, каждый раз эта махина так аккуратно переступает через все, за два года ни разу не уронил ничего.
- У нас с мужем есть черная кошка, которую мы очень любим. Муж ее тискает, целует. Казалось бы, ничего не предвещало беды, как однажды я услышала странные звуки, похожие на тошноту. Муж бежит в сторону туалета и кричит: «Убери, пожалуйста». Я подхожу и не вижу ничего. Спрашиваю: «Что убрать-то?». А он из туалета кричит: «Ус вне кошки». Я так никогда не смеялась. Ус нашла и убрала, конечно, раз такое дело. Спросила мужа, что это вообще было? Оказывается, ему ужасно жутко и стремно при виде этих толстенных волос вне морды кошки. Когда они на кошке — не страшно, а если не на животном, то мужа начинает тошнить. Это какая-то новая фобия? © Подслушано / Ideer
- В детстве у маминой кошки был странный обычай в отношении еды. Мы насыпали корм, и кошка ела только из середины, пока не доходила до дна. Потом она уходила по своим кошачьим делам. Через какое-то время кошка возвращалась и мяукала, требуя еще еды. Нужно было просто перемешать оставшийся корм в миске, чтобы закрыть дно, а кошка мурлыкала и тут же начинала кушать. © swanyMcswan / Reddit
- Моя кошка иногда спит в переноске. Каким образом она понимает, что сейчас надо ехать к ветеринару — понятия не имею. Но в тот же миг она прячется где угодно. Когда комок шерсти все же обнаружен, она будет всеми лапами упираться, чтобы не влезть в переноску. Когда тело все же упаковано внутрь, кошка начинает орать диким криком до самой клиники, привлекая осуждающие взгляды окружающих. В клинике кошка сразу замолчит, приклеится ко дну переноски и будет делать вид, что она — морская звезда. На обратном пути все повторяется.
- Я часто что-то насвистываю. Моя кошка думает, что я с ней так разговариваю. Когда я начинаю свистеть, она подбегает ко мне и начинает издавать мяуканье, но при этом не открывает рот. Мы разговариваем так по несколько минут пару раз в день. © VaBeachBum86 / Reddit
- Наш кот обожает мужа: ходит за ним по пятам, требует, чтобы его взяли на руки. Но как только я заболеваю, кот сразу же приходит ко мне. Как-то мне было очень плохо, я все ждала, какое из лекарств мне поможет. Даже кот решил от меня уйти, чему я была очень рада. Но он вернулся примерно через минуту и положил прямо мне в руку крышку от бутылки с водой. Понятия не имею, где он ее нашел, и до сих пор не понимаю, зачем он мне ее принес. © Unknown author / Reddit
Последняя история: как зачем. Крышка круглая, таблетка круглая. Вывод- крышка это таблетка)