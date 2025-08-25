20+ историй о котиках, после которых вы скажете: «Это про меня!»

Мурчащие комочки шерсти (которая иногда разлетается в разные стороны), прекрасные ночные марафоны по квартире, мозговые штурмы за семейным столом «а чем же кормить Барсика на завтрак, ведь курочку он ел на ужин» — это все неотъемлемая часть жизни тех людей, которые впустили в свою жизнь и в свой дом котов. Мы уверены, что в нашей подборке во многих историях себя может узнать каждый кошатник. А тот, кто еще не обзавелся пушистым другом, лишь позавидует. Наверное...