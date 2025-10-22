18 человек, у которых язык подвешен, а чувство юмора включено на максимум
Умение посмеяться над обстоятельствами — это настоящая суперсила. С человеком, у которого чувство юмора всегда при себе, действительно легче живется. Для вас мы собрали истории про словесных дел мастеров, которые способны окрасить привычные будни одной меткой фразой.
- Позавчера мне вырвали зуб мудрости. Нижний, большой, болючий. У меня в первый же день щека опухла так, как будто стая пчел покусала. Даже разговаривать не могла нормально, стеснялась улыбнуться, потому что мне казалось, что я выгляжу слишком странно. Ходила как грустный, надутый пирожок. Вечером вернулся муж и сказал, что я для него все равно самая лучшая, красивая и милая женщина во Вселенной. Мне от таких слов стало намного веселее, поэтому я чуть-чуть забыла про распухшую щеку и ответила, неловко улыбнувшись: «Шпашибо!» © Мамдаринка / VK
- Муж всегда учил сына не давать себя в обиду и защищаться. С детства начал обучать приемам всяким, чтобы малыша не обижали. Вчера котофей сделал свои дела в обувь мужа. Сын увидел, что муж ругается. И после всей тирады сказал: «Папа, ты же говорил, что нужно давать сдачи, если тебя обидели?» Муж отвечает: «Да, конечно...». А сын продолжает: «Ну вот, пришла твоя очередь мстить!» И принес мужу лоток... © Мамдаринка / VK
- Ехала сегодня в такси. Водитель был очень вежлив и приветлив. Даже вышел из машины и галантно открыл мне дверь. Едем. Он рассказывает мне какую-то историю о том, как он на днях съездил на рыбалку; спросил, какую музыку мне поставить; а на светофоре вдруг замолчал и странно посмотрел мне прямо в глаза через зеркало заднего вида. Загорается зеленый, он трогается и говорит: «Знаете, вот интуитивно чувствую, что вчера вы ехали с другим водителем. Скажите, чем он лучше меня?!» © Не все поймут / VK
- Сегодня была ситуация, которая надолго подняла мне настроение. Забираю сына из садика. Помогаю ему одеваться. А рядом с ним сидит девочка с мамой — собираются. Я спрашиваю у девочки, как ее зовут. На что она отвечает: «Я забыла». Тут мать девочки устало поясняет: «Ее зовут Изабелла. Просто она так произносит, что всем кажется «я забыла». © Мамдаринка / VK
- Папа мой тот еще жук. Оказывается, еще будучи мелкой, я была очень говорливым ребенком. Болтушкой, одним словом. И чтобы заставить меня хоть немного помолчать, папа пошел на хитрость и придумал игру. Он сказал, что все взрослые ездят на электричке, и главное правило в таких электричках — это молчать. Поэтому раз в день я собирала всех своих кукол возле дивана, стелила плед и молча ехала... куда-то. Куда — папа никогда не уточнял. И сидела вот так вот в тишине час, полтора. И самое смешное, что каждый раз же срабатывало! В общем, педагогические таланты моего папы явно недооценили. © Палата № 6 / VK
- Мой муж — это тот парень из мема, где сначала он был против животного, а потом стал его лучшим другом. Я до вчерашнего дня не видела особой любви мужа к нашему коту и даже малейшего проявления заботы. Но вчера отправила мужа в магазин за шампунями для меня и для питомца. Муж купил два — все как надо, но вот только мне он купил шампунь за сотку, а коту — аж за 400! На мои претензии ответил: «А что тебе не нравится?! Просто помоешь голову шампунем для кота». © Не все поймут / VK
- Мой муж — умный мужчина: занимает высокую должность, но иногда такое учудит, что хоть стой, хоть падай. Один раз я погладила ему рубашку, но в спешке повесила ее, вывернутую наизнанку, на вешалку. Через пару дней мужу понадобилась именно эта рубашка. Одевается он значит в спешке, а я на кухне. Вдруг слышу крик возмущения вперемешку с руганью. Все бросаю, вбегаю в комнату. А этот кадр стоит в рубашке шиворот-навыворот, поднимает на меня глаза, полные отчаяния и ужаса, и произносит: «Пуговицы пропали...» © Мамдаринка / VK
- Знакомый продает обувь. На всем товаре написана его цена. Однажды подходит покупатель и спрашивает: «Сколько стоят эти ботинки за 850?» Знакомый впадает в ступор, но тут же отвечает: «900». Покупатель: «А продашь за 850?» Знакомый, конечно же, соглашается. Покупатель покупает обувь и спокойно уходит. Вот чего-чего, а такое редко встретишь. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня сестра, которой 5 лет, и она уж очень любит смеяться надо мной и моим парнем. Как только нас видит, сразу начинает кричать любимое всеми детьми: «Жених и невеста, тили-тили тесто!» Я решила над ней посмеяться. Малая пришла с садика и продолжила свою коронную фразу, а я сказала: «Да, жених! А у тебя жениха нету! Так и останешься одна до старости!» На следующий день она пришла с игрушечным колечком и заявила, что теперь они со Славиком из ее группы помолвлены, и у них уже двое детишек (два пупса): «А сегодня мне Славик колечко подарил! А тебе твой жених подарил?» И с победной физиономией удалилась кормить своих детей... © Карамель / VK
- Настроение сегодня не очень, попросила мужа сказать мне что-нибудь приятное. Разворачивается диалог:
— Ты у меня такая красивая.
— Нет, скажи просто что-нибудь хорошее, но не про меня!
— Я у тебя такой красивый.
Спасибо, прям легче стало! © mari.gvrl
- Когда я училась в универе, у нас был препод, до неприличия похожий на Грю из «Гадкий я». Он об этом знал и частенько отжигал на эту тему. Например, мог войти в аудиторию со словами: «Эй, миньоны, собрались!» Это были самые смешные лекции. © Подслушано / Ideer
- Завели с мужем попугая. Через несколько месяцев попугай начал воспроизводить фразы типа «слышь», «покорми кота» и прочее — ничего криминального. Пару недель назад узнала, что беременна. Муж был в командировке. Решила сообщить ему, как вернется. Пригласила домой подругу. Мы с ней все это бурно обсуждали, и первое, что услышал муж по приезде от Фомы (попугай): «Костя офигеет!» Костя — мой муж. Пришлось рассказать, что же так повергнет его в шок. © Подслушано / Ideer
- Работаю оператором. На днях опрашивали детей. Так вот, один мальчик молчал как партизан аж целых 15 вопросов, а на последний «Чего бы ты хотел сейчас?» четко и ясно сказал: «В туалет!» Вся площадка лежала в конвульсиях на полу от смеха. © Подслушано / Ideer
- Стою в магазине лицом к витрине, разглядываю часики. Проходит мужик, задевает меня случайно. Потом берет за талию сзади и крутит меня в разные стороны. Я понять ничего не могу. Поворачиваю голову, а он отпрыгнул назад и со страхом говорит: «Я думал, манекен, и поправлял, чтобы не упал!» © Подслушано / Ideer
- Я лысый. У меня есть дочь, ей 7 лет. Каждое утро она прибегает ко мне, гладит мою лысину и приговаривает: «Что ждет меня сегодня, шар судьбы?» © Подслушано / Ideer
- Помню, лежим с сыном в роддоме, малыш только родился. Звоним сообщить радостную новость нашему папочке, а он на полном серьезе спрашивает: «Какое первое слово сын сказал?» От радости крыша, видать, поехала. © Подслушано / Ideer
- Сижу в автобусе, народу много, вот-вот отъедем. Вдруг забегает бабушка и кричит: «Коля! Коля! Зубы забыл!» И вручает деду вставную челюсть в пакетике. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга. Елена. С бесподобным чувством юмора. Было время, когда мы работали в одном отделе и активно себя позиционировали на предприятии. День рождения генерального директора. Решили поздравить его по радио. Одна сотрудница дозвонилась:
— Мы поздравляем нашего любимого... с юбилеем... И желаем... (запинка на 5 секунд)
И далее по тексту. Одна сотрудница (в отпуске) звонит этой Елене: «Я слышала! Это вы?! Какие молодцы! А почему поздравительница замолчала на некоторое время?»
Ответ мгновенно:
— А... Она в это время кланялась. © uitslipochtli / Pikabu
Комментарии в интернете — это настоящая копилка народного юмора. Мы собрали подборку самых остроумных и метких фраз от пользователей.
