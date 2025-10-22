18 человек, у которых язык подвешен, а чувство юмора включено на максимум

Умение посмеяться над обстоятельствами — это настоящая суперсила. С человеком, у которого чувство юмора всегда при себе, действительно легче живется. Для вас мы собрали истории про словесных дел мастеров, которые способны окрасить привычные будни одной меткой фразой.