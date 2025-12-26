16 фото и историй о том, что школьная дискотека — чистая комедия
Рано или поздно мы натыкаемся где-то в шкафу на свои старые снимки, пересматриваем их, и воспоминания накрывают с головой. Особенно если речь идет о фотках со школьной дискотеки. Кто-то с улыбкой вспоминает тот самый наряд, собранный из маминого гардероба и гордо вынесенный «в свет». А кто-то находит себя молодого в такой нелепой позе на танцполе, что удержаться от смеха просто невозможно.
А в конце статьи вы можете найти яркий пример того, как неловкие и смешные ситуации зарождаются прямо во время танца.
«Готовлюсь к выступлению. Да, это мой настоящий лоб. Да, у меня челка была не просто так»
- У тебя были пропорции куклы Барби. © RatTeeth / Reddit
- Поверь, челка — это дар. © speedycat2014 / Reddit
«Это я готовлюсь разбивать сердца на дискотеке в 10 лет»
- Ха! На вид тебе не больше 43 лет. © SpideyParkerMan / Reddit
«Моя девушка в 2008 году на школьной дискотеке»
- Я подумала: «Хм, она хорошо выглядит!» А потом опустила глаза и обомлела. © ****idelemonade / Reddit
«У нас в школе была дискотека, сказали приходить в масках. Девушка слева поняла это по-своему»
«Мама поделилось снимком в соцсетях. Это я, в начале 2000-х готовлюсь к танцам»
«Мое фото на выпуском, на который я не хотела идти»
- Пойти стоило только ради того, чтобы показать миру эти волосы. © TBexxxxx / Reddit
«Представляете, мне тут 11, и я сам оделся так на школьную тусу»
«Лучшее фото со школьных танцев всех времен»
У девушки с котом взгляд убийственный, кому-то после не поздоровится 🤣
- И кто додумался притащить кота на танцы? © twalker294 / Reddit
«Я в 8 классе танцую с мальчиком, который мне нравится»
«Ребята, это был 2007, и я считал себя самым крутым»
«2010 год, мы с подружками собираемся в школу на танцы. Жили мы в маленьком городке, поэтому в то время это был просто писк нашей местной моды»
«2001 год, я оканчиваю 8-й класс. И знаете что? С тех пор я лучше танцевать не стал»
«1990 год, и я надела свое „модное“ платье на школьную тусовку»
- А вы уверены, что это 90-е годы? Как будто бы они были в моде в 60-е. © star11308 / Reddit
«Я на свидании в школе в честь дня всех влюбленных»
«В 2011 я пошла так на танцы. Образ собирался в последние минуты»
«2005 год, мне 11, школьная дискотека. Я танцую под Gorillaz. Думаю, объяснять, что со мной никто не танцевал, не надо»
Бонус: Когда неловкий момент может застать прямо во время танца
- На протяжении всего медляка я кожей чувствовала взгляд симпатичного новенького. Он смотрел на меня в упор с улыбкой. Я выпрямила спину, включила режим «роковой женщины» и уже приготовилась к признанию. Но этот кадр после танца подошел и прошептал: «Я все смотрел и думал: это типа так модно сейчас или ты просто не замечаешь?» Я опешила. Говорю: «Ты о чем?» А он тыкает меня в лоб пальцем и говорит: «У тебя на лбу уже час блестящее конфетти приклеено, прямо по центру». Было неловко и смешно, особенно если учесть, что остался цветной отпечаток от кругляша конфетти.
И пусть сегодня мы смотрим на эти кадры с легким смущением или смехом, но именно в них живет настоящая память без фильтров. Такие фотографии не стареют, потому что каждый раз возвращают нас в моменты, где было по-настоящему тепло и уютно. Наверняка и у вас где-то в закромах найдется парочка таких фото. Предлагаем обсудить в комментариях.