16 фото и историй о том, что школьная дискотека — чистая комедия

Рано или поздно мы натыкаемся где-то в шкафу на свои старые снимки, пересматриваем их, и воспоминания накрывают с головой. Особенно если речь идет о фотках со школьной дискотеки. Кто-то с улыбкой вспоминает тот самый наряд, собранный из маминого гардероба и гордо вынесенный «в свет». А кто-то находит себя молодого в такой нелепой позе на танцполе, что удержаться от смеха просто невозможно.

А в конце статьи вы можете найти яркий пример того, как неловкие и смешные ситуации зарождаются прямо во время танца.

«Готовлюсь к выступлению. Да, это мой настоящий лоб. Да, у меня челка была не просто так»

«Это я готовлюсь разбивать сердца на дискотеке в 10 лет»

Ха! На вид тебе не больше 43 лет. © SpideyParkerMan / Reddit

«Моя девушка в 2008 году на школьной дискотеке»

Я подумала: «Хм, она хорошо выглядит!» А потом опустила глаза и обомлела. © ****idelemonade / Reddit

«У нас в школе была дискотека, сказали приходить в масках. Девушка слева поняла это по-своему»

«Мама поделилось снимком в соцсетях. Это я, в начале 2000-х готовлюсь к танцам»

«Мое фото на выпуском, на который я не хотела идти»

Пойти стоило только ради того, чтобы показать миру эти волосы. © TBexxxxx / Reddit

«Представляете, мне тут 11, и я сам оделся так на школьную тусу»

«Лучшее фото со школьных танцев всех времен»

И кто додумался притащить кота на танцы? © twalker294 / Reddit

«Я в 8 классе танцую с мальчиком, который мне нравится»

«Ребята, это был 2007, и я считал себя самым крутым»

«2010 год, мы с подружками собираемся в школу на танцы. Жили мы в маленьком городке, поэтому в то время это был просто писк нашей местной моды»

«2001 год, я оканчиваю 8-й класс. И знаете что? С тех пор я лучше танцевать не стал»

«1990 год, и я надела свое „модное“ платье на школьную тусовку»

А вы уверены, что это 90-е годы? Как будто бы они были в моде в 60-е. © star11308 / Reddit

«Я на свидании в школе в честь дня всех влюбленных»

«В 2011 я пошла так на танцы. Образ собирался в последние минуты»

«2005 год, мне 11, школьная дискотека. Я танцую под Gorillaz. Думаю, объяснять, что со мной никто не танцевал, не надо»

Бонус: Когда неловкий момент может застать прямо во время танца

На протяжении всего медляка я кожей чувствовала взгляд симпатичного новенького. Он смотрел на меня в упор с улыбкой. Я выпрямила спину, включила режим «роковой женщины» и уже приготовилась к признанию. Но этот кадр после танца подошел и прошептал: «Я все смотрел и думал: это типа так модно сейчас или ты просто не замечаешь?» Я опешила. Говорю: «Ты о чем?» А он тыкает меня в лоб пальцем и говорит: «У тебя на лбу уже час блестящее конфетти приклеено, прямо по центру». Было неловко и смешно, особенно если учесть, что остался цветной отпечаток от кругляша конфетти.