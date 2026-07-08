15 простых и ироничных историй о мастерах и их клиентах, которые на долгие годы остались в памяти
Истории от мастеров, рассказанные с чувством юмора и легкой иронией, можно слушать практически бесконечно. Мастера маникюра и педикюра, старательно подбирающие самый яркий и удачный оттенок лака, специалисты, занимающиеся простым ремонтом вещей — от часов до одежды и ботинок — и татуировщики порой встречают очень своеобразных и интересных клиентов. Читая их, трудно не остаться под впечатлением.
- Работаю татуировщицей. Пришел парень, попросил набить имя Аня на плече, улыбаясь, сказал, что это сюрприз, его невесту так зовут. Набила, заплатил, ушел. А через месяц приходит снова, просит имя свести, а на другое плечо набить Есения. Я покосилась, но ничего не сказала. И вот через несколько сеансов старое свела, набиваю уже новое, и тут он, наконец, разговорился. Выяснилось, что его девушке никогда ее имя не нравилось, и она хотела быть Есенией. А так как фамилию мужа брать не собирается, поспешила все переоформить до свадьбы, чтобы в документах о браке уже с новым именем быть.
«Я работаю грумером для собак около года, и должен сказать, что я влюбился в эту работу. И в эту собаку тоже»
- Я занимаюсь маникюром на дому. Клиенты — друзья и знакомые, нигде свои услуги не продвигаю, посторонних не беру. Короче, звонит мне бывшая подруга, с которой жизнь нас развела. Надо ее знакомой сделать на выпускной маникюр и чтобы непременно был френч. И надо это сделать в долг. Нет, говорю, френч не делаю, не умею и не люблю. В итоге она меня уговорила-таки. Я несколько дней осваивала этот дурацкий френч, набивала руку, чтобы сделать хорошо. Научилась. В процессе скидывала фотки разных вариантов — все устраивало, подруга такая: «Вау, как круто, жди нас». Утром того дня, когда подруга должна была привести мне ту девчонку, я пишу: «Во сколько придете?» Говорит, не придем, нашли другого мастера.
- Пришла подстричь кончики. Мастер спрашивает:
— А у вас всегда были такие жидкие волосы?
А я ей:
— Нет. До этой фразы они были гуще.
Ну никто же не скажет, что руки кривые, нет, это волосы такие-сякие, не подходят под мои очумелые ручки.
- Я работал в колл-центре в службе технической поддержки кабельной компании. Я починил кабель одной женщине, и она была так счастлива, что спросила меня, не хочу ли я жениться на ее дочери. Я вежливо отказался. Но меня всегда интересовал вопрос, что было бы, если бы я согласился...
«В нашу парикмахерскую пришел парень и попросил сделать именно это»
- Однажды я обидел мастера. Крепкие еще летние рабочие ботинки принес для замены задников, и на одном ремешок наполовину порвался в области дырочки. Это были очень удобные рабочие полуботинки. Прейскуранта не было, и он долго что-то считал и озвучил стоимость починки — 1100 рублей. Я еще усомнился в необходимости этого ремонта — может, проще купить новые? Но цену новых я не знал и, немного подумав, согласился на ремонт. Деньги за ремонт он попросил сразу. У меня было только 400 рублей. На следующий день ради интереса я нашел такие же полуботинки в интернете, они стоили 1300 рублей. Обувь в итоге я не стал забирать.
Свинство. Дело мастера - назвать цену. Клиент согласился - всё ок. Что ты там потом и по какой цене нашел, твои проблемы.
- Пришла к нам мадам заказать шторы. Показала на фото интерьер, дала размеры. Но то, что она хотела заказать, ну никак не подходило к ее помещению. Я долго убеждала ее взять другие ткани, но она настояла на своем. Ок! Желание клиента — закон! Через неделю она вваливается в мастерскую с воплями и требует бесплатно сделать ей другие так как, цитирую: «Муж сказал, мол, что за фигню ты заказала?!» В размерах все четко, в пошиве нареканий нет. Но дизайн, который она же и хотела, ей уже не нравился.
«Понес свои кожаные ботинки в сапожническую будку, а мастер сказал, что не хочет их чинить. Что делать, закупил все необходимое для ремонта, посмотрел видео, как шить шилом, и сам справился»
- Попросила меня как-то девушка отнести наручные часы в ремонт, у меня как раз возле работы рядом была мастерская. Мне сказала, что они не заводятся и при кручении колесика ничего не происходит. Ну вот я вырвался на обеде в мастерскую, отдал часы мастеру: «Часы не заводятся, можете, пожалуйста, посмотреть». А мастер просто заводит часы и отдает мне. Ну поблагодарил, ушел.
- Я как-то принесла в ремонт новые ботинки, так как подошва на них отвалилась через неделю. Мастер спросил: «А чего не в магазин, заменили бы?» Я говорю: «Это уже на замену взятые. Но мне очень нравится модель, удобная». Тогда мастер сказал: «Я тебе такой железобетонный клей положу, что ботинки сносятся, а подошва останется». Так и получилось. Долго их таскала.
«Вот как у нас проходят уроки производственного обучения на каменщика. Под звук свистка мастера приступаем к работе. На доске схема того, что нужно успеть за 6 часов»
«Кладем без цемента, просто на влажный песок, чтобы кладку потом можно было разобрать. Где-то через 2 часа уже вырисовывается что-то похожее на эталон от мастера. А „Р“ на схеме — это номер ряда.»
- Как-то пришел в дом сантехника, который выставили на продажу. Так вот, этот сантехник установил унитаз в каждой комнате своего дома, даже на кухне. Уж не знаю, продался ли тот дом в итоге, но безумное количество унитазов меня впечатлило.
А меня впечатлило расстройство психики у того сантехника. Вот интересно, симптомом какого псих заболевания может быть вот это всё? И ещё :он правда ссал во все унитазы или они у него чисто для эстетики стояли? Надеюсь он жил один. 😁😁😁
- В новом городе пошла работать в салон open space, он работал и по записи, и для клиентов с улицы. Многие мамы приходили с 3-4 детьми, причем детям процедуры делать не надо было, такие были правила салона. И вот как-то я красила ногти маме с подпрыгивающим ребенком у нее на коленях. А уж сколько раз инструменты у меня со стола хватали или стол толкали — не сосчитать.
«Пришел ко мне дедушка, рассказал историю. В 17 лет он пошел с друзьями в цирк. Решили вместе сделать татуировки. Один парень сделал тату змеи. Другой — птиц, дедуля — черную пантеру»
«А последний струсил, и ему до сих пор не дают это забыть».
- Застекляли у нас дома лоджии. Пока мастер работал, папа у него над душой стоял и критиковал, что тот все неправильно делает. В конце концов мастер вспылил, бросил работу и сказал, что если он лучше знает, то пускай доделывает, как правильно. И ушел, от денег отказался. Так у нас уже второй год лоджия и стоит с рамой, но без стекол. Мама принципиально не вызывает другого мастера. Требует, чтобы отец доделал сам, раз специалист такой.
- К бабуле как-то газовики приходили. Звонят в дверь:
— Кто там?
— Это газовая служба. Взрослые дома есть?
— Ну, я взрослая.
— Девочка, а сколько тебе?
— 82...
А у нее просто высокий и немного детский голос был.
- Работаю парикмахером. Пришла девушка, собиралась к подруге на свадьбу. Показала фото сложной укладки, попросила сделать точь-в-точь. Я час колдовала, но мы обе остались довольны, она ушла. А через час-полтора влетает ко мне и орет: «Исправьте!» Смотрю на нее, а она вся растрепалась. Выяснилось, что она накануне почти не спала, работала, а в такси от усталости заснула и руки по своей привычке запустила в волосы во сне. На ее счастье у меня как раз было свободное время, поправила ей прическу и напоила кофе. А она, довольная, оставила мне хорошие чаевые.
«Занимаюсь присмотром за собаками. Одна моя клиентка щедро и регулярно мне платила. А потом вдруг бросила свою собаку на меня. Но я даже рад, что так случилось. Теперь эта ласковая милаха моя»
- Я работаю мастером по шугарингу. Приходила ко мне как-то женщина с потрясающим педикюром с розовым лаком и стразами и с огромными черными волосами на пальцах ног. Стала ее расспрашивать, будем ли убирать волосы на пальчиках, на что мне ответили: «Нет, что вы, волосы на пальцах — это так эффектно».
- Работаю в ателье. Влетает взмыленный парень с роскошным свадебным платьем жемчужного цвета в чехле и почти умоляет: «Срочно вшейте в подол цепь!» Я не удержалась и пошутила: «Это чтобы невеста не сбежала?» Он на меня вылупился: «Это чтобы платье не улетело! У нас прогулка на кораблике, а там сильнейший ветер! Вот меня невеста срочно и отправила к вам, сказала, вы поможете». Пришлось спасать ситуацию, вшила утяжелители, думаю, платье не подвело.
А какие самые запоминающиеся клиенты были у вас? Расскажите об этом, а заодно напишите комментарии о мастерах маникюра, тату или ремонта, которые надолго остались в памяти.