15 простых и ироничных историй о мастерах и их клиентах, которые на долгие годы остались в памяти

Истории от мастеров, рассказанные с чувством юмора и легкой иронией, можно слушать практически бесконечно. Мастера маникюра и педикюра, старательно подбирающие самый яркий и удачный оттенок лака, специалисты, занимающиеся простым ремонтом вещей — от часов до одежды и ботинок — и татуировщики порой встречают очень своеобразных и интересных клиентов. Читая их, трудно не остаться под впечатлением.

Работаю татуировщицей. Пришел парень, попросил набить имя Аня на плече, улыбаясь, сказал, что это сюрприз, его невесту так зовут. Набила, заплатил, ушел. А через месяц приходит снова, просит имя свести, а на другое плечо набить Есения. Я покосилась, но ничего не сказала. И вот через несколько сеансов старое свела, набиваю уже новое, и тут он, наконец, разговорился. Выяснилось, что его девушке никогда ее имя не нравилось, и она хотела быть Есенией. А так как фамилию мужа брать не собирается, поспешила все переоформить до свадьбы, чтобы в документах о браке уже с новым именем быть. ADME

«Я работаю грумером для собак около года, и должен сказать, что я влюбился в эту работу. И в эту собаку тоже»

Я занимаюсь маникюром на дому. Клиенты — друзья и знакомые, нигде свои услуги не продвигаю, посторонних не беру. Короче, звонит мне бывшая подруга, с которой жизнь нас развела. Надо ее знакомой сделать на выпускной маникюр и чтобы непременно был френч. И надо это сделать в долг. Нет, говорю, френч не делаю, не умею и не люблю. В итоге она меня уговорила-таки. Я несколько дней осваивала этот дурацкий френч, набивала руку, чтобы сделать хорошо. Научилась. В процессе скидывала фотки разных вариантов — все устраивало, подруга такая: «Вау, как круто, жди нас». Утром того дня, когда подруга должна была привести мне ту девчонку, я пишу: «Во сколько придете?» Говорит, не придем, нашли другого мастера. © Kokosha2 / Pikabu Алина только что Вот поэтому мастера начинают брать предоплату, и правильно делают. Ответить

Пришла подстричь кончики. Мастер спрашивает:

— А у вас всегда были такие жидкие волосы?

А я ей:

— Нет. До этой фразы они были гуще. berry_gramm Alena только что Ну никто же не скажет, что руки кривые, нет, это волосы такие-сякие, не подходят под мои очумелые ручки. Ответить

Я работал в колл-центре в службе технической поддержки кабельной компании. Я починил кабель одной женщине, и она была так счастлива, что спросила меня, не хочу ли я жениться на ее дочери. Я вежливо отказался. Но меня всегда интересовал вопрос, что было бы, если бы я согласился... © TheRealOcsiban / Reddit

«В нашу парикмахерскую пришел парень и попросил сделать именно это»

Однажды я обидел мастера. Крепкие еще летние рабочие ботинки принес для замены задников, и на одном ремешок наполовину порвался в области дырочки. Это были очень удобные рабочие полуботинки. Прейскуранта не было, и он долго что-то считал и озвучил стоимость починки — 1100 рублей. Я еще усомнился в необходимости этого ремонта — может, проще купить новые? Но цену новых я не знал и, немного подумав, согласился на ремонт. Деньги за ремонт он попросил сразу. У меня было только 400 рублей. На следующий день ради интереса я нашел такие же полуботинки в интернете, они стоили 1300 рублей. Обувь в итоге я не стал забирать. © Mavedi / Pikabu Алина только что Свинство. Дело мастера - назвать цену. Клиент согласился - всё ок. Что ты там потом и по какой цене нашел, твои проблемы. Ответить

Пришла к нам мадам заказать шторы. Показала на фото интерьер, дала размеры. Но то, что она хотела заказать, ну никак не подходило к ее помещению. Я долго убеждала ее взять другие ткани, но она настояла на своем. Ок! Желание клиента — закон! Через неделю она вваливается в мастерскую с воплями и требует бесплатно сделать ей другие так как, цитирую: «Муж сказал, мол, что за фигню ты заказала?!» В размерах все четко, в пошиве нареканий нет. Но дизайн, который она же и хотела, ей уже не нравился. © Надежда Ляликова / VK

«Понес свои кожаные ботинки в сапожническую будку, а мастер сказал, что не хочет их чинить. Что делать, закупил все необходимое для ремонта, посмотрел видео, как шить шилом, и сам справился»

Попросила меня как-то девушка отнести наручные часы в ремонт, у меня как раз возле работы рядом была мастерская. Мне сказала, что они не заводятся и при кручении колесика ничего не происходит. Ну вот я вырвался на обеде в мастерскую, отдал часы мастеру: «Часы не заводятся, можете, пожалуйста, посмотреть». А мастер просто заводит часы и отдает мне. Ну поблагодарил, ушел. © pytronus / Pikabu Elenaki Kavardaki только что И что? Где конец истории? Вывод? Мораль хоть какая-то? Ответить

Я как-то принесла в ремонт новые ботинки, так как подошва на них отвалилась через неделю. Мастер спросил: «А чего не в магазин, заменили бы?» Я говорю: «Это уже на замену взятые. Но мне очень нравится модель, удобная». Тогда мастер сказал: «Я тебе такой железобетонный клей положу, что ботинки сносятся, а подошва останется». Так и получилось. Долго их таскала. © Elenaki Kavardaki / ADME

«Вот как у нас проходят уроки производственного обучения на каменщика. Под звук свистка мастера приступаем к работе. На доске схема того, что нужно успеть за 6 часов»

«Кладем без цемента, просто на влажный песок, чтобы кладку потом можно было разобрать. Где-то через 2 часа уже вырисовывается что-то похожее на эталон от мастера. А „Р“ на схеме — это номер ряда.»

Как-то пришел в дом сантехника, который выставили на продажу. Так вот, этот сантехник установил унитаз в каждой комнате своего дома, даже на кухне. Уж не знаю, продался ли тот дом в итоге, но безумное количество унитазов меня впечатлило. © Cardinal Robbins / Quora Арти только что А меня впечатлило расстройство психики у того сантехника. Вот интересно, симптомом какого псих заболевания может быть вот это всё? И ещё :он правда ссал во все унитазы или они у него чисто для эстетики стояли? Надеюсь он жил один. 😁😁😁 Ответить

В новом городе пошла работать в салон open space, он работал и по записи, и для клиентов с улицы. Многие мамы приходили с 3-4 детьми, причем детям процедуры делать не надо было, такие были правила салона. И вот как-то я красила ногти маме с подпрыгивающим ребенком у нее на коленях. А уж сколько раз инструменты у меня со стола хватали или стол толкали — не сосчитать. © Ilona Staller / ADME

«Пришел ко мне дедушка, рассказал историю. В 17 лет он пошел с друзьями в цирк. Решили вместе сделать татуировки. Один парень сделал тату змеи. Другой — птиц, дедуля — черную пантеру»

«А последний струсил, и ему до сих пор не дают это забыть».

Застекляли у нас дома лоджии. Пока мастер работал, папа у него над душой стоял и критиковал, что тот все неправильно делает. В конце концов мастер вспылил, бросил работу и сказал, что если он лучше знает, то пускай доделывает, как правильно. И ушел, от денег отказался. Так у нас уже второй год лоджия и стоит с рамой, но без стекол. Мама принципиально не вызывает другого мастера. Требует, чтобы отец доделал сам, раз специалист такой. © Galina Puchkova / ADME

К бабуле как-то газовики приходили. Звонят в дверь:

— Кто там?

— Это газовая служба. Взрослые дома есть?

— Ну, я взрослая.

— Девочка, а сколько тебе?

— 82...

А у нее просто высокий и немного детский голос был. © Лосось в кустах / ADME

Работаю парикмахером. Пришла девушка, собиралась к подруге на свадьбу. Показала фото сложной укладки, попросила сделать точь-в-точь. Я час колдовала, но мы обе остались довольны, она ушла. А через час-полтора влетает ко мне и орет: «Исправьте!» Смотрю на нее, а она вся растрепалась. Выяснилось, что она накануне почти не спала, работала, а в такси от усталости заснула и руки по своей привычке запустила в волосы во сне. На ее счастье у меня как раз было свободное время, поправила ей прическу и напоила кофе. А она, довольная, оставила мне хорошие чаевые. ADME Руконожка Ай-Ай только что "Влетает и орет" - после этого можно ничего не исправлять) Ответить

«Занимаюсь присмотром за собаками. Одна моя клиентка щедро и регулярно мне платила. А потом вдруг бросила свою собаку на меня. Но я даже рад, что так случилось. Теперь эта ласковая милаха моя»

Я работаю мастером по шугарингу. Приходила ко мне как-то женщина с потрясающим педикюром с розовым лаком и стразами и с огромными черными волосами на пальцах ног. Стала ее расспрашивать, будем ли убирать волосы на пальчиках, на что мне ответили: «Нет, что вы, волосы на пальцах — это так эффектно». © Подслушано / Ideer Алина только что Да уж, эффект обеспечен.. Ответить

Работаю в ателье. Влетает взмыленный парень с роскошным свадебным платьем жемчужного цвета в чехле и почти умоляет: «Срочно вшейте в подол цепь!» Я не удержалась и пошутила: «Это чтобы невеста не сбежала?» Он на меня вылупился: «Это чтобы платье не улетело! У нас прогулка на кораблике, а там сильнейший ветер! Вот меня невеста срочно и отправила к вам, сказала, вы поможете». Пришлось спасать ситуацию, вшила утяжелители, думаю, платье не подвело. ADME