Как сейчас выглядят 17 актеров любимых сериалов, с которыми мы коротали долгие вечера
Кажется, только вчера мы замирали от восторга после преображения Кати Пушкаревой и исследовали подземелье школы вместе с Максимом Морозовым. Мы бросали все дела, услышав знакомую мелодию заставки любимого сериала, и мчались к телевизору. Каждая новая серия становилась приключением, которое хотелось совершить вместе с семьей или друзьями. Мы переживали за экранных героев как за родных, вместе с ними проходя через все радости и печали, а их живые улыбки дарили нам настоящее душевное тепло. Сегодня мы решили вспомнить лица любимых героев и посмотреть, как они изменились за годы.
Светлана Пермякова — Люба, «Интерны»
Главный «двигатель» сплетен и уюта на рабочем месте — Люба — всегда знала, кому нужен чай, а кому — крепкое словцо. Светлана Пермякова с годами только расцвела, сменив рабочий халат на элегантные образы, но ее фирменное обаяние все так же считывается с полувзгляда.
Вадим Демчог — Иван Купитман, «Интерны»
И Купитман похорошел. Мужикам вообще клево: многим седина к лицу, добавляет шарма и благородства!
Купитман запомнился многим как ценитель тонкой иронии и бытовой филосоФ, без которого сериал потерял бы львиную долю своего обаяния. Вадим Демчог и сегодня выглядит как человек, знающий все тайны мироздания, при этом явно познавший радость бытия.
Кристина Асмус — Варя Черноус, «Интерны»
В Варе было что-то наивное, светлое - этим и нравилась. А сейчас от наивности и следа не осталось
Когда-то Варя Черноус была настоящим олицетворением наивности и тех самых «огромных глаз», которые вечно попадали в неловкие ситуации перед начальством. Сейчас сыгравшая ее Кристина Асмус превратилась в роковую диву, и в этой уверенной женщине сложно узнать ту робкую девочку в белом халате.
Павел Прилучный — Максим Морозов, «Закрытая школа»
Мне кажется, Прилучный с годами становится похож на актера Максима Дрозда. Я же не одна вижу это сходство?…
А вам тоже нравился тот самый «плохой парень» из элитной школы, по которому сохли все девчонки в 2011-м? Из дерзкого подростка Павел вырос в главного мачо нашего кино, сменив школьную форму на брутальные костюмы и серьезные роли.
Луиза Габриэла Бровина — Надя Авдеева, «Закрытая школа»
Талантливая девочка! Играла, кстати, получше многих взрослых актеров. Плюс у нее там сразу три роди было, в "Закрытой школе". Молодец! Была милашкой и выросла красоткой. Снимается ли сейчас? Не видела ее в кино давно
Маленькая девочка с милой улыбкой и распахнутыми глазами, за судьбой которой в «Закрытой школе» с замиранием сердца следили все телезрители, выросла в красавицу из соцсетей, от которой взгляд не оторвать. Глядя на нее, понимаешь, как стремительно летит время!
Татьяна Орлова — Тамара Львовна Кожемятько, «Папины дочки»
Женщина с особым обаянием, Классная! Если вижу ее в трейлере, сразу ясно, что скучно не будет))
Культовый секретарь с низким голосом и бесконечным сарказмом — Тамара Львовна — была душой любой серии. Татьяна Орлова, кажется, вообще не подвластна времени: в каждой роли проглядывает все та же неуемная харизма, от которой хочется немедленно пойти и что-нибудь задокументировать.
Анна Невская — Дарья, «Кто в доме хозяин?»
Дарья была эталоном строгой бизнес-леди из «нулевых»: безупречные костюмы, идеальная осанка и легкая растерянность в глазах, когда дело касалось домашних дел и харизматичного Никиты. Мы годами наблюдали за этой игрой в «кошки-мышки» и искренне ждали, когда же эта ледяная королева наконец растает. Сегодня Анна Невская выглядит просто потрясающе, будто время над ней не властно.
Нелли Уварова — Катя Пушкарева, «Не родись красивой»
Я все ждала, когда же она превратится в сияющую красавицу... Но Кира мне все-таки всегда нравилась больше
Мы всем миром ждали преображения Кати, искренне переживая за каждый ее шаг в «Zimaletto». Нелли Уварова давно доказала, что она — актриса невероятной глубины, и ее нынешний стиль подчеркивает ту самую внутреннюю силу, которую мы разглядели еще в Кате Пушкаревой.
Ольга Ломоносова — Кира, «Не родись красивой»
Всегда нравилась Ломоносова - есть в ней какое-то особое обаяние, стержень, шарм, внутреннее достоинство
Кира запомнилась зрителям холодной красавицей, чья безупречная укладка и ледяной тон заставляли всех нервничать. Сегодня Ольга выглядит так же аристократично, но в ее взгляде стало гораздо больше тепла, чем было у ее экранной героини.
Ирина Апексимова — Амина «День рождения Буржуя»
Очень она для меня лично похожа на Елену Сафонову из "Зимней вишни". Всегда их путаю. Но хороша!
Стильная, сильная и недосягаемая — Амина была олицетворением женственности нового типа. Годы спустя Ирина сохранила ту невероятную стать и «породистость», которые когда-то влюбили в нее миллионы зрителей.
Яна Крайнова — Александра Зайцева, «Дневник доктора Зайцевой»
Наша Бриджит Джонс местного разлива, за чью личную жизнь мы переживали больше, чем за свою, давно вышла из образа задорной, простой и сомневающейся девушки. Сейчас актриса выглядит как настоящая фитнес-дива, уверенная и ослепительная.
Наталья Швец — Ирина, «Каменская»
Наталья Швец привнесла в суровый детективный мир «Каменской» долю изящества и нежности. С годами актриса почти не изменилась: та же аристократичная внешность и мягкая улыбка, которые когда-то покорили зрителей.
Ирина Рахманова — Виола, «Виола Тараканова»
Рыжая, дерзкая и вечно влипающая в истории — Виола была настоящим «энерджайзером». Ирина Рахманова и сейчас выглядит как человек, готовый в любую минуту сорваться на поиски приключений, сохранив свой неповторимый стиль и задор.
Анжелика Вольская — Лидия, «Две судьбы»
Она, пожалуй, больше всех изменилась. Но, полагаю, что между этими фото прошло больше всего времени…Помню, меня поразила сцена из этого сериала про ее дочь Надю и бетон… ну, кто смотрел, тот в курсе.
В эпической саге «Две судьбы» Анжелика Вольская сыграла роль разлучницы, которую мы сначала недолюбливали, а потом сопереживали ей от всего сердца. Актриса верна своему образу, который и сегодня напоминает о тех роковых страстях, что кипели в каждой серии.
Янина Студилина — Полина, «Ранетки»
Главная «красотка» школы, чьи интриги и наряды обсуждали все девчонки в классе, превратилась в яркую разноплановую актрису. Глядя на ее сегодняшние фото, понимаешь: эта ослепительная внешность была просто создана для больших экранов.
Елена Ксенофонтова — Ирина, «Дочки-матери»
Красивая женщина и обаятельная. Всегда играет холодных женщин с характером... Почему-то ассоциируется с Удовиченко)
В сериале «Дочки-матери» Ирина была воплощением железной бизнес-леди с ранимым сердцем. Елена Ксенофонтова — одна из тех актрис, чья красота с годами становится только благороднее и ярче, будто она знает какой-то секретный рецепт эликсира вечной элегантности.
Юлия Зимина — Кармелита, «Кармелита»
Жгучая красотка с непростым характером, чьи страсти кипели ярче, чем костер в ночи, с годами становится только краше. Юлия сегодня — успешная телеведущая, и в ее элегантном образе все еще горит тот самый «кармелитовский» огонек.
А какой любимый сериал, каждую новую серию которого вы ждали с нетерпением, был у вас? Расскажите о своих любимых героях.
