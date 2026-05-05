17 душевных дачных историй, которые пахнут первой зеленью и дымком от шашлыка

В детстве на даче я ходил за водой к роднику метров 300-400 по лесу. Как то поздним вечером пришлось идти за водей. Туда легко и беззаботно. А обратно несу ведро воды, часто останавливаюсь, смеркается. Где-то на пол пути услышал топот за спиной, остановился. Всё тихо. Пошёл дальше - опять топот, да громкий! Опять стою, лес чистый видно далеко, никого нет. Но только пошел следом опять топот. И так несколько раз. Я уже весь на тревоге... Кто крадется за мной? И почему так громко топает как лошадь!? Поставил ведро, залез на дерево, жду. Тихо, вдруг неподалеку как затопает по тропинке, ну точно лошадь, только никого нет! И вдруг из за дерева выбегает ёж! Не останавливаясь пробежал мимо ведра и исчез за поворотом. Я чуть с дерева(дуб) не рухнул от истерического смеха...