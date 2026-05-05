Я месяц покупала продукты только на рынках и вот как это изменило жизнь моей семьи
Я периодически хожу на рынок — и не только за продуктами, но и за какой-то необычной, душевной и неповторимой атмосферой. Ряды с овощами, зеленью, домашними колбасами как будто возвращают меня в детство, когда мы с мамой ходили на рынок за творогом и необычайно ароматным подсолнечным маслом. В один из таких визитов я встретила там свою приятельницу, мы разговорились и она рассказала, что уже давно покупает еду только на рынке. Дальше с ее слов.
Эта история началась с приезда свекрови. Собрались мы за столом, я наготовила вкусностей, нарезала салат из огурцов и помидоров. Свекровь положила себе салат и стала есть, демонстративно морщась. Я спрашиваю, мол, что не так, а она: «Что же это ты, Оля, семью пластиковыми овощами кормишь?» Я говорю, что и сама бы не прочь есть овощи как в детстве, но в супермаркете их днем с огнем не сыщешь. Она фыркнула и выдала «Привыкли все возле дома покупать, а ты не ленись, поезжай на рынок и там покупай». Я, конечно, сказала, что у меня нет столько времени, однако сама подумала «А почему бы и нет?» Раньше, когда не было магазинов на каждом углу, мы с родителями ходили именно на рынок. Решение было принято: в субботу я разбудила мужа и детей пораньше и мы всем семейством отправились на ближайший базар.
У первой же палатки я встретила свою бывшую соседку тетю Любу, которая много лет назад перебралась к сыну в столицу. Сколько себя помню, она всегда торговала на рынке — правда, тогда продавала одежду, а теперь вот фрукты-овощи. Мы разговорились, она сказала, что сына перевели куда-то далеко, а она решила снова вернуться в родной город. А еще предложила провести экскурсию по рынку.
Тетя Люба попросила соседку присмотреть за ее палаткой, а сама повела нас через ряды, благоухающие соленьями и свежей зеленью. Иногда она останавливалась у какой-нибудь точки и шептала на ухо что-то вроде «У Михалыча самая хорошая картошка, я только у него отовариваюсь». Ходила она с нами примерно полчаса, за которые я обогатилась познаниями о том, где лучше покупать тот или иной продукт, а потом откланялась и убежала.
Детям на рынке тоже понравилось — приветливые продавцы давали пробовать фрукты, протягивая их нашим ребятишкам. Малышня была в восторге — им, по их же собственным словам, никогда не доводилось пробовать такие вкусные сливы и персики. В итоге мы купили мяса, рыбы и творога, а овощами и фруктами, конечно, отоварились у тети Любы.
По приезде я села и занялась бухгалтерией — мне было интересно, насколько дороже или дешевле мне обошелся рынок, чем привычный супермаркет. Я вообще всегда записываю стоимость покупок и знаю, поэтому достала все свои чеки и стала смотреть. Оказалось, что мясо гораздо дешевле покупать на рынке, да и на некоторые фрукты и овощи цены ниже, чем в магазинах.
Этим же вечером я натушила мясо с картошкой и овощами и из-за стола мы вылезали как Винни-Пух из домика Кролика — никак не могли оторваться от этой вкуснятины. А чай пили с чак-чаком — тетя Люба посоветовала взять его у одной продавщицы, которая сама его делает. И я решила провести эксперимент — целый месяц закупаться на рынке и посмотреть, к чему это приведет.
На рынке не дешевле, чем в "Магните", но не дороже, чем в "Табрисе", и рынок на картинке-это перекупщики, они продают так же как магазин
В следующую пятницу вечером я села составлять список продуктов — мне нужно было сконструировать его так, чтобы в воскресенье наготовить еды на целую неделю и заморозить ее. Так как у нас трое детей, то помимо холодильника у нас есть еще и морозильный ларь, так что место для хранения было. В мой список вошли:
- мясо (свинина, говядина, курица), для жарки, тушения, варки супа и на фарш для пельменей
- овощи (картофель, свекла, морковь, капуста), огурцы, помидоры
- рыба (треска для жарки), лосось для засолки
- соленья (капуста, огурцы, чеснок)
- творог для сырников
- фрукты
- сливочное масло
Итак, список готов и в субботу с утра мы выдвигаемся на рынок. Дети, несмотря на ранний подъем, были довольны, ведь их опять будут угощать всякими вкусностями, так что они вскочили даже раньше нас.
Те, у кого мы в прошлый раз покупали продукты, встретили нас как родных. Как потом оказалось, это все благодаря знакомству с тетей Любой, которая представила нас чуть ли не родственниками. А некоторые, например тот самый Михалыч с лучшей картошкой на рынке, еще и скидку нам сделали. Мы купили все по списку, а еще тетя Люба просто так вручила нам килограмм слив, хотя мы и пытались сопротивляться. Я записала все расходы, чтобы в конце месяца посмотреть, сэкономила я или нет.
В воскресенье мы с мужем целый день делали блюда для заморозки — котлеты, тушеные овощи, рыбу под маринадом, а еще винегрет и огромную кастрюлю борща. А вечером всей семьей мы лепили пельмени и это было очень здорово — давно мы не собирались вместе, чтобы заняться одним делом. В итоге у нас получилось более 500 штук, которых должно было хватить надолго (спойлер: они были такими вкусными, что ушли за неделю).
А еще мы существенно освободили себе вечера — мы оба работаем, и кому-то из нас приходилось готовить ужин на нашу большую семью. Сейчас же процесс готовки свелся к банальному «разогрел и положил». И если бы вы знали, какое это облегчение — приходить с работы и понимать, что тебя не ждет пара часов стояния у плиты, а сэкономленное время можно посвятить детям и друг другу.
В следующие выходные на рынок мне пришлось ехать одной — мужа срочно вызвали на работу. Я закупилась по той же схеме, только вместо продуктов для борща купила все для рассольника. Кстати, мы так обрадовались в первый раз более низким ценам на мясо, что в этот раз мне пришлось купить совсем немного. Но выходили мы все равно нагруженная под завязку и опять с подарком от тети Любы — килограммом персиков. Сведение, как говорится, дебета с кредитом показало, что мне опять удалось сэкономить. Ура!
Кстати, я заметила, что наши дети, которые нередко воротили нос от ужина, стали с удовольствием есть и даже просить добавки. А младшая, самая малоежка из всех, вдруг выдала: «Мамочка, кажется, ты научилась готовить, ура!» Ну спасибо, доченька. А если серьезно, то, кажется, еда из рыночных продуктов гораздо лучше, чем из магазинных. Да и муж сказал, что завтраки и ужины стали вкуснее.
На следующих выходных поездку мы пропустили — мужа отправили в командировку, а я нехорошо себя чувствовала, поэтому пришлось заказывать продукты в супермаркете. От приготовления блюд на целую неделю тоже пришлось отказаться, поэтому всю неделю мы питались то из доставок, то отварными сосисками с гарниром — в общем, как и было раньше, когда мы уставали после работы и было совсем не до готовки. Я не могла дождаться поездки на рынок — за семь дней соскучилась не только по вкусным продуктам, но и по атмосфере.
Поехала я снова без мужа, того вновь вызвали на работу. И на рынке случилось что-то странное: все продавцы, у которых я до этого покупала, говорили со мной с сочувствием и делали скидки. Я даже в зеркальце посмотрелась — мало ли, косметика размазалась, но нет. А потом подошла к тете Любе и спрашиваю, мол, что такое, почему на меня все так смотрят? А она в ответ: «Так я же всем рассказала, что тебя муж бросил». Я в недоумении, задаю ей вопрос, с чего она это взяла, а та в ответ «Ну ты приезжала без мужа, в прошлую субботу тебя не было, и вот ты опять одна с ребятишками». Пришлось все ей объяснять, но, кажется, она не очень-то мне и поверила.
В следующий, четвертый раз, мы поехали на базар в полном составе и, завидев мужа, все старые знакомцы расплывались в улыбке. А Михалыч даже пожал мужу руку со словами «Молодец, мужик, правильное решение принял». Супруг, конечно, знал всю историю, поэтому не удивился и изо всех сил пытался сдержать смех. Правда, скидку в этот раз нам не сделали.
Прошел месяц и пришло время подводить итоги. По моим подсчетам, мне удалось сэкономить около 8 тыс. — раньше на продукты у нас уходило 50 тыс., а за месяц походов на рынок — всего 42. Кроме того, благодаря воскресным заготовкам, мы стали лучше питаться — та неделя, в течение которой мы ели из доставок, была настоящим мучением. Как говорится, все познается в сравнении. Да и дети стали гораздо охотнее есть супы и тушеные овощи — рыночные и правда вкуснее, чем магазинные.
Конечно, я продолжу ходить в супермаркет за бытовой химией и хлебом, но продукты точно буду покупать на рынке — ведь помимо всего прочего, мы стали ближе как семья благодаря времени, которое освободилось по вечерам. Да и совместная лепка пельменей и вареников очень сближает, проверено.
