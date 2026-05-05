Я месяц покупала продукты только на рынках и вот как это изменило жизнь моей семьи

У первой же палатки я встретила свою бывшую соседку тетю Любу, которая много лет назад перебралась к сыну в столицу. Сколько себя помню, она всегда торговала на рынке — правда, тогда продавала одежду, а теперь вот фрукты-овощи. Мы разговорились, она сказала, что сына перевели куда-то далеко, а она решила снова вернуться в родной город. А еще предложила провести экскурсию по рынку.

Тетя Люба попросила соседку присмотреть за ее палаткой, а сама повела нас через ряды, благоухающие соленьями и свежей зеленью. Иногда она останавливалась у какой-нибудь точки и шептала на ухо что-то вроде «У Михалыча самая хорошая картошка, я только у него отовариваюсь». Ходила она с нами примерно полчаса, за которые я обогатилась познаниями о том, где лучше покупать тот или иной продукт, а потом откланялась и убежала.

Детям на рынке тоже понравилось — приветливые продавцы давали пробовать фрукты, протягивая их нашим ребятишкам. Малышня была в восторге — им, по их же собственным словам, никогда не доводилось пробовать такие вкусные сливы и персики. В итоге мы купили мяса, рыбы и творога, а овощами и фруктами, конечно, отоварились у тети Любы.