18 теплых свадебных фотографий из прошлого, где счастье не требует обработки

Мои бабушка с дедушкой поженились в 18 лет — через месяц после знакомства. Влюбились — и все: не смогли жить друг без друга. В итоге прожили вместе счастливо 45 лет и до сих пор вместе. Мои родители тоже поженились в 18 — через два месяца после знакомства. Та же история: я ни разу не видела, чтобы они ссорились. Сейчас мне 18, у меня есть парень, мы вместе уже 3 месяца и без ума друг от друга. И сегодня... он сделал мне предложение! Ох уж эти семейные случайные традиции... Очень надеюсь, что наши чувства проживут долгие годы.