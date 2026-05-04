Интересно, эти трое дожили до конца свадебных торжеств..не стала бы я этой невесте доверять нож для нарезания торта..взгляд у нее , как у итальянского мафиози ..я такой же взгляд в фильмах про коза ностру видела..бетон, река, нет следов..шито -крыто
18 теплых свадебных фотографий из прошлого, где счастье не требует обработки
В этих фотографиях нет ничего лишнего — только искренние чувства и живая атмосфера. Нежные детали, спокойные улыбки и простые радости создают ощущение уюта и близости. Снимки, в которых легко почувствовать тепло момента.
«Свадебный прием моих родителей, 10 июня 1972 года. Папа с подружками невесты»
Да, иногда на свадьбе можно отхватить и такие смешные моменты, как новоиспеченная жена смотрит на мужа, у которого на коленях сидят подружки невесты.
«Мои мама и папа на своей свадебной вечеринке, 1968 год»
Иногда можно поймать не только трогательные моменты, но и такие забавные. В памяти родители навсегда останутся молодыми и озорными.
«Мода 80-х — это было что-то особенное. Свадьба мамы, 1986 год»
Невеста в своем шикарном платье с микрофоном в руках — будто рок-звезда. Этот момент точно останется в памяти как один из самых ярких!
«Мамулечка в день бракосочетания, 1990 год»
На регистрации нашего брака мы с мужем с трудом сдерживали смех. Дама из ЗАГСа смотрела на нас с осуждением. Не помню уже, по какому поводу начали смеяться, но после церемонии хохотали, не сдерживаясь, и мы, и наши свидетели.
Даже самые серьезные моменты могут стать очень забавными. Молодожены смеются от души, несмотря на всю торжественность момента.
«Моя тетя в день церемонии в 80-е годы»
Такие юные и прекрасные, не обремененные заботами молодые люди, просто наслаждаются моментом! Эта фотография из того времени, когда все вокруг было наполнено счастьем.
«Официальная свадьба моих бабушки и дедушки в 1972 году. До этого они тайно поженились, никому не сказав»
Такие стильные молодожены! Весь образ отражает атмосферу эпохи: невероятный свадебный костюм с рюшами и шикарная прическа невесты.
«Мои родители в день бракосочетания, 1974 год»
«Свадьба моих родителей, 1981 год — тот самый день»
Свадебный торт тут — это не только символ счастья, но и веселых моментов! Молодожены с такой радостью и энергией кормят друг друга тортом, а само фото напоминает сцену из фильма.
«Мой папа в день своей свадьбы с друзьями жениха»
С друзьями никогда не бывает скучно, особенно на свадьбе. И главное — стиль вечера соблюден!
«Мои родители на свадьбе маминого брата. Папе было 19, маме — 18»
/Папе было 19/ ... По сравнению с сегодняшними 19летними, это мужчина познавший жизнь и готов к ответственности
Какие стильные и уверенные в себе! Это фото прямо передает атмосферу 70-х — яркие наряды и легкость, с которой молодая пара наслаждается моментом.
«Самый крутой дядя на своей свадьбе в 1982 году. И мой папа там же — только-только появился в семье»
Свадебные костюмы 70-х явно на своем месте. Эти парни выглядят как настоящие стильные джентльмены того времени. Все просто и со вкусом!
«Мои бабушка и дедушка по маминой линии в день церемонии, примерно 1965 год — обоим около 18 лет»
«Повторили свадебное фото родителей 1994 года спустя 25 лет»
- Скажи честно, у них есть эликсир молодости? © ADME
Спустя 25 лет молодая пара повторила свое свадебное фото. Тот же фонтан, та же поза, но теперь уже с личными воспоминаниями и новыми эмоциями.
«Свадьба моих родителей, 1980 год, и костюмированная вечеринка, 2026 год»
Свадьба родителей в 1980 году и их костюмированная вечеринка спустя 46 лет в 2026 году! Эти два снимка прекрасно показывают, что время не властно над любовью и радостью.
«В 1994 году была наша свадьба. Сегодня у нас 31-я годовщина»
Посмотрела и вспомнила свадьбу институтских друзей. Тоже 94 год и тоже изумительно красивая пара. Годовщина где то в конце мая или начале июня. До сих пор такие же красивые хоть и возмужавшие. 4 детей, внуки
«Поженились в 1984 году, а недавно отметили 40-летнюю годовщину»
«Мы только что отметили 20-летие нашей свадьбы»
«В день нашей свадьбы в 2000 году — нам было 22 и 20. Сейчас у нас шесть детей»
Бонус: история о семейных традициях
Мои бабушка с дедушкой поженились в 18 лет — через месяц после знакомства. Влюбились — и все: не смогли жить друг без друга. В итоге прожили вместе счастливо 45 лет и до сих пор вместе. Мои родители тоже поженились в 18 — через два месяца после знакомства. Та же история: я ни разу не видела, чтобы они ссорились. Сейчас мне 18, у меня есть парень, мы вместе уже 3 месяца и без ума друг от друга. И сегодня... он сделал мне предложение! Ох уж эти семейные случайные традиции... Очень надеюсь, что наши чувства проживут долгие годы.
Иногда старые снимки рассказывают больше, чем любые слова. В них чувствуется дух эпохи, характер людей и та самая искренность, которой не нужно объяснений.