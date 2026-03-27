15 ностальгических фотографий, на которых прошлое оживает во всем великолепии

«Примерно в 1976 году на свалке в Миссисипи мой отец нашёл очень красивый фотоальбом. У нас дома вообще любили всякие находки и странные „сокровища“, так что альбом спокойно простоял много лет в шкафу в гостиной, а потом его убрали в кладовку. Переносимся в 2021-й. Я приехал к родителям, копался в старых вещах и снова наткнулся на этот альбом. Листаю — и вдруг за одной из фотографий нахожу свидетельство о рождении. Тут уже стало интересно, и я решил докопаться, чьё оно. Через генеалогический сайт нашёл несколько возможных родственников и написал им. Ответили двое: один как-то не внушил доверия, а вот женщина из Флориды, у которой семья из Нового Орлеана, загорелась идеей и взялась за поиски всерьёз.

Уже на следующий вечер её брат прислал мне письмо с фотографией. И это была точная копия одного из снимков из альбома — женщины с траурной брошью. Мы все просто обалдели.

В итоге договорились встретиться, и я смог вернуть альбом семье Спиндлер. Честно, это было очень крутое ощущение».