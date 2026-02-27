17 историй о днях рождения: когда все пошло не по сценарию, но впечатлений — на год вперед

В детстве как-то раз на мой ДР родители пригласили своих знакомых с их детьми, хотели, чтобы я поружилась с этими детьми. А я взяла самую большую коробку конфет и свалила во двор к своим любимым друзьям, мы ели конфеты, и друзья дарили мне самые необходимые вещи - рисунки на асфальте, редкую мохнатую гусеницу, разноцветные стеклышки, большой комплект подорожника от ссадин и тому подобное. Было весело и незабываемо.