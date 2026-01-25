18 человек, которые просто хотели отметить свой день рождения, а обзавелись историей на все времена
Истории
58 минут назад
Мы привыкли, что в день рождения нас ждет торт со свечками, подарки от близких и просто уютный хороший день. И это прекрасный способ отметить, никто не спорит. Но вот рассказать о таком почти нечего. А мы собрали истории от тех, кому есть чем поделиться. Чьи дни рождения стали запоминающимися благодаря неожиданному сюрпризу, сюжетному повороту в третьем акте или неловкой ситуации. Зато такие праздники точно не забыть.
- Мой первый семестр в колледже. Я очень переживала, потому что думала, что никто из соседей по общежитию меня не любит. В день, когда мне исполнялось 18 лет, все мои соседи пришли ко мне в полночь с тортом и напитками. Это было идеальное начало для взрослой жизни. © justsplorin / Reddit
- У мужа был день рождения. Купила ему подарок заранее и спрятала в шкаф. Перед приходом гостей обнаружила, что кое-чего не хватает. Быстро оделась и в магазин побежала. Купила то, зачем шла, но я не была бы женщиной, если бы не купила еще кучу всего того, чего не было в моем списке. Приглянулась сборочная модель планера и я ее купила сыну. Прибежала домой и бегом на кухню, гости на подходе. Вдруг забегает улыбающийся муж, и ко мне с поцелуями. «Спасибо, родная, за подарок! Давно о таком мечтал!» Спрашиваю: «Ты что, нашел спиннинг в шкафу?» А потом увидела, что он держит в руке коробку с моделью планера. После моих слов он вообще засиял! «Так еще один подарок будет?!» Ну как ребенок. Вечером, когда гости разошлись, он засел за сборку своей новой игрушки. Теперь знаю, что дарить ему на праздники. © Не все поймут / VK
- Рассказала сестра. У одной из ее подруг был день рождения. Они с девочками собрались сделать ей сюрприз: прийти к ней в 00:00 с подарком и цветами. Итак, уже 00:00, они звонят ей в дверь. Она открывает дверь, они заходят, крича: «С днем рождения», — и именинница выставляет их за дверь со словами: «Давайте еще раз, я стрим включу». И она обиделась на то, что когда она открыла дверь, все уже ушли. © Подслушано / Ideer
- Как-то давно, когда только перебрался на новую работу, решил, в качестве способа познакомиться поближе, пригласить на день рождения коллег: напарника с его девушкой, работавшей в соседнем отделе, и пару еще из одного отдела, с кем часто общались. Весь день с раннего утра мы с женой готовили разносолы, хотя сами поесть так и не догадались. В час Х никто не пришел. Ждали около часа, думали — все это придется есть самим, настроение на нуле. Вдруг приходит эта пара: «Извините, к нам неожиданно гости нагрянули, на дачу нас зовут. Может, вы с нами?» Мы, недолго думая, харчи в сумки и вперед! © alef481
- Вчера отмечала день рождения, сняли вип-комнату, чтобы с девочками попеть в караоке. Никто, кроме приглашенных, не знал, где я отмечаю. Тут приходит курьер с огромными красными шарами в виде сердца. Говорит:
— Доставка для Лилит.
— Может для Лолиты?
— Нет, для Лилит.
— Ну тогда это не мне.
— Или для Лилии.
— Тогда тем более не мне.
Куда-то вышел, попросил, чтобы шары полежали. Потом вернулся, извинился, забрал. Мне теперь интересно, что за Лилит вчера получила шары. Хочу с ней дружить. © lolitabayeva
- Недавно дома у моего друга мы отмечали его день рождения. Как раз его младший брат и родители уехали на дачу на пару дней, поэтому квартира была в полном нашем распоряжении. А мы решили повеселиться, накупили гелиевых шариков и поочередно рассказывали всякие шутки, то грубым мужским басом, то милым мультяшным голосом. Шумели здорово, смеялись, галдели. Вдруг услышали звонок в дверь, а потом последовали недовольные возмущения соседки. Друг не придумал ничего лучше, взял, вдохнул побольше гелия и сказал: " Родителей дома нет, а незнакомым дверь я не открываю«. Соседка постояла минутку и ушла, так и не придумав, что ответить. © Не все поймут / VK
- Дочери исполнилось 16, собрались за ужином. Свекровь говорит: «Вся в меня, сколько сердец разобьет! Надеюсь, найдет хорошего человека». М-да, она в своем репертуаре. Вдруг наш младшенький выдает: «Не переживай, бабуля, я его уже видел». И тут дочь как покраснеет. Мы все в напряжении, спрашиваем, что это значит. Оказывается, как-то сын увидел в комнате у сестре расклеенные постеры с знаменитым актером, спросил кто это. Дочь пошутила, что это ее жених. Вот с тех пор карапуз и ходит с полной уверенностью, что его сестра уже нашла своего избранника.
- На свой 50-й день рождения я взяла выходной и планировала весь день сидеть на диване, вязать и смотреть сериалы. Вместо этого мой любимый утром обнял меня и сказал собрать сумку. В нее нужно было положить удобную одежду, купальник, обычную одежду для ужина или чего-нибудь еще, а также книгу для чтения. Он забронировал выходные в хорошем отеле с крытым бассейном, заказал массаж, сводил меня в мое любимое место на ужин, а потом мы пошли в отличный английский паб на завтрак и смотрели футбол. Это был, пожалуй, лучший день рождения в моей жизни, намного лучше, чем мой план с вязанием и сериалами. © *****enknitter / Reddit
- Когда я жил в Бруклине, мы с моей тогдашней женой часто посещали очень хороший, но небольшой ресторанчик. Мы подружились с владельцем и всегда отмечали там праздники. Мой день рождения приходится на День святого Валентина, поэтому у нас всегда были проблемы с организацией ужина. Но владелец связался с нами и спросил, не хотим ли мы забронировать столик на мой день рождения. Мало того, они составили для нас индивидуальное меню с нашими любимыми блюдами, включая то, что они убрали из основного меню, и новые блюда, которые они тестировали и еще никому не подавали. А в конце вечера они еще и списали с нас половину суммы. Это было так мило, что я чуть не расплакался. Абсолютно лучший сюрприз на день рождения в моей жизни. © *******Girl**** / Reddit
- В этом году в свой день рождения я плыла через Тихий океан на круизном лайнере и именно в мой день мы переплывали международную линию смены дат. И мой день рождения повторился на следующий день. Одновременно прикольно и очень странно! © el.australia
- Была на свадьбе у подруги одной. Неплохо сидели, болтали с гостями, которых я знала, ели, танцевали. Но что-то жених с невестой вообще не целовались. Я решила исправить это, ибо негоже на свадьбе даже ни единого поцелуя не сделать! Кричу на всю: «Горько!». Понимаю, что меня не слышат. Повторила еще три раза — ноль реакции. Взяла стул, стала на него и как заору: «Горько!» На меня все смотрят, ничего не понимают, а я прям чувствую, как у меня лицо краснеет. Короче, вовсе вылетело из головы, что это не свадьба была, а день рождения. Просто платье очень похожее, а из-за усталости я даты перепутала. И подруг. © Не все поймут / VK
- Помню, в детстве мне не устраивали те дни рождения, что я хотела. Мама всегда придумывала что-то другое. Исполнялось мне лет 7, наверное, со мной сестра и еще одна подружка. Нам вручили мешок конфет и отправили на балет. Сидим мы, смотрим, нам скучно до ужаса. Шуршим фантиками, на нас все ругаются. А уйти нельзя, мама ж сказала смотреть, мы смотрим. А потом тетя-билетер на нас ругалась, заставила фантики собирать. Мы не специально разбросали, просто темно же, не видно. Тогда мне было грустно, не такой день рождения я хотела. Зато запомнила.
- Я впервые встретилась со своим любимым человеком лично на свой 30-й день рождения. Когда мы познакомились онлайн, на нем была шерстяная шапка эльфа, и она мне очень понравилась. Когда мы только познакомились, я остановилась у него, и он подарил мне такую же шапку, очень похожую на его. С тех пор я сплю с ней каждую ночь. Честно говоря, это самое приятное, что когда-либо со мной случалось. © Naive_Blackberry_903 / Reddit
- Когда дочке исполнилось то ли семь, то ли восемь лет, пригласила она одноклассниц. Пришли, вручили подарки. Посидели, поели, потом чай с тортом и засобирались домой. Тут одна девочка говорит: «А где мой подарок?» Дочка ей вернула то, что она подарила, а та взяла. Уходит со словами: «Чуть не забыла свой подарок!» Мы долго хохотали! © bauyrzhan_tug
- В мой день рождения позвала меня подружка к себе. Говорит, отметим точно, но будет очень нестандартно. Я прихожу, у двери она протягивает мне пакет с подарком и говорит: «Убирай его в рюкзак, он мешаться будет, скоро машина приедет». У меня аж челюсть упала, когда я зашла в квартиру и увидела, что все заставлено коробками и пакетами. Оказалось, в этот день она переезжала в другую квартиру. Так что я помогала таскать вещи. Зато потом мы все сидели в парке, ели пиццу с соком. И знаете, это был офигенный день рождения!
"девочка говорит: «А где мой подарок?» Дочка ей вернула то, что она подарила, а та взяла"-м.б.стоило потом позвонить её маме?
-
-
Ответить
- Вчера у моего лучшего друга был день рождения. Отмечали на полную катушку. На утро проснулись, все на месте, в квартире друга, кроме Васи. Вася где-то пропал. Самое главное, что никто не помнит, куда он подевался, был же вечером. Давай искать его, звонить, вспоминать, смотреть телефоны. И тут до нас дошло. Вася — это не наш друг. Это курьер, который привозил нам пиццу несколько раз за ночь. Мы его считали за офигенного друга, потому что он каждый раз приходил и тусил с нами, а как он уходил, никто и не видел. В общем, теперь у нас есть классный друг Вася. © Не все поймут / VK
- Обожаю своего отца за честность. Он никогда не будет что-то предполагать, как-то незаметно узнавать, а спросит напрямую. Праздновали мы мой день рождения. И его тост начался со слов: «Дорогая доча. Я не знаю, сколько тебе исполнилось, и мне лень считать. Но по ощущениям ты до сих пор моя маленькая принцесска, которая так и не нашла своего принца, ведь ей попадаются только жабы, которые ее безжалостно обманывают, говоря, что они принцы. Счастья, здоровья и мозгов!» © Не все поймут / VK
- Сестра подарила мне книгу. Безумно рада за нее, ведь это первая книга, иллюстрации к которой заказали у нее как у художника. А ей всего 19 лет! На последней странице она написала: «Спасибо тебе за фломастеры». Когда ей было 5 лет, я увидела в магазине большой набор фломастеров и решила подарить сестре на день рождения. Сама не знаю почему, в магазине рука сама потянулась за этим набором. Сестричке подарок очень понравилось и она спешила его опробовать. Именно тогда и зародилась ее любовь к рисованию. Как же приятно, что она все еще помнит. © Не все поймут / VK
А какие крутые истории у вас связаны с днями рождения? Комментарии — идеальный способ рассказать об этом.
И вот для вам еще пара крутых статей о подарках и праздниках:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 фото и историй, после которых сразу ясно: папа дома главный весельчак
Фотоподборки
1 месяц назад
16 человек, на чьем жизненном пути встретились люди с такой фамилией или именем, что хоть стой, хоть падай
21 история, про которые иначе как «Невестка отжигает» и не скажешь
Народное творчество
1 месяц назад
14 казусов, которые произошли, пока люди просто ждали своей очереди
Истории
1 неделя назад
12 ярких комиксов, которые наглядно покажут разницу между большим городом и провинцией
Интересное
1 месяц назад
«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь
Истории
6 дней назад
15 человек, которые отчебучили такое, что ситуация стала не просто неловкой, а незабываемой
19 курьезных историй о том, как ревнивцы превращают жизнь в анекдот
15+ человек, чье остроумие бьет не в бровь, а в глаз
20 забавных ослышек, которые стали причиной немаленького такого конфуза
Народное творчество
3 недели назад
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда
Истории
1 день назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
3 дня назад