На китайщину потянуло? :)
Шинуазри (от французского chinoiserie — «китайщина») — термин, который означает использование мотивов и стилевых приёмов традиционного китайского искусства в европейской архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.
20+ человек, которые нашли свое место под солнцем благодаря умению работать руками
Что общего между старым скейтбордом, мешком бетона и 400 кусочками глины? В руках обычного человека — это склад забытых вещей, а в руках мастера — настоящий клад. Герои нашей статьи не боятся бросать вызов гравитации и здравому смыслу: они создают «сидящие» столы, расписывают шкафы в стиле антиквариата и превращают бетон в нечто изящное. Мы подготовили 20+ фото работ, глядя на которые хочется немедленно спросить: «Как вы это сделали?»
«Решил расписать шкаф в стиле „шинуазри“. Фото до и после»
- Обалдеть! Его теперь от антикварного не отличить! © miniemo** / Reddit
«Покрасила двери, чтобы добавить красок в этот мрачный январь»
«Мой первый швейный проект и сразу — диван. Да, я абсолютный новичок»
Представляю, как один педали крутит, а другая на диване валяется. И оба хотят смотреть телевизор...
«Этот тортик я испекла для отца — столяра»
«Только что нанес морилку на столешницу. Это будет кофейный столик»
Почему-то сразу же представила себе кофе с шоколадным тортом на этом столике.
«Смотрите, я своими руками сделал плитку для кухонного фартука. Очень боялся испортить мои 400 плиток, так что когда они были готовы, нанял профессионала»
Результат мне очень нравится. И цвет, и оригинальная форма плитки.
«Мы с женой сделали 76 свадебных сувениров. Я отковал открывалки для бутылок, а жена связала им милые детали — листики»
сувениры сбивают с толку, на свадьбе пиво подавали? Мне, примерно, никогда не нужна открывашка, листик ещё страшненький. Надеюсь они знают своих гостей и подарили нужную им вещь
«Я сделала эту штуку для местного сообщества кузнецов. Теперь не терпится снова работать со стеклом и ковкой»
«Вот такой стул я сделал для своей дипломной работы»
«Смотрите, какой „сидящий“ столик я сделал»
Столик получился забавный. Кажется, что он в любой момент может встать на ноги и убежать.
- Обожаю все, что ты делаешь. Получается всегда так смешно и экспериментально. © theboimccoy / Reddit
«Кое-что сделал. Это, между прочим, бетон!»
- Что значит из бетона? Это же просто не возможно сделать из бетона! © Heftypeachess / Reddit
- Бетон? Ха-ха. Рановато вы для первоапрельских шуток. Не верю. © LottieCupcake / Reddit
«Только что закончила этот коврик в виде орхидеи. Как же я кайфанула в процессе!»
«Спустя год я закончил этот журнальный столик. Сделан из старых скейтбордов»
«Я решил сделать один таких столов, но монетки закончились на полпути»
Так даже лучше. Пикселизация. Растворение денег в пространстве.
«Моя жена вручную, без трафаретов, расписала детский стульчик. Получилось же просто восхитительно!»
«Этот стул сделали из цельного куска дерева!»
Обожаю дерево. Такой стул иметь на террасе, выходящей в сад, - мечта (у меня, правда, нет ни террасы, ни сада).
«Неделями не мог закончить этот стол, он просто собирал пыль в мастерской. И вот, наконец-то»
«Всего лишь меловая краска и остатки ткани, зато как стул преобразился!»
«Сделал лампу для своей девушки. Раньше никогда не пробовал ничего подобного, пришлось разбираться на ходу. Но получилось, вроде, классно»
какой-то будуар императрицы, ваша лампа больше не источник света, а источник пыли. Я бы сдурела с таким освещением, ваша девушка - летучая мышь?
«Только что закончил стол с необработанными краями»
«Моя первая попытка сделать японский напольный светильник»
«Зацените, какой подарок девушке на Рождество соорудил!»
Как вам такие рукодельные творения? Давайте пофанатазируем, если доведется работать руками, вы бы что делали? Я бы выращивала овощи, наверное. Звучит круто.
