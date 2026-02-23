20+ человек, которые нашли свое место под солнцем благодаря умению работать руками

Что общего между старым скейтбордом, мешком бетона и 400 кусочками глины? В руках обычного человека — это склад забытых вещей, а в руках мастера — настоящий клад. Герои нашей статьи не боятся бросать вызов гравитации и здравому смыслу: они создают «сидящие» столы, расписывают шкафы в стиле антиквариата и превращают бетон в нечто изящное. Мы подготовили 20+ фото работ, глядя на которые хочется немедленно спросить: «Как вы это сделали?»

«Решил расписать шкаф в стиле „шинуазри“. Фото до и после»

Обалдеть! Его теперь от антикварного не отличить! © miniemo** / Reddit

«Покрасила двери, чтобы добавить красок в этот мрачный январь»

«Мой первый швейный проект и сразу — диван. Да, я абсолютный новичок»

«Этот тортик я испекла для отца — столяра»

«Только что нанес морилку на столешницу. Это будет кофейный столик»

«Смотрите, я своими руками сделал плитку для кухонного фартука. Очень боялся испортить мои 400 плиток, так что когда они были готовы, нанял профессионала»

«Мы с женой сделали 76 свадебных сувениров. Я отковал открывалки для бутылок, а жена связала им милые детали — листики»

«Я сделала эту штуку для местного сообщества кузнецов. Теперь не терпится снова работать со стеклом и ковкой»

«Вот такой стул я сделал для своей дипломной работы»

«Смотрите, какой „сидящий“ столик я сделал»

Обожаю все, что ты делаешь. Получается всегда так смешно и экспериментально. © theboimccoy / Reddit

«Кое-что сделал. Это, между прочим, бетон!»

Что значит из бетона? Это же просто не возможно сделать из бетона! © Heftypeachess / Reddit

Бетон? Ха-ха. Рановато вы для первоапрельских шуток. Не верю. © LottieCupcake / Reddit

«Только что закончила этот коврик в виде орхидеи. Как же я кайфанула в процессе!»

«Спустя год я закончил этот журнальный столик. Сделан из старых скейтбордов»

«Я решил сделать один таких столов, но монетки закончились на полпути»

«Моя жена вручную, без трафаретов, расписала детский стульчик. Получилось же просто восхитительно!»

«Этот стул сделали из цельного куска дерева!»

«Неделями не мог закончить этот стол, он просто собирал пыль в мастерской. И вот, наконец-то»

«Всего лишь меловая краска и остатки ткани, зато как стул преобразился!»

«Сделал лампу для своей девушки. Раньше никогда не пробовал ничего подобного, пришлось разбираться на ходу. Но получилось, вроде, классно»

«Только что закончил стол с необработанными краями»

«Моя первая попытка сделать японский напольный светильник»