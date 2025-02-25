20+ умельцев, которые своими руками добавили изюминку в интерьер

Круто, когда есть возможность нанять дизайнера и обставить свое жилье согласно последнему писку моды и собственным пристрастиям. Но большинство людей занимаются обустройством своего жилья самостоятельно и при этом умудряются делать его уютным и нестандартным. А как им это удается герои нашей статьи покажут с помощью фото.

"Снимаю комнату. Ремонт тут был старый и обшарпанный, и я решила обновить шкафы. Все обошлось мне в ₽ 2 тыс. - столько стоили 2 банки краски"

"Решили ребенку кроватку прикупить. Двухэтажную. Глянули цены и ахнули - от ₽ 100 тыс. Сделал сам в два раза дешевле"

"Сделал журнальный столик. Мне кажется, идеально"

Мои коты глянули бы на это и сказали: «Вызов принят!» © mcenroefan / Reddit

«Слепила этого снежного человека фактически из мусора. Нам просто нужно было место для рождественского печенья»

«В этом году мы купили свой дом, и жена захотела шкаф в прихожую. Опыта у меня ноль, но кого это останавливало. Я справился?»

© gmpmovies / Reddit Светлана БМВ 3 дня назад Для чего это сооружение можно использовать? Если это в прихожей, то логично было бы вешать верхнюю одежду и оставлять уличную обувь. Но нет ни крючков, ни вешалок. Внизу какое-то странное пространство с балкой. Короче, жена захотела шкаф, муж сделал. И теперь не его это дело, для чего она его использует. - - Ответить

«Я сделал это! Декор из реек и полки. Все отшлифовано и покрашено»

«На праздниках я смастерил люстру-осьминога»

«Сделала лунный декор для камина. Использовала фетр, бусины и пуговицы»

«Жена хотела кофейный столик одного очень модного бренда. Я сделал его сам и сэкономил $1400 семейного бюджета»

«Миска рамэна, показывающая погоду»

«Связала коврик в виде пруда с карпами»

«Не только книжный шкаф, но и потайная дверь. На его изготовление потратил $100»

«Жена хотела купить гигантского щелкунчика. Но я сказал, что сделаю его сам»

«А голову я сделал из 2 деревянных салатниц».

«Переделка кладовой. Бесили эти металлические полки»

«Эти розы в технике оригами я сделал своей девушке ко Дню Святого Валентина»

«Сделали прихожую в нашем гараже. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоило»

«Вырезал эту пару красных кардиналов из липы»

«Хотел замаскировать модем, стоящий на книжной полке»

«Немного повозился и смастерил кожаный диван»

«Сделала шкаф для хранения DVD из старых чемоданов»

«Моя первая попытка сделать нестандартную мебель. Только взгляните на эти ручки из сосны! Я вдохновлялся „Алисой в стране чудес“»