15 историй из лифта, где кипит своя отдельная жизнь

Истории
05.10.2026
15 историй из лифта, где кипит своя отдельная жизнь

Заходишь в лифт, киваешь соседу и думаешь, что просто доедешь до своего этажа. Но не тут-то было. Кто-то здоровается с лифтом и нарывается на двухметрового великана, кто-то не пускает в кабину незнакомого мужчину, а потом узнает в нем соседа с четвертого. Несколько минут в этой тесной коробке иногда оборачиваются целым мини-сериалом с неожиданным поворотом, и после такого начинаешь ездить на лифте как в кино: с надеждой на его продолжение. А также в статье вас ждет бонус, из которого вы узнаете, как зеркала «ускорили» лифты, не убавив им ни секунды.

  • В лифтах нашего ЖК установили камеры, всем жильцам дали онлайн-доступ. Заметила, что муж каждое утро уходит в пекарню, торчит там чуть ли не час, приходит весь довольный. Решила проверить. Открываю видео из лифта, а мой благоверный стоит там с соседской собакой и наглаживает ее. Да еще и вышел на этаж ниже, чтобы постоять с соседом и погладить его пса. В общем, решила подарить собаку мужу.
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Мелла
только что

Утром лифт стоит на этаже потому, что мужик гладит чужую собаку. Хозяин собаки стоит ждёт, когда мужик нагладится. Люди на площадках тоже ждут, когда мужик погладит собаку. А гладит он её так долго, что жена камеры уже проверяет.

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  • Еду однажды в лифте. Он останавливается на каком-то этаже, двери открываются. И тут я вижу перед собой чувака огромного роста и внушительной наружности. Так он был еще и с огромным псом, который по типу явно не плюшевый мишка. И тут я с глазами по пять копеек полушепотом выдаю: «Ой!» Хозяин улыбается и заявляет: «Да, вот так!» Что для меня звучало как «Ну ты попала!» И заползает в лифт со своим четвероногим созданием.
Елена
только что

Что- то у меня сегодня день лифтов)) Проснулась и запомнился сон в котором ездила в каких- то сумасшеших футуристических лифтах,чуть ли не через галактики.Утром в новостях ,что в Берлине сломался лифт на радиобашне и как там всех эвакуировали.Вечером Адми подвезли историй))

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Вчера в лифте мой пес вылизал руки, уши и лицо соседки. Она была счастлива, он тоже

xlnxmlnxva
  • Сын пришел из университета домой. Перед лифтом сидит рыжий кот. Лифт приехал, кот зашел и сказал сыну: «Мяв», мол, заходи, чего стоишь. Сын приехал на свой этаж, кот вышел первым и направился прямиком к нашей двери. Сел на коврик и сказал, что он теперь будет здесь жить. И живет с нами уже 6 лет.
Светлана Гурова / Dzen
  • Надо мной живет семья. У них такая хорошенькая дочка! Ей примерно 5 лет. Мы с ней часто встречаемся в лифте. Наши примерные разговоры:
    — Тетя, а вы тренироваться идете?
    — Да, сладость.
    — Тетя, а вы с работы идете?
    — Да, красавица.
    — Тетя, вы похожи на принцессу.
    — Спасибо, солнышко.
    Сегодня она ехала с мамой и говорит: «Тетя, я хочу быть как вы, когда вырасту». Так приятно стало, спрашиваю у мамы, можно ли угостить ее сладким. Разрешила. Дала маленький «Сникерс». А дочурка как выпалила: «Мама, говорю же я тебе всегда, что эта тетя добрая, а ты говорила, что она не очень хороший человек». Вы бы видели лицо мамы! Все нормально, говорю, все, кто меня не знает, так думают. Она так извинялась, пыталась выпутаться, мол, доча, это я про другую говорила, ты что. Очень смешно, конечно, получилось.
ainur_rakhimova_
Michael Scherb
только что

О, знакомая ситуация! К моей жене все дети липнут. И уже сколько ревности от их мамашек в её сторону прилетало!

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  • Подхожу к своему подъезду, стоит мужчина. Здоровается со мной. А я впервые его вижу. Видно, что у него нет ключа от домофона. Заходит следом за мной. Ну, думаю, подозрительный какой-то тип. Решила прямо сказать, что в лифте с ним не поеду. Сказала. Он, конечно, обалдел и начал мне объяснять, что он мой сосед с 4 этажа. Я все равно не поверила, и он пошел пешком. Заходя в лифт, я его вспомнила.
tanya.chegretskaya

Вы когда-нибудь видели стульчик в лифте?

sagynayes
  • Проехалась недавно в лифте. Завязался очень милый смолток с женщиной:
    — Какая милая собака у вас!
    — Да! Спасибо.
    Говорю уже собаке:
    — Соня, хорошая собака, милая собака, умная собака!
    Спустя паузу:
    — Вот бы мне кто-нибудь такое говорил, а!
    — И вы, вы хорошая, милая и умная!
    — И вы, вы тоже хорошая, милая и умная!
katyapahlava
Alena
только что

Понеслась! - про маленькую беседу (а лучше бы про беседку).

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  • Еду в лифте с парнем на 16-й этаж. И тут он такой: «Вы случайно не из 98-й?» Я киваю. И тут он смущенно достал из рюкзака коробку с тортом «Прага» и открытку со словами: «Извините за неловкость, но у меня праздничное поручение». И продолжил свою речь: «Ваш муж заказал и велел вручить прямо в лифте. С песней. Я не пою, заранее извиняюсь». И затянул «С днем рождения» своим густым басом.
ADME
Alena
только что

Муж мог бы и сам вручить дома жене. А то вот торт из рюкзака, получай! А торт уже весь поломатый, как судьба курьера, еще ему и петь...

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  • Всегда здороваюсь с лифтами и благодарю их за поездку. Лифтов у нас два — грузовой и маленький. Тут недавно приехал маленький на первый этаж, начинают открываться двери, я ему говорю: «Привет, малыш!» Двери открываются до конца, оттуда выходит двухметровый амбал, удивленно на меня взирая. Я, конечно, сделала вид, что это не я и меня нет. Здороваться с лифтами не перестала.
Елена Ломакина / Dzen
Alena
только что

Лифты так ее полюбили, что не отпускают по полчаса!

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Уронить наушники или телефон в щель в лифте, особенно в чужом ЖК, было бы неприятно

insta_prof_saule
Igor Ishchouk
только что

Ахаха, мой товарищ так потерял связку ключей его коллеги с ключами от машины и от квартиры. Всю шахту лифта перепыли - не нашли

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  • Захожу в лифт на своем этаже, а там собачка! Сидит, смотрит на меня круглыми глазами, я ее погладила, спрашиваю, мол, ты что, потерялась? Пока ехали, я ее сфоткала, чтобы в домовой чат отправить. И вдруг из динамиков в лифте голос консьержки: «Татьяна, отправьте Бусю, пожалуйста, на 6 этаж, она уже слишком долго катается». Оказалось, у собачки такое хобби.
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Галина ПРиемченко
только что

У буси хобби кататься в лифте, а наш малыш катался в автобусе уходил в 7 утра, возвращался в 7, вечера, ездил на разных автобусах даже в район за 15 км, кстати там мы его и нашли жил с нами 3 года, белого цвета уходил ,,приходил как из шахты, утро и все повторялось

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  • Много-много лет назад, когда в многоэтажных офисных зданиях только вводились системы управления лифтами, где этаж выбирается на панели в холле, а не внутри кабины (система распределения вызовов), поначалу бывали курьезные случаи. Впервые оказавшись в таком здании и не найдя знакомой кнопки вызова ни у одного из 6 лифтов, я начала читать инструкцию. Поняла, что на панели надо выбрать нужный этаж, а там уже появится буквенный номер лифта. Что самое интересное, он пойдет только на выбранный этаж, нигде не останавливаясь. Я выбрала свой этаж, вхожу в кабину лифта, а за мной пожилая женщина. Поднимаемся. Вижу, она ищет табло с кнопками, а его нет. В это время автомат произносит номер моего этажа. Она в волнении, мол, почему ее этаж проехали? Я начала объяснять, но безуспешно. Попросила выйти вместе со мной, чтобы я помогла ей на «местности». Выходим, я выбираю на панели ее этаж. Подходит мужчина, спрашивает: «Лифт вниз?» Я пытаюсь ему объяснить, он отмахивается, садится вместе с женщиной и едет... Естественно, на ее этаж.
  • В лифте кто-то наклеил рядом с кнопками большие бумажки с номерами этажей. В домовом чате сразу: «Что за колхоз? Снимите это». Сосед написал: «Это я. Мама плохо видит, постоянно уезжает не на свой этаж». Утром бумажек уже не было. Вместо них кто-то наклеил на кнопки аккуратные крупные цифры. Вечером я ехал с его мамой. Она уверенно нажала на 6-й, посмотрела на меня и сказала: «Ну наконец-то. А то я уже половину соседей знаю».
itsbodryi
Tanja Demid
только что

Лупу надо в таком случае с собой носить. Я не издеваюсь,сама с проблемами со зрением.

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Кто-то еще помнит такие таблички?

© Mapper720 / Pikabu
Кошачья прислуга
только что

Ой, лет 10 назад в каком-то замшелом НИИ, перепрофилированном под частичную сдачу в аренду, в грузовом лифте такие инструкции были. Я туда за филаментом для принтера ездила, лифтов боюсь, так этот монстр еще и чуть не застрял...

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  • В лифт зашел качок с густыми бровями и огромными татушками на руках. В руках у него был пакет. Лифт поехал, но тут же остановился. Вот дела! И тут этот амбал обращается ко мне: «Кажется, мы тут застряли на полчаса. Чтобы не скучать, предлагаю партию в настолку!» И достал из пакета новенькую коробку с игрой.
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олеся лазарева
только что

В наших лифтах дышать сложно, не то, чтобы в настолку играть! Тем более, когда лифт застревает, как правило, свет в нём вырубается, так что, сюжет нереальный

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  • Мы жили с котом на 3-м этаже. Кот сам спускался по лестнице и после прогулки сам возвращался. Сидел под дверью, ждал, когда кто-нибудь пройдет, просил позвонить в квартиру. Потом мы переехали в новый дом, в квартиру на 14-м этаже. Решила показать коту путь на улицу, повела его по лестнице. Он прошел три этажа и сел, на меня смотрит. Как я ни звала его за собой, он с места не сдвинулся. Что делать — пошли с ним к лифту. Он за мной зашел, спокойно доехал до 1-го этажа, и мы с ним пошли гулять. Сначала я его на поводке выгуливала, пока он не освоился. Потом уже гулял сам неподалеку от дома. После прогулки сидел у подъезда. Соседи думали, что кот приблудился, подкармливали его. А когда уже узнали, что кот домашний, стали возить его на лифте на 14-й этаж. Он сам заходил в лифт, выходил исключительно на своем этаже и шел к своей квартире. Вес кота не позволял лифту везти его одного, и наши добрые соседи катались с ним.
Ольга Курпякова
только что

Простите, но в этом случае мне не хочется поздравлять. Домашние кошки и коты не должны гулять на улице.

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«Это груз, просьба не убирать. Дети тоже хотят ездить на большом лифте»

drscrollbar
  • Переехали в новую квартиру на 8 этаж. Наша собака, сенбернар, никогда не видела лифта и не ездила в нем. Привела ее, вызвала лифт. Приехал, двери открылись, я зашла, а мой пес ни в какую! А лифт тем временем кто-то вызвал наверх! Что делать — еду. Открывается дверь, заходит прокурор, который жил в нашем подъезде. Видит поводок и говорит: «Ловите кого-то? Я помогу». Едем вниз. Не успели двери открыться до конца, как в лифт радостно, виляя хвостом, забежал сенбернар. Выражение его лица помню как сейчас. И ловить никого не пришлось.
Просто Таня / Dzen
villiss
только что

Правила напечатаны в каждом лифте: перед входом в лифт снять с собаки поводок, взять на руки (если маленькая) или за ошейник (если крупная) и завести в лифт. И ловить никого не придется.

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  • Жду мужа с работы, пишет: «Буду позже, я в лифте с Олей из 42-й». Какая еще Оля?! Я выскочила из квартиры в чем была: в растянутой футболке и в тапках. Двери лифта открываются, а там муж, красный, как помидор, стоит на коленях, а эта Оленька оказалась 6-летней девочкой, с которой мой муж радостно обсуждал мультики. А красным он был от переизбытка чувств. Впал в детство, что называется!
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Вань ну ты чего
только что

Вот все обсуждают поведение автора или мужа, а то, что она выскочила в одной футболке и тапках, никого не смущает? Остаётся лишь надеяться, что футболка достаточно длинная была, чтобы прикрыть то, что посторонним обычно не показывают. 🫣

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Бонус: как зеркало «ускорило» лифты, не убавив им ни секунды

Признаюсь, я всегда думала, что зеркало в лифте висит, чтобы поправить челку. Но у него есть целая история. Говорят, в одной нью-йоркской высотке жильцы так ругали медленные лифты, что грозились съехать. Ускорить их не получилось, и тогда кто-то догадался, что людей злит не скорость, а скука. В кабинах повесили зеркала, и жалобы прекратились. А некоторые жители этой высотки даже поблагодарили сотрудников, обслуживающих лифты за то, что они выполнили их просьбу.

Может, это и красивая легенда: раньше 1963 года ее источник не находится, а зеркальные кабины рекламировали еще в 1870-х. Зато психология за ней настоящая. Пока мы чем-то заняты, время летит быстрее, а пустое ожидание мы переоцениваем примерно на треть.

Заходя в лифт, не спешите утыкаться в телефон: вдруг именно сегодня рядом окажется сосед с тортом, собака-путешественница или будущий друг. А если двери вдруг откроются не на том этаже, просто улыбнитесь, ведь, похоже, у вашего мини-сериала начинается новый эпизод.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
только что

Где-то в сети попалось интересное наблюдение:
"Хотите оказаться в параллельной реальности, где все так, как в жизни, но чуть по-другому? Выйдите из лифта не на своем этаже!" 😎

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Бабуся Ягуся
только что

Я прочитала: - "вдруг именно сегодня рядом окажется сосед с топором..."
Пора спать, вероятно...22.15...

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