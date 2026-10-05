15 историй из лифта, где кипит своя отдельная жизнь

Заходишь в лифт, киваешь соседу и думаешь, что просто доедешь до своего этажа. Но не тут-то было. Кто-то здоровается с лифтом и нарывается на двухметрового великана, кто-то не пускает в кабину незнакомого мужчину, а потом узнает в нем соседа с четвертого. Несколько минут в этой тесной коробке иногда оборачиваются целым мини-сериалом с неожиданным поворотом, и после такого начинаешь ездить на лифте как в кино: с надеждой на его продолжение. А также в статье вас ждет бонус, из которого вы узнаете, как зеркала «ускорили» лифты, не убавив им ни секунды.