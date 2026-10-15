14 человек достали из шкафов осенние вещи, а там их ждали сюрпризы

Пожалуй, многие из нас хотя бы однажды нащупывали в осенней или зимней куртке, плаще или пальто какую-то забытую с прошлого сезона вещь. И вроде бы мы постоянно обещаем себе проверять карманы, перед тем как убирать одежду на хранение. Но почему-то у нас не всегда это выходит. Впрочем, все к лучшему — иногда там обнаруживаются не только мелкие монетки, но и действительно ценные вещи или приятные мелочи из прошлого.

Вот так и находятся пропавшие сережки. Думаешь, что украшение потеряно навсегда, а потом выворачиваешь карман осенней куртки — и оно тут как тут

ADME

Были у меня сережки со слабыми английскими замками. Я их по осени часто вместе с куртками или свитерами снимала — цепляла за подкладку или воротник. Обычно замечала. А прошлой осенью, уже ближе к ноябрю, как-то забежала в магазин с косметикой, мимоходом смотрю там в зеркало и замечаю, что я в одной серьге. Думаю: «Ну все, на этот раз окончательно посеяла». Сняла оставшуюся сережку, убрала в шкатулку. Выкидывать пожалела. И не зря! В сентябре вытащила ту куртку, мельком глянула на подкладку около кармана — и вот же она, моя потеряшка. Как только она там умудрилась зацепиться?! ADME Александр только что то есть на весну одна куртка, на осень другая? Ответить

Осенью некоторые из нас и сами удивляются, и другим заскучать не дают

Достала пальто и нашла в кармане ключ от ячейки в супермаркете. Пальто с весны не надевала! Пошла вернуть ключ. Кассир увидела его и как закричит: «Таня, смотри! Это она!» Я ничего не понимаю. А кассир смеется: «Так это вы оставили в ячейке носки, они у нас с апреля в отсеке с забытыми вещами лежат! Мы еще думаем, почему никто за ними не приходит — тридцать пар все-таки». И тут я вспомнила: весной увидела распродажу и решила разом обеспечить мужа носками на год. А дома потом еще возмущалась, что он их куда-то задевал. ADME

Эти вещи девушка нашла в карманах своей теплой куртки и теперь думает, были ли у нее в роду запасливые сороки

Другая дама в ответ на это призналась, что тоже чувствует себя сорокой, когда набивает карманы курток найденными по дороге камнями: «Они же такие блестящие и красивые!»

Всего 20 рублей, а сколько воспоминаний с ним связано!

Надела сегодня куртку, в которой сдавала вождение, и нашла в кармане 20 рублей. Вспомнила, что мне их дал инструктор, чтобы я сходила в платный туалет перед экзаменом. И что-то так тепло на душе стало. agpvjkek Mefody Domovoy только что Нашла бесплатный?

Или сходила в ближайшие кусты? Ответить

Путешественник достал из шкафа свою куртку, в которой в прошлом году ездил в Германию. А там был сюрприз

«Удачно вложился в куртку. Как раз курс евро подрос», — пошутил один из пользователей, увидевших это фото.

Замечали, что как только потерянная вещь перестает быть нужна, она чаще всего находится?

Я как-то паспорт свой в куртке нашел в ноябре. Он бесследно пропал весной. После безуспешных поисков во всех мыслимых и немыслимых местах пришлось его восстанавливать. Оставил на память о своей молодости. В нем фото, которое я делал на паспорт в 20 лет. Это была самая неожиданная и приятная находка из всех, что обнаруживались в теплых куртках. © foooos / Pikabu Mefody Domovoy только что Такая же история!

Пошел с женой оформлять кое-какие документы к нотариусу.

Там потребовали паспорт, который у меня всегда лежал в кармане.

А тут раз - и нету паспорта!

Пришлось развернуться и уйти ни с чем.

Потом мы перевернули всю квартиру и дачу, паспорта нет.

Написал заяву, заплатил пошлину, сделал новый паспорт.

И через два дня нашел старый в сканере принтера!

Оказывается, мне надо было послать скан паспорта по почте, я его отсканировал, а забрать забыл. Ответить

А здесь человеку повезло обнаружить в кармане забытый мультитул

Этот складной инструмент со множеством приспособлений — от отвертки до ножниц — явно не раз пригодится в быту. Впрочем, возможно, его владелец к осени уже давно махнул рукой на забытую вещь, купил другую, а теперь стал счастливым обладателем запасного мультитула. Zmey _G только что Не вижу мультитула. Вижу скелетник. Ответить

Некоторые находки в карманах явно заставляют задуматься

Вытряхивала все из старой куртки своего парня перед тем, как передать ее на благотворительность. В кармане нашла чек и записку с его почерком. Чек был трехгодичной давности из цветочного магазина на 1200 рублей. В записке — одна строчка: «Для К., как обычно». У меня имя на другую букву.

Показала ему вечером, спросила, кто такая К. Сказал: «Понятия не имею». Написала лучшему другу парня, спросила, помнит ли он, чтобы он кому-то давал куртку в тот год. Ответил: «Нет, он тогда вообще никому ничего не одалживал». Показала своему молодому человеку этот ответ. Он долго смотрел на меня, а потом сказал: «Ладно. К. — это моя тетя, она попросила не говорить тебе». Но я-то знаю, что у него нет тети. arevik_b2b_love Mefody Domovoy только что Цветы это вообще не показатель измены.

Может, это был букет для врача, который сделал операцию его матери или отцу? Ответить

Некоторые вещи из наших карманов так и норовят потеряться во второй раз

ADME Бух только что У меня похожий гусь на ключах. Зовут Валера Ответить

Снимала у меня квартиру семейная пара. В прошлом октябре они собрались съезжать — сдали жилье в целости и сохранности, передали мне ключи. Точнее, я помнила, что передали. Нигде не могла их найти. Уже бывшим жильцам звонила, просила у себя посмотреть. А этой осенью я вытаскиваю из гардероба пальто и слышу: «Дзынь!» Смотрю — ничего нет. Достаю еще и осенние ботинки, пытаюсь примерить, но не могу — в одном будто что-то внутри мешается. Лезу внутрь — а там та самая связка ключей. Вот, что у меня из пальто вывалилось! Оказывается, я ключи в карман сунула, а на следующий день на улице похолодало. Я пальто в шкаф убрала и забыла, что именно в нем была, когда ребята с квартиры съезжали. ADME Natalya Lysenko только что И таких забывашек очень много Ответить

А вы бы сохранили такой билет из прошлого?

Решил сегодня выгулять плащ с костюмом. В общем, в кармане нашел вот такую штуковину. Похоже, последний раз я надевал этот плащ 11 лет назад. Про такие проездные уже и забыл, давно уже — сейчас все на карте и в телефоне. И почему-то сразу вспомнилась песня Игоря Корнелюка «Билет на балет». Денег, увы, в карманах пока ни разу не обнаруживал. Да и вряд ли, наверное, найду: у меня купюры обычно в кошельке живут.

Оказывается, можно забыть не про вещь в кармане, а про саму куртку. Или даже про две

Знаете это прекрасное чувство, когда находишь в осенней куртке случайно забытую или специально заботливо оставленную денежку? Вчера я испытала ощущения получше: разбирала гардероб и нашла две детские куртки — зимнюю и осеннюю. Они были куплены по скидкам на вырост. И сейчас они ребенку как раз подойдут. Прекрасное чувство. Просто волшебное. На вкус — как сэкономленные 10 тысяч. Надо будет на массаж сходить тогда. human_humor_hd Mefody Domovoy только что Чаще бывает, что мама покупает ребенку одежду, но из-за того, что одежды разной очень много, он успевает вырасти, так и не успев ее поносить хоть раз. Ответить

Мужчина разбирал вещи в шкафу и нашел в кармане старой куртки вот такую штуку

«Ого, это многофункциональный инструмент. У меня точно такой же, только из нержавейки. В нем есть консервный нож, отвертка, линейка, маленький гаечный ключ и другие штуки. Не особо полезная вещь, но зато ее вроде бы можно брать с собой в самолет», — сообщил пользователь, который прочитал этот пост.

Вроде бы простой клочок бумаги, а сколько с ним связано воспоминаний!

Я однажды нашла железнодорожный билет где-то семилетней давности. И сразу вспомнилось, как я ехала на дачу. Год на билете был 2011, значит, дело было после первого курса, скорее всего, я тогда химию сдавала. Ох, тогда еще вопрос в билете попался, которого в списке не было — про титрование... А еще я в препода молодого влюбилась, да не получилось у нас ничего. А через два года мы вообще дачу продали, как будто кусок детства пропал. © MKnapweed / Pikabu

Забыли заранее сунуть руку в карман? Готовьтесь к дополнительным сюрпризам

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С утра неожиданно похолодало. Сын утром быстро нашел в шкафу осеннюю куртку и убежал к первой паре в институт. Возвращается и хохочет: «Прикинь, еду сегодня в автобусе, а кондуктор мне „Молодой человек, вы ничего не боитесь потерять?“» Короче, сын спросонья ничего не понял и сообщил, что нет. Хорошо, кондуктор его чуть ли не носом ткнула в свисающие из его кармана наушники. Ага, в те самые, которые он все лето искал, а они, оказывается, благополучно в кармане весенне-осенней куртки скучали. Видок у них, конечно, тот еще, проще выкинуть и новые купить. ADME Mefody Domovoy только что Ну зачем же выкинуть если они рабочие?

Видок плохой, так протереть губкой и всех делов.

Опять чисто белыми станут. Ответить

Бонус: кое-кто уже с осени начинает готовиться к весне

В середине октября я окончательно сменил легкую кожанку на пуховик и решил сделать себе сюрприз на весну. С того дня я всю мелочь скидывал в кожаную куртку. Но не ту мелочь, что железная, а сотни и полтинники. Иногда это были тысячи и пятисотки — от широкого сердца. Весной, вытащив куртку, я обрадовал себя на 15 тысяч рублей. Это вам не забытую соточку найти! © Pikabu Бух только что Главное, по весне такую куртку никому не подарить и не одолжить)) Ответить