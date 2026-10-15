14 человек достали из шкафов осенние вещи, а там их ждали сюрпризы
Пожалуй, многие из нас хотя бы однажды нащупывали в осенней или зимней куртке, плаще или пальто какую-то забытую с прошлого сезона вещь. И вроде бы мы постоянно обещаем себе проверять карманы, перед тем как убирать одежду на хранение. Но почему-то у нас не всегда это выходит. Впрочем, все к лучшему — иногда там обнаруживаются не только мелкие монетки, но и действительно ценные вещи или приятные мелочи из прошлого.
Вот так и находятся пропавшие сережки. Думаешь, что украшение потеряно навсегда, а потом выворачиваешь карман осенней куртки — и оно тут как тут
- Были у меня сережки со слабыми английскими замками. Я их по осени часто вместе с куртками или свитерами снимала — цепляла за подкладку или воротник. Обычно замечала. А прошлой осенью, уже ближе к ноябрю, как-то забежала в магазин с косметикой, мимоходом смотрю там в зеркало и замечаю, что я в одной серьге. Думаю: «Ну все, на этот раз окончательно посеяла». Сняла оставшуюся сережку, убрала в шкатулку. Выкидывать пожалела. И не зря! В сентябре вытащила ту куртку, мельком глянула на подкладку около кармана — и вот же она, моя потеряшка. Как только она там умудрилась зацепиться?!
Осенью некоторые из нас и сами удивляются, и другим заскучать не дают
- Достала пальто и нашла в кармане ключ от ячейки в супермаркете. Пальто с весны не надевала! Пошла вернуть ключ. Кассир увидела его и как закричит: «Таня, смотри! Это она!» Я ничего не понимаю. А кассир смеется: «Так это вы оставили в ячейке носки, они у нас с апреля в отсеке с забытыми вещами лежат! Мы еще думаем, почему никто за ними не приходит — тридцать пар все-таки». И тут я вспомнила: весной увидела распродажу и решила разом обеспечить мужа носками на год. А дома потом еще возмущалась, что он их куда-то задевал.
Эти вещи девушка нашла в карманах своей теплой куртки и теперь думает, были ли у нее в роду запасливые сороки
Готова поспорить, что у "девушки" есть маленькие дети.
Ну либо она сама ещё подросток
Другая дама в ответ на это призналась, что тоже чувствует себя сорокой, когда набивает карманы курток найденными по дороге камнями: «Они же такие блестящие и красивые!»
Всего 20 рублей, а сколько воспоминаний с ним связано!
- Надела сегодня куртку, в которой сдавала вождение, и нашла в кармане 20 рублей. Вспомнила, что мне их дал инструктор, чтобы я сходила в платный туалет перед экзаменом. И что-то так тепло на душе стало.
Путешественник достал из шкафа свою куртку, в которой в прошлом году ездил в Германию. А там был сюрприз
Внимание, вопрос:
Почему новые российские деньги так похожи на эти евро?
Я имею ввиду особенно 100 и 200 рублей.
«Удачно вложился в куртку. Как раз курс евро подрос», — пошутил один из пользователей, увидевших это фото.
Замечали, что как только потерянная вещь перестает быть нужна, она чаще всего находится?
- Я как-то паспорт свой в куртке нашел в ноябре. Он бесследно пропал весной. После безуспешных поисков во всех мыслимых и немыслимых местах пришлось его восстанавливать. Оставил на память о своей молодости. В нем фото, которое я делал на паспорт в 20 лет. Это была самая неожиданная и приятная находка из всех, что обнаруживались в теплых куртках.
Такая же история!
Пошел с женой оформлять кое-какие документы к нотариусу.
Там потребовали паспорт, который у меня всегда лежал в кармане.
А тут раз - и нету паспорта!
Пришлось развернуться и уйти ни с чем.
Потом мы перевернули всю квартиру и дачу, паспорта нет.
Написал заяву, заплатил пошлину, сделал новый паспорт.
И через два дня нашел старый в сканере принтера!
Оказывается, мне надо было послать скан паспорта по почте, я его отсканировал, а забрать забыл.
А здесь человеку повезло обнаружить в кармане забытый мультитул
Этот складной инструмент со множеством приспособлений — от отвертки до ножниц — явно не раз пригодится в быту. Впрочем, возможно, его владелец к осени уже давно махнул рукой на забытую вещь, купил другую, а теперь стал счастливым обладателем запасного мультитула.
Некоторые находки в карманах явно заставляют задуматься
- Вытряхивала все из старой куртки своего парня перед тем, как передать ее на благотворительность. В кармане нашла чек и записку с его почерком. Чек был трехгодичной давности из цветочного магазина на 1200 рублей. В записке — одна строчка: «Для К., как обычно». У меня имя на другую букву.
Показала ему вечером, спросила, кто такая К. Сказал: «Понятия не имею». Написала лучшему другу парня, спросила, помнит ли он, чтобы он кому-то давал куртку в тот год. Ответил: «Нет, он тогда вообще никому ничего не одалживал». Показала своему молодому человеку этот ответ. Он долго смотрел на меня, а потом сказал: «Ладно. К. — это моя тетя, она попросила не говорить тебе». Но я-то знаю, что у него нет тети.
Цветы это вообще не показатель измены.
Может, это был букет для врача, который сделал операцию его матери или отцу?
Некоторые вещи из наших карманов так и норовят потеряться во второй раз
- Снимала у меня квартиру семейная пара. В прошлом октябре они собрались съезжать — сдали жилье в целости и сохранности, передали мне ключи. Точнее, я помнила, что передали. Нигде не могла их найти. Уже бывшим жильцам звонила, просила у себя посмотреть. А этой осенью я вытаскиваю из гардероба пальто и слышу: «Дзынь!» Смотрю — ничего нет. Достаю еще и осенние ботинки, пытаюсь примерить, но не могу — в одном будто что-то внутри мешается. Лезу внутрь — а там та самая связка ключей. Вот, что у меня из пальто вывалилось! Оказывается, я ключи в карман сунула, а на следующий день на улице похолодало. Я пальто в шкаф убрала и забыла, что именно в нем была, когда ребята с квартиры съезжали.
А вы бы сохранили такой билет из прошлого?
- Решил сегодня выгулять плащ с костюмом. В общем, в кармане нашел вот такую штуковину. Похоже, последний раз я надевал этот плащ 11 лет назад. Про такие проездные уже и забыл, давно уже — сейчас все на карте и в телефоне. И почему-то сразу вспомнилась песня Игоря Корнелюка «Билет на балет». Денег, увы, в карманах пока ни разу не обнаруживал. Да и вряд ли, наверное, найду: у меня купюры обычно в кошельке живут.
Оказывается, можно забыть не про вещь в кармане, а про саму куртку. Или даже про две
- Знаете это прекрасное чувство, когда находишь в осенней куртке случайно забытую или специально заботливо оставленную денежку? Вчера я испытала ощущения получше: разбирала гардероб и нашла две детские куртки — зимнюю и осеннюю. Они были куплены по скидкам на вырост. И сейчас они ребенку как раз подойдут. Прекрасное чувство. Просто волшебное. На вкус — как сэкономленные 10 тысяч. Надо будет на массаж сходить тогда.
Чаще бывает, что мама покупает ребенку одежду, но из-за того, что одежды разной очень много, он успевает вырасти, так и не успев ее поносить хоть раз.
Мужчина разбирал вещи в шкафу и нашел в кармане старой куртки вот такую штуку
«Ого, это многофункциональный инструмент. У меня точно такой же, только из нержавейки. В нем есть консервный нож, отвертка, линейка, маленький гаечный ключ и другие штуки. Не особо полезная вещь, но зато ее вроде бы можно брать с собой в самолет», — сообщил пользователь, который прочитал этот пост.
Вроде бы простой клочок бумаги, а сколько с ним связано воспоминаний!
- Я однажды нашла железнодорожный билет где-то семилетней давности. И сразу вспомнилось, как я ехала на дачу. Год на билете был 2011, значит, дело было после первого курса, скорее всего, я тогда химию сдавала. Ох, тогда еще вопрос в билете попался, которого в списке не было — про титрование... А еще я в препода молодого влюбилась, да не получилось у нас ничего. А через два года мы вообще дачу продали, как будто кусок детства пропал.
Забыли заранее сунуть руку в карман? Готовьтесь к дополнительным сюрпризам
- С утра неожиданно похолодало. Сын утром быстро нашел в шкафу осеннюю куртку и убежал к первой паре в институт. Возвращается и хохочет: «Прикинь, еду сегодня в автобусе, а кондуктор мне „Молодой человек, вы ничего не боитесь потерять?“» Короче, сын спросонья ничего не понял и сообщил, что нет. Хорошо, кондуктор его чуть ли не носом ткнула в свисающие из его кармана наушники. Ага, в те самые, которые он все лето искал, а они, оказывается, благополучно в кармане весенне-осенней куртки скучали. Видок у них, конечно, тот еще, проще выкинуть и новые купить.
Ну зачем же выкинуть если они рабочие?
Видок плохой, так протереть губкой и всех делов.
Опять чисто белыми станут.
Бонус: кое-кто уже с осени начинает готовиться к весне
- В середине октября я окончательно сменил легкую кожанку на пуховик и решил сделать себе сюрприз на весну. С того дня я всю мелочь скидывал в кожаную куртку. Но не ту мелочь, что железная, а сотни и полтинники. Иногда это были тысячи и пятисотки — от широкого сердца. Весной, вытащив куртку, я обрадовал себя на 15 тысяч рублей. Это вам не забытую соточку найти!
А вот вам 19 зарисовок о других маленьких осенних радостях, которые ничего не стоят, а настроение поднимают в два счета.
Комментарии
В карманах моих сезонных вещей нахожу только списки покупок.
Что характерно - набор практически не меняется)
А в тему осенних нарядов и погоды сложился пирожок:
🤷🌦️🌧️🌤️
Октябрь достать пальто и шарфик
Но за окном плюс двадцать семь
Татьяна грустно отменяет
Пиджак из твида на али
Я всегда проверяю карманы курток, когда убираю их после окончания сезона.
Поэтому никогда не находил ничего потерянного.
А все эти истории напомнили песню "Сектора Газа" про носок, в котором герой нашел "кусок", то есть 1000 рублей, которые уже вышли из оборота.
Мы с мужем купили домик и когда меняли мебель нашли крупную купюру. В свои годы она стоила ну,долларов 50. Только поменять на теперешние даже НацБанк отказал. Лежит,как память. Предполагаю,что покойная хозяйка от сожителя прятала.