15 жизненных историй о том, как люди пытались влиться в новый коллектив

В инженерном деле лучшая учеба - отсутствие таковой. Вопрос? Вот литература - ищи ответ.

У нас так пришел один в конструкторское бюро. Постоянно спрашивал - а как то?, а как это? Я поначалу отвечал, но когда вопросы начали повторяться, сказа: вот ГОСТ - читай. Иначе ты не запомнишь, потому что обратиться ко мне ничего не стоит, а найти стандарт и найти нужный момент - стоит труда и чтобы лишний раз не искать - организм сам это запомнит.