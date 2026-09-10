15 жизненных историй о том, как люди пытались влиться в новый коллектив
Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал волнение, ступая на незнакомый порог. Смена привычного ритма, первый визит в незнакомый офис и сама работа на новом месте всегда сопровождаются поиском своего места среди коллег. В первые недели даже небольшие рабочие задачи могут обернуться смешными конфузами, душевной поддержкой или приятными открытиями. Эти простые истории из нашей новой подборки наглядно показывают, что доброта и взаимовыручка помогают преодолеть любой барьер, и иногда лучше просто улыбнуться чему-то новому.
- Устроилась на работу. Директор любил в конце рабочего дня давать какие-то задания. И вот я решила, что сегодня непременно уйду в 16:00. Встаю, выключаю компьютер. Заходит директор. Не дав ему открыть рот, говорю: «Завтра, все завтра». Он молчит. Я уже дома включаю телевизор и тут понимаю, что программы какие-то странные. Вроде не то, что всегда в это время показывают. Какие-то новые для меня. Смотрю на часы. Время 15:20! Ушла раньше окончания своего рабочего дня, а еще и нахамила директору. Я увидела на офисных часах то, что хотела увидеть, а не то, что было на самом деле. На следующий день с поджатым хвостом явилась на работу. Рассказала директору. Спрашиваю его: «А чего ты мне не сказал, что я ухожу в середине рабочего дня?» Директор задумчиво так: «Ты знаешь, я сам не ожидал. Смотрю на часы, на то, как ты собираешься. Думаю, может так и надо?» Не уволили.
- Мне 28. Недавно устроилась на работу. Сразу спросили: «Сколько лет? Замужем?» Теперь, когда меня знакомят с другими коллегами такими же, как я, холостыми, говорят: «А это наша новенькая, не замужем!» И на меня смотрят. Если приходят другие новые сотрудники, сразу спрашивают: «Женат?» Если нет, то на меня смотрят и говорят: «Смотри, он не женат, холостой» — и подмигивают. Мне так смешно становится, сижу и просто ржу.
«Эти две фотки выглядят так, как будто первая — фото из резюме, а вторая — в первый рабочий день»
- Сегодня устроилась на работу. По зарплате и условиям все хорошо, но в объявлении было написано: «молодой, дружный коллектив». Когда пришла, спросила, сколько человек в коллективе и где все. Оказывается, теперь нас всего двое — я и директор. Прикольно, конечно.
Странная история. Обычно первыми нанимают руководителей, перед которыми ставят задачу набрать сотрудников.
- Я устроилась на работу. Нас построили в ряд и сказали делать зарядку. В 8 утра. Перед рабочим днем. Я посмотрела на своих коллег, которые с серьезными лицами махали руками, и поняла, что не за этим сюда пришла и ушла. На второй день.
Ну и глупо. Разминка при сидячей работе вполне неплоха. Вот серьезные лица во время разминки - это не очень хорошо)
- Устроилась в компанию, и наставница с первого дня буквально не давала мне продыху: придиралась к каждой мелочи в отчетах и заставляла переделывать все по три раза. Коллеги сочувствовали: «Вот ведь прицепилась к новенькой!» А потом начальник на общем собрании объявляет, что наставница уходит в декрет и лично порекомендовала меня на свое место с повышением зарплаты. На мой ошарашенный взгляд она тихо сказала: «Я не придиралась, а в экстренном режиме учила тебя всему, что умею сама. Мне нужно было со спокойной душой передать отдел в надежные руки».
В инженерном деле лучшая учеба - отсутствие таковой. Вопрос? Вот литература - ищи ответ.
У нас так пришел один в конструкторское бюро. Постоянно спрашивал - а как то?, а как это? Я поначалу отвечал, но когда вопросы начали повторяться, сказа: вот ГОСТ - читай. Иначе ты не запомнишь, потому что обратиться ко мне ничего не стоит, а найти стандарт и найти нужный момент - стоит труда и чтобы лишний раз не искать - организм сам это запомнит.
- Когда я устроилась на работу, у нас был почти новый коллектив. Специфика такая, что если старичков нет, то и все нюансы работы никто объяснить не сможет, приходилось дружно разбираться самостоятельно. В какой-то момент я взяла и сделала файл с подробной информацией, как и с кем решать разные вопросы, как пользоваться таблицами, какие отчеты и когда нужно сдавать. На данный момент там уже 34 пункта и 43 страницы.
«Моя девушка сегодня начала работать в офисе и первым делом прислала мне это фото»
- В тридцать четыре года заходить в новый коллектив — это сложно. Особенно когда остальным едва по двадцать исполнилось. Сидел тогда и думал: «Ну все, опоздал лет на десять минимум». Вокруг парни с реакцией в три раза быстрее. Тараторят сленгом своим, жмут там кнопки вообще без паузы. А ты сидишь и думаешь, ровесники-то, небось, рассаду с ремонтом сейчас обсуждают, да. Пальцы тупо спотыкались сначала и казалось ну вот куда я вообще лезу. А потом замес случился, пацаны орать начали в микрофоны, мечутся хаотично — в двадцать лет же голова от эмоций сразу отключается. Я даже суетиться не стал, просто сидел и без крика доделывал свою часть. И все поменялось сразу. То, что я считал своей медлительностью, оказалось тупо хладнокровием.
- Мне 47 лет. Полгода я думал, что на работе меня никто не замечает. Не жалуюсь. Просто факт. Новый коллектив, большой офис. Обедал один, уходил первым. Однажды в столовой кончились места. Девушка из соседнего отдела поставила поднос рядом: «Не занято?» Поели молча. Потом она спросила, что за книга у меня в кармане. Я сказал. Она кивнула: «Не читала. Стоит?» Сказал, что стоит. На следующий день она снова села рядом. Принесла два кофе: «Брала себе, взяла на двоих. Вы же без сахара?» Я не говорил ей, как пью кофе. Потом выяснилось — просто заметила. Через месяц шел по коридору и услышал, как она говорит коллеге: «Это Антон. Тихий, но с ним хорошо». Остановился. Постоял. Пошел дальше. Впервые за полгода не хотелось уйти первым.
- В тот момент, когда я решила завязать со свиданиями, я устроилась в новый коллектив. В финансовом отделе я оказалась с 3 парнями. Отношение моих ребят из нового коллектива к своим женам и детям поменяло мой взгляд на семью. Рождение их детей, волнения, забота о семьях. Эти чуваки не валялись на диване, а были полноценными отцами и партнерами. Они стали одной из причин, по которым я все-таки рассмотрела вариант сходить на свидание еще раз. И одного свидания нам хватило.
«Я новичок в авиации, и когда я начал работать в аэропорту, сделал несколько фоток»
- На прошлой работе был отвратительный начальник, а я в ответ работал из рук вон плохо. Переехал. Нашел новую работу. Коллектив — прям мушкетеры: «один за всех и все за одного». Все друг друга поддерживают, надо к доктору — без проблем, что-то дома — «ты беги, мы прикроем». А я думаю, может быть, уже уволиться, ведь каждое утро перед сменой трясутся руки — вдруг накосячу. Вдруг что-то пойдет не так, и я стану обузой для ребят. Не хочу принести убыток, потому что люди хорошие.
- Устроилась на новую работу, а у них традиция — скидываться по 2000 на дни рождения. Честно призналась, что не могу сдавать такие суммы. Дамы надули губы, но ничего не сказали. А через два месяца бухгалтер мне: «Зайди в переговорку, есть разговор». Пришла, а там весь мой отдел, с огромным букетом и конвертиком с надписью: «На мечту!» Я даже не говорила никому, что у меня день рождения, они сами выяснили в кадрах! До сих пор благодарна моим коллегам за понимание и помощь, тот период был для меня очень непростым. Когда мои финансы выправились, я участвовала в поздравлениях наравне со всеми.
- Пришла недавно в новый салон работать, подходит коллега-парикмахер и просит помыть ей волосы — длинные, густые. Я сразу говорю: «Бесплатно не делаю», а она: «Я заплачу 100 рублей». Я говорю: «300 без укладки». Пошла она просить админа помыть ей волосы.
«Первый день на новой удаленной работе, и я смогла выйти прогуляться со своей собакой»
- Первые две недели в новом отделе меня огорчили: коллеги почти не общались и никогда не звали на обед. В пятницу я случайно совершила глупейшую ошибку в важном отчете и ждала нагоняя. Но когда после обеда открыла программу, увидела, что отчет уже кто-то исправил, а внизу приписка: «Первая ошибка — за счет заведения. Оказалось, что ты не идеальная картинка, а такая же, как мы. Добро пожаловать в команду! Приходи пить кофе».
Читаешь истории и складывается впечатление, что в этих офисах пишут только отчеты)
- Устроилась в престижное агентство на скромную стартовую позицию. С первого дня коллеги считали меня обычным новичком без серьезного опыта. Все изменилось, когда на общем совещании иностранный заказчик вдруг строго спросил, кто ведет его направление. Начальник замялся, а клиент вдруг заметил меня в углу, засмеялся и выдал: «Анна! Вы теперь работаете здесь?! Друзья, если с вами этот человек, я подписываю контракт прямо сейчас. Она три года вела мой проект в другом агентстве! Я от них отказался, когда она ушла». Остолбеневший шеф после встречи лично принес мне кофе.
- В новом коллективе не успели ни с кем подружиться, но на моем мониторе каждый день стали появляться стикеры с подсказками по работе. Я была уверена, что это кто-то из начальников помогает мне влиться. А через месяц случайно застала за этим делом скромного сисадмина, которого в офисе никто не замечал. Он смутился и тихо сказал: «Вы — единственный человек в этом здании, кто в первый день поздоровался со мной и улыбнулся. Я просто хотел, чтобы вам было легче».
Помню, как наш сисадмин 20 лет назад в меня дисками швырял.
А сейчас вежливо просит сделать ему то-то и то-то и благодарит, забирая готовое)
В конце концов, шагнуть в новый коллектив — это всегда волнительный опыт. Но как показывают эти истории, даже первая неловкость в стенах нового офиса быстро рассеивается, когда на помощь приходят человечность, сплоченность и умение вовремя поддержать коллегу. Еще больше историй, которые люди принесли с работы, ищите в других статьях: