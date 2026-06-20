Я не понимала искусство, пока не нашла подход. Теперь каждый музей для меня — маленькое приключение

Начну с того, что за столько лет знания будто испарились, жизненно же? Логарифмы, формулу энергии электрического поля (кинетическую и потенциальную выдам, даже если ночью разбудить, спасибо любимому учителю по физике) и, как обозначается торф на контурных картах, к слову, я тоже не помню. Вместе с этими сведениями в воду канули и барельефы, и рококо, и даже Вермеер. А ведь он нарисовал не только «Девушку с жемчужной сережкой».

Как хорошо, что мы не обязаны знать это все заранее. В отличие от школьных занятий, у нас есть свобода изучать не то, что положено по программе, а то, что мы хотим сами. Многое неизвестно, с чего бы начать? Давайте разбираться вместе.