17 душевных историй от ветеринаров, смотрителей зоопарков и грумеров, у которых что ни рабочий день — то новая история

Вы когда-нибудь видели, как орангутан мастерит украшения для своей любимой соломенной шляпы, а кот симулирует страшный кашель ради лишней порции вкусностей? Для героев нашей статьи это обычный рабочий вторник. Люди, которые лечат и оберегают животных, ежедневно сталкиваются с вещами, которые не пропишешь ни в одной инструкции. Собрали самые трогательные и светлые откровения от тех, чья работа возвращает надежду в то, что искренняя доброта все еще правит миром.