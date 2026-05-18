17 душевных историй от ветеринаров, смотрителей зоопарков и грумеров, у которых что ни рабочий день — то новая история

18.05.2026
Вы когда-нибудь видели, как орангутан мастерит украшения для своей любимой соломенной шляпы, а кот симулирует страшный кашель ради лишней порции вкусностей? Для героев нашей статьи это обычный рабочий вторник. Люди, которые лечат и оберегают животных, ежедневно сталкиваются с вещами, которые не пропишешь ни в одной инструкции. Собрали самые трогательные и светлые откровения от тех, чья работа возвращает надежду в то, что искренняя доброта все еще правит миром.

  • Я работаю смотрителем зоопарка. Мой нынешний любимец — 31-летний самец гориллы. У него такой суровый вид, но на самом деле он невероятный душка. На прошлой неделе он угостил меня арахисовой скорлупой, и мне пришлось притвориться, что я ее ем. Не знаю, поверил ли он мне.
  • Вчера в кабинет влетел парень с котом, глаза по полтиннику! Кричит: «Умоляю помогите, он с самого утра только ползает по квартире!» Я потянулась начать осмотр, как вдруг заметила у парня на футболке обрывок прозрачного скотча. В голове сразу все сошлось. Я просто провела рукой по холке кота — и точно, там прилип такой же кусочек! От давления в этом месте, непонимания, что там мешает на холке, у них срабатывает инстинкт «прижаться к полу». Отклеила его, и «пациент» тут же спокойно встал, потянулся и начал невозмутимо вылизываться.
«В очереди к ветеринару»

  • В прошлом году у нас появился птенец пингвина, и мне пришлось учить ее плавать. Это было так забавно. Я пыталась объяснить малышке, что она умеет держаться на воде. Потом она несколько недель не хотела плавать без меня, пока не набралась смелости. Так что мне приходилось ходить на работу и каждый день в течение трех недель, чтобы плавать с маленьким пингвином.
  • Очень люблю животных, работаю ветеринаром и часто принимаю животных и делаю операции бесплатно. Мои родители и друзья строго убеждены, что на мне «ездят», но пару месяцев назад пришла женщина с щенком, послушала бабушек в очереди, поговорила со мной, а через неделю наняла меня личным ветврачом к своему псу. Я просто раз в неделю приезжаю к ней, смотрю на этого песеля, проверяю, все ли хорошо и уезжаю, имея зарплату в 150+ тысяч рублей. Причем мы обе понимаем, что мои услуги того не стоят, но, как говорит моя новая начальница: «Добро должно оплачиваться». И вот теперь я так же помогаю зверюшкам, но уже не за свои копейки и могу даже дарить корм нуждающимся. Так что, добро возвращается.

«Моя жена работает ветеринарным техником. Она прислала мне это фото сегодня»

  • Сразу после окончания школы я работала в заповеднике дикой природы, и моя работа была во многом похожа на работу смотрителя зоопарка. Моими любимцами были дикобразы. Они даже ни разу не укололи меня. Я держала их на коленях, кормила арбузами и тыквой с руки, и они лизали мне руку, как собаки. Они не агрессивны и могут быть очень милыми, если с ними правильно обращаться.
  • Я работаю смотрителем в зоопарке. Больше всего мне нравится одна из наших самок орангутана. Она одна из немногих, кто старался носить на себе одежду, которую мы даем им просто для развлечений. Она всегда очень старательно засовывает лапы в рукава рубашки. А еще у нее есть соломенная шляпа с широкими полями, которую она обожает. Она берет пальмовые листья и мастерит из них украшения для шляпы.

«Ветеринар сделал лучшую фотографию этого джентльмена»

  • Я работала в оранжерее с бабочками. Однажды пока я в тамбуре рассказывала посетителям о правилах, один мальчик активно пытался попасть к нам. Впускаю его, а он начинает ломиться уже в оранжерею. Решаю впустить уже группу, и вот он делает два шага, и тут как-то бабочка пролетает прямо на уровне его глаз. Пацан начинает вопит, его крики отразились о стеклянные стены. Зачем он ломился, никто так и не понял.
  • Недавно был вызов ветеринарного врача на дом, повод: «посадить кота в переноску». Приезжаю, там парень лет 20 с котом тещи. Он за ним только присматривает. Спрашиваю: «Почему сами не можете посадить?» Он в ответ: «Вдруг он на меня обидится». Понятно, открываю переноску и тут кот сам в нее заходит. Говорю: «С Вас 3000 рублей за вызов».

«Наш ветеринар фотографирует каждого питомца, который приходит к нему первый раз»

  • У меня кот пил мало воды. Поставили несколько мисок, пыталась приучить пить из крана — ни в какую. В очередной раз поехали в клинику сдавать анализы, ветеринар берет кота и глядя ему в глаза говорит: «Надо пить воду, дружок». Все, кота как подменили, стал пить воду регулярно. Не знаю как врачи это делают.
  • У меня кошка — британка. Гордая, на руки не дается, погладить можно только, когда сама подойдет. И понадобилось нам поехать в ветеринару. Пока в переноску сажал устроила корриду! И вот ветеринарка. Отсидели очередь, заходим. Врач — девушка маленькая как Дюймовочка. Думаю: «Ну-ну». Вынимаю свою. А эта фурия смирно-смирно просидела весь, весьма неприятный, процесс. Врач еще ее похвалила: «Какая спокойная киса», глядя на мои ободранные в битве руки. Ветеринары, они такие.

«Одна из тех фоточек, которые я сделала за время работы ветеринаром»

  • Должны были привести на груминг пса. Захожу в кабинет уже сидит — весь грязный. Пока я его намывала, зашла девочка-администратор с псом. У нее глаза по пять копеек, говорит: «Таня, это что за пес?» Я говорю: «Я думала, это Барон» А она: «Нет, вот Барон» Оказалось, что это местный бродяга Мишка. Он просто зашел в открытую дверь, оценил бесплатный спа-салон и зашел, чтобы погреться и, видимо, помыться. В итоге я помыла Барона, а потом закончила и с Мишкой. Теперь он самый стильный на районе.
  • Приводят кота, который последние два дня, по словам владельцев: «страшно кашляет». Я осматриваю кошачье горло, слушаю легкие — чистейшие. Оставляем в стационаре — все хорошо. Вечером заходят хозяева, и кот прямо в приемной выдает трагический хрип. И тут же хозяйка падает на колени, начинает гладить кота, причитать и скармливать ему какую-то вкусняшку, лишь бы он успокоился. Оказалось, кот один раз подавился кормом, и все вокруг него забегали. Теперь он хрипит исключительно ради того, чтобы его погладили и дали вкусняшку. Внимания парню не хватает.
Уведомления
