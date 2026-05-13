17 хозяев, которым одного котика или собачки было явно недостаточно

Иногда так хочется почитать добрые истории о тех, кто любит нас бескорыстно. Мир питомцев полон удивительных союзов: здесь грозный алабай может прятаться за спину отважного котенка, а старая ворчливая кошка — внезапно подарить нежность новому подопечному. Эти светлые моменты напоминают нам о том, что для настоящей дружбы не важны порода или размер. Мы подготовили для вас подборку, в которой живут искренние маленькие радости и пушистый хаос. Пусть эти трогательные кадры и рассказы помогут вам улыбнуться и почувствовать, как внутри разливается уют.

«Полюбуйтесь моими котами. Они — просто воплощение хаоса»

«Мне очень нравится, когда наш песик тусит с котами. Так забавно смотреть, как кошка гонится за собакой, они все время играют вместе»

«Взяла на воспитание четырех малышей. Теперь у меня есть целая аудитория, которая наблюдает за тем, как я купаюсь. А вот рыженький появился у дома в октябре прошлого года, за несколько дней до урагана»

© theycallmenephila / Reddit Iosi Merson только что Ага! Продолжайте...У одной моей клиентки их - 7 ( семь) !!! Это уже психологические проблемы!!! Не говоря о квартире - дверные косяки в клочья, запах - мама не горюй...Целой стенки не найдёшь, на холодильнике и то кот сидит, ну и на всех остальных поверхностях, все мохнатое такое, у них же линька...Бррр!!! Ответить

«Моя шерстяная компания, когда я даю им утренние лакомства. Она — собака из приюта. Когда я сделал ДНК-тест — обнаружилось ДНК семи разных пород собак, так что она — дворняжка»

«Спас двух бездомных кошек, а в итоге получил 12 котят»

«У меня 5 кошек... И я поставила себе задачу сфотографировать их всех вместе»

Была у нас колли. А потом взяли котенка — сибирячку размером с ладошку. На второй день наблюдаю картину. У собаки лежала косточка около миски, а эта мелочь взяла ее, вытащила на коврик в прихожей и стала грызть. Собака подошла, забрала косточку и отнесла на прежнее место, а сама удалилась. Наглая мелкая морда снова взяла косточку и перетащила на коврик. Собака опять вернула ее на место.

В третий раз собака как-то обиженно и возмущенно взвизгнула, подскочила к кошке и накрыла ее пастью. Я подумал: все. Но этого не произошло. Она только слегка намочила ей шерстку. А та пошла прочь, отряхиваясь, с видом: «Так сразу бы и сказала, что так орать-то было?» Потом, конечно, сильно сдружились, даже котята по колли ползали с первых дней. Игорь Якунин / Dzen

«Спустя год моя ворчливая 16-летняя котейка наконец-то приняла своего меньшего подопечного»

«Мои пушистые малыши уютно устроились друг на друге прямо на мне»

«Наш спасенный хорек и кот стали лучшими друзьями. Обратите внимание, что кошки и хорьки, как правило, не должны находиться в одном помещении, а если это все же происходит, то только под строгим присмотром. То, что наши подружились, — крайне редкий случай»

Один кот ест все, у второго сносит крышу от сосисок, третий вообще не ест кисломолочку. Но утром они сидят вокруг меня и ждут, когда я проснусь. Глаза открыла — все, несутся на кухню: я им пакетик влажного корма даю, как десерт. Елена З. / Dzen

«Мы приютили бездомного котенка. Он боялся людей, но сразу подружился с нашим котом.Он покорил мое сердце. Я сделала этот снимок, потому что мы только что закончили устанавливать кошачий домик, но они предпочли устроиться в этой коробке»

«Мне кажется, моя собака теперь воспринимает кота как своего начальника»

© Emillia_Xevir / Reddit Olga Dubrowski только что У моего зятя собака Бэлла (я о ней уже писала, эта та, которая больше десяти лет тому назад по прогнозам врачей должна была умереть) и кошка Мёрхен. Мёрхен даже лапу не надо поднимать, ей достаточно одного взгляда, и Бэлла робко отходит в сторону.

«Этих полосатых я нашла в мусорном баке. Им уже 3 года! Когда я их забрала, мне было 16, и я была ленивой девчонкой, так что просыпаться каждые 3 часа, чтобы их покормить, — это для меня настоящий подвиг!»

Год назад мы взяли из приюта алабая. Кабан такой, звали его Брут. А через пару недель на парковке подобрали котенка — серого, лохматого, с глазами, как две лампочки. Назвали его Гриня и оставили у себя. С тех пор у нас дома шло настоящее реалити-шоу: Брут то отжимал у Грини коврик для сна, то тот мстил — подкрадывался ночью и бил его хвостом по морде. За еду дрались.

Но однажды случилось настоящее кино. Я уехала к подруге на ночь и забыла загнать Брута в вольер, как обычно. Вспомнила уже поздно. Думаю: ну все, утром вернусь — или мебель в хлам, или кто-то из них пострадает. Захожу в квартиру, а там. Брут забился в угол кухни, весь дрожит, а посреди комнаты сидит Гриня — выгнулся, хвост как метла — и шипит на огромную летучую мышь, залетевшую в дом. Гриня в итоге прогнал ее. А потом подходит к Бруту — и будто говорит: «Все, брат, можешь вылезать». Брут сразу расслабился, хвостом виляет. С тех пор гоняют друг друга, как и раньше, но я знаю: если что — в связке они сила. © Мамдаринка / VK

«Шесть дней назад у меня родился сын. А пока кошки согревали ему кроватку!»

«Забрала кошку с улицы, а она оказалось троянской. Мой кот решил, что он папа и по-своему заботился о котятах. Они часто тусили рядом с ним и пытались повторять за ним все, что получалось»

