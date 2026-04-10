15 историй о находчивых людях, чьи житейские уловки хочется немедленно взять на заметку

Иногда одна маленькая уловка может спасти большую любовь, а вовремя проявленная хитрость — сохранить мир в семье. Мы часто недооцениваем силу житеской смекалки, а зря: именно она помогает нам мирить близких, обходить досадные преграды и изящно выходить из неловких ситуаций. Мы изучили живые истории пользователей сети и выбрали 15 случаев, когда герои проявили настоящую изобретательность. Эти примеры доказывают: когда обстоятельства загоняют в тупик, всегда можно придумать свой ход, который изменит все.

  • Собиралась второй раз замуж. Дочке от первого брака было три года. Она на дух не переваривала моего мужчину, а он был абсолютно равнодушен к ней. И я пошла на хитрость: дочке покупала всякие гостинчики, небольшие игрушки и передавала ей якобы от него. Говорила, что он передает привет и спрашивает, как поживает самая красивая девочка. Ему рисовала «детские рисуночки», изображая его смешным и добрым, передавала якобы от нее, также приветы и поцелуйчики. Когда мы поженились, эти двое уже очень хорошо ладили. Сейчас дочери 25 лет, он удочерил ее, она с пяти лет зовет его только папа, и в наших ссорах всегда на его стороне. Он ее балует, но и спрашивает с нее, как ни с кого. Она рассказывает ему все свои секреты, знакомит с молодыми людьми. А ведь могли так и остаться равнодушными друг к другу.
  • Я честно не могла встретиться с одним мужчиной. Я ему смогла найти время в расписании только на следующей неделе. Его это не очень устроило. Он попросил свою сестру записаться ко мне на макияж. Я записала. А пришел он. Принес кофе и обед. Это было так мило. Мы пообщались, я поела. И мое сердце немного оттаяло.
make_olya
  • Ребенку, когда тот был малышом, объяснил, что игрушки мы покупаем только по субботам. Ну и раз в неделю покупали что-то небольшое. Все было хорошо, вот только ребенок замучил вопросом: «Какой сегодня день недели и скоро ли суббота?» Объяснил, как пользоваться календарем. С такой мотивацией календарь был освоен за один день.
  • Сегодня у меня день рождения. Решила забежать к родственнице, отметиться, а то давно не заглядывала. Забежала в суши, чтоб тётя не утруждала себя готовкой. Делаю заказ и тут вижу — на день рождения в подарок к заказу роллы на выбор. Чудесно!
    — О, а у меня как раз день рождения!
    — А можно паспорт? — спрашивает кассир.
    Роюсь в сумке и понимаю, что забыла его. Зашибись!
    — Погодите, — говорю, — нет паспорта, но есть идея.
    Лезу в соцсети и показываю кассиру вкладку с сообщениями, где в ряд более 50 поздравлений от разных людей.
    — Ладно, засчитано, — смеется кассир, — выбирайте роллы!
  • Жил на Домодедовской. Пригласили на свадьбу в Химки — ехать часа два. Погладил рубашку и выехал. Торжество в четыре часа дня. В 15:40 подъезжаю к месту и в голове мысль: «А выключил ли я утюг?» Помню, как поставил его на пол и все... Полез в домовой чат. Отыскал контакт «Татьяна Тортики» из нашего подъезда. Многодетная мамочка, которая всегда активно участвовала в беседах. Взмолился, чтобы была дома! Чудо! Выслал ей ключи на такси, попросил проверить. В итоге: утюг оказался выключенным, Татьяну отблагодарил арбузом.
novoalexander
  • Сестра рассказала. У нее две дочки, четырех и двух лет, едут в поезде, по вагону проходит продавец со словами: «Мороженое! Мороженое!» Четырехлетняя спрашивает:
    — Мама, что нужно тете?
    — Спрашивает, у кого есть мороженое.
    И ни криков, ни скандалов, мол, «Купи, купи!»
  • Подарила маме абонемент в фитнес. Ходили с ней все время в разное время, а один раз как-то совпали. Ловит она меня в раздевалке и говорит: «Леля, умоляю, запомни: мне 67». Я вся в непонятках: «Мам, тебе же недавно 55 исполнилось, зачем ты себе года накидываешь?» Оказалось, эта хитрюга добавила себе годков и купается в комплиментах, как она в ее годы хорошо выглядит, в какой она отличной форме и так далее. «А то — говорит — мне обидно было, что тут все мои ровесницы такие подкачанные, и я на их фоне теряюсь». Подыграла, ведь главное, чтобы она здоровенькая и счастливая у меня была.
ADME
Ирина Журавлева
18 часов назад

Прочитала как-то один совет для тех, кого пугает цифра в паспорте (возраст). Говорите, что вам на 10 лет больше, чем на самом деле. Во-первых, будете получать комплименты, во-вторых, сами постепенно привыкнете к этой цифре и она уже не будет такой страшной.
Вроде и в шутку, но прикольно.)))
P.S. Меня никогда мои цифры не пугали, я их просто забываю. Когда меня спрашивают о возрасте, я начинаю высчитывать и посмеиваюсь.

  • Старшая дочь считает, что идея завести второго ребенка принадлежит ей. Вскоре после того, как я узнала, что беременна вторым, я купила для своей трехлетки кучу книг про старших сестричек. Мы читали их несколько дней, а потом она сказала мне, что решила, что хочет сестру. Я сказала ей, что если у нас будет еще один ребенок, мы не сможем решить, хотим мы девочку или мальчика. Она решила, что это нормально, и что она согласна. Я сказала ей, что посмотрю, что смогу сделать.
  • Мы — команда художников — работали над комиксом. Заказчик был кореец. Сроки поджимали, а мы никак не могли нарисовать главного героя, тоже корейца. Нарисовали сотни типажей, а ему все не так. Говорил, что мы рисуем бурята, японца, китайца, кого угодно, а не корейца. Причем ему нужен был красивый кореец! В итоге, мы просто взяли и нарисовали самого заказчика! Эскиз он принял, правда, при этом смущался и говорил, что не уверен в том, что он такой красивый.
biserovakat
  • Училась в колледже, жила в общежитии, и была у меня соседка Сара. Каждую ночь, в час, а то и в два, она включала музыку на полную громкость. Сколько бы раз ее ни просила убавить, она отмахивалась и говорила: «Расслабься, это же колледж!» Как-то перед важным экзаменом я отчаянно хотела спать. Около полуночи постучала в ее дверь и вежливо попросила сделать потише. Она усмехнулась, сказала: «Конечно», и затем включила музыку на полную. На следующее утро, после экзамена, я решила, что не собираюсь это так просто оставлять. Сара славилась тем, что обычно спала до полудня. Поэтому всю следующую неделю я ставила будильник ровно на 6:30 утра и прислоняла свою колонку к тонкой стене между нашими комнатами. Я включала самые приторные поп-песни, какие только могла найти. К третьему дню она умоляла меня прекратить. Я просто улыбнулась и сказала: «Расслабься, это же колледж!» Развлекалась я так неделю, и после этого ее ночные концерты таинственным образом прекратились.
Olga Dubrowski
18 часов назад

Такие соседки не могут себе представить, что чувствует другой человек, пока не прочувствуют всё на своей шкуре.

  • Работала в кафе. У всех сотрудниц были длинные черные волосы и лишь у меня — каштановые. Но если клиенту попадался в блюде волос, начальница тут же высказывала мне. И это при том, что я единственная убирала шевелюру в пучок. Тогда я пошла и покрасилась в синий. И в следующий раз, когда начальница попыталась мне что-то высказать, в два счета довела ее до белого каления, доказав, что я тут ни при чем.
  • Свекровь рассказала шикарный лайфхак. Что делать, если дети не хотят есть то, что ты купила, а просят домашнее? У нее самой было четверо детей. То, что ест один, не ест второй, третий и четвертый. Единственное, что они любят все, — это пельмени. Приходилось ей лепить целую кучу, ведь покупные они не ели. Но в один момент она додумалась купить много пачек пельменей, выложить их на стол и присыпать мукой. Дети увидели, подумали, что это домашние, и спокойно ели. А я сейчас так с пирожками делаю для дочери, пока она еще ничего не заподозрила!
  • У сына выпал молочный зуб. Он положил его под подушку, а мы благополучно забыли об этом. Проснулся утром и смотрит: зуб лежит, денег нет. Прибегает ко мне и рассказывает. Ну я выкрутилась, сказала: «Это потому, что ты зубы не чистил!» Побежал чистить зуб и снова положил под подушку. Главное теперь не забыть ночью положить купюру и забрать его зуб.
gguldana
  • Родственники живут через дорогу, поэтому регулярно напрашиваются в гости по праздникам и просто так. Объяснить, что почти каждый день встречаться и готовить на 5 человек нам не хочется, никак не получается! Недавно был праздник, и мы с мужем придумали хитрость: позвонили им рано, сказали, что придем к ним через час «на чай». Перед выходом из дома позвонили. Нам ответили, что они уже в машине и уезжают на целый день.
Olga Dubrowski
18 часов назад

Наглость - второе счастье. Лень готовить на праздники? Просто перейдите через дорогу.

  • Один заказчик три недели изводил меня правками в стиле «поиграйте со шрифтами» и «логотип недостаточно дерзкий». А на десятом круге я поняла: ему просто нужно самоутвердиться за мой счет! Тогда я пошла на крайние меры и специально добавила в макет крошечную, но абсолютно нелепую розовую утку в углу. Клиент тут же вцепился в нее мертвой хваткой! Полдня он возмущался моей «некомпетентностью», требуя немедленно убрать это безобразие. Я «сокрушенно» удалила утку, и он с триумфом принял основной вариант.
ADME

