15 историй о находчивых людях, чьи житейские уловки хочется немедленно взять на заметку

Прочитала как-то один совет для тех, кого пугает цифра в паспорте (возраст). Говорите, что вам на 10 лет больше, чем на самом деле. Во-первых, будете получать комплименты, во-вторых, сами постепенно привыкнете к этой цифре и она уже не будет такой страшной.

Вроде и в шутку, но прикольно.)))

P.S. Меня никогда мои цифры не пугали, я их просто забываю. Когда меня спрашивают о возрасте, я начинаю высчитывать и посмеиваюсь.