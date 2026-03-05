15 забавных историй о том, как люди выкрутили смекалку на полную

15+ историй о маленьких традициях, из которых складывается большое семейное счастье
Народное творчество
1 месяц назад
В детстве мы восхищались находчивостью Тома Сойера, который умудрился покрасить забор, приложив к этому минимум усилий. Но такие герои существуют не только на страницах книг. Кто-то устраивает бизнес у себя прямо на кухне, другие знают, как заслужить похвалу от домашних, не слишком утруждая себя. Мы собрали истории о сообразительных людях, которые точно не пропадут.
А у вас бывали гениальные находки, которыми вы до сих пор гордитесь? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько подборок, которые точно поднимут настроение даже в промозглый день: