15 человек, чей поход за «полным релаксом» превратился в комедию ошибок
Иногда так хочется хотя бы на час забыть о делах, завернуться в мягкий халат и расслабиться в спа или салоне красоты. Но путь к полному релаксу бывает непрост, особенно если ты не совсем понял инструкции мастера. Мы собрали истории людей, чей поход за отдыхом превратился в серию забавных недоразумений.
- В заграничном спа перед началом процедур мастер что-то мне сказала. Я ничего не поняла, но решила не тупить и приняла позу, которая показалась мне самой логичной для релакса. Мастер вернулась, застыла в дверях и прыснула в кулак. Оказалось, я залезла с ногами в декоративную напольную вазу с цветами, решив, что это такая ванночка. Бедная женщина пыталась объяснить, что это просто элемент интерьера, а мне нужно на кушетку.
- Решила попробовать модный педикюр рыбками. В рекламе это выглядело очень круто. На деле же, как только я опустила ноги в ванночку, мне стало щекотно, и я стала смеяться так, что распугала всех рыб. Мастер тут же материализовалась и сказала, что я первый человек, у которого рыбы предпочли спрятаться за фильтр, лишь бы их не оглушали смехом.
- Пошла на расслабляющий массаж после тяжелой рабочей недели. Мастер включила звуки леса, зажгла аромасвечи... Проснулась я от собственного храпа. Мастер сидела рядом и терпеливо ждала. Оказалось, я уснула в самом начале сеанса, и она решила меня не будить, потому что «сон — лучший релакс». Заплатила кругленькую сумму за час сна на самой дорогой кушетке в моей жизни.
- Пришли с сестрой в баню, а там две женщины на всю парную обсуждают чью-то личную жизнь. Релакс насмарку. Сестра терпела долго, а потом поворачивается к ним и громко так: «Девочки, я работаю на телевидении и сейчас как раз ищу сюжет для нового ток-шоу о семейных тайнах. Ваша история — просто класс! Вы не против завтра прийти в студию и повторить все это перед камерами?» Сплетницы моментально осеклись, переглянулись и буквально за минуту испарились из парной.
- По совету подружек отправилась в новый спа. Там была «умная» душевая кабина с голосовым управлением. Я просила выдать мне немного мыла, но система, видимо, не поняла и в ответ на каждую просьбу включала режим «Тропический ливень» с мигающим ярко-зеленым светом. В итоге вместо релакса я получила дискотеку со спецэффектами. Последние пять минут я провела, вежливо уговаривая несносную кабину хотя бы перестать мигать. Но не тут-то было. В общем, получила интересный опыт.
- Эта история приключилась с моей мамой. Она была в отпуске в Мексике, и ей по ошибке сделали бесплатный массаж. Девушка-массажист сначала наносила масло на руки, слегка растирала ими спину, потом снова наносила масло и повторяла действие. Мама сказала, что никогда раньше ей не наносили столько масла на кожу, поэтому сразу же после сеанса ей пришлось принять душ. © whathehe11 / Reddit
- Пожалуй, это был первый и последний массаж в моей жизни. Мы с женой были в свадебном путешествии в Мексике и записались на парный массаж. Сеансы проводились на пляже, и мы решили, что это будет очень романтично. Массаж начался в полдень, в 35-градусную жару, по всей «кушетке» был рассыпан песок. И стоило это удовольствие около 250 долларов на двоих за час. © mb72378 / Reddit
- Во многое мы верим, просто не задумываясь. И вот вчера я столкнулась с необычным и новым мифом. Лежу в сауне, заходит женщина:
— Вы не против, если я свет в парилке выключу?
— Нет, конечно, но зачем?
— Как-то недостаточно жарко тут.
— В смысле? Прoсто любопытно.
— Ну очевидно же, что свет забирает часть тепла!
Хорошо, что я лежала, не смoгла упасть на пол от смеха. © Убойные Истории / VK
- Недавно подруга позвала меня в спа, сказала, что там круто. Я согласилась, ведь кто откажется от релакса? Приезжаем, а там, оказывается, вся процедура проходит в тишине, и строго запрещено разговаривать. Нас, двух болтушек, выгнали оттуда за то, что мы постоянно смеялись и шептались. Пришлось уйти, да еще и заплатить за все это. Пошли и наелись пиццы. © Палата № 6 / VK
- Мама пошла на обертывание водорослями. Ей обещали аромат моря и свежести. Когда ее полностью упаковали в пленку, она почувствовала, что пахнет не «морским бризом», а рыбным рынком. Все потому, что натуральные водоросли в реальности пахнут специфически — йодом, тиной и рыбой. В этот момент в салон зашла ее начальница. Мама замерла, боясь шелохнуться, думая только об одном: лишь бы та не узнала ее, всю такую зеленую и с незабываемым запахом камбалы.
- Пришли в загородную баню. А там хозяин, голландец, встречает у входа и руку протягивает, чтобы поздороваться. Мой муж подает ответно, и тут голландец резко руку убирает и говорит: «Сначала я должен с женщиной поздороваться». И одаряет меня крепким рукопожатием. А муж стоит с протянутой рукой и краснеет от неловкости. © Stories / VK
- В холле очень дорогого спа стояли огромные аквариумы. Пока я ждала мастера, один из них начал издавать странные звуки. Я подошла поближе и увидела, что маленькая декоративная рыбка застряла в гроте. Я начала стучать по стеклу и махать руками, призывая на помощь. В этот момент за спиной раздалось вежливое: «Девушка, это экран, там просто видео зависло». Мой порыв спасти «бедняжку» оценил, кажется, весь холл.
- В спа-салоне мне выдали странные одноразовые тапочки — огромные, пушистые, в виде львиных лап. Подумала: «Креативненько!» Гордо прошла в них через зал к бассейну, вижу — весь персонал на меня косится. Оказалось, это были не тапочки, а две большие рукавицы для горячего обертывания рук, которые просто лежали рядом на полке. А настоящие тоненькие тапочки смиренно ждали меня под кушеткой.
- Лежу на обертывании, завернутая в термоодеяло, как огромная шаурма. Двигаться не могу, только глазами вращаю. В этот момент дверь приоткрывается, и заглядывает курьер с коробками в руках. Мы секунд десять смотрели друг другу в глаза: я — в блестящем коконе, он — с пиццей. Потом парень выдал: «Ой, извините, я дверью ошибся, мне на ресепшен». Кажется, это был самый длинный и неловкий зрительный контакт в моей жизни
- Папа по выходным ходит к другу в баню. Когда возвращается, бросает пакет с полотенцем и грязным бельем где попало. Мама постоянно ругает его за это: кому понравится находить , по углам пакеты с мокрым бельем? И вот в очередной раз вернулся он из бани, мама спрашивает, мол, куда пакет бросил? А папуля ей с гордостью: «Да не бросал я ничего, а сразу в машинку положил». Ну все правильно, белье было в стиралке. В пакете, правда, но в стиралке же. © Подслушано / Ideer
Какую салонную процедуру, на ваш взгляд, можно легко устроить в собственной ванной? Поделитесь с нами в комментариях. Занятные истории случаются не только в спа, но и в обычных салонах красоты и парикмахерских:
Обычно ресепшен стоит так, чтоб все проходили через него, так что сильно сомневаюсь, что курьер "случайно ошибся".
Была в хорошем спа-отеле на юге. Прихожу в зону спа, спрашиваю про массаж. Есть три массажиста - остеопат, спортивный и тайский. Говорю - у кого ближайшая запись, чтобы время не терять. Попала к остеопату. Там здоровенный восточный красавец. Рассказала про свои травмы. Он проверил триггерные точки, а потом внезапно поднял мой таз, закинув мои ноги себе на плечо. А у меня нарушение мозгового кровообращения, и вестибулярный аппарат шалит. Я дёргаю ногой и попадаю массажисту по уху. Тот смеётся и говорит - вы первый раз у остеопата? Я: да, у меня такое нарушение, мне мозг сейчас говорит - мы падаем, надо сгруппироваться". Попросила сделать классический массаж. Потом записалась к спортивному массажисту, и он оказался специалистом по заболеваниям спины - а у меня до отпуска подобная немочь началась.