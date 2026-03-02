15 человек, чей поход за «полным релаксом» превратился в комедию ошибок

Была в хорошем спа-отеле на юге. Прихожу в зону спа, спрашиваю про массаж. Есть три массажиста - остеопат, спортивный и тайский. Говорю - у кого ближайшая запись, чтобы время не терять. Попала к остеопату. Там здоровенный восточный красавец. Рассказала про свои травмы. Он проверил триггерные точки, а потом внезапно поднял мой таз, закинув мои ноги себе на плечо. А у меня нарушение мозгового кровообращения, и вестибулярный аппарат шалит. Я дёргаю ногой и попадаю массажисту по уху. Тот смеётся и говорит - вы первый раз у остеопата? Я: да, у меня такое нарушение, мне мозг сейчас говорит - мы падаем, надо сгруппироваться". Попросила сделать классический массаж. Потом записалась к спортивному массажисту, и он оказался специалистом по заболеваниям спины - а у меня до отпуска подобная немочь началась.