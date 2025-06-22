14 историй, когда люди просто пошли в салон красоты и не ожидали каких-то сюрпризов
Истории
7 минут назад
Придя в салон, мы просто хотим, чтобы нам навели красоту. Но иногда бывает и так, что все идет не по плану.
- Мой мастер рассказала историю. Покрасила клиентку в блонд. Через пару дней та звонит и говорит, что позеленела. Она ее перекрасила. Ситуация повторилась. На третий раз позеленевшая дамочка заявилась в салон со скандалом. И тут выяснилось: женщина просто делала себе масочку из майонеза с добавлением чего-то еще. © Елена К. / Dzen
- Моя мастер по педикюру была занята, так что пришлось пойти в ближайший салон. Села в кресло, разулась. Мастер взглянула на мой 43-й размер ноги и выпалила как на духу: «Придется платить как за мужской педикюр». Я впала в шок и выбежала из салона. © Подслушано у девушек / VK
- Однажды мне пришлось отказать женщине в снятии наращенных волос. Она должна была поменять их через 3 месяца, но ее об этом никто не предупредил, так что она проходила с ними все 7. Я взглянула и сказала, что ничем не могу помочь. Там была прядь шириной около 15 см, покрытая кусочками клея, с торчащими в разные стороны волосами. У меня для нее было только 2 варианта: побриться наголо или отрезать почти все волосы. © hinky28 / Reddit
- Хотела записаться на маникюр к своему мастеру. Но окошек к ней не было. Записалась к другой. Пока мне делали маникюр, увидела, что мой мастер ходит по залу. Подошла ко мне, а я как давай оправдываться, что это не то, о чем она подумала. А она такая хорошая спросила какой дизайн собираемся делать, как у меня дела и так далее. Когда я уходила, она заценила мои ногти, а мне было так неловко. Очень жду, когда ногти отрастут и я запишусь к ней. Ведь нужно все ей нормально объяснить, сказать, что это не то о чем она подумала. Чувствую, что меня как на измене подловили. © nurizakoch
Когда то по молодости наращивала волосы несколько лет. Ходила по полгода спокойно, даже без коррекции. Смотря какие волосы и как за ними ухаживать, да и чтоб у мастера руки с того места были
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- Зашла в парикмахерскую возле дома. А там такие тетки работали! Одна из них битый час колупалась с моей короткой стрижкой. Так подстригла, что сама же уложить не смогла! В итоге сказала мне: «Ну ты же все равно в шапочке пришла? Надень ее, они под шапкой сами улягутся!» Смешно? А мне было не очень! Сделала прическу, называется. Еле дождалась, когда отрастут! © *** Такая / Dzen
- У меня была смешная клиентка. Сделала ей маникюр, попросила разрешения сфотографировать. А у нее мизинец как бы висит, но если напрягать, то некрасиво получается. Я ей сказала, что, да, мизинцы — это проблема многих. На что она мне невозмутимо ответила: «Ну да, у нас же в нем нет... Как они называются? Нервных окончаний!» Нервных окончаний. У нас нет. В мизинцах... © Подслушано / Ideer
- Купила очень неудобные туфли. Образовались огромные натоптыши. Моя знакомая как раз в это время училась делать педикюр, ей нужны были проблемные ноги, она и предложила сделать мне его бесплатно. На процедуре присутствовала опытный мастер, которая подсказывала ей что делать. Когда я сняла обувь и сказала, что у меня вот тут пару натоптышей в ответ от матера услышала: «Прекрасно!», а от подруги: «Отлично!». В тот день мои натоптыши услышали больше комплиментов, чем я за свою жизнь. © Карамель / VK
- Мне было 13 лет, записалась на педикюр. У меня тогда были вросшие ногти. Подолог уехала, а мне надо было что-то с ними делать. Позвонили в салон, предупредили о проблеме, согласились взять. Пришла. Так мастер на протяжении 15 минут начал рассказывать о том, как я плохо ухаживаю за своими ногтями. Тогда я ответить не смогла, понятие «личные границы» только зарождалось. В общем, по сей день, а прошло уже лет 10, хожу без педикюра. А на маникюре меня как-то раз поранили ножничками для кутикулы, поэтому теперь делаю все сама. © bellabachhh
- Я несколько месяцев ходила в понравившийся салон, пока моя маникюрша не устроила при мне скандал. Она ругалась с хозяйкой, так как ей приходится работать, хотя она планировала отдохнуть. Они орали друг на друга минут 15 в главном зале. Просто сюр! Это выглядело так непрофессионально. Ну идите вы в подсобку выяснять отношения, но не при клиентах же! Больше я туда не ходила. © indecentXpo5ure / Reddit
- Я — парикмахер. Как-то делала мелирование. Говорю клиентке: «Пойдемте смывать». А она невозмутимо отвечает: «А что, обязательно голову мыть? Я в четверг мыла». Мои мысли в этот момент: «Да нет, зачем смывать, идите так, сами отвалятся». Но ей я сказала:" Конечно, нужно обязательно мыть голову. И после тонирования тоже нужно мыть«. В ответ услышала что-то гениальное: «Ну теперь на месяц вперед намоюсь». © Без оглядки / Dzen
- Ходила к мастеру маникюра на дом, подруги порекомендовали. Делала у нее процедуры примерно месяцев пять, всегда приходила вовремя. Накануне вечером запись подтвердила, но на следующее утро проспала. Мне начали прилетать гневные сообщения, мол, где я, почему не пришла. Я извинилась и перевела ей в качестве компенсации сумму равную стоимости маникюра. Даже после того, как я перевела деньги и извинилась, мастер продолжала меня отчитывать и лить негатив. © swetear_weather
- Подруга занимается педикюром и маникюром. У моей мамы недавно был день рождения, ей исполнилось 60, а я ей перед этим говорю:
— Мам, давай я Ольку попрошу тебе марафет перед праздником навести.
— Да зачем? Мне ни к чему!
С горем пополам уговорила маму. Олю же попросила обслужить ее по полной: и ноги, и руки. Вы бы видели, что она наделала: накрасила ногти маме ярко-розовым! Я офигела. Оля признала ошибку и бесплатно все исправила. © Карамель / VK
- У меня свои кудри. Ходила к одному и тому же мастеру за обновлением формы. Но в один «прекрасный» день она обкорнала все мои кудри до короткой стрижки. Я в шоке, а она, не моргнув глазом, отмочила: «Я под себя подстригла». Расстроилась до слез, знакомые меня не узнавали, это было ужасно. Больше к ней не ходила. До сих пор не понимаю, что побудило ее так поиздеваться надо мной, ведь мы очень хорошо общались. © Татьяна Куликова / Dzen
- У дочери выпускной, прическа всем нужна в один день. Соседка посоветовала свою тетю, мол, первые места занимала. Собралось нас человек 10. Заходит тетка с грязными пятками, в руках у нее только плойка и расческа. Мы переглянулись, но промолчали. И тут буквально за пару часов она преобразила каждую из нас настолько, что нас было не узнать. У всех были прически необыкновенной красоты, причем на каждую ушло минут 15-20. Кстати, позднее она пошла устраиваться в открывшийся салон, но ее туда не взяли. Таких мастеров я ни разу в жизни больше так и не встретила. © Людмила О. / Dzen
Ну а если вам не хватило историй из салонов красоты, то рекомендуем погрузиться в эту статью.
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