14 историй из салонов красоты, когда люди пошли туда за красотой, а получили нечто иное

Истории
2 часа назад

Иногда поход в салон красоты не обходится без приключений. Мы планируем выйти оттуда с хорошим настроением от обновленного имиджа, но все может пойти совсем не по задуманному сценарию.

  • Делаю маникюр на дому. Как-то ко мне пришла клиентка и начала жаловаться, что парень подарил ей не 51 розу, как всегда, а всего лишь 25. Но попутно сказала, что он у нее такой нежный и внимательный. Тут с работы вернулся мой муж и клиентка выдает: «Русик, как ты меня нашел?» Как оказалось, это и есть ее парень. Вскоре я ушла от своего мужа. © Рабочие истории / VK
  • Записалась в салон. Сказала, что 2 ногтя сломаны, их нужно нарастить. Пошла. Покрытия у них не было, только бесцветный лак, ацетона тоже не нашлось. Мастер начала спиливать лак, а потом смотрю и впадаю в шок! Она принялась за спиливание длины. На мое возмущение ответила: «Ну они же разной длины!» Как оказалось, она не делает наращивание и вообще мне к другому мастеру. Пошла к администратору, попросили подождать 40 минут того самого мастера. Прождала больше часа, сказала, что сил моих больше нет, отменяйте. Я вышла, а он вслед за мной бежит и кричит: «Вы не заплатили за снятие лака!» Кинула деньги и убежала прочь. © Romanovna / ADME
  • Работаю мастером маникюра. Недавно у меня заболел ребенок, пришлось клиенток приглашать к себе в гости. Сижу с одной, делаю ей маникюр, а рядом бегает дочь, которая все никак не может найти себе место. Спустя полчаса она наконец привлекла к себе внимание. Дочь вытащила все мое нижнее белье и пришла «показывать его тете». © Не все поймут / VK
  • За 5 дней до свадьбы испытала настоящий стресс, когда визажист отказалась мне делать макияж и прическу. Записалась, перевела предоплату в середине июня. А уже накануне свадьбы в сентябре выяснилось, что мастер оказывается выезжать ко мне на дом! Она согласилась бы сделать это только при оплате в двойном размере, или же если я приеду к ней в студию. © an_kozenko
  • Когда я приходила на коррекцию бровей и попадала к одной даме, она всегда спрашивала: «Усики будем убирать?» Не буду врать, что у меня нет волос над верхней губой, но они светлые и незаметные. Первые разы я просто отшучивалась, но потом меня это достало. И когда она в очередной раз предложила убрать усики, я попросила ее впредь никогда не говорить мне об этом. © lululemonkush / Reddit
  • Захотела покрасить свои темно-каштановые волосы в блонд. Процесс длиною в 4 часа завершился фразой: «Смотрите, как здорово получилось!» На самом деле волосы стали желтого цвета, который в жизни смотрелся ужасно. Я знала, что больше ни за что не вернусь в этот салон. Пришлось найти другого мастера, и уже через месяц меня покрасили именно в тот блонд, о котором я мечтала. © Sue Croke / Quora
  • Зашла в парикмахерскую к проверенному мастеру. Показала референс, попросила отрезать сухие кончики и сделать длину по ключицы. Отчекрыжили волосы по мочки. Потому что «отрезать сухие кончики» и «по ключицы» немножко не сочеталось, так как сухих кончиков было много. Скандалить не стала, получилось реально классно, мне очень идет, вот теперь думаю, зачем мне длина по плечи, если кончики никак не хотят быть здоровыми. © Juliett / ADME
  • Вчера пошла на маникюр. Мастер начала мне рассказывать про свою жизнь и вдруг выдает: «Знаешь, я тут недавно мужу изменила». Я сижу в шоке, а она дальше рассказывает, как ни в чем не бывало. После каждого слова мои ногти выглядели все хуже и хуже, но было так интересно слушать, что я забила на процесс маникюра. Ушла оттуда с кошмарными ногтями, но с порцией сплетен. Теперь хочу поскорее попасть к ней снова, чтобы узнать, понял ли муж про измену с его родным братом или нет. © Карамель / VK
Melancholy
1 день назад

Сдается мне, что маникюрша никому не изменяла. Отличный способ компенсировать криворукость 😆

-
-
Ответить
  • Полтора года назад парикмахер подровняла мне волосы на 20 сантиметров. Здоровые и ухоженные волосы. У меня очень густая грива, она всю стрижку приговаривала, что вот, мол, повезло, не то что у нее. Муж был в шоке, он обожает мои волосы: растит их, расчесывает. А еще мне однажды обрезали челку так, что осталась лишь пара сантиметров. © Anastasia Sea / ADME
  • Такой антисанитарии, как у визажиста, к которому я попала, не видела нигде. На ее рабочем месте был полный хаос: повсюду валялась еда и испитые чайные пакетики. И все это было рядом с разбросанной по разным частям стола косметикой. Я — модель, меня отправили от агентства на макияж для съемки, так что отказаться от услуг этого мастера не было никакой возможности. По времени мы тоже не уложились, меня задержали на 40 минут, из-за чего время съемочного процесса отодвинулось. Это очень известный визажист в нашем городе с несколькими тысячами подписчиков в соцсетях.
  • У дочки в 4 классе был выпускной. Решила навести марафет. Пошла в салон около дома, попросила сделать красивую прическу и макияж. Парикмахерша меня обсмотрела и говорит: «О, еще одна выпускница! А платье у тебя какое, красавица? Какие предпочтения? На выпускном нужно прям сиять!» Я заулыбалась и говорю: «А если идешь на выпускной к дочери, то тоже нужно сиять?» У парикмахерши глаза увеличились. Стала извиняться, мол, молодо выгляжу, она подумала, что я выпускница 11-го класса. А что тут извиняться, мне очень даже приятно было. © Рабочие истории / VK
Galina Dolgikh
1 час назад

Это такой приемчик- сделть комплимент, В маазине паспорт просят , если алкооль покупают.

-
-
Ответить
  • Ходила к мастеру 2 года. Явилась к назначенному времени — дверь закрыта. Я ей пишу, она отвечает: «Я на парах в универе». Ничего, перенесли. Пришла во второй раз — дверь закрыта. Написала ей, она ответила через сутки. Пришла в третий раз, а мастер, как оказалось, снова решила меня проигнорировать. В общем, игнорирует меня до сих пор. Хотя даже никаких предпосылок для этого не было, к тому же я часто приходила с вкусняшками для нее. © bur.yolo
  • Ходила к мастеру 4 года. Но он закрыл студию, пошла к его ученику. Я многое знала о нем, так как дружила с его учителем. Оказалось, он многое знал и обо мне. У меня глаза полезли на лоб, когда он первым делом в ходе разговора спросил: «Ты была в Сеуле? А почему я об этом не знаю?» Но он-то по идее не мог знать, ведь до этого я не была у него, но знал кое-кто другой, который видимо «забыл» ему об этом рассказать.
  • Решила уделить время своей красоте. Пошла в салон, потратила немаленькую сумму. Мне сделали много процедур, в том числе и татуаж бровей. Довольная вышла из кабинета, похвасталась своему парню. А он присмотрелся и чуть ли не плача выдал: «Да у тебя брови, как у моего покойного деда». © Палата № 6 / VK

Иногда люди могут не понять друг друга в процессе разговора и от этого их беседа может превратиться в настоящий фарс.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее