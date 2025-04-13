14 историй из салонов красоты, когда люди пошли туда за красотой, а получили нечто иное

Сдается мне, что маникюрша никому не изменяла. Отличный способ компенсировать криворукость 😆
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Иногда поход в салон красоты не обходится без приключений. Мы планируем выйти оттуда с хорошим настроением от обновленного имиджа, но все может пойти совсем не по задуманному сценарию.
Сдается мне, что маникюрша никому не изменяла. Отличный способ компенсировать криворукость 😆
Это такой приемчик- сделть комплимент, В маазине паспорт просят , если алкооль покупают.
Иногда люди могут не понять друг друга в процессе разговора и от этого их беседа может превратиться в настоящий фарс.