15 человек, которые отправились в путешествие и не подозревали, чем оно им запомнится
Истории
1 день назад
У людей, часто или время от времени путешествующих, наверняка найдутся в памяти истории, которые невозможно забыть. Ведь практически ни одна поездка не обходится без каких-то забавных или просто запоминающихся случаев. Герои нашей статьи в этом убедились.
- Пару лет назад я впервые поехал в Прагу. Просто гуляя по Верхнему городу, я забрел во двор одного дома. Просто улица, просто дом — и я зашeл. И тут у меня появилось странное чувство, что я вернулся домой. Подобного чувства у меня не было ни с моим домом, ни с родительским — да вообще нигде. Я стоял во дворе минут тридцать и не мог сдвинуться с места. Как вернулся в гостиницу, помню смутно. Теперь я точно знаю, чего хотят люди, когда говорят: «Я хочу домой». Я тоже хочу домой. © Подслушано / Ideer
- Ездили мы на восток Турции. Народ там очень консервативен. Идем с мужем по улице, видим кошку с котятами. Муж ласково: «Ксс-ксс!» Проходящая мимо дама возмущенно на него глянула, думала, что он ее окликнул. Пытаемся объясниться, а она уже на нас мчит. И тут внезапно она останавливается и начинает смеяться. Дошло! Ура! Я уже готовилась к тому, что сейчас налетит на нас.
- Два года назад я переехала в Чехию. Сначала год учила язык, поступила в университет, теперь учусь. Решила подрабатывать. Быстрее всего удалось устроиться во всемирно известную сеть быстрого питания, и это было одно из лучших решений. За четыре месяца я сильно подтянула разговорный чешский, даже ругаться стала не на родном языке, а на местном, подкачала тело и нашла действительно интересных людей, которым не важен мой акцент. © Подcлушано / Ideer
- Прилетаю в Хургаду. А там у аэропорта постоянно "помощники" тусуются, желающие дотащить чемодан и слупить за это денег. Я иду, ищу свой автобус. Тут подбегает мужик: «Мадам, мадам!» Я отмахиваюсь, иду быстрым шагом. Он опять за мной. Ругаюсь уже, убегаю, а он орет. Догнал он меня уже у автобуса и со злостью уже вдруг протягивает мне мой телефон, который я впопыхах неаккуратно сунула в задний карман джинсов. Было очень стыдно. © SuperNataha / Pikabu
- Я путешествовал по Италии, жильe снимал через известный сервис аренды. Захотелось искупаться, но пляж был переполнен, поэтому следить за вещами было проблематично. Телефон и кошелёк я оставил, взял с собой только ключи и полотенце. Искупавшись, я расслабленно побрeл к себе, вставляю ключ в дверь — а он не подходит. Я пытался крутить его и по часовой стрелке, и против, тряс замок, давил на дверь — мало ли, застряла защeлка. Всe никак.
Стою я в плавках, без телефона, связаться с хозяином не могу, деньги остались в кошельке. Решил зайти в магазин по соседству, чтобы узнать, знают ли там хозяина моего жилья или владельца здания. Еле объяснил продавцу, в чeм дело, подвeл еe к двери, и она тоже попробовала открыть замок — так же безуспешно. А потом смотрю — что-то у неe глаза загорелись. Она провела меня к другой стороне магазина, где была точно такая же дверь с такой же дверной ручкой и кашпо на крыльце. © nextstep0318 / Reddit
- Прохожу как-то осмотр в одном из аэропортов. Всe нормально вроде: сдаю багаж, они его меряют, взвешивают. Два чемодана ставят рядом и говорят, что с ними всe будет хорошо. Авиакомпания не из дорогих, поэтому я решил убедиться в сохранности своих сумок: «Скажите, а вы сможете мне в две разные страны отправить чемоданы?» Они ответили, что нет. Я улыбнулся и сказал: «Это хорошо. А то в прошлый раз авиаперевозчик отправил один мой чемодан в Мюнхен, второй — в Сидней, а я сам летел вообще в Лондон». © Не все поймут / VK
- Когда я был в Нью-Йорке, я оказался настоящей занозой для местных жителей. Несмотря на то что я очень старался ходить по правой стороне, спустя время обнаруживал, что меня невольно сносит влево, под ноги к другим людям. Из-за этого я только и делал, что постоянно извинялся и объяснял, что я просто австралиец. Я старался относиться к этому с пониманием и совершенно спокойно воспринимал ворчание окружающих. Я извинялся, улыбался и снова отходил на правую сторону. © idontwannapeople / Reddit
- Если мне приходится долго ехать в поезде, я каждый раз выдумываю себе новую личность, новое имя, новые интересы и род деятельности. Представляюсь пилотом спортивного автомобиля, пчеловодом, трактористом, охранником в музее средневековья, рассказываю о своей жизни, пытаюсь продать что-то несуществующее. И все было бы хорошо, но один из моих бывших попутчиков каким-то образом нашел меня в интернете и теперь ждет, что я продам ему бочку меда из полевых цветов. © Не все поймут / VK
- Я был в Улувату на Бали. Передо много откуда ни возьмись, появилась обезьяна и сорвала мои очки с лица. Зрение у меня ужасное, без них мне бы пришлось туго. Я тут же решил подойти к обезьяне, но она оскалила на меня зубы, поэтому я быстро передумал. Не было у меня в дальнейших планах травм и прививок от бешенства. К счастью, рядом оказался местный житель, он взял и выменял у обезьяны мои очки в обмен на фрукт. © ButNowImGone / Reddit
- Посидев на крыше своего хостела, я спустился обратно в свою комнату. Заходил тихо, стараясь не разбудить спящего на одной из кроватей новенького заселившегося. И тут замечаю, что моя обувь не на своем месте, потом вижу, что пропал замок с моего шкафчика. Открыл его – моих вещей нет. Проходит секунда, и тут я понимаю, что просто ошибся комнатой. Моя была этажом ниже, а не понял я этого сразу из-за одинаковой планировки. Ладно, хоть тот спящий человек не проснулся. © ohhhbegoode / Reddit
- Ехала я на поезде в плацкарте. Книжку прочитала, смотреть в окно надоело. Начала попутчиков рассматривать. Недалеко от меня сидела девчушка лет пяти, такая миленькая, светленькая, одним словом, — ангелочек. На нее-то я и засмотрелась. Внезапно она подняла глаза, и тут я еле сдержала крик, потому что у ее голубых глаз была очень необычная и пугающая особенность: зрачки, как у кошки — не круглые, а продолговатые. Никогда больше не встречала таких людей. © Подслушано / Ideer
- Поехал я в Норвегию смотреть на фьорды. Прикатил в славный городок Гейрангер и пошел искать жилье. На выбор было всего 4 отеля. Два за €250, один за €150 и один за €80. Я заселился в самый дешевый, потому что ну какая разница, где спать, а днем все равно шатаюсь окрестностям и любуюсь природой.
При заселении мне сказали, что постельное белье не входит в стоимость и его надо оплатить отдельно. Ну, отдельно, так отдельно, сколько там у меня возьмут за простыню. Взяли 800 Kč. Я их машинально оплатил. Через пару минут осознал, что 800 Kč — это еще €80 сверху. На простынях за такую стоимость в день я еще не спал, конечно. © molyanov / Pikabu
Ооо, я уже писала, что у меня ученица была со змеиными зрачами. Это очень бросается в глаза.
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- Обожаю путешествовать, но ни одна поездка еще не обходилась без происшествий. Первый раз я опоздала на поезд, потому что думала, что он на час позже. Второй раз мой автобус очень задержался, приехала в аэропорт за 15 минут до окончания посадки, но успела. В третий раз я потеряла паспорт и посадочный талон прямо в аэропорту, к счастью, он быстро нашелся. В четвертый раз я случайно проехала свою остановку и уехала в другой город. Путешествия очень люблю, но уже боюсь саму себя. © Подслушано / Ideer
- Я своего кота подобрал на выходе из аэропорта, когда возвращался из отпуска. Ждал такси, а он крутился рядом, мурлыкал, терся мне о ноги и всем видом давал понять, что оставаться ему тут не хочется. Я человек не железный, забрал его себе, вылечил, но недели через две обнаружил, что кот у меня какой-то грустный и никогда не играется. Я перепробовал разные варианты игрушек, но ему не понравилась ни нитка, ни рыба на нитке, ни что-либо еще, кот просто сидел на кровати и скучал. Однажды я сделал своему племяннику бумажный самолетик, запустил его в комнате, и кот буквально сошел с ума от радости. Он прыгал за ним, пытаясь поймать, разорвал его на куски, а потом принес мне в зубах газету, чтобы я сделал еще один. Теперь он с этим самолетиком и ест, и спит. © Не все поймут / VK
- Люблю путешествовать, езжу по стране и миру. Обычно одна или с подругами, или с родителями. Муж у меня домосед, не фанат путешествий. И уже замучили родственники и знакомые, которые спрашивают, как он так меня отпускает. У меня здоровые отношения, мне не нужно спрашивать разрешения на хобби. Стала придумывать дурацкие ответы, мол, разводимся перед каждой поездкой, а потом снова женимся, когда возвращаюсь. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Как-то ехала в поезде дальнего следования, моими попутчицами были две милые женщины. Как потом выяснилось - они из какой-то секты, где все болезни лечат исключительно энергией 😄. Они даже свои номера мне дали, но я их удалила.
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