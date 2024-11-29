как вдруг все эти люди начали поворачиваться ко мне лицом и недовольно пялиться.
а до этого чем они к нему были повёрнуты?
19 человек, которые отправились в путешествие, а вернулись с незабываемой историей
Посещение новых мест — само по себе запоминающееся событие. Знакомство с людьми, изучение достопримечательностей и особенностей местной культуры оставляют в памяти неизгладимый след. Но иногда в таких поездках происходят события, которые способны затмить все остальные впечатления.
- Дернуло меня как-то отправиться в путешествие на мотоцикле в одиночку. Еду я значит в какой-то глуши и понимаю, что вдоль дороги, как столбы, стоят какие-то неулыбчивые люди. Чем дальше еду, тем больше их становится. Я в непонятках, в голове мелькают кадры из ужастиков. У меня уже поджилки начали трястись, как вдруг все эти люди начали поворачиваться ко мне лицом и недовольно пялиться. Я по газам и вперед к ближайшему городу. Оказалось, что у них тут какой-то местный праздник и люди собрались вдоль дороги, так как у них должен был состояться парад. Они там стояли и торжественно готовились, а тут я на своем мотоцикле несусь, как дурень. Понятно теперь, почему они так на меня смотрели. © WhenTardigradesFly / Reddit
- Я в одиночку путешествовал по Вьетнаму. Мне нужно было переправиться через реку и я сел на общественный паром в нижней дельте. В какой-то момент я замечаю, что люди на борту все какие-то нарядные веселые и явно не местные по виду. Минут через 15 появились официанты и начали угощать пассажиров напитками. Когда я тоже потянулся за стаканом, один из официантов озадаченно на меня посмотрел и до меня стало доходить, что это вовсе не общественный паром, а чья-то яхта, на которой идет вечеринка. Кое-как объяснил им, что я перепутал транспорт и меня высадили на ближайшем острове. © Unknown author / Reddit
- Путешествуя налегке по Европе, я опоздал на паром из Нидерландов в Англию. Было поздно, я застрял в маленьком городке и идти мне было некуда. Милая местная пара, которая случайно оказалась рядом, спросила не нужна ли мне помощь, и предложила место для ночлега. Они даже накормили меня ужином и оплатили такси на следующее утро. Я горячо поблагодарил их и отправился в путь. Когда я наконец-то добрался до Англии и отправился на экскурсию в Вестминстерское аббатство в Лондоне, я услышал, как меня кто-то окликнул. И да, это оказалась та самая милая голландская пара. Получается, что мы встретились с одними и теми же людьми с разницей в 5 дней, в двух разных странах, в городе с населением около 8 миллионов человек. © SunsetB / Reddit
- С детства моей мечтой было увидеть настоящего живого кита. Недавно муж подарил мне поездку в Норвегию. Там он предложил поехать на экскурсию и посмотреть на китов. Я аж визжала от радости. Когда мы приехали в агентство, которое предоставляло такую услугу, гид начал нас отговаривать, потому что в такое время китов в гавани и близко нет. Но мы все равно уговорили его поехать. Простояв часик на холоде в гавани, мы, в расстроенных чувствах решили уплывать. Когда мы уже развернули лодку, то я увидела какие-то движения под водой и оттуда вынырнул кит! Более того, он был с малышом! Моему счастью не было предела! © Caramel / VK
как вдруг все эти люди начали поворачиваться ко мне лицом и недовольно пялиться.
- Мы с близкой подругой гуляли по тропическому лесу, на границе Бразилии и Аргентины, недалеко от водопадов Игуасу. Пейзаж был просто крышесносным, и мы отлично проводили время, пока я не услышал крик позади себя. Оказалось, что подруга хотела сфотографировать что-то в стороне от тропы и наткнулась прямо на паутину. Это была не просто паутина, а огромная сеть, натянутая между деревьями. Все ее тело было покрыто липкими нитями. Кое-как мы ее очистили от этой паутины, а потом долго радовались тому, что рядом не оказалось паука, который ее соткал. Представляете, какой там экземпляр! © Unknown author / Reddit
- Я случайно обручилась с местным жителем во Вьетнаме. Я исследовала одну маленькую деревню и остановилась перекусить в ресторанчике. Ко мне подходит парень и начинает что-то говорить на очень ломаном английском. Через 5 минут он спрашивает: «Ты вышла за меня замуж?» Я говорю: «Нет». Он подумал и еще раз спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» Я решила, что он шутит, потому что мы были знакомы всего 5 минут, ну я и ляпнула, что согласна. А оказалось, что он не шутил. Он тут же начал кричать что-то на вьетнамском, затем схватил мою руку и начал размахивать ею в воздухе. Через несколько минут нас окружили десятки людей, которые подбадривали меня, улыбались и пожимали мне руку. Затем он отвел меня к себе домой, чтобы познакомить с моими будущими родственниками. Я разбила сердце этого бедного парня, когда на следующий день уехала в другой город. © quailgirl / Reddit
- Папа рассказывал мне, как в конце 70-х он приехал в Норвегию. Денег особо не было и он снял какую-то полуподвальную комнатушку. Жилье было ужасное, но зато в крутом районе. Чтобы не тухнуть вечером в четырех стенах, он каждый день выходил гулять и частенько сталкивался с милым старичком, выгуливающим свою собаку. Они всегда здоровались и останавливались, чтобы перекинуться парой фраз ни о чем. Каково же было папино удивление, когда спустя много месяцев он узнал, что этот милый дедуля на самом деле был королем Норвегии. © RightWhenWrong / Reddit
- Был в поездке и остановился в отеле. В номере был электрический чайник и я решил с дороги чайку попить. Открываю его, чтобы набрать воду и вижу, что внутри прилипли кусочки каких то овощей и специй. Кто-то додумался варить в чайнике суп! Ну вот о чем только люди думают? Попил чайку называется. © Unknown author / Reddit
- Отправились мы всей семьей отдыхать в Швейцарию. Приехали в одну уютную альпийскую деревушку. Рядом с ней было красивое поле, а сразу за ним — невысокая гора с серпантином. Смотрим, а наверху стоит какая-то будка стеклянная. Подошли ближе и рты открыли от удивления. Оказалось, что это настоящая душевая кабина. Целиком стеклянная и прозрачная, стоит себе на верхушке горы с видом на деревню. Мы так и не узнали зачем она там была. © Ruth E Smith / Quora
- В 1978 году я пешком путешествовал по Шотландии через остров Скай. Был уже поздний вечер, когда я добрался до побережья, где надеялся заселиться в хостел, который был обозначен на моей карте. Однако, когда я наконец притопал на место, оказалось, что мой хостел сгорел год назад, а я об этом ничего не знал. Чтобы не остаться ночью под открытым небом, мне пришлось еще раз пересечь остров, чтобы найти хоть какую-то гостиницу. Когда я добрался до самой высокой точки моего маршрута, солнце готовилось погрузиться в море. С того места, где я стоял, я мог видеть всю северо-западную точку острова, выступающую в море, а небо начинало краснеть. Великолепное зрелище, вневременное и мучительно прекрасное, сделанное еще более совершенным из-за безмятежного вида большой хищной птицы, скользящей над горой и водой. © Frank Stevens / Quora
- Никогда не забуду этот полет. Я возвращался из поездки в Шэньчжэнь самолетом, сидя в аварийном ряду. Бортпроводница долго объясняла мне стандартные обязанности, на что я устно подтвердил, что понял. Прежде чем отвернуться, она сухо бросила: «И последнее, пожалуйста задержите любого, кто попытается открыть аварийную дверь». Тут я внезапно ощутил всю тяжесть своей ответственности. © Chiang Scala / Quora
- Самый большой культурный шок, с которым я когда-либо сталкивался, произошел, когда мы с классом отправились на школьную экскурсию в Германию. У нас было 3 часа свободного времени и нас привели в большой торговый центр. Ничего особенного, у нас в Сербии таких тоже хватает. Но когда я пошел в туалет, то перепугался не на шутку. Сиденье унитаза было вращающимся, что само по себе странно. Но когда я нажал на кнопку слива, то услышал жуткий роботизированный звук и увидел, как унитаз начал вращаться, словно сам себя очищал. Это было одновременно круто и пугающе. © Milorad Botić / Quora
- Мы с другом путешествовали по Индии. Он никогда раньше не был в этой стране и не в курсе некоторых «индийских штучек». Мы пошли в один из местных ресторанов и заказали полный комплекс блюд. Еду в этом заведении подают на банановом листе. Друг раньше такого не видел, был весьма озадачен, но почему-то не задал ни одного вопроса. Когда мы закончили есть, я попросила его остаться за столом и присмотреть за нашими вещами. Возвращаюсь, а он грустно жует банановый лист, который ему явно не нравится. Бедный, он подумал, что это не «тарелка», а часть блюда. © Yash Mehta / Quora
- Довелось мне побывать в Италии в далеком 1982 году. По прибытию мне нужно было поменять деньги на местные лиры. Я нашел обменку, но возле нее была большая очередь, которая состояла в основном из итальянских тетушек и бабушек. Эти дамы совсем не соблюдали правил очереди. Они все время толкались и спорили, а я молча стоял, не зная, что делать. Тут ко мне подошел какой-то мужчина, который оказался британцем. Он посмеялся и говорит, мол, ты тут до вечера так стоять будешь. На мой вопрос и что же делать, он сказал: «Согни руки, выстави локти вперед и смело иди». Я послушался и медленно, но уверенно пробился наконец к кассе. Ни одна итальянская бабушка не пострадала, а я наконец разменял деньги. Спасибо тебе, добрый человек! © Jeff Franz-Lien / Quora
Несколько лет назад ездила в Таиланд. Прекрасное место, только приключений было много. В первый же день успела заработать тепловой удар, потом подралась с гиббоном. В середине поездки собрались на озеро с какими-то огромными рыбами, говорили, что доисторические. К палке с веревкой привязывали маленькую рыбу, опускаешь, а эта громадина съедает. Только вот моя меня чуть вместе с рыбой не съела, когда дернула. Но поездка на водопад была самой веселой, потому что я навернулась с водопада сверху вниз. © Подслушано / VK
- Это случилось в Иране. Я остановился в отеле и когда спустился утром к завтраку, то нигде не мог найти сахар. Я спросил у официанта, где мне взять сахарок и он указал на маленькие вазочки, в которых лежал сахар в кубиках. Я раньше такого не видел и привык к тому, что сахар обычно насыпают ложками. Я кинул кубик себе в чай, пытался его растворить, но ничего не получались. Официант посмотрел на мои мучения и сказал, что я все делаю неправильно. Оказывается этот сахар нужно бросать не в кружку, а класть в рот и запивать чаем. © Shifa Mujahid / Quora
- Во время отдыха в Турции появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7-8. И вот однажды плыву я и смотрю — рыбки, песочек, ракушки, все как всегда, но черт меня дернул посмотреть, что вокруг. Я поворачиваю голову и вижу просто огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие, я смотрю на нее, она смотрит на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась, ведь черепаха мной вообще не заинтересовалась, но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / VK
- Отдыхали во Вьетнаме. Лежаки на пляже платные. Подходит к нам женщина лет 60 и спрашивает: «Можно лечь поблизости?» Мы не поняли, конечно можно. Оказалось, она в целях экономии улеглась рядом с нашим лежаком в тени нашего зонта. И так пролежала весь день. Еще и периодически просила нас разговаривать потише, а то мы ей мешаем. На поездку далеко не дешевую деньги есть, а на культурный отдых на пляже — нет. © Подслушано / VK
- Недавно ездили в Таиланд с женой. Заказали экскурсию на банановый остров, прямо райский уголок. Песок мелкий, как мука, куча мест, как с открыток, красивый вид. Но стоило только зайти в море, как сказка закончилась. Горы мусора, бутылок и, надо сказать, потерянных дешевых украшений.
До отъезда с острова еще часа три... Ну что ж, раздобыли пару больших целлофановых пакетов, (благо помойка на песчаном дне оказалась богатой), да ныряли за мусором, собирали и вываливали в корзины под мусор на берегу. Некоторые банки приходилось, в прямом смысле, отвоевывать от морских обитателей, которые там поселились. Что соотечественники, что местные, все смотрели с непониманием и даже крутили пальцем у виска. Позже, когда наша группа отчалила с острова, услышал от гида, что остров через год «законсервируют», дабы дать пляжу «отдохнуть»... Непонятно, не лучше ль мотивировать туристов, что б не мусорили? Или за пару пакетов собранного мусора, выдавать какие-нибудь плюшки? Но в целом отдых прошел хорошо. © Палата № 6 / VK
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«Дернуло меня как-то отправиться в путешествие нa мотоцикле в одиночку. Еду я значит в какой-то глуши и понимаю, что вдоль дороги, как столбы, стоят какие-то неулыбчивые люди.» Потом смотрю — они все мёртвые и с косами стоят…