17 человек, которые убедились: еда — лучший способ погрузиться в чужую культуру
Когда мы собираемся в путешествие по другой стране, то не только планируем маршрут для ознакомления с достопримечательностями, но и прикидываем, какие блюда нужно обязательно попробовать. Потому что никакого погружения в культуру не случится, если проигнорировать местную кухню. Пользователи сети поведали истории о еде других стран, а мы не прошли мимо.
- Во время медового месяца мы с женой путешествовали по Ирландии. Останавливались в гостевых домах, где нас кормили сытными ирландскими завтраками. А однажды мы на арендованной машине заехали в городок Томастаун и отправились в пустое кафе подкрепиться. Там работала всего одна женщина. Она сперва приняла заказ, а потом направилась к выходу со словами «Сейчас приду!» Мы были в шоке, что она спокойно оставила нас, двух незнакомцев, одних в заведении. Минут через 5 женщина вернулась и объяснила, что она просто бегала докупить мяса. А после подала невероятный завтрак. © I_F**_FOR_SPORT / Reddit
«Ирландский завтрак».
- В Турции есть особый вид кофе, название которого вольно переводится как «Проваливай-кофе». Он более горький, чем обычный. А подают его, чтобы намекнуть, что гостям пора бы и честь знать. © Unknown author / Reddit
- Я был в отпуске во Франции и как-то раз разговорился с местными. Я спросил, что из французской кухни мне обязательно стоит попробовать, и мне посоветовали французский стейк. Ребята, это было восхитительно! Если окажетесь во Франции, ищите, где подают стейки! © Ryan Fernandez / Quora
- Дело было в мексиканском городе Четумаль, куда я приехал на выходные. После прогулки по центру я решил заглянуть в небольшой ресторан. Я вошел, сел за столик, и официантка принесла меню. Выяснилось, что тут не подают знакомые мне блюда. И так как я не понимал по-испански, а официантка — по-английски, то я просто выбрал наугад.
Когда девушка подала миску прозрачного супа, я удивился, что к нему она принесла еще охлажденный напиток. Потом я краем глаза заметил, что из кухни вышли другие работники и наблюдают за мной. Что ж, я взял ложку, зачерпнул немного супа. Хм, немного остро... А через пару секунд как ударил жар! Пекло так, что мама не горюй! Я не различал больше никаких вкусов! Лишь тогда до меня дошло, зачем напиток принесли.
До сих пор не знаю, что это за суп такой, жаль, что не выяснил. © Stephen Fletcher / Quora
- А я в Мексике открыл для себя блюдо Pollo y Mole. Это курица в соусе из шоколада и чили. Блюдо кажется, мягко говоря, странным, но на самом деле это просто шедевр! © Nick Schön / Quora
Pollo y Mole.
- Я в Италии. Первым в жизни блюдом моего малыша была рисовая каша на бульоне из 3-х овощей с пармезаном и оливковым маслом! Здесь это официальный педагогический прикорм. © italianovna
- Я не могу сказать, что блюдо под названием plokkfiskur, которое я пробовал в Исландии, было самым вкусным в моей жизни. По сути, это просто белая рыба, картошка, масло и зеленый лук. Но когда вы едите это после того, как несколько часов провели на холоде, это просто нечто! Самая комфортная еда! © Unknown author / Reddit
- Путешествовали по Словении. Купила в местном супермаркете молоко, попробовала — вкуснейшее! Стакана 2 выпила одним махом. А потом посмотрела на упаковку и аж оцепенела. Там было написано с кучей восклицательных: «Сырое молоко. Обязательно кипятить!» К счастью, последствий не было.
- Я был во Франции на экскурсии по винограднику. Тут к нам подходит какая-то женщина и говорит: «Ужин будет подан на террасе через 5 минут!» Но я не платил ни за какой ужин. Я не знал, что будут кормить. Но раз так, что ж, пошел занять место за столом.
О боже, это было самым удачным решением в моей жизни! Угощали говядиной по-бургундски и спагетти с луком-шалот и невероятным соусом. Это было настолько вкусно, что словами не передать! © Unknown author / Reddit
Говядина по-бургундски.
- Я никогда не забуду томатный суп с яичной лапшой, который попробовала в ресторанчике в Чэнду (Китай). Не ожидая ничего хорошего от уличной забегаловки, мы все-таки заглянули туда поужинать. Хозяева не знали ни слова по-английски, а мы знали только пару фраз на китайском. Театрально размахивая руками, мы все-таки сделали заказ, и это была лучшая еда в нашей жизни. А на следующий день мы вернулись. Хозяева были так рады нам, будто мы их лучшие друзья! Я уже много раз пыталась повторить тот суп, но мне так и не удалось приготовить его так же вкусно. © Horror_Upstairs / Reddit
- В какое бы заведение общепита в Марокко я бы не пришла, везде подавали мятный чай. Раньше я не была любительницей этого напитка, зато теперь дайте два! Еще мне понравились разные виды лепешек, которые подают на завтрак с медом и маслом. © lxxghprz / Reddit
- Я прилетел в гости к своей девушке в Индию. Забрал багаж и решил перевести дух в ближайшем кафе. Заказал лепешку наан с сыром, и минут через 15 мне ее принесли. Я с первого укуса понял: это самая вкусная еда в моей жизни! Никакого сходства с другой сырной выпечкой! С того дня я влюбился в индийскую кухню. © Tae Kwon / Quora
- Был в командировке в Южной Корее, и мой корейский коллега заявил, что мне позарез нужно попробовать кое-какую лапшу. Мол, такой больше нигде нет. Я согласился, наивно полагая, что это будет просто вид обжаренной лапши или бульона с лапшой. Но у меня челюсть отвисла и онемела, когда я увидел миску с кубиками льда! Я спросил коллегу: «Ты серьезно?» А он в ответ: «Просто попробуй!» Короче, не знаю даже, как описать вкус лапши со льдом. Коллега потом объяснил, что у них это типичное летнее блюдо. Называется «Нэнмен». © Andrianto Hadi / Quora
Нэнмен.
- Льежские вафли, которые я попробовал в Брюсселе, просто изменили мою жизнь. Теперь я их готовлю по очень особым случаям, так как много времени это занимает. Мои близкие и друзья считают, что у моих вафель райский вкус, но они даже не догадываются, что в Брюсселе они в миллион раз вкуснее. © Phctawtekcop / Reddit
- Летала в Париж на конференцию. После конференции я проспала до 10 вечера и проснулась очень голодной. Я думала, что надо бы куда-то поехать, но урчащий желудок подсказал, что это плохая идея. Потому я отправилась в ближайшее заведение — итальянской кухни. Попросила хозяйку, чтобы она просто принесла свою любимую еду. Передо мной оказались ломтики багета, сыр буррата, песто и оливковое масло. Это было просто восхитительно! © Pravallika Devineni / Quora
- Японское блюдо «Окономияки» (жареная лепешка из капусты) — это просто взрыв мозга! Я была в Японии от университета, и местные студенты водили нас по разным заведениям. Это был незабываемый опыт. Суши, конечно, восхитительны, но гораздо круче попробовать нечто ну совсем непривычное. © fakegermanchild / Reddit
- Как-то во время путешествия я смекнула, что выгоднее закупаться в китайских магазинах. И вот купила мидии за гроши и была довольна сама собой. Но когда начала готовить, поняла, что что-то с этими мидиями не так. Решила перевести иероглифы на упаковке, после чего махом отправила все в мусор. Это были замороженные слизни. Кстати, на пачке был и рецепт. Может, зря выбросила?
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Комментарии
О, да! Незабываемый гуляш с кнедликами в Праге и "гирос" в Афинах.
Причем оба раза это было немножко в стороне от туристического потока, там ели местные)
Меня недавно кормили спринг-роллами с креветкой, бананом и йогуртом, жареными в кляре. Было фантастически вкусно! Жаль, рецепт повторить не смогу никогда
Окономияки готовлю дома часто. Это единственное блюдо, в котором я ем не сырую капусту.