17 человек, которые убедились: еда — лучший способ погрузиться в чужую культуру

Когда мы собираемся в путешествие по другой стране, то не только планируем маршрут для ознакомления с достопримечательностями, но и прикидываем, какие блюда нужно обязательно попробовать. Потому что никакого погружения в культуру не случится, если проигнорировать местную кухню. Пользователи сети поведали истории о еде других стран, а мы не прошли мимо.