Просто у мамы, скорее всего, проявления любви вот такие. Она правда так думает, не издевается.
17 человек, которые ради вкусной еды готовы пуститься во все тяжкие
Кто-то любит готовить сложные блюда, а кто-то предпочитает проводить на кухне минимум времени. Хорошо, когда у живущих вместе людей совпадают вкусовые предпочтения. Если нет, приходится договариваться и искать компромиссы. А вот одна героиня этой подборки нехило заморочилась, чтобы насладиться рыбными консервами, которые ее муж на дух не переносит.
- Очень люблю готовить и кормить близких. Всем моя стряпня нравится: папа скучает по моим супчикам, друзья ждут, когда приеду и накормлю их чем-то вкусненьким, бывшие звонят и просят рецепты, но самый большой фанат моей готовки — я сама. Живу одна, на работе кормят, и в последнее время почти не готовлю, а недавно наконец-то приготовила домашней еды. Сижу, ем и чуть не мурчу от удовольствия. Какая я у себя отличная повариха и как же божественно я готовлю. Двести лет так вкусно не ела. © Подслушано / Ideer
- Однажды зимой мои одноклассники решили сделать мороженое. Намесили по какой-то улетной рецептуре: сливки, сахар, ванилин, еще что-то. Кастрюля не влезла в морозилку, парни закопали ее в снег на ночь. Утром приходят за вкусняшкой и видят, как в снегу стая собак что-то увлеченно уплетает. От мороженого осталась вылизанная кастрюля и вытоптанная площадка.© dimkdimk / Pikabu
- Кто-то жалуется на мужиков, заливающих все майонезом, а я везде фигачу чеснок. Суп любой с чесноком, макароны, каши, бутерброды, пироги, пицца, яичница, салаты. Сладкая выпечка — единственное, что я пока ем без чеснока. Работаю дома, мужу на запах плевать. Но как я страдаю, когда мне нужно куда-то пойти и за полдня до этого чеснок есть не стоит. © Подслушано / VK
- Мама, сколько себя помню, всегда готовила кастрюлями. А я в детстве была тощенькая, и порции, который мне предлагали, просто физически доесть не могла, всегда что-то оставляла, а потом выслушивала: «Невкусно? Мама готовила, а ты! Я все для вас, а потом в помойку все летит! Не цените!» Сейчас у меня уже свои дети, но когда приезжаем в гости, мамочка так и продолжает готовить-готовить-готовить. Есть борщ — надо сварить суп с лапшой. Есть кастрюля оливье — стругает «Мимозу». Есть картошка с котлетами — жарит отбивные и варит макарошки. А потом жалуется, что столько готовит, а мы не едим. Из-за готовки она не успевает пообщаться с внуками. Говорю: «Еды целый холодильник, идите с детьми погуляйте или просто отдохни», ответ: «Ну я же не могу вас голодными оставить». © KastrulyaKompota / Pikabu
- Работала в большом офисном здании. На первом этаже была кулинария с огромным выбором вкусной недорогой еды. Я же готовить просто ненавидела и почти каждый день затаривалась там кучей всего: брала по три-четыре салата, котлеты, отбивные, рыбу, курицу, пироги и так далее. Девочки-продавщицы решили, что это я, такая молодец, коллегам беру. А мне стыдно было признаться, что это я со своими 50 кг сама все съедаю. Пришлось поддерживать легенду, придумывать разных коллег, кто из них что любит и что не любит. Продавцы всегда советовали еще, что кому из них взять, спрашивали, понравилось ли. Так и кормила воображаемых коллег больше года. © Подслушано / VK
- Обожаю вкусно поесть, почти каждый день продукты покупаю. При том, что живу одна. Придумала для себя решение: не беру корзинку, в итоге покупаю только то, что помещается в руки. Жаль, руки большие, даже на небольшую сумму умудряюсь много набрать. © Подслушано / Ideer
- В последнее время то и дело ночую у своего парня. Мы даже разделили некоторые обязанности по дому. Ему больше всего нравится готовить. Он и правда замечательный повар, друзья в восторге от его стряпни. А я, признаюсь, в этом не разбираюсь. Вот только для меня его еда слишком острая — он добавляет гору специй, соусов. Я прошу не класть столько или, по крайней мере, добавить все острое в последнюю очередь, откладывая отдельно мою порцию. А он говорит, что это испортит вкус, блюда станут не такими яркими. Мол, если положить специи в самом конце, это разрушит весь баланс. Как-то я сорвалась и накричала на него, чтобы он прекратил готовить то, что я не могу есть, а он сказал мне, что раз так, то я могу стряпать себе сама. © AITA_Spicy_Foods / Reddit
И парень абсолютно прав. После 18 лет обслуживание либо за деньги, либо из-за болезни. Не устраивают предпочтения ответственного за камбуз? Вырастила ручки из лапок и вперёд. Орать она ещё будет.
- В первом браке бывшая допекала так, что сбежал, в чем был, лишь бы в покое оставила. Как-то вернулся с работы за полночь, по дороге купил шаурму, чтобы тихонько поесть и не шуметь с готовкой. А она скандал закатила, что взял только одну, а она тоже хочет. Женился второй раз, жена уехала на учебу — она врач, им положено периодически. Лезу в холодильник, а там все коробочками с едой забито. И записка: «С красной крышкой — греть, с синей — ешь так!» Стоял перед холодильником и плакал, честное слово. © Короче говоря / VK
- Мой муж привередлив в еде. У него странные причуды. Например, он не ест окрошку, потому что ему не нравится слово, и холодец, потому что он трясется. Он не гложет кости, потому что он не собака, и не пьет кофе с молоком, потому что ест только «продукты в чистом виде». Еще не ест жареное сало, не знаю почему. Вчера у меня закончилось масло, я пожарила блины, как в деревнях раньше жарили, протерев горячую сковороду сырым салом. Он съел блины, похвалил, а потом я ему об этом рассказала. © Подслушано / Ideer
- Жена на прошлой неделе купила килограмм брокколи. Я так удивился, ведь она же никогда не ела овощи, ненавидит их. Еще больше я офигел, когда она эту капусту себе на обед сварила. Но буквально через пару дней все встало на свои места: жена по телефону рассказывает подругам, какая она вся правильная, на здоровом питании, как это круто, советует им такую диету. Сама при этом ест пиццу с четырьмя видами мяса. А брокколи гниет в холодильнике. © Не все поймут / VK
- Просил меня батя не готовить ему торт на день рождения. А я кондитер и не представляю, как это — праздник без сладкого. Посоветовалась с мамой, появилась идея. Пришла с пустыми руками — папа радуется, что я его просьбу выполнила. А через пять минут в зал заносят огромный торт, который целиком состоит из разного мяса. Сочного, вкусного, поджаренного, да еще и с лучком. Батя плакал, как ребенок, когда увидел этот «не торт» в его честь. © Палата № 6 / VK
- У знакомых всегда в наличии три разных набора блюд. Едят разное, и каждый сам себе готовит. Жена придерживается здорового питания, все должно быть сбалансировано, не жирное, не жареное, не соленое. Дочь готовит себе что-то гурманистое, модное, экзотическое, красивое. Мужу нужна сытная и вкусная еда, много-много мяса, еще и пироги, которые сам печет-жарит, соленья заготавливает. И только сын ест все. Когда захожу к ним, наперебой пытаются угостить, каждый расхваливает свое и забавно, не зло, ругает чужое.© Ines.MM / Pikabu
- Встречалась с мужчиной, решила как-то покормить его, а он и рад. Потом пошли постоянные просьбы о домашней еде, по утрам вместо: «Как ты, любимая?» получаю «Что сегодня будешь готовить?» Поначалу мило, потом задолбал. Поняла, что любят не меня, а мою еду. Бросила его, и тут получаю сообщение: «Ну, может, хоть тортик принесешь, который сегодня делала?» © Подслушано / Ideer
- Надоело готовить! Договорились с парнем, что сегодня ужин заказываем в ресторане. Зашла в продуктовый кое-чего докупить, и тут началось: «О, креветки по акции! Вот бы их с лимонным маслом. Ну, возьму, на потом. О, руккола! Хочу салат с рукколой! А будет ли он в том ресторане? Возьму на всякий случай». И таких «О!» было еще штук семь. Пришла в итоге домой со всеми ингредиентами для ужина, заказывать смысла уже не было. Приготовила, поели, довольные, и снова мысль в голове: «Надоело готовить!» © Карамелька / VK
А по мне так девушка так радостно поддается на тупейший уговор, что создается впечатление, что она не против готовить, только надо чтобы ее за это на руках носили.
- Пригласил в хороший дорогой ресторан девушку, которая мне очень понравилась. Пришла разодетая, на каблуках, пахнет духами дорогими. Я голодный, начал выбирать, она тоже смотрит в меню. Хотел от души поесть и полюбоваться девушкой, а она тыкала в меню, и с каждым разом ее лицо становилось все более скорбным: это жирно, тут белка мало, это глютеновое, тут трансжиры. Заказала салат и уныло его жевала. Мне стало стало неудобно при ней объедаться, тоже взял какой-то салатик. Пока сидели, она несла какую-то чушь про диеты, косметологов, подруг. Вышли из ресторана, посадил ее в такси и отправил восвояси. Решил пойти поесть как следует, увидел кафе, смотрю, а возле него девушка в нерешительности стоит. Симпатичная. Одета просто: джинсы и рубашка. Говорю: «Пойдем, посидим и поедим, я угощаю». Она говорит: «А пойдем!» Зашли, заказали бургеров, колбаски какие-то. Она так аппетитно ела, аж жир брызгал от этих колбасок. Пока ели, говорили про кино, игры, книги, страны разные. В общем, теперь у меня крутая девушка, мы уже два года вместе. © Подслушано / VK
- Встречались с парнем еще со школы, были вместе весь универ, потом съехались. Отношения, в общей сложности, просуществовали почти десять лет. Не раз пыталась выяснить, не хочет ли он жениться, один раз даже предлагала сама. А он все отказывался, говоря, что сначала хочет обустроиться в жизни, а потом можно и о браке подумать. Расстались. Месяца через три он встретил другую, а еще через три они поженились. Узнала от общих знакомых, что предложение он ей сделал на кухне, после того как она приготовила ему шаурму. © Карамелька / VK
- Гостили родственники мужа несколько дней. Они придирались ко всему, кроме еды. А их дети заявили, что теперь мои блюда — их любимая еда. Я удивилась: готовлю неплохо, но и не супер-пупер. И вот как-то гости захотели готовить сами, мол, чтоб меня разгрузить. И тут же все встало на свои места: утром была каша на воде без соли и сахара, днем разваренные в жижу макароны, вечером сырой шашлык, из которого прямо кровь вытекала. © Мама Дорогая /ADME
Здесь можно почитать о блюдах, попробовать которые решатся лишь самые смелые. Одна только пицца с бананами и корицей чего стоит.