17 историй от горемык, которым достались те еще родственнички

ну, из-за признаков избыточного веса может и стоит показать. Особенно при наличии дополнительных симптомов, вроде хрипов и пр.
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Семья - одна из самых важных вещей в жизни, но не всем везет с родней. Иногда попадаются такие родственники, что не знаешь, куда и деваться от них. Мы собрали истории от таких невезунчиков в нашей новой статье.
ну, из-за признаков избыточного веса может и стоит показать. Особенно при наличии дополнительных симптомов, вроде хрипов и пр.
А вот и еще несколько статей с историями от тех, кому не слишком повезло с родней:
На тему последнего - один из любимых анекдотов в вольном исполнении.
- Не поеду я на вашу дачу больше. В прошлый раз вы обещали водку, шашлык и танцы, а дали лопату, рассаду и люлей.