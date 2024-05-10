17 историй от горемык, которым достались те еще родственнички

Народное творчество
1 час назад

Семья - одна из самых важных вещей в жизни, но не всем везет с родней. Иногда попадаются такие родственники, что не знаешь, куда и деваться от них. Мы собрали истории от таких невезунчиков в нашей новой статье.

  • Свекровь давно хочет развести меня со своим сыном. По причине того, что я "ей не подхожу". У нас разные взгляды на жизнь. У неe: "Удаленка - это не работа, родила - про себя забудь, главное в жизни женщины - угодить мужу и его маме" и т.д. Муж часто работает по вечерам, но в этот вечер он был со мной и детьми дома. Звонит свекровь, мол, зайди. А он говорит: "Не могу, я на работе". Ну, не хотел идти. А на следующий день он уже слушал сказочную историю о том, как она вчера проходила мимо нашего подъезда и видела, как я мужика какого-то левого обнимала. После этого муж с ней не общается. © Палата №6 / VK
  • Мне теща постоянно предъявляла: не то делаешь, не так смотришь. Я перестал внимание обращать. Так она начала дочке, моей жене, на мозги капать: мол не тот у тебя муж, не такого зятя я хотела. А жена отвечает: " Я не тебе зятя искала, а себе мужа. Меня устраивает". Уже 14 лет прошло, от тещи все еще держусь подальше. © ARtvas / Pikabu
  • У моей мамы всегда кто-то виноват, даже в мелочах. Например, мы с ней куда-нибудь идем, она спрашивает, буду ли я брать солнцезащитные очки. Я говорю, что не буду. Она тоже свои не берет, в итоге я виновата, что солнце яркое, а она из-за меня не взяла очки © Kudrjavaja / Pikabu
  • Сыну где-то полгода исполнилось. Cвекровь моя, которая живет в соседнем доме, участия в воспитании не принимает. Один раз мы заранее попросили ее погулять с ребенком в коляске пару часов, хотели уборку сделать генеральную. Обговорили все - время, что надо делать (ничего не надо, сиди на скамейке и на коляску иногда поглядывай). Наступил день икс, мы наготове: веники причесаны, совки покрашены, батарея всякой химозы для уборки заготовлена, и план расписан, кто что делает. Она пришла, мы ей коляску в руки и бегом все мыть. Прошел час, уборка в самом разгаре, приходит свекровь: "Я там у подъезда коляску оставила, мне надо срочно к подруге уехать". И ушла. Мы так и застыли с тряпками в зубах. Больше я никогда к свекрови не обращалась. © Numida / Pikabu
  • Моя мама воспользовалась моей рисоваркой и заявила, что теперь я должна отмыть ее. © LasagnaIsItalianCake / Reddit
  • Мой брат с женой и ребенком жили у меня, пока у них был ремонт. У меня в морозилке лежали замороженные пиццы. Жена брата взяла 2 и приготовила для него и себя. Брат вернулся с работы и сказал, что не хочет пиццу. Тогда она взяла и выбросила вообще все мои пиццы в мусорное ведро! © Unknown author / Reddit
  • Моя 6-летняя дочка все уши мне прожужжала про кафе, где подают «тортики принцессы». Я забронировала столик, и мы отправились туда вместе с ней, а также с моей мамой и свекровью. Дочь была взволнована, надела свое любимое платье и сказала всем, что будет совсем как принцесса. Однако свекровь все время отпускала комментарии вроде того, что это пустая трата денег, торты нелепы, а обстановка претенциозна. Это омрачало радость дочки, которой свекровь заявила, что принцессам нужна правильная еда. В конце концов я отозвала свекровь в сторонку и попросила оставить при себе свое мнение. Свекровь начала спорить, и я попросила ее уйти. Теперь свекровь рассказывает всем, что я выгнала ее из кафе. © Adventurous_Ant1546 / Reddit
  • Моя бывшая изменила мне в браке и забеременела от другого мужчины. Я развелся и плачу алименты только на своих двоих детей. Тот мужчина исчез из их жизни, поэтому у бывшей сложно с деньгами, и она меня попросила помогать и чужому ребенку. Я отказался, и она подговаривает детей, чтобы они просили у меня купить вещи для их сестры. © Alone_Sherbert_3607 / Reddit
  • Мы с женой обычные люди с зарплатой чуть выше средней. Взяли ипотеку на 20 лет и сумели закрыть за 6. Но никто ни родных об этом не узнает, потому что все они бездумно тратят деньги и имеют по 3-4 кредита, а мы тратим разумно. У жены чесался язык поделиться радостью, но на семейном застолье дядя зарядил: "Когда вы уже эту ипотеку закроете, а то я хотел у вас денег занять, машину обновить". А мать такая: "Да, а мне бы кухню обновить". Они уже делят наши деньги! Была у меня мечта собрать всю семью за большим столом в честь закрытия ипотеки, но вместо этого мы скромно и тихо отметили дома с женой. © Unknown author / Pikabu
  • Мой кот всегда так спит, но моя тетя настаивает, что нормальные животные так спать не могут и его нужно показать ветеринару! © tiddy_wizard / Reddit
Jane
53 минуты назад

ну, из-за признаков избыточного веса может и стоит показать. Особенно при наличии дополнительных симптомов, вроде хрипов и пр.

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  • Мы с бывшей женой в разводе, у нас есть общая дочь, ей 17. Бывшая и ее нынешний муж не балуют дочь подарками, так как доход у них небольшой. Я прилично зарабатываю, и на 18-летие дочери решил съездить с ней в Европу. Бывшую такой подарок взбесил: она сказала, что я балую дочь и делаю это назло ей, бывшей! Я просто хочу порадовать дочку, и даже предложил бывшей сказать, что подарок от нас двоих, но она отказалась и страшно злится на меня. © Distinct-Degree3537 / Reddit
  • Мне подруга рассказывала. Мама заставляла ее есть кашу. Она не хотела. Тогда мама сказала: "Если доешь кашу, будет сюрприз". Ну, она всю тарелку быстро доела. А какой сюрприз? А сюрприз - вторая тарелка каши! На всю жизнь обида осталась. © NiceRudo / Pikabu
  • Мы женаты 28 лет. Мы оба всегда работали полный рабочий день. Все, что связано с детьми, всегда было моей ответственностью, как и все домашние дела. 4 года назад его уволили, и работу он не ищет. Год назад я сказала ему, что тогда он будет готовить ужин, мыть посуду и стирать. Теперь он постоянно ноет, что я ему не помогаю и вообще считает меня ужасным человеком за то, что я переложила на него бытовые дела. Но я-то ведь работаю! © Hickory55 / Reddit
  • Два года назад я одолжила своей сестре деньги, так как они с мужем были в затруднительном финансовом положении. Потом мы с ней получили наследство от бабушки, но она все равно не отдает мне деньги, аргументируя тем, что я состоятельнее, чем она. А наследственные деньги они с мужем вложили в крипловалюту. Она еще и возмущается, что я требую вернуть долг! © Strict-Obligation412 / Reddit
  • У меня и моего бывшего мужа есть дочь. Он женился во второй раз. Недавно дочка уехала к бабушке и дедушке, родителям мужа. И вдруг приезжает с девочкой! Дедушка просто высадил их у дома. Эта девочка - дочь жены моего бывшего мужа! Нормально? Я сразу позвонила и потребовала, чтобы они прямо сейчас забрали эту девочку. Они прикинулись валенками, типа это просто подружка внучки. Хитрые, нашли бесплатную няньку! Бывший муж, видимо, привез ребенка на лето своим родителям-пенсионерам, а они от нее решили "отдохнуть", подкинув мне. © Izabella85 / Pikabu
  • У меня неделю назад была свадьба. были приглашены моя тетя и ее дочь, моя двоюродная сестра. Они остановились в доме моей мамы. Мое свадебное платье до и после свадьбы тоже хранилось у мамы. Прихожу на днях к ним в гости, тетя показывает в телефоне какие-то фото, и вдруг я замечаю фотографию двоюродной сестры в моем платье! Тетя пыталась быстро пролистнуть фото, но я уже все увидела. Я возмутилась, что они сделали это без разрешения. А теперь мама еще и обвиняет меня, что я заставила ее гостей чувствовать себя неловко! © Haunting_Lemon_6594 / Reddit
  • Когда мы решили пожениться, будущая свекровь постоянно вмешивалась в подготовку к свадьбе, а на само торжество пришла в белом платье. Когда настало время фотографироваться с мужем, свекровь просто влезла в кадр. Я попросила ее отойти, но она не послушалась. В результате у нас нет ни одного свадебного фото вдвоем с мужем! А я взяла и отфотошопила фото, убрав ее оттуда. Теперь свекровь на меня обижается! © Human_Lifeguard_28 / Reddit

Бонус

А вот и еще несколько статей с историями от тех, кому не слишком повезло с родней:

Комментарии

Уведомления
Jane
40 минут назад

На тему последнего - один из любимых анекдотов в вольном исполнении.
- Не поеду я на вашу дачу больше. В прошлый раз вы обещали водку, шашлык и танцы, а дали лопату, рассаду и люлей.

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