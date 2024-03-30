Точно доктор каких-то гуманитарных недонаук. Искусствовед или гендеровед, какой там хернёй сейчас миллениалы занимаются?
15 умников, которые внезапно выдали такое, что все вокруг остолбенели
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы снять прикипевшую к кастрюле крышку или повесить шторы. Но иногда даже очень умным людям такие простые задачи кажутся непосильными. Герои этой статьи еще раз доказывают, что все мы люди и можем совершать умные или глупые поступки вне зависимости от количества дипломов на стене собственного кабинета.
- У меня подружка умничка, работает на 2 работах (ценный сотрудник), интересный и грамотный собеседник. И вот как-то увидела она у моего сына в книге сравнение роста динозавра и человека. Задалась вопросом, почему в школе, когда изучали все стадии развития человека, не говорили о динозаврах, на какой период развития пришел расцвет эры динозавров. Я ей говорю, что динозавры вымерли задолго до человечества, и она очень удивилась. Даже сына смогла удивить... Он так бесхитростно: «Ничего себе, а я думал, что вы умнее моей мамы». Вот так она упала с пьедестала в глазах моего сына, а я неслабо обалдела от того, что кто-то там, по его мнению, умнее, чем мама. © Белади / ADME
- Ситуация на лекции. Заходит профессор на первую пару, начинает читать лекцию. Всё тихо и спокойно. Через 20 минут резко разворачивается, кричит: «Елки-палки, я же в автобусе внука забыл!» — хватает шапку, пальто и вылетает из аудитории... Больше мы его в тот день не видели. © Палата № 6 / VK
- Я доктор наук. Поехали как-то с друзьями на каток, и там со мной начал заигрывать симпатичный мужчина. А потом он увидел, как я прилипла на морозе к железной кружке, сказал: «Ну вот, хотел на свидание пригласить, но мне нужна умная девушка» — и уехал. © Подслушано / Ideer
- Моему дяде 39 лет, он доктор исторических наук, уважаемый ученый. Полтора года назад добровольно ушел из университета, теперь таксистом работает. На днях его спросила, как и почему так получилось. Ответ просто поразил: «Да знаешь, как-то почувствовал, что не мое это». © Палата № 6 / VK
- У моего бывшего очень умная мама: профессор лингвистики, знает более 10 языков. Но больше всего мне запомнился случай, когда бывший травмировал ногу и мучался, а его матушка заявила: «Это все потому, что ты ешь слишком много кетчупа». © ImnotUK / Reddit
- Работала с девицей, которая окончила очень престижный универ. Она никогда не упускала возможности всем об этом напомнить. Было очевидно, что она смотрит свысока на всех, кто учился в обычных вузах (включая меня). И вот в момент очередного выпендрежа я не смогла удержаться и поставила эту фифу на место: «Ну окончила ты его, и что? Ведь ты вместе с нами, в одной компании, и делаешь ту же работу, что и мы». © Ontopourmama / Reddit
А что не так? Захотел поменять работу и поменял. Будет допоило исторических наук истории слушать от пассажиров)
- Устроился в ИТ-отдел медицинской лаборатории. Первый звонок был от врача, которая проработала тут много лет. Она сказала, что ее компьютер не включается. Я попытался разобраться в проблеме дистанционно, но ничего не помогло. А потом зашел в ее офис и увидел, что компьютер подключен к удлинителю, который подключен к самому себе. © acheron53 / Reddit
- Мой дядя — прекрасный инженер, но с социальными навыками совсем беда. Если я расскажу ему анекдот, к примеру о собаке, он начнет читать лекцию о том, что эволюция собак отражает эволюцию человека или что-то такое. Приходится объяснять ему, что это была шутка. Он прокручивает ее в уме и только потом хохочет. © Graphitetshirt / Reddit
- Я знаю парня с докторской степенью по химии, у которого была дорогущая кастрюля с металлической крышкой. Однажды он варил суп и закрыл крышку. Суп остыл и крышка не снималась, потому что плотно прикипела к кастрюле. И вместо того, чтобы сделать очевидное, он начал сверлить в ней дырку. © reddit_mars / Reddit
- У друга докторская степень. Как-то я помогал ему переезжать, и он не мог придумать, как повесить временные шторы с крючками на уже установленный карниз. Поэтому просто взял и приклеил их к этому карнизу скотчем. И это самый умный парень из всех, кого я знаю. © RDandersen / Reddit
- У меня в семье 3 инженера. Однажды на даче нужно было свалить сухое дерево, и эти самые инженеры полдня спорили о том, как лучше это сделать. Обсуждали углы, методы и тому подобное. Наконец-то мой дядя, который вообще не инженер, подошел и сказал им: «Вы до сих пор тут без дела стоите? Привяжите трос к машине и дерните уже дерево!» Сработало на ура. © bacon_n_legs / Reddit
- Я учился в престижном универе, а моей жене в свое время пришлось бросить учебу, чтобы зарабатывать на жизнь. Вчера пожаловался ей, что во время бритья пропустил несколько волосков на лице. Моя супруга с жалостью посмотрела на меня и выдала гениальную идею, мол, почему бы мне не бриться в очках. Я до такого даже не додумался. Я образованный, но она — умная. © Forever_Man / Reddit
Я тоже часто все приклеиваю скотчем и докторской степени у меня нет))))
- Моя тетя говорит на 8 языках и имеет докторскую степень по философии. Так вот, она отвезла свою тачку к механику, потому что машина «внезапно перестала работать». Знаете, в чем была проблема? Бензин закончился. © Suitable-Employee-68 / Reddit
- Общался с одной женщиной, она в то время как раз писала докторскую. Однажды она поставила термос с кофе в микроволновку. Та сразу начала искрить. Дама вырвала из стены вилку и собралась идти разбираться со строителями, потому что розетка якобы неисправна. © Unknown author / Reddit
- Наши родственники (молодая пара) ждали прибавления. Внезапно в семейный чат прилетает сообщение, что они больше не будут родителями. Все молчат. И вдруг вижу в чате от моего супруга: «Ура, поздравляю!» Я ему пишу: «Что это, блин, было? Они ребенка потеряли, а ты поздравляешь!» А муженек в ответ говорит, что он просто не заметил «не»: «А я-то думаю, почему все молчат... Вот и решил первым поздравить». Звонил потом и извинялся. © Апрель / ADME
Готовы поспорить, что ни в одном домовом чате никогда не бывает скучно. То бабушка с нижнего этажа начнет возмущаться, что кто-то шумит в подъезде, то сосед сверху перекроет воду по стояку. Понятное дело, что все эти действия нужно коллективно обсудить. И без шуток в этом деле практически никогда не обходится.
Комментарии
Академический ум и житейский ум - две большие разницы. Более того, одаренные и гениальные люди очень часто бывают довольно беспомощными в бытовом плане.