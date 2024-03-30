15 умников, которые внезапно выдали такое, что все вокруг остолбенели

Народное творчество
1 час назад

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы снять прикипевшую к кастрюле крышку или повесить шторы. Но иногда даже очень умным людям такие простые задачи кажутся непосильными. Герои этой статьи еще раз доказывают, что все мы люди и можем совершать умные или глупые поступки вне зависимости от количества дипломов на стене собственного кабинета.

  • У меня подружка умничка, работает на 2 работах (ценный сотрудник), интересный и грамотный собеседник. И вот как-то увидела она у моего сына в книге сравнение роста динозавра и человека. Задалась вопросом, почему в школе, когда изучали все стадии развития человека, не говорили о динозаврах, на какой период развития пришел расцвет эры динозавров. Я ей говорю, что динозавры вымерли задолго до человечества, и она очень удивилась. Даже сына смогла удивить... Он так бесхитростно: «Ничего себе, а я думал, что вы умнее моей мамы». Вот так она упала с пьедестала в глазах моего сына, а я неслабо обалдела от того, что кто-то там, по его мнению, умнее, чем мама. © Белади / ADME
  • Ситуация на лекции. Заходит профессор на первую пару, начинает читать лекцию. Всё тихо и спокойно. Через 20 минут резко разворачивается, кричит: «Елки-палки, я же в автобусе внука забыл!» — хватает шапку, пальто и вылетает из аудитории... Больше мы его в тот день не видели. © Палата № 6 / VK
  • Я доктор наук. Поехали как-то с друзьями на каток, и там со мной начал заигрывать симпатичный мужчина. А потом он увидел, как я прилипла на морозе к железной кружке, сказал: «Ну вот, хотел на свидание пригласить, но мне нужна умная девушка» — и уехал. © Подслушано / Ideer
  • Моему дяде 39 лет, он доктор исторических наук, уважаемый ученый. Полтора года назад добровольно ушел из университета, теперь таксистом работает. На днях его спросила, как и почему так получилось. Ответ просто поразил: «Да знаешь, как-то почувствовал, что не мое это». © Палата № 6 / VK
  • У моего бывшего очень умная мама: профессор лингвистики, знает более 10 языков. Но больше всего мне запомнился случай, когда бывший травмировал ногу и мучался, а его матушка заявила: «Это все потому, что ты ешь слишком много кетчупа». © ImnotUK / Reddit
  • Работала с девицей, которая окончила очень престижный универ. Она никогда не упускала возможности всем об этом напомнить. Было очевидно, что она смотрит свысока на всех, кто учился в обычных вузах (включая меня). И вот в момент очередного выпендрежа я не смогла удержаться и поставила эту фифу на место: «Ну окончила ты его, и что? Ведь ты вместе с нами, в одной компании, и делаешь ту же работу, что и мы». © Ontopourmama / Reddit
  • Устроился в ИТ-отдел медицинской лаборатории. Первый звонок был от врача, которая проработала тут много лет. Она сказала, что ее компьютер не включается. Я попытался разобраться в проблеме дистанционно, но ничего не помогло. А потом зашел в ее офис и увидел, что компьютер подключен к удлинителю, который подключен к самому себе. © acheron53 / Reddit
  • Мой дядя — прекрасный инженер, но с социальными навыками совсем беда. Если я расскажу ему анекдот, к примеру о собаке, он начнет читать лекцию о том, что эволюция собак отражает эволюцию человека или что-то такое. Приходится объяснять ему, что это была шутка. Он прокручивает ее в уме и только потом хохочет. © Graphitetshirt / Reddit
  • Я знаю парня с докторской степенью по химии, у которого была дорогущая кастрюля с металлической крышкой. Однажды он варил суп и закрыл крышку. Суп остыл и крышка не снималась, потому что плотно прикипела к кастрюле. И вместо того, чтобы сделать очевидное, он начал сверлить в ней дырку. © reddit_mars / Reddit
  • У друга докторская степень. Как-то я помогал ему переезжать, и он не мог придумать, как повесить временные шторы с крючками на уже установленный карниз. Поэтому просто взял и приклеил их к этому карнизу скотчем. И это самый умный парень из всех, кого я знаю. © RDandersen / Reddit
  • У меня в семье 3 инженера. Однажды на даче нужно было свалить сухое дерево, и эти самые инженеры полдня спорили о том, как лучше это сделать. Обсуждали углы, методы и тому подобное. Наконец-то мой дядя, который вообще не инженер, подошел и сказал им: «Вы до сих пор тут без дела стоите? Привяжите трос к машине и дерните уже дерево!» Сработало на ура. © bacon_n_legs / Reddit
  • Я учился в престижном универе, а моей жене в свое время пришлось бросить учебу, чтобы зарабатывать на жизнь. Вчера пожаловался ей, что во время бритья пропустил несколько волосков на лице. Моя супруга с жалостью посмотрела на меня и выдала гениальную идею, мол, почему бы мне не бриться в очках. Я до такого даже не додумался. Я образованный, но она — умная. © Forever_Man / Reddit
юлия юлия
1 час назад

Я тоже часто все приклеиваю скотчем и докторской степени у меня нет))))

-
-
Ответить
  • Моя тетя говорит на 8 языках и имеет докторскую степень по философии. Так вот, она отвезла свою тачку к механику, потому что машина «внезапно перестала работать». Знаете, в чем была проблема? Бензин закончился. © Suitable-Employee-68 / Reddit
  • Общался с одной женщиной, она в то время как раз писала докторскую. Однажды она поставила термос с кофе в микроволновку. Та сразу начала искрить. Дама вырвала из стены вилку и собралась идти разбираться со строителями, потому что розетка якобы неисправна. © Unknown author / Reddit
  • Наши родственники (молодая пара) ждали прибавления. Внезапно в семейный чат прилетает сообщение, что они больше не будут родителями. Все молчат. И вдруг вижу в чате от моего супруга: «Ура, поздравляю!» Я ему пишу: «Что это, блин, было? Они ребенка потеряли, а ты поздравляешь!» А муженек в ответ говорит, что он просто не заметил «не»: «А я-то думаю, почему все молчат... Вот и решил первым поздравить». Звонил потом и извинялся. © Апрель / ADME

Готовы поспорить, что ни в одном домовом чате никогда не бывает скучно. То бабушка с нижнего этажа начнет возмущаться, что кто-то шумит в подъезде, то сосед сверху перекроет воду по стояку. Понятное дело, что все эти действия нужно коллективно обсудить. И без шуток в этом деле практически никогда не обходится.

Комментарии

Уведомления
Zest
1 день назад

Академический ум и житейский ум - две большие разницы. Более того, одаренные и гениальные люди очень часто бывают довольно беспомощными в бытовом плане.

-
-
Ответить

Похожее