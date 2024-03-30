15 умников, которые внезапно выдали такое, что все вокруг остолбенели

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы снять прикипевшую к кастрюле крышку или повесить шторы. Но иногда даже очень умным людям такие простые задачи кажутся непосильными. Герои этой статьи еще раз доказывают, что все мы люди и можем совершать умные или глупые поступки вне зависимости от количества дипломов на стене собственного кабинета.