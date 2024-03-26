14 доказательств того, что иметь дело с такси — это все равно что в сериал попасть

Может, хоть здесь кто-то объяснит, что значит "отряхивать ноги" в понимании таксистов?



Ладно, потопать ногами, чтобы с них облетел снег - это само собой.



А если просто грязь, потому что на улице мокрый непролазный ужас?

Или пыль?



Водители всерьез хотят, чтобы пассажир носил с собой... Щетку? Салфетку для портирки подошв обуви? Бахилы? И как это делать: выставив ноги из авто на проезжую часть?