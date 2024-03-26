Может, хоть здесь кто-то объяснит, что значит "отряхивать ноги" в понимании таксистов?
Ладно, потопать ногами, чтобы с них облетел снег - это само собой.
А если просто грязь, потому что на улице мокрый непролазный ужас?
Или пыль?
Водители всерьез хотят, чтобы пассажир носил с собой... Щетку? Салфетку для портирки подошв обуви? Бахилы? И как это делать: выставив ноги из авто на проезжую часть?
14 доказательств того, что иметь дело с такси — это все равно что в сериал попасть
Такси — это не только быстрая и удобная поездка от места до места, но порой еще и незабываемые впечатления. Причем как для пассажиров, так и для водителей. Здесь можно встретить добряков, которые возят учителей бесплатно, странных пассажиров или диспетчера, который сам решает, к кому поедет таксист.
- Таксую. Только что на меня девушка пожаловалась в службу качества за то, что я слишком быстро ее довез. Типа, она специально за час выехала, чтоб успеть по пробкам, ибо у нее запись на ресницы. А мы доехали за 20 минут. И что ей сейчас 40 минут тут делать? Прямо возле моей машины стояла и жаловалась по телефону. © Unknown author / Pikabu
- Ехала с таксистом, он говорит: «Я работаю только по ночам, знаете, почему?»
Спрашиваю: «Потому что днем у вас свой бизнес?», он смотрит как на дуру и говорит: «Потому что я сова». Дальше ехали молча. © AAVELENET / Twitter
- Вызвала утром такси. Машины нет и нет. Обычно пользуюсь службой с фиксированной ценой. Отменила заказ, нашла другую фирму — по счетчику, машина приехала через 1 минуту. Водитель, ухмыляясь, спрашивает: «Что, не дождалась? Видел твой заказ, но не поехал по фиксированной, я же не дурак!». Приезжаем на место, он смотрит на счетчик и называет цену — на полтинник меньше, чем оператор озвучил по фиксированной цене. Его озадаченное лицо до сих пор вспоминаю. © Подслушано / Ideer
Может, хоть здесь кто-то объяснит, что значит "отряхивать ноги" в понимании таксистов?
- Как-то выходила из ресторана и заметила необычную надпись на такси: сзади у автомобиля было написано «Карпатия». А «Карпатия» — это корабль, пришедший на помощь пассажирам «Титаника». Я не удержалась и спросила у водителя, почему он украсил свою машину такой надписью. А он рассказал, что был вторым ребенком в семье — у него был старший брат, но его однажды не стало. После этого печального события ему пришлось заботиться о семье брата наряду со своей собственной. Таким образом, он стал для своей семьи «Карпатией», кораблем-спасителем. Такая творческая интерпретация меня поразила. Поблагодарила таксиста за рассказ и ушла. © Srushti Govilkar / Quora
- Недавно рассказал коллега. Зима. Получает он заявку, где прописано в комментарии: дама желает, чтобы таксист подъехал, вышел и обязательно открыл ей дверь машины. Далее Дима рассказывает:
— Подъезжаю к подъезду. Выходит женщина — сапоги на шпильке, шуба до пят почти, прическа. Выхожу, открываю дверцу. Женщина бежит к открытой двери, поскальзывается и залетает прямо под мою машину. Вся. Только голова с прической торчит. Ты бы видел ее глаза! Вытащил ее, отряхнул от снега, усадил в машину. Красная вся, сидит, молчит. Поехали молча. Через 5 минут, слышу, ржет. Аж закатывается! Сквозь смех слышу:
— Ну никогда же мажорством не страдала! А тут собралась с подругами в ресторане посидеть, подготовилась, расфуфырилась. Захотелось королевой быть, чтобы водитель мне дверь открыл. И что получилось? Королева под машиной! Красиво вошла!
Всю дорогу проржали вместе. Остановился возле ресторана, вышел, открыл дверцу, взял за локоток и проводил прямо до дверей ресторана, а то вдруг опять что. © cma4000 / Pikabu
- На днях вызываю такси. Приезжает молодой человек, я сажусь, объясняю, что опаздываю на работу и готов накинуть чаевых. Таксист сразу начал возникать, что он хозяин машины, не надо ему указывать, как рулить, и деньги мои ему не нужны. Ну, думаю, ладно, довези хоть как-нибудь. Едем, я посматриваю на часы — опаздываю, но не сильно. И тут таксист решил заехать на заправку. Он вышел, я смотрю на датчик топлива — половина бака. «Может быть, датчик врет», успокаиваю я себя, поворачиваю голову и вижу, как водитель стоит за столиком, попивает кофе и ест булку, смотря на меня. На работу я опоздал на полчаса. Можно было бы приехать пораньше, если бы водитель не включил вредину. Наверное, это тот самый случай, когда таксист работает не ради денег, а для души — показать клиенту, какой он важный перец. © greshnkus / Pikabu
- Как-то во времена, когда я был студентом, пришлось добираться поздно вечером из малознакомого района домой. Транспорт почти не ходил, в кармане последние три сотни, а ехать далеко. На такси не хватало, поэтому решил поймать бомбилу. Парень я был скромный, торговаться не умел, поэтому дал себе установку — какую бы цену мне ни назвали, буду лаконично отвечать: «Триста!». И вот стою, в голове репетиция диалога с таксистом. Наконец останавливается приличный седан. Я, скрестив пальцы, иду к передней двери. В голове только одна мысль: «Триста, триста, триста». Хоть бы отвез за триста, а то я уже замерзать стал. Подхожу к открытому окну. Диалог с водителем:
— Куда едем?
— Улица такая-то, дом пять.
— Двести.
— Триста!
— Поехали.
И мы поехали. За триста. © Gavrilamavr / Pikabu
Когда очень любишь борщ
Борщ только с девушки страсти можно? Самому приготовить не судьба?
- Со слов свидетелей и самого таксиста. Стоит таксист напротив рынка, ждет клиентов, как и несколько десяток других. Вдруг с рынка выходит женщина с двумя полными пакетами. Подходит сразу к багажнику нашего героя, сигнализирует, чтобы тот открыл багажник, кладет пакеты и уходит обратно на рынок. Проходит 15 минут, женщины нет. Потом еще столько же — ее все нет. Открывает таксист багажник, а там два огромных пакета с мусором. © Ghost.Dog / Pikabu
- Когда родился сын, друг отдал мне детское кресло, из которого вырос его ребенок. Спустя год мой до кресла дорос, плюс брат стал регулярно просить подвезти племянника. Купил еще кресло, бескаркасное. Потом решил купить сыну кресло поудобней, но старое возил в багажнике, а бескаркасное висело себе на спинке. А потом временно пришлось таксовать. В общем, заказ: поедут дети, нужно детское кресло. Подъезжаю, выходят трое взрослых с тремя детьми и ломятся в мою машину. Говорю, что места всего 4, так что минимум двое ждут следующую машину. Начались привычные: «А все возят», «Да никто не остановит», «Тут недалеко» и прочее. Я непреклонен. Тут глава семьи мне говорит: «Раз ты такой умный, вези меня и троих детей, но чтобы все были в креслах». И стоит, ухмыляется. А я выхожу из машины, открываю багажник и достаю третье кресло. Их лица нужно было видеть. © fedshi / Pikabu
- Ехал сегодня вечером на такси, и водитель не взял с меня денег. Оказалось, что это его последний заказ перед выходом на пенсию. По старой традиции таксисты не берут деньги за первый и последний в жизни заказ. А таксовать он начал еще в 1965 году. Спасибо ему и всех благ. © danbarker / Twitter
- Девушка делает заказ такси, нахожу и отправляю ей машину. Спустя минут 20 она перезванивает и интересуется, мол, собственно, где? Поднимаю заказ, вижу его в отмене с пометкой «Нетрезвые» — мы вручную ставим пометки к каждой отмене, чтобы все диспетчеры видели причину. Удивляюсь, ибо по голосу девушка вполне адекватна. Интересуюсь, одна ли она едет — одна. Звоню водителю: что за кренделя? Он говорит, что отмена пришла из диспетчерской, а сразу следом — новый заказ в этом же районе, и он сейчас везет клиентов. Я на нервах нахожу машину в соседнем районе, извиняюсь перед девушкой, благо, она оказалась спокойной. А на смене только я и недавно пришедшая к нам тетка. Я к ней: «Вы отменяли?» И тут она выдает прекрасное: «А из этого же района вызывала машину женщина с ребенком. Машинка на районе одна была, так что я отменила заказ той девки и направила водителя за ребеночком». © FILY / Pikabu
- Попался раздражительный дядька-таксист. Едем, он и спрашивает: «Чего все в вашем городе говорят „да-да-да“ или „нет-нет-нет“? Одного раза мало, что ли?» Я обиделась: и вовсе не говорим мы так. Подъезжаем к подъезду, он спрашивает: «Сюда сворачивать?», а я ему: «Да-да-да!». © KeraTamara / Pikabu
Впрочем, общественный транспорт — тоже тот еще кладезь запоминающихся случаев. Такая подборка историй у нас тоже есть.